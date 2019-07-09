«Грязный» контракт: в Казани экс-чиновник нагрел Минобороны на вывозе мусора?

По версии следствия, бюджет мог переплатить предпринимателю 4,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Вахитовский райсуд Казани начал рассматривать дело о превышении должностных полномочий экс-начальником 790-го территориального отдела эксплуатации и контроля за оказанием услуг Минобороны РФ майором Иваном Казачковым. Следствие полагает, что из-за плохого контроля за исполнением госконтракта бюджет переплатил компании ООО «Александр» свыше 4,5 млн рублей за вывоз мусора с территорий военных городков. Сам обвиняемый вину не признает, свидетели путаются в показаниях, а из военных городков пропадают книги учета мусорных рейсов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Майору грозит от 3 до 10 лет лишения свободы

Вахитовский суд выслушал свидетелей по делу Ивана Казачкова. Пост начальника 790-го отдела он занимал с 14 июля 2014 года по 31 октября 2016 года. В его обязанности входил контроль за исполнением госконтракта, заключенного Минобороны с ООО «Александр», на вывоз отходов (ТКО и ТБО) с территории казарменно-жилищного фонда военных городков в Татарстане, Удмуртии и Пермском крае. По контракту на общую сумму в 209 098 086 рублей 77 копеек компания оказывала услуги военным с июня 2015 года по октябрь 2016 года.

Каждый месяц старшие военных городков должны были предоставлять отделу Казачкова справки о фактических объемах оказанных ООО «Александр» услуг, то есть о количестве контейнеров с отходами, вывезенными с территорий. Компания же в свою очередь передавала в 790-й отдел акты сдачи-приемки, также указывая объемы работ.

По версии следствия, Казачков подписывал акты без проверки, хотя знал о завышении объемов подрядчиком. В результате, по мнению гособвинения, действиями майора Минобороны был нанесен ущерб на 4,594 млн рублей — в размере фактически оплаченных, но не выполненных «Александром» работ по вывозу отходов. Бывшего главу 790-го отдела обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (пункт «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), ему грозит до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Несмотря на тяжесть обвинения, майор Казачков остается на службе. Он занимает должность начальника Центрального жилищно-коммунального управления по Западному военному округу Минобороны РФ. На суд в Казань он ездит из северной столицы.

Свою вину обвиняемый не признает. На предварительном следствии майор настаивал — подписанные им акты сдачи-приемки полностью соответствовали требованиям госконтракта. В ряде случаев справки о фактических объемах услуг поступали из военных городков «более поздними числами», но при подписании актов объемы работ подтверждались иными документами.

Вахитовский суд выслушал свидетелей по делу Ивана Казачкова. Фото vahitovsky.tat.sudrf.ru

«Вроде бы в июне — июле»

Первым на судебный допрос пригласили начальника службы материально-технического обеспечения войсковой части №75407 Альберта Яруллина. Он свидетельствовал, что на территории части имеется шесть контейнеров для твердых бытовых отходов, их вывоз и осуществляло ООО «Александр». Жидкими отходами этот подрядчик не занимался. Зимой приезжали раз в месяц, в летний период опустошение контейнеров могло происходить чаще, предположил свидетель, отметив, что точнее сказать не может.



Отвечая на вопрос гособвинителя, зама военного прокурора казанского гарнизона Карена Додонова, о том, кто именно заполнял справки о фактическом вывозе отходов, Яруллин подтвердил, что занимался этим лично. Однако кто заменял его в этом деле в период отпусков и командировок, пояснить не смог. Он также признал — исполнение контракта «Александром» не было безупречным, были случаи несвоевременного вывоза мусора. «Да, летом 2016-го, по-моему, август, июль», — сказал Яруллин. На тот же вопрос со стороны адвоката Казачкова, свидетель отвечал: «вроде бы в июне — июле».

Часть важных для обвинения деталей свидетель вспомнить так и не смог. Не смог вспомнить, например, имя менеджера компании-подрядчика, с которым держал связь на случай задержек мусорных рейсов и общее количество этих рейсов. Не смог Яруллин вспомнить и то, приезжал ли кто-либо из отдела Казачкова в Зеленодольск для контроля за работой. Свидетель также оказался не в курсе, что, по данным обвинения, некоторые акты приемки обвиняемый подписал раньше, чем получил от него соответствующие справки.

Пропажа журнала учета вывоза отходов

Любопытно, что данные для заполнения справок Яруллин, согласно его же показаниям, брал из журнала учета исполнения госконтракта, однако столь важный журнал по учету объема вывоза ТБО пропал еще до начала следствия по уголовному делу. «Был журнал, я его не нашел. Я его искал у себя в службе и в архиве, но он куда-то исчез. Мои поиски не увенчались успехом», — признался свидетель.

Часть важных для обвинения деталей свидетель вспомнить так и не смог. Не смог вспомнить, например, имя менеджера компании-подрядчика, с которым держал связь на случай задержек мусорных рейсов и общее количество этих рейсов. Фото 7x7-journal.ru

Зато следователям для изучения и приобщения к материалам дела был предоставлен другой журнал — по учету въезда-выезда автомобилей на территорию части. Его копию в суде предъявили Яруллину. Из этого журнала следовало: в июне 2016-го мусоровозы заезжали и выезжали через проходную 9, 17 и 21 числа, в июле — лишь раз 11 числа, в августе — ни разу. Впрочем, факт заезда-выезда — не гарантия того, что работы в заявленном объеме действительно были выполнены.

Также на суде свидетелю показали претензионное письмо командира части, согласно которому отходы не вывозились с июля по ноябрь 2016 года. Адвокат Казачкова подчеркнул — это противоречит записям журнала проходной. Еще один пробел был найден в документах за подписью начальника материально-технического обеспечения зеленодольской части — часть справок не отражала объема вывоза ТБО. Почему — Яруллин в суде объяснить не смог. Затруднение у свидетеля вызвал и простейший вопрос — каков объем имеющихся в части мусорных контейнеров?

«Дело настолько сырое, что невозможно его рассматривать»

«Почему защита и ходатайствовала о приобщении дела — дело настолько сырое, что невозможно его по существу рассматривать», — возмутился адвокат Казачкова, г-н Чиняков, подводя промежуточные итоги допроса свидетеля.

Второй свидетель, начальник полигона Казанского высшего танкового училища Ильдар Шарипов, подчеркнул, что вступил в должность лишь в сентябре 2017 года, а потому об исполнении мусорного контракта ООО «Александр» не осведомлен и с Казачковым лично знаком не был. На этом судья Айрат Галлямов завершил заседание. Допрос свидетелей будет продолжен 9 и 10 июля.

Бывший замначальника Казанского танкового училища Александр Мельник в апреле 2018 года был отправлен в спецколонию на 7 лет и 6 месяцев за то, что, получая взятки, он подписывал недостоверные акты приемки работ по санитарному содержанию территории. Фото kazanfirst.ru

Как стало известно «Реальному времени», к ООО «Александр» в последние несколько лет было подано минимум два иска о ненадлежащем исполнении услуг по госконтрактам с Минобороны — в Самарской и Томской областях.

Напомним, ранее «Реальное время» писало о похожем деле бывшего замначальника Казанского танкового училища Александра Мельника, в апреле 2018 года отправленного в спецколонию на 7 лет и 6 месяцев. Получая взятки общей суммой в 240 тысяч рублей, он подписывал недостоверные акты приемки работ по санитарному содержанию территории училища, в результате чего Минобороны переплатило поставщикам услуг 20,8 млн рублей.