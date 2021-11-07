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«Без ТАССР не было бы нынешнего Татарстана»

13:00, 07.11.2021 6

Как революция 1917 года изменила жизнь татар

«Без ТАССР не было бы нынешнего Татарстана»
Фото: 100tatarstan.ru

Что дали события 1917 года татарам? Как гражданская война, продразверстка, коллективизация изменила их жизнь? Насколько сам переворот был решающим в истории России? 7 ноября, в годовщину Октябрьской социалистической революции 1917 года «Реальное время» публикует интервью на эту тему с кандидатом исторических наук Айратом Файзрахмановым.

«Татары, мусульманское движение с радостью восприняли февральскую революцию»

Что происходило в жизни татар в год революции?

— Татары, мусульманское движение с радостью восприняли февральскую революцию, как и общество в целом — как избавление от хаоса в стране, который происходил в связи с войной. В первые дни поднялась волна приветственных телеграмм, поздравлений. Все были за необходимость смены порядков, в том числе и мусульманское население, включая фракцию в Думе, различные сообщества. Многотысячные манифестации проходили во всех губерниях, где проживали мусульмане. Сразу же начали появляться различные политические организации — как грибы после дождя, буквально через несколько дней после революционных событий, у различных народов. И не по указке где-то сверху, и не глядя особо друг на друга.

На территориях компактного проживания татар (а если шире — мусульманских народов) возникают мусульманские комитеты. Они стали прообразом для формирования автономий или автономных начал жизни, как это говорилось в газетах того времени.

С первого месяца народы России начали говорить о необходимости создания своих автономий. Среди мусульманских народов России на этот счет было две точки зрения. Первая — создание национально-культурных автономий. Для этого нужны были комитеты, низовые организации, которые налаживали бы жизнь на местах, занимались образованием, культурой, казной, участвовали бы в органах государственной власти на местах. Вторая — нужна была территориальная автономия. Более молодое поколение политиков социалистических взглядов ратовали за нее: это Ильяс Алкин, Галимзян Шараф, из поколения старше — Гаяз Исхаки.

Фото: ochagsamara.wordpress.com
В мае 1917 года в ходе Первого мусульманского съезда возникло противоречие между двумя точками зрения. Татарские политические элиты считали, что к территориальной автономии мы не готовы, надо начать с национально-культурной

Они хотели создать штаты российских народов, федерацию, вроде США или Швейцарии. Эта идея была популярна среди многих народов страны. Штаты — государства в государстве. Предполагалось, что и русские области тоже имели бы свое федеративное выражение в этой формуле.

Эти идеи проникают в толщу народа через национальную интеллигенцию, мулл, купцов, образованные слои населения, возвращающихся с войны фронтовиков. В мае 1917 года в ходе Первого мусульманского съезда возникло противоречие между двумя точками зрения. Татарские политические элиты считали, что к территориальной автономии мы не готовы, надо начать с национально-культурной. Была опасность и разрушения единого пространства мусульманских народов. Логика в этом была, потому что мы видим, как пример, — позже гораздо быстрее ассимилировалось татарское население города Троицка, оказавшегося вне национально-территориальной автономии.

Впрочем, потом пришло понимание, что оба проекта автономий могут сосуществовать. В июле 1917 года в Казани собрались Второй всероссийский мусульманский съезд, Первый всероссийский мусульманский военный съезд и Первый всероссийский съезд мусульманского духовенства. На совместном заседании они объявляют о создании национально-культурной автономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири, которая начинает работать за счет сложившей сети мусульманских комитетов. Выпадает из этой системы Кавказ и Казахстан — они уже создают свои автономии. Принимается свое положение (фактически Конституция) данной автономии. Собирается свой национальной парламент — Милли меджлис — в ноябре 1917 года, спустя почти месяц после Октябрьской революции.

Но при этом страна постепенно радикализировалась. В мусульманском движении громче звучат голоса социалистов. Голос старшего поколения слабеет, хотя капитал оставался в их руках.

Бюллетень №10 Казанского избирательного округа по выборам в учредительное собрание по мусульманскому социалистическому списку. 1918 г. Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Национальный парламент в Уфе формирует Комиссию по созданию Штата Идель-Урал, одним из лидеров которого становится Галимзян Шараф. Он обосновывал научно, что в состав штата должны войти территории, где преобладают татары и башкиры, мусульманское население.

Заметьте, что создание территориальных автономий началось гораздо раньше, чем к власти пришли большевики, это не их идея. Все национальные съезды до октября 1917 года ратовали за создание территориальных автономий и федерализацию страны. Штат Идел-Урал должен был стать субъектом Российской Федерации.

5-6 января 1918 года проходит Всероссийское учредительное собрание, и одно из его первых решений — Россия должна стать федеративной республикой, равноправным союзом народов. Но большевики разгоняют Учредительное собрание, и Россия рассыпается. Именно после этого, например, украинцами объявляется создание независимого государства.

«В мае 1920-го судьбу Северо-Западного Башкортостана должен был решить референдум»

— И уже в 1918-м мы могли получить Татаро-Башкирскую Советскую Республику?

— Я далек от мысли, что это некий антитатарский заговор, мол, злодеи-большевики нам все обрубили и не дали создать такую республику. В какой-то мере это естественная политическая борьба, естественная логика развития событий.

Страна жила в военных условиях. Насилие стало естественным способом решения политических конфликтов. Домой вернулось большое количество солдат и офицеров, с оружием, опытом боевых действий и нарушенной психикой. Не было нормального продовольственного снабжения, хозяйственных и транспортных связей, власть менялась, система рушилась. Будет ли большинство в первую очередь думать о политическом будущем? А ведь в этих условиях и происходило становление государственности. При этом большое количество ранее политически активных людей оказалось за бортом, как «бывшие», «старорежимные». Наращивался маховик насилия, сформировались предпосылки гражданской войны, о которой вовсю говорили уже в конце 1917 года.

Фото: wikipedia.org
Все национальные съезды до октября 1917 года ратовали за создание территориальных автономий и федерализацию страны. Штат Идел-Урал должен был стать субъектом Российской Федерации

Естественно, неконтролируемая самоорганизация снизу противоречила идеологии большевиков, для которых первична в этот момент была диктатура пролетариата. У большевиков были верные воинские части, те же матросы, которые снабжались очень даже хорошо. Когда, извиняюсь, жрать нечего, а ты матрос, — ты пойдешь туда, где тебя хорошо кормят. С их помощью большевики решали свои проблемы. Они не дали объявить Идель-Уральский штат, взамен предложили Татаро-Башкирскую республику с диктатурой пролетариата. Вооруженного противостояния не происходит. Мусульманские военные части, достаточно боеспособные, с пулеметами, ружьями, гранатами, сдали оружие. Их лидеры не посчитали необходимым противостоять вооруженным матросам и латышским стрелкам на броневиках.

Все это происходило постепенно, в течение месяца. Почитайте первый том сборника документов и материалов по столетию ТАССР, он недавно был переиздан.

Возникла Забулачная республика, когда мусульманские военные части на месяц были заблокированы в Старо-Татарской слободе, шли небольшие перестрелки без особых жертв.

Взамен, под занавес противостояния, в апреле Москва предлагает, несмотря на нежелание лидеров казанского ревкома Карла Грасиса и Якова Шейнкмана, создать Татаро-Башкирскую Советскую Республику, выходит соответствующее постановление в газете «Правда». К лету начинается процесс созыва учредительного съезда республики, выделяются деньги. Но уже вовсю идет гражданская война. Вопрос о республике полноценно возобновляется, когда фронт откатился на тысячи километров и когда уже окрепла советская башкирская автономия со своей армией. Башкиры во главе с Заки Валиди, сформировавшиеся и как политическая нация, уже не хотят интегрироваться с татарами. Хотя на Втором съезде представителей мусульманских коммунистических организаций Востока в конце 1919 года еще говорится об общей Татаро-Башкирской республике, но к началу 1920 года руководство большевиков от этой идеи отказывается. Значительная часть татар оказались за пределами территории ТАССР. Интересно, что по декрету СНК от мая 1920-го судьбу территорий современного северо-Западного Башкортостана должен был решить референдум, но он не состоялся, а территорию в одностороннем порядке отнесли к Башкортостану.

Фото: bashinform.ru
Под занавес противостояния в апреле Москва предлагает, несмотря на нежелание лидеров казанского ревкома Карла Грасиса и Якова Шейнкмана, создать Татаро-Башкирскую Советскую Республику, выходит соответствующее постановление в газете «Правда». К лету начинается процесс созыва учредительного съезда республики

«Джалиль писал Жиганову по-русски»

— Что происходит в это время с купцами и муллами?

— Капиталы теряются в 1918-м, вначале происходит национализация банков, крупных капиталов.

В Гражданскую войну идет реквизиция даже у торговцев средней руки, частная торговля постепенно запрещается. Уже во второй половине 1917-го самые дальновидные понимают что страна движется к катастрофе.

Духовенство затаилось к 1918 году. Служители культа видят, что большевики относятся к религии с негативом. В ходе Гражданской войны бывает, что их берут в заложники, расстреливают, просто грабят, и делают это не только красные. И народ не всегда встает на их защиту. В толще народа антирелигиозные настроения активно проявляются уже в начале XX века, такое мы наблюдаем в творческой богеме. Мировоззренчески духовенство не успевает осмыслить изменения в мире, стоит на своих старых позициях.

Когда начинается массовое переселение татар в Казань?

— До революции каждый пятый казанец был татарином. В 1918-м часть населения из городов, напротив, бежит в деревню. Там спокойней, есть продовольствие, дрова. В 1921-м уже бегут обратно в город, как и в период коллективизации, индустриализации.

Фото tassr90.ru
И в дальнейшем из этой среды в период перестройки выходит ряд национальных лидеров, потребовавших суверенитет Татарстана. Без ТАССР не было бы нынешнего Татарстана

Тогда же среди управленцев увеличивается количество татар?

— Да, идет коренизация советского аппарата. Проводится специальная политика по воспитанию своих национальных кадров. Для того, чтобы управлять народными массами, нужны татарские управленцы. А как управлять, если человек не понимает языка? Потом уже Москва будет не так сильно настаивать на коренизации, но этого «впрыска» хватит, чтобы национальная советская и партийная номенклатура стала сама себя воспроизводить. Формируется творческая интеллигенция из состава коренных народов. Идет распространение высшего и средне-специального образования.

Возникает высшее техническое и гуманитарное образование на татарском. Создаются рабфаки, где в том числе происходит интенсивное обучение русскому языку.

— Это ведь, в частности, ведет и к русификации?

— Многие зачатки этого процесса закладывались еще до революции. Пьеса Гаяза Исхаки «Жан Баевич» — о таких людях. Над братьями Алкиными смеялись, что они говорили на татарском с акцентом. Много русских словечек даже у Тукая и Амирхана. Уже престижно было поступать в гимназии и университет, где была полностью русская среда. Если бы не формирование советских республик, этот процесс шел бы естественным образом, а может, даже более сильно.

Номенклатура и творческая интеллигенция начинают ставить татарский на второе место уже в 1930-е годы. Я для себя с удивлением обнаружил, что Джалиль писал Жиганову по-русски, а тот ему по-русски отвечал. Хотя изначально Джалиль вырос в абсолютно татароязычной среде и практически не знал русского языка.

Фото: istpravda.ru
Татарское общество «ломать» пришлось при переходе на Яналиф. А в 1939 году это воспринималось как нечто более естественное. Это уже эпоха тоталитарного государства

Переход на кириллицу был для таких татар сложен?

— Без перехода на латиницу не было бы легкого перехода на кириллицу. Татарское общество «ломать» пришлось при переходе на яналиф. А в 1939 году это воспринималось как нечто более естественное. Это уже эпоха тоталитарного государства. Партия сказала — надо, народ ответил — есть. Да, где-то было недовольство, разговоры на кухне, но организованного сопротивления, как в 1927-м (письмо татарских ученых и общественных деятелей против перехода на латиницу) мы не видим.

Так что хорошего принесла татарам революция?

— О многом я уже говорил. Она дала государственность в виде ТАССР. Дала толчок к формированию слоя светской творческой элиты.

В начале XX века мы видим высокую степень самоорганизации общества во всем мире. Но с другой стороны государство начинает подавлять, нарушать естественные процессы этой самоорганизации, государство становится все более «тотальным». В этих условиях татары смогли сделать многое, чтобы сохранить себя и создать какие-то живые формы из формализованных советских организаций. К примеру, Союз писателей ТАССР мог бы быть абсолютно мертвой структурой, но многие его члены с периода оттепели формировали консолидированное мнение по национальному вопросу. И в дальнейшем из этой среды в период перестройки выходит ряд национальных лидеров, потребовавших суверенитет Татарстана. Без ТАССР не было бы нынешнего Татарстана.

Беседовал Радиф Кашапов
ОбществоИстория Татарстан

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 комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13:12
    татары народ общественной ориентации.
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  • Анонимно 13:32
    Надеюсь во главе с Путиным В.В. Россия окончательно возродиться, как и была до Госпереворота в 1917 году...
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    Анонимно 14:05
    долго надеетесь?)
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    Анонимно 14:33
    Прижали этотстан ...все...финто ля комедия...
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    Анонимно 14:42
    эмм, вы статью читали? с чего бы у нас была революция, если все было хорошо?
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  • Анонимно 14:53
    Страшная трагедия день 7 ноября 1917 года - день рождение диктатуры, классового террора и Гражданской войны..
    Кстати это и день рождения его творца - марксиста по кличке Троцкий.
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