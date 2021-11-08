Спортсменка из Казани взяла золото на чемпионате мира по бодибилдингу в Испании

Фитнес-тренер из Казани, восьмикратная абсолютная чемпионка мира Наталья Быстрова взяла золото на чемпионате мира по бодибилдингу в Испании, сообщает Федерация бодибилдинга России.

«Наталья Быстрова — золото на чемпионате мира! Поздравляем с заслуженной победой!» — сказано в сообщении.

Быстрова взяла золото в номинации «Womens physique» в категории смешанных пар.

У Натальи Быстровой большой список наград. Например, в 2019 году она завоевала золото на чемпионате мира по фитнесу в словацком городе Братиславе. Благодаря этому успеху Быстрова стала восьмикратной абсолютной чемпионкой мира.

Маргарита Головатенко