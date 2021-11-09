Территория красоты: где в Казани не просто преображают, а окутывают клиентов сервисом?

Фото: предоставлено студией красоты «Конечно, можно»

Можно ли создать в Казани бьюти-салон, где посетительницы будут не просто довольны, а по-настоящему счастливы в процессе обслуживания и после его завершения? Реально ли, начав с позиции администратора, стать собственником одного из лучших салонов красоты? Можно ли масштабировать «красивый бизнес» без потери качества? «Конечно, можно», — с уверенностью отвечает на поставленные вопросы Анастасия Брусницына, владелица студии красоты именно с таким оптимистичным названием.

— У салона необычное, цепляющее название. «Конечно, можно» — это, наверное, самый желанный ответ на сотни женских капризов. Поэтому вы выбрали такое словосочетание?

— Я перебирала в уме сотни идей. Хотелось отстроиться от конкурентов и в то же время выбрать что-то легко запоминающееся и четко выражающее нашу концепцию. Было непросто, мы обратились к брендинговому агентству за помощью. И спустя неделю было выбрано название нашей студии «Конечно, можно», которое отражает характер бренда.

Сделать день особенным — конечно, можно! Записаться на маникюр с подругами и выпить по бокалу вина — конечно, можно! Наше название про комфорт, сервис, качество услуг и используемых материалов. Для нас важен и результат, и то, как клиент ощущает себя в процессе. Мы используем передовое оборудование и косметическую продукцию премиум-класса, наиболее действенные натуральные составы кремов, шампуней, масел, лаки формулы «8-free», максимально безопасные красители для волос. «Конечно, можно» — это еще и ответ на вопрос: «Можно ли почувствовать себя не просто красивой и ухоженной, но по-настоящему счастливой после процедур?»

В «Конечно, можно» используется передовое оборудование и косметическая продукция премиум-класса, наиболее действенные натуральные составы кремов, шампуней, масел, лаки формулы «8-free».

— «Конечно, можно» — это еще и ваша личная история. Ведь вы начинали путь в бьюти-индустрии с позиций администратора салона, затем бровиста… В какой момент вы ответили себе этой фразой на мечты об открытии собственного салона?

— Я работала администратором во многих салонах в Казани. У меня со школьных времен была мечта быть причастной к бьюти-сфере и в будущем иметь свою студию красоты. Меня это вдохновляло, и я проработала администратором более трех лет. Затем я поняла, что хочу быть полезна клиентам именно как мастер. Я отучилась на мастера по бровям, арендовала помещение на Профсоюзной и начала собственную практику. Параллельно я стала подыскивать мастеров других направлений, согласных работать на моей площади за процент. В это время я тщательно изучала техники выполнения таких процедур, как окрашивание бровей, ламинирование ресниц, перманентный макияж, один раз даже делала маникюр. Знание нюансов мне пригодилось в процессе управления салоном.

У Анастасии со школьных времен была мечта быть причастной к бьюти-сфере и в будущем иметь свою студию красоты.

Раньше мы назывались «Вондерброу». Название было красивое, но его с трудом выговаривали и клиенты, и часть администраторов. Один раз я услышала, как администратор в телефонном разговоре произносит его как «Вондер бровь» и всерьез задумалась о ребрендинге. Так мы стали «Конечно, можно». Сейчас этот салон закрыт.

— Салон на Столбова, 1/3 открылся в сентябре 2021 года и уже через месяц стал широко известен в городе. Вы просто проинформировали клиентов о переезде?

— Нет, у старого и нового салона общим является только название. Концепция и целевая аудитория у них совершенно разные. На Профсоюзной мы в большей степени были ориентированы на студенческую аудиторию. А большинство наших клиенток на Столбова — молодые женщины 25—40 лет, уже сделавшие заметные карьерные успехи или открывшие собственный бизнес. Они хотят качественного сервиса в уютной атмосфере и располагают средствами для этого.

С переходом исключительно на премиум-продукцию у нас заметно повысился прайс, и для части наших прежних клиенток он стал некомфортным. Средний чек составляет 2 000 рублей.

Здесь созданы все условия для погружения в релакс.

— Что помогло вам так быстро завоевать популярность в новой локации?



— Сложно выделить что-то одно. В дополнение к высокому качеству услуг мы постарались учесть множество мелочей, создающих комфорт, эстетическое удовольствие и релакс для наших гостей. Мы буквально окутываем клиентов сервисом, и это можно ощутить всеми органами чувств. Дизайнерский интерьер, приятная фоновая музыка, на выбор чай, кофе с альтернативным молоком или бокал хорошего вина. Музыку специально для нас записал московский диджей. Она скомпонована так, что спокойные композиции постепенно переходят в бодрые, затем снова темп замедляется и так далее. В итоге такая музыка не мешает гостям разговаривать или просматривать информацию на смартфоне. Она ненавязчивая и не надоедает ни клиентам, ни сотрудникам, слушающим ее весь день напролет. Тот же диджей помог с записью залипательных роликов на наших экранах, которые позволяют расслабиться и на время забыть о работе.

Также мы предлагаем гостям комплементарные подушечки из риса во время процедур. На выбор клиента есть тонизирующие или успокаивающие подушечки. И те, и другие пропитаны натуральными эфирными маслами, поэтому позволяют не только принять максимально удобную позу, но и наслаждаться тонким ароматом. Мы не заявляем о себе как о премиум-салоне, но делаем все, чтобы клиенты прочувствовали сервис такого уровня.

— Расскажите подробнее о дизайнерской концепции салона. Как создавалась красота и изысканность, в которой проводятся процедуры по преображению казанских женщин?

Первое, что отмечают все наши гости, — это инстаграмный интерьер. Именно такую задачу мы решали с известным московским дизайнером и сделали это на «отлично». У нас есть три основные зоны, где посетители охотно фотографируются в ожидании процедур или в процессе их прохождения. Это необычный ресепшн, лобби и зона педикюра. Впрочем, отличные фото получаются и в других зонах. Мы это видим, так как нас часто отмечают в постах и сторис. Своеобразное сарафанное радио получается.



В качестве основных цветов выбраны оливковый и персиково-оранжевый, которые дополнились оранжевыми и бежевыми оттенками.

В качестве основных цветов я выбрала оливковый и персиково-оранжевый, которые дополнились бежевыми оттенками. Такая палитра в сочетании с природным камнем и обилие сухоцветов в интерьере подчеркивает то, что мы используем безопасную и натуральную косметику. В отделке стен и пола использована дорогая греческая штукатурка. Она имеет много различных фракций, и для создания плавных переходов требуется мастерство. Для работы с ней мы приглашали опытных специалистов из Москвы, но и у них все получилось не с первого раза.

— Вы упомянули, что проект вел известный дизайнер…

— Дизайнер был приглашен из Москвы. Автор проекта — Рузанна Аветисян, основатель ROO DESIGN. Я знала о ее высоком профессионализме задолго до открытия нового салона. Это дизайнер, у которого за плечами работа с десятками премиум-салонов. Она перфекционист и тщательно следила за тем, чтобы все этапы работ выполнялись идеально. И, конечно же, дизайнер поучаствовала в подборе мебели, ваз, различных оригинальных деталей. Например, плетеных коконов и огромных ожерелий под потолком. Благодаря экспертному сопровождению, нам удалось распланировать пространство максимально функционально и красиво.

Отделочные работы решили доверить компании Романа Ободца «Готовые решения». А уникальную ширму в зоне педикюра нам оформил московский художник. Разглядывание свисающих сверху сухоцветов, по отзывам клиенток, помогает им быстро расслабиться во время процедуры.

Уникальную ширму в зоне педикюра оформил известный московский художник.

— Сколько времени в среднем проводят клиентки в такой красоте?

— Все зависит от процедур, но в среднем — около двух часов. В салоне представлены различные бьюти-направления, и за одно посещение при желании можно сделать макияж, стрижку, маникюр и педикюр. На днях в нашу студию доставили новейшее оборудование для косметологических процедур и лазерной эпиляции. Если клиент сильно торопится, мы работаем в четыре руки, но обычно стараемся делать процедуры последовательно.

— В любом бизнесе важно найти свои «фишки». В вашем случае одной из особенностей стало угощение посетительниц вином. Как родилась эта идея и какой эффект дает, кроме повышения узнаваемости? Возможно, вы делаете это, чтобы женщины смелее решались на кардинальные перемены во внешности?

— Идею с вином мы практикуем давно. И мне было удивительно услышать на каком-то обучающем курсе, что это преподносили как ноу-хау, нечто революционное. На самом деле это вполне естественный шаг: так мы просто помогаем гостям снять напряжение. Порой достаточно одного глотка, чтобы все проблемы на работе и в быту ушли на задний план и не отвлекали от погружения в релакс.

На днях в студию доставили новейшее оборудование для косметологических процедур и лазерной эпиляции.

Помогает ли это решаться на кардинальные перемены? Вряд ли. Наши клиенты, как правило, знают, что именно и как хотят усовершенствовать в себе. И уж точно это делается не из желания продать какие-то допуслуги. Нет, мы принципиально ничего не навязываем.

— Какие у вас планы по развитию бизнеса?

— Я накопила достаточно опыта в индустрии и могла бы упаковать его в франшизу, но не хочу этого делать. Салон — важная часть меня. Можно, наверное, сказать, что это мое дитя, которое я не готова кому-либо доверить. В дальнейшем я задумываюсь об открытии салонов «Конечно, можно» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Я планирую, что там будут региональные директора, а общее управление я буду осуществлять сама. Так я буду уверена в качестве сервиса на 100%.

Из среднесрочных планов — хотим открыть на базе салона бьюти-школу с целью отбора и трудоустройства лучших учениц. В первую очередь это будет направление маникюра.

Также хотим создать закрытый женский клуб — уютное комьюнити, где наши клиенты смогут проходить тренинги личностного роста и коуч-сессии. Одним из первых мероприятий для клиентов стало официальное открытие салона, которое мы провели 29 октября. На встречу были приглашены клиенты, партнеры и друзья салона. Так, за музыкальное сопровождение отвечал диджей, о котором я рассказывала выше. Все прошло замечательно, рада, что мы с клиентами стали еще на шаг ближе друг к другу.

Партнерский материал. Фото предоставлено студией красоты «Конечно, можно».

Ильгиза Насибуллина