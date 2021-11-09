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Вадим Верник: «Моя главная роскошь — общаться только с интересными мне людьми»

00:00, 09.11.2021

Известный тележурналист — о казанском оперном театре, фестивале #StagePlatforma, своей профессии и парадоксальности Майи Плисецкой

Вадим Верник: «Моя главная роскошь — общаться только с интересными мне людьми»
Фото: Максим Платонов

В Казани завершился фестиваль современной хореографии #StagePlatforma. Вести его заключительный концерт идейный вдохновитель и организатор Олег Ивенко пригласил телеведущего и театрального журналиста Вадима Верника. Брат знаменитого артиста Игоря Верника рассказал «Реальному времени» о своих встречах с Майей Плисецкой, Пеле-композиторе и советах начинающим звездам театра и кино.

«Не делю искусство на «мрачное» и «немрачное»

— Вадим, ведущим заключительного концерта вы стали неслучайно — Олег Ивенко также был героем вашей передачи «2 Верник 2». Теперь вы у него в гостях. Что для вас лично фестиваль #StagePlatforma?

— Олег действительно пригласил меня в качестве ведущего еще полгода назад. Я с радостью согласился, потому что отношусь к Олегу с большим уважением — и как к артисту, и как к человеку. Современная хореография — очень интересная для меня тема, потому что это всегда что-то новое и неожиданное. Здесь нет трафаретов и рамок, каждый исполнитель, который участвует в фестивале, — новый штрих в развитии балета. Кстати, отмечу — некоторые номера заключительного концерта были навеяны непростой ситуацией, которая сложилась сегодня в мире. Замкнутое пространство, в которое мы были погружены достаточное количество времени, дало свои всходы, новые мысли и идеи для самовыражения. Так, например, один из номеров навеян философской поэзией Иосифа Бродского — «Не выходи из комнаты». Понятно, что это образная история о том, как человек словно вновь обретает себя, определяя границы свободы и несвободы. Это даже знаковое явление — вечер, полностью посвященный современной хореографии. Интересно посмотреть, как сочетаются с языком танца, с музыкальным наполнением новые тенденции нашего ковидного времени, его переживания и открытия, выводы и надежды.

Зачастую зритель так отзывается о театральных премьерах последних месяцев — «очень мрачные постановки». Вы согласны с этим утверждением?

— Я вообще не делю искусство на «мрачное» и «немрачное». Для меня оно либо доходит до моего сердца, либо нет. Веселая хореография и драматургия могут быть хоть и не мрачными, но невероятно скучными, поэтому тут, мне кажется, другие критерии должны быть. Наверное, сегодня зрителю хочется больше каких-то праздников, фейерверков, но тоже не всем. Кому-то необходимо и осмыслить происходящее, а реальность сегодня не весела… Однако это не значит, что нам нужно погружаться в уныние и бесперспективность, потому что, по сути, их нет, они лишь в нашем сознании.

Современная хореография — очень интересная для меня тема, потому что это всегда что-то новое и неожиданное. Здесь нет трафаретов и рамок, каждый исполнитель, который участвует в фестивале, — новый штрих в развитии балета

«Черный — самый светлый цвет»

— Вы чувствуете себя сегодня «несвободным»?

— Я журналист, который связан с искусством. Не чувствую какой-то несвободы, потому как занимаюсь любимым делом — веду передачу на телеканале «Культура» с братом, Игорем Верником. Мы приглашаем знаменитых музыкантов, театральных деятелей, беседуем с ними, и я не зацикливаюсь, как, думаю, и многие, на внешних обстоятельствах. Сейчас, к счастью, нет тотального локдауна, как в прошлом году, а «несвобода» — она только в создании может быть. Я такого о себе сказать не могу, нет у меня мрачных мыслей.

— Я вижу, вы на встрече в черном — это по-прежнему ваш любимый цвет, который вы считаете самым оптимистичным? Не сделали шаг в сторону костюмов от Армани, как вам рекомендовал Андрон Кончаловский?

— Да, я уверен, что черный — самый светлый, жизнерадостный и прекрасный цвет, потому что он не дает никаких визуальных оттенков. Ты можешь черный воспринимать как ты хочешь. Это такая минималистская история.

Возможные герои «Книги победителей»

Если представить, что вы пишете продолжение своей «Книги победителей», то кого из казанского фестиваля вы бы включили в число своих героев?

— На #StagePlatforma, что приятно, собран весь цвет современной российской хореографии. Например, в программе второго дня участвуют великолепный хореограф и прекрасный танцовщик Владимир Варнава из Санкт-Петербурга. То же самое я могу сказать и про Олега Габышева, солиста Театра балета Бориса Эйфмана, который сегодня себя проявляет как тонкий хореограф. Илья Живой — хореограф и солист Мариинского театра, тоже очень неординарный художник, Александр Могилев — один из самых интересных сегодня молодых и дерзких хореографов. Они оба исполнили свои сольные номера на фестивале. Прекрасная балетная труппа и у Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Это я к тому, что здесь много участников, которые интересны мне как яркие, очень персональные личности, все они представляют срез современного хореографического мышления. Кстати, я поздравляю казанскую публику, что такие активности происходят в вашем театре, одном из лучших, на мой взгляд, театров оперы и балета в России. Конечно же, фестиваль стал возможен благодаря деятельности Олега Ивенко, который не может довольствоваться только ролью премьера театра, тоже очень сложной. Он ведет и некую подвижническую деятельность по продвижению современной хореографии.

Здесь много участников, которые интересны мне как яркие, очень персональные личности, все они представляют срез современного хореографического мышления

«Больше полутора минут в ссоре не бываем»

— Глядя на успехи своего брата, Игоря Верника, был ли и у вас соблазн тоже пойти в кино?

— Никогда, ни на сцену, ни в кино.

— А как же фильм «Мифы», в котором вы снялись вместе, кстати, тоже в ролях братьев — Игоря и Вадима?

— Это все бешеная энергия режиссера Александра Молочникова, который меня взял в оборот. Игорь вообще изначально сказал, что это нереальная затея, потому что там стоит такая актерская задача, которую я выполнить не смогу. Но Молочникова это не остановило, и я как смог задачу выполнил. Играли мы, конечно, не себя — там такая зловещая история о противостоянии двух братьев, в финале которой один топит другого. В жизни между мной и Игорем такого быть не может, потому что мы больше чем полторы минуты в ссоре не бываем.

Кстати, у меня был опыт и репетиций на сцене, когда Константин Богомолов пригласил меня участвовать в спектакле по пьесе Вацлава Гавела «Уход». В главной роли — Олег Табаков, я же играл журналиста. У нас с Олегом Павловичем была долгая 20-минутная сцена. Это была прекрасная авантюра, ведь я даже в драмкружках не участвовал. Интересный опыт, но по разным причинам, не зависящим ни от Боголмолова, ни от меня, спектакль не состоялся. Хотя состав был мощный — Ирина Апексимова, Ирина Пегова, Роза Хайруллина. Но это все разовые истории, которые меня никак не вдохновляют сниматься ли в кино, выходить ли на сцену. Это для меня интереснее больше как для журналиста: рассказать потом о своих впечатлениях. Что я, естественно, и сделал.

В ответ на их страхи, что разговор не получится из-за их волнения, я говорил собеседникам: «Ты только доверься мне, откройся, все остальное я сам сделаю, чтобы это было достойно»

«Ты только держи руки, остальное сама сделаю»

— Была ли возможность попробовать себя на балетной сцене, вы ведь большой ценитель балета?

— Действительно, хоть я, как говорят, «ни разу не танцовщик», у меня обе ноги левые, но такой опыт действительно был. Меня пригласила Нина Ананиашвили, будучи тогда солисткой Большого театра. Сейчас она руководит балетной труппой Грузинского театра оперы и балета им. Палиашвили. Нам с ней предложили станцевать для «Голубого огонька» на телеканале «Россия» несколько лет назад. Мы оба подумали: «А почему бы не рискнуть», остановились на встрече Золушки и принца из балета Сергея Прокофьева. Репетировали в Большом театре, и был такой момент, когда она должна была прыгнуть ко мне на руки. Через несколько повторов я чувствую, что руки у меня ослабевают, и я ей сказал: «Вдруг во время съемки я тебя, такую выдающуюся балерину, достояние нации, уроню?». На что она ответила мне: «Ты только держи руки, все остальное я сама сделаю». И вот эта фраза мне в журналистике очень душу греет. На канале «Культура» я несколько лет делал программу про молодых, сейчас они уже именитые актеры, но я «поймал» их в начале карьеры. Так вот в ответ на их страхи, что разговор не получится из-за их волнения, я говорил собеседникам: «Ты только доверься мне, откройся, все остальное я сам сделаю, чтобы это было достойно».

Конфуз с футболом

— В журналистике вы уже много лет. Не чувствуете, как профессия и на характер влияет: не хочешь, а все равно вопросы задаешь?

— Конечно. Мне интересны люди, но моя роскошь на сегодняшний день заключается в том, что я могу выбирать и общаться только с тем, кто интересен мне. Если нет — то и говорить я с ним не стану, ни в телепрограмме, ни на радио или в журнале. Пока нарабатывал имя, ситуации, конечно, были разные. Один раз, помню, мне поручили для еженедельника «Неделя» взять по телефону интервью у выдающегося футболиста Игоря Нетто. Я очень искренне и заинтересовано задаю ему вопросы, но в какой-то момент возникает пауза, и он говорит мне: «А нельзя ли, чтобы мне позвонил тот, кто хоть что-то понимает в футболе?». Тем не менее прошло время, и я снял документальный фильм про Пеле, с интересом сделал интервью с Халком, недавно с Александром Овечкиным пообщался, хотя ни в футболе, ни в хоккее я не разбираюсь. Но вот с Пеле, например, мне было гораздо интереснее говорить не про его голы, а про то, как он пишет музыку в стиле «самба». Я даже прямо в кадре дал ему гитару, и он спел несколько композиций — у него прекрасный баритон.

Я уже успел проехаться по городу — такой он красивый, надо еще летом вернуться сюда, погулять по набережным

«Для памяти этого достаточно»

Еще на день после фестиваля вы задержитесь в Казани. Знаю, что из каждого города вы привозите новую кружку для своей коллекции. Успели уже ее пополнить?

— Вот спасибо, что напомнили! Я уже успел проехаться по городу — такой он красивый, надо еще летом вернуться сюда, погулять по набережным. Несколько лет назад, накануне Универсиады, я уже бывал у вас, но тогда просто прилетел на встречу, ничего увидеть не успел. В этот раз Олег Ивенко меня провез по ночному городу, он действительно впечатляет. К слову, я и не знал, что в Казани стоит единственный в мире памятник Рудольфу Нуриеву — он мне тоже очень понравился.

Что же касается кружек, то моя коллекция действительно впечатляет. Но любимая вещица остается неизменной — я купил эту кружку в финском городе Миккели, когда снимал фильм про Майю Плисецкую. Очень маленький город, но в нем выстроен огромный концертный зал. Почему — до сих пор загадка для меня. Мы неделю провели там с Майей Михайловной, ей уже за 70 было, но она еще выступала. Это были просто сказочные дни для меня. Мы гуляли с ней вокруг озера с лебедями, она ведь просто потрясающий «Умирающий лебедь»! Так вот, на кружке написано только название города, но мне для памяти этого вполне достаточно.

Как рассыпался «черный лебедь»

— Потрясает своей честностью, откровенностью фраза Майи Плисецкой, которую она вам сказала: «Я прожила жизнь как-то во многом бестолково, люди ко мне тянулись, а я относилась к ним небрежно»...

— Для меня это было удивительно еще в контексте того, что я безумно волновался тогда перед встречей. С дрожью в голосе позвонил ей, сказал, что хочу снять фильм о ней. Она ответил: «Позвоните мне через несколько дней, мне надо подумать — хочу ли я этого». Через несколько дней я перезвонил, она говорит: «У меня гастроли в ряде городов — в Токио, Париже и Миккели. Куда вам удобнее приехать?».

У меня тогда четко выстроился ее образ — черного лебедя, показалось, что ей именно эта энергия ближе. Однако как только встретились и начали общаться — вся концепция рассыпалась как карточный домик

Ну я прикинул по финансам, понял, что потяну только Финляндию — тогда только начинал работать на телевидении. Прочитав перед этим ее книгу «Я, Майя Плисецкая», определился с концепцией своего фильма. У меня тогда четко выстроился ее образ — черного лебедя, показалось, что ей именно эта энергия ближе. Однако как только встретились и начали общаться — вся концепция рассыпалась как карточный домик. Я увидел другого человека — обаятельного, доброжелательного, теплого, сердечного. Я понимаю, что она бывает разная, но я увидел ее именно такой.

Эта фраза, приведенная вами, покорила и меня своей мудростью, и парадоксальностью. Кстати, о парадоксальности — Плисецкая была такой во всем. Она говорила, что никогда не гримируется для съемок и ничего не будет делать со своим лицом. Я, конечно, удивился, потому что понимал и видел — возраст такой, что прикрыть бы его чем-то… Однако чудо происходило — как только включалась камера, словно все морщины разглаживались, их просто не было! Стоит съемке закончиться, как все морщины возвращаются на ее лицо…

«Гений, парадоксов друг»

— Вам все же удалось подружиться, судя по таким теплым воспоминаниям о балерине?

— Когда я приехал в Москву из какой-то поездки, у меня на автоответчике была запись: «Вадик, это Майя Плисецкая. Звоню просто так, узнать, как твои дела». Я сохранил эту запись, переписал себе на память. После встречи в Миккели мы виделись еще один раз. У нее, конечно, было много концертов, но я не ходил, потому что мне не хотелось растворяться в пространстве, где рядом с ней присутствует еще много народу. Оставить этот сложившийся образ неизменным. Мы пересеклись в Большом театре и вместе вспомнили нашу финскую встречу, это было очень трогательно.

Когда я приехал в Москву из какой-то поездки, у меня на автоответчике была запись: «Вадик, это Майя Плисецкая. Звоню просто так, узнать, как твои дела». Я сохранил эту запись, переписал себе на память

— Созданный Плисецкой образ «черного лебедя» — может, это ее намеренное желание как способ защиты? Или помните, как у Гоголя: «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит»?

— Это интересная мыль, но я считаю, что она вообще не думала о том, как она должна выглядеть в чьих-то глазах. Она была настолько стихийна в каких-то своих проявлениях и внутренне была очень свободным человеком. Или вспомните опять же о ее парадоксальности. Вот она говорит мне: «Я с 20 лет хромаю, с 25 лет глухая на одно ухо, так что говорите со мной громче». И тут же, во время интервью: «Зачем вы кричите, я прекрасно слышу». А уж про сцену что и говорить — она порхала по ней, какая тут хромота. Она всегда говорила, что чувствует себя «птицей в клетке», но при этом она была звездой мирового масштаба и имела все регалии и награды, какие только были возможны. Участвовала во всех правительственных концертах, но ее не выпускали для каких-то своих проектов за рубеж. Она рассказывала мне о своем партнере Александре Годунове. У того буквально мания была — уехать. Он и Плисецкую подбивал на это. Она отвечала ему: «Ты уезжай, а я куда поеду — мне уже за 50, безумно спина болит». Слукавила снова.

Анна Тарлецкая, фото: Максим Платонов
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