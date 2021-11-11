День в истории: Торгово-промышленная палата РТ, праздник экономистов и конец Первой мировой войны

Чем примечательна дата 11 ноября

Сегодня, 11 ноября, в мире — День качества, День шопинга и День энергосбережения, в России профессиональные праздники отмечают экономисты и работники восстановительного поезда. В разные годы и столетия в эту дату завершилось Великое Стояние на Угре, в России открылась первая пассажирская железная дорога Петербург — Царское Село, в Дании впервые опубликовали сказку Ганса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок», во Франции заключили Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне, калифорнийский студент Фред Коэн создал прототип первого компьютерного вируса, картина Ван Гога «Ирисы» была продана за рекордную сумму — $53,9 млн. Родились в этот день русский писатель Федор Достоевский, французский писатель Морис Леблан, литератор и возлюбленная Маяковского — Лиля Брик, американский писатель Курт Воннегут. Умерли русский военачальник, герой Отечественной войны 1812 года Николай Тучков, руководитель восстания рабов в Вирджинии Нат Тернер, немецкий зоолог и путешественник Альфред Брем, русский живописец Павел Чистяков, основоположник российской нейрохирургии Николай Бурденко, российский актер и телеведущий Илья Олейников. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Писатель Рустем Кутуй и Торгово-промышленная палата Татарстана

11 ноября 1480 года завершилось Великое стояние на Угре. Весной 1480 года хан Большой Орды Ахмат отправился со своим войском на Москву, отказавшуюся платить дань. Дойдя до устья реки Угры монгольское войско было остановлено русской ратью. Ахмат ждал помощи от польско-литовского короля Казимира IV. В конце октября князь Иван III приказал отвести русские силы от Угры к Боровску, чтобы там в благоприятной обстановке дать сражение, если ордынцы форсируют реку. 11 ноября хан Ахмат, не дождавшись помощи от литовцев и узнав, что в его глубоком тылу действует войско Ивана III, начал отступление.

Фото: pvo-info.ru

11 ноября 1936 года в Казани в семье классика татарской литературы Аделя Кутуя родился писатель Рустем Кутуй. Первая книга его рассказов на русском языке «Мальчишки» вышла в Татарском книжном издательстве в 1961 году. В 1962 году вышел первый поэтический сборник «Я иду по земле». Всего в издательствах Казани, Москвы и других городов вышло более тридцати книг Рустема Кутуя. Его произведения переведены на английский, немецкий, польский, французский, испанский и другие языки. Также Рустем Кутуй проявил себя мастером художественного перевода. Он перевел на русский язык стихи татарских поэтов Сибгата Хакима, Салиха Баттала, произведения Аделя Кутуя, Амирхана Еники и многих современных татарских писателей.

11 ноября 1992 года Минюст Татарстана зарегистрировал Торгово-промышленную палату как общественную, независимую, некоммерческую организацию. Торгово-промышленная палата выражает и защищает интересы своих членов в органах государственной власти и местного самооуправления; участвует в становлении и развитии инфраструктуры предпринимательства; способствует продвижению товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности татарстанских предприятий на внутреннем и внешних рынках; распространяет цивилизованные принципы ведения бизнеса; способствует формированию позитивного делового имиджа татарстанских производителей товаров и услуг; проводит политику социальной ответственности предпринимателей.

Фото: Максим Платонов

11 ноября 2019 года в Казанском высшем танковом училище состоялась церемония открытия памятника Михаилу Калашникову. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения конструктора оружия. Памятник представляет собой бюст Михаила Калашникова с автоматом в руках, установленный на прямоугольный вертикальный постамент. Его высота составила около 4 метров, он сделан из литьевого гранита и окрашен под бронзу. Создал монумент скульптор, народный художник России Салават Щербаков в рамках проекта «Аллея российской славы».

11 ноября 2020 года на 95-ом году жизни умер Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов. Он родился 26 декабря 1925 года в Казани в семье ремесленника. Окончил 6 классов и Казанское ремесленное училище. С ноября 1942 года служил в Красной Армии, окончил месячные курсы сержантов. С мая 1943 года Кузнецов сражался на Волховском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Участвовал в боях под Ленинградом, в Курской битве, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Чехословакии, в боях на территории Германии, в штурме Берлина. Он был трижды ранен и контужен, но снова возвращался на фронт. 2 октября 1943 года Кузнецов вместе с отделением на самодельном плоту под огнем противника переправился через Днепр у села Крещатик Черкасского района Черкасской области Украины, проложил кабельную линию и установил связь передового отряда с артиллерийской батареей. 22 февраля 1944 года ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2557). Также Борис Кириллович участвовал в историческом Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

Василий Перов. Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 1872 год. Источник wikipedia.org

Федор Достоевский и первая железная дорога в России

11 ноября 1821 года в Москве родился великий русский писатель Федор Достоевский. В 1838 году поступил в Инженерное училище в Санкт-Петербурге, которое окончил в 1843 году. После служил в Санкт-Петербургской инженерной команде, был прикомандирован к чертежной Инженерного департамента. В 1844 году Федор Михайлович вышел в отставку, чтобы посвятить себя литературе. В 1846 году опубликовал первое сочинение — повесть «Бедные люди». В 1847-1849 годах Достоевский написал повести «Хозяйка» (1847), «Слабое сердце» и «Белые ночи» (обе — 1848), «Неточка Незванова» (1849, не закончена). 22 декабря 1849 года — переломная дата в жизни Достоевского, так как в этом году его приговорили к казни по «делу Петрашевского». В последний момент приговор заменили на более мягкий — каторжные работы. К наиболее значительным произведениям писателя относятся романы «великого пятикнижия». Романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» включены в список 100 лучших книг Норвежского книжного клуба 2002 года. Многие известные произведения Достоевского многократно экранизировались и инсценировались в театре, ставились балетные и оперные постановки. 9 февраля (28 января по старому стилю) 1881 года Федор Достоевский умер в Санкт-Петербурге. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

11 ноября 1837 года состоялось торжественное открытие первой в России железной дороги от Санкт-Петербурга до Павловска, положившей начало строительству в стране сети железных дорог. 1 мая 1836 года началось строительство железной дороги от Павловска. Уже в июле рабочие изготовили платформу под навесом для приезжающих и заложили фундамент здания гостиницы. 10 сентября был заложен вокзал и паровозное депо с поворотным кругом в Царском Селе. К 30 сентября рельсы уложили на расстоянии 22 верст от Павловска. В конце сентября рабочие провели пробные поездки (несколько вагонов) на конной тяге от платформы в Павловске до Царского Села. 3 ноября 1836 года состоялась первая обкатка паровоза. Он состоял из 8 вагонов и трехосного паровоза, построенного на заводе Стефенсона в Англии. В составе поезда были вагоны четырёх классов.

Источник wikipedia.org

11 ноября 2002 года в Санкт-Петербурге произошла авария на Балтийском вокзале. Находясь в парке недалеко от вокзала, электропоезд без машиниста неожиданно пришёл в движение и, доехав до вокзала, вылетел на перрон прямо на стоящих в это время там людей. В результате происшествия погибло 4 и было ранено 9 человек. Всего на перрон выехало два вагона, которые остановились буквально в 15 метрах от незадолго до этого отреставрированного здания. Спустя время вагоны восстановили. После этого электропоезд был передан обратно в депо, где работал на направлениях от Финляндского вокзала. Из-за происшествия состав носил неофициальное имя «Машина смерти». 25 июня 2007 года поезд стал участником ещё одного происшествия, когда на переезде у станции Васкелово в его 6-й вагон врезался в Жигули. Водитель машины погиб на месте, а пассажирка получила травмы средней тяжести. В ноябре 2010 года, то есть спустя ровно 8 лет после аварии, состав списали.

Завершение Первой мировой войны, первый прототип компьютерного вируса

11 ноября 1843 года была впервые опубликована сказка датского писателя и поэта Ханса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок». Существует мнение, что «Гадкий утенок» является завуалированной автобиографией Ханса Кристиана Андерсена: пустырь, где было утиное гнездо, — это Оденсе, родной город писателя; птичий двор, где клевали и травили гадкого птенца, — столица Дании, Копенгаген; ну а дом, где жила старушка с курицей и котом, — одна знакомая Андерсену семья, в которой не только доброжелательно принимали молодого писателя, но и всячески наставляли его и учили.

Источник wikipedia.org

11 ноября 1918 года во Франции на станции Ретонд в Компьенском лесу представители Германии и стран Антанты заключили мирное соглашение, завершившее Первую мировую войну. Немцам предписывалось в течение двух недель освободить оккупированные территории, установить на правом берегу Рейна нейтральную зону; передать союзникам орудия и транспорт, освободить всех пленных. Политические положения договора предусматривали отмену Брест-Литовского и Бухарестского мирных договоров; финансовые выплаты репараций за разрушения и возвращение ценностей. Окончательные условия мирного договора с Германией были определены на Парижской мирной конференции в Версальском дворце 28 июня 1919 года. Первая мировая война стала одной из самых масштабных и кровавых в истории. За время войны были мобилизованы около 73,5 миллиона человек; из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро Венгрия (66,6% всех потерь).

38 лет назад, 11 ноября 1983 года, в мире появился прототип первого компьютерного вируса. Американский студент из Университета Южной Калифорнии Фред Коэн создал программу, демонстрировавшую возможность заражения компьютера со скоростью размножения вируса от 5 минут до 1 часа. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только описал опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первый не лабораторный вирус назывался «Brain». Он мог заражать только дискеты. Его создали в январе 1986 года. А первую антивирусную программу разработали в 1988 году.