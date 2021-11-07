«Без ТАССР не было бы нынешнего Татарстана»

Как революция 1917 года изменила жизнь татар

Что дали события 1917 года татарам? Как гражданская война, продразверстка, коллективизация изменила их жизнь? Насколько сам переворот был решающим в истории России? 7 ноября, в годовщину Октябрьской социалистической революции 1917 года «Реальное время» публикует интервью на эту тему с кандидатом исторических наук Айратом Файзрахмановым.

«Татары, мусульманское движение с радостью восприняли февральскую революцию»

— Что происходило в жизни татар в год революции?

— Татары, мусульманское движение с радостью восприняли февральскую революцию, как и общество в целом — как избавление от хаоса в стране, который происходил в связи с войной. В первые дни поднялась волна приветственных телеграмм, поздравлений. Все были за необходимость смены порядков, в том числе и мусульманское население, включая фракцию в Думе, различные сообщества. Многотысячные манифестации проходили во всех губерниях, где проживали мусульмане. Сразу же начали появляться различные политические организации — как грибы после дождя, буквально через несколько дней после революционных событий, у различных народов. И не по указке где-то сверху, и не глядя особо друг на друга.

На территориях компактного проживания татар (а если шире — мусульманских народов) возникают мусульманские комитеты. Они стали прообразом для формирования автономий или автономных начал жизни, как это говорилось в газетах того времени.

С первого месяца народы России начали говорить о необходимости создания своих автономий. Среди мусульманских народов России на этот счет было две точки зрения. Первая — создание национально-культурных автономий. Для этого нужны были комитеты, низовые организации, которые налаживали бы жизнь на местах, занимались образованием, культурой, казной, участвовали бы в органах государственной власти на местах. Вторая — нужна была территориальная автономия. Более молодое поколение политиков социалистических взглядов ратовали за нее: это Ильяс Алкин, Галимзян Шараф, из поколения старше — Гаяз Исхаки.

Фото: ochagsamara.wordpress.com

В мае 1917 года в ходе Первого мусульманского съезда возникло противоречие между двумя точками зрения. Татарские политические элиты считали, что к территориальной автономии мы не готовы, надо начать с национально-культурной



Они хотели создать штаты российских народов, федерацию, вроде США или Швейцарии. Эта идея была популярна среди многих народов страны. Штаты — государства в государстве. Предполагалось, что и русские области тоже имели бы свое федеративное выражение в этой формуле.

Эти идеи проникают в толщу народа через национальную интеллигенцию, мулл, купцов, образованные слои населения, возвращающихся с войны фронтовиков. В мае 1917 года в ходе Первого мусульманского съезда возникло противоречие между двумя точками зрения. Татарские политические элиты считали, что к территориальной автономии мы не готовы, надо начать с национально-культурной. Была опасность и разрушения единого пространства мусульманских народов. Логика в этом была, потому что мы видим, как пример, — позже гораздо быстрее ассимилировалось татарское население города Троицка, оказавшегося вне национально-территориальной автономии.

Впрочем, потом пришло понимание, что оба проекта автономий могут сосуществовать. В июле 1917 года в Казани собрались Второй всероссийский мусульманский съезд, Первый всероссийский мусульманский военный съезд и Первый всероссийский съезд мусульманского духовенства. На совместном заседании они объявляют о создании национально-культурной автономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири, которая начинает работать за счет сложившей сети мусульманских комитетов. Выпадает из этой системы Кавказ и Казахстан — они уже создают свои автономии. Принимается свое положение (фактически Конституция) данной автономии. Собирается свой национальной парламент — Милли меджлис — в ноябре 1917 года, спустя почти месяц после Октябрьской революции.

Но при этом страна постепенно радикализировалась. В мусульманском движении громче звучат голоса социалистов. Голос старшего поколения слабеет, хотя капитал оставался в их руках.

Бюллетень №10 Казанского избирательного округа по выборам в учредительное собрание по мусульманскому социалистическому списку. 1918 г. Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Национальный парламент в Уфе формирует Комиссию по созданию Штата Идель-Урал, одним из лидеров которого становится Галимзян Шараф. Он обосновывал научно, что в состав штата должны войти территории, где преобладают татары и башкиры, мусульманское население.

Заметьте, что создание территориальных автономий началось гораздо раньше, чем к власти пришли большевики, это не их идея. Все национальные съезды до октября 1917 года ратовали за создание территориальных автономий и федерализацию страны. Штат Идел-Урал должен был стать субъектом Российской Федерации.

5-6 января 1918 года проходит Всероссийское учредительное собрание, и одно из его первых решений — Россия должна стать федеративной республикой, равноправным союзом народов. Но большевики разгоняют Учредительное собрание, и Россия рассыпается. Именно после этого, например, украинцами объявляется создание независимого государства.

«В мае 1920-го судьбу Северо-Западного Башкортостана должен был решить референдум»

— И уже в 1918-м мы могли получить Татаро-Башкирскую Советскую Республику?

— Я далек от мысли, что это некий антитатарский заговор, мол, злодеи-большевики нам все обрубили и не дали создать такую республику. В какой-то мере это естественная политическая борьба, естественная логика развития событий.

Страна жила в военных условиях. Насилие стало естественным способом решения политических конфликтов. Домой вернулось большое количество солдат и офицеров, с оружием, опытом боевых действий и нарушенной психикой. Не было нормального продовольственного снабжения, хозяйственных и транспортных связей, власть менялась, система рушилась. Будет ли большинство в первую очередь думать о политическом будущем? А ведь в этих условиях и происходило становление государственности. При этом большое количество ранее политически активных людей оказалось за бортом, как «бывшие», «старорежимные». Наращивался маховик насилия, сформировались предпосылки гражданской войны, о которой вовсю говорили уже в конце 1917 года.

Фото: wikipedia.org

Все национальные съезды до октября 1917 года ратовали за создание территориальных автономий и федерализацию страны. Штат Идел-Урал должен был стать субъектом Российской Федерации

Естественно, неконтролируемая самоорганизация снизу противоречила идеологии большевиков, для которых первична в этот момент была диктатура пролетариата. У большевиков были верные воинские части, те же матросы, которые снабжались очень даже хорошо. Когда, извиняюсь, жрать нечего, а ты матрос, — ты пойдешь туда, где тебя хорошо кормят. С их помощью большевики решали свои проблемы. Они не дали объявить Идель-Уральский штат, взамен предложили Татаро-Башкирскую республику с диктатурой пролетариата. Вооруженного противостояния не происходит. Мусульманские военные части, достаточно боеспособные, с пулеметами, ружьями, гранатами, сдали оружие. Их лидеры не посчитали необходимым противостоять вооруженным матросам и латышским стрелкам на броневиках.

Все это происходило постепенно, в течение месяца. Почитайте первый том сборника документов и материалов по столетию ТАССР, он недавно был переиздан.

Возникла Забулачная республика, когда мусульманские военные части на месяц были заблокированы в Старо-Татарской слободе, шли небольшие перестрелки без особых жертв.

Взамен, под занавес противостояния, в апреле Москва предлагает, несмотря на нежелание лидеров казанского ревкома Карла Грасиса и Якова Шейнкмана, создать Татаро-Башкирскую Советскую Республику, выходит соответствующее постановление в газете «Правда». К лету начинается процесс созыва учредительного съезда республики, выделяются деньги. Но уже вовсю идет гражданская война. Вопрос о республике полноценно возобновляется, когда фронт откатился на тысячи километров и когда уже окрепла советская башкирская автономия со своей армией. Башкиры во главе с Заки Валиди, сформировавшиеся и как политическая нация, уже не хотят интегрироваться с татарами. Хотя на Втором съезде представителей мусульманских коммунистических организаций Востока в конце 1919 года еще говорится об общей Татаро-Башкирской республике, но к началу 1920 года руководство большевиков от этой идеи отказывается. Значительная часть татар оказались за пределами территории ТАССР. Интересно, что по декрету СНК от мая 1920-го судьбу территорий современного северо-Западного Башкортостана должен был решить референдум, но он не состоялся, а территорию в одностороннем порядке отнесли к Башкортостану.

Фото: bashinform.ru

Под занавес противостояния в апреле Москва предлагает, несмотря на нежелание лидеров казанского ревкома Карла Грасиса и Якова Шейнкмана, создать Татаро-Башкирскую Советскую Республику, выходит соответствующее постановление в газете «Правда». К лету начинается процесс созыва учредительного съезда республики

«Джалиль писал Жиганову по-русски»



— Что происходит в это время с купцами и муллами?

— Капиталы теряются в 1918-м, вначале происходит национализация банков, крупных капиталов.

В Гражданскую войну идет реквизиция даже у торговцев средней руки, частная торговля постепенно запрещается. Уже во второй половине 1917-го самые дальновидные понимают что страна движется к катастрофе.



Духовенство затаилось к 1918 году. Служители культа видят, что большевики относятся к религии с негативом. В ходе Гражданской войны бывает, что их берут в заложники, расстреливают, просто грабят, и делают это не только красные. И народ не всегда встает на их защиту. В толще народа антирелигиозные настроения активно проявляются уже в начале XX века, такое мы наблюдаем в творческой богеме. Мировоззренчески духовенство не успевает осмыслить изменения в мире, стоит на своих старых позициях.

— Когда начинается массовое переселение татар в Казань?

— До революции каждый пятый казанец был татарином. В 1918-м часть населения из городов, напротив, бежит в деревню. Там спокойней, есть продовольствие, дрова. В 1921-м уже бегут обратно в город, как и в период коллективизации, индустриализации.

Фото tassr90.ru

И в дальнейшем из этой среды в период перестройки выходит ряд национальных лидеров, потребовавших суверенитет Татарстана. Без ТАССР не было бы нынешнего Татарстана

— Тогда же среди управленцев увеличивается количество татар?

— Да, идет коренизация советского аппарата. Проводится специальная политика по воспитанию своих национальных кадров. Для того, чтобы управлять народными массами, нужны татарские управленцы. А как управлять, если человек не понимает языка? Потом уже Москва будет не так сильно настаивать на коренизации, но этого «впрыска» хватит, чтобы национальная советская и партийная номенклатура стала сама себя воспроизводить. Формируется творческая интеллигенция из состава коренных народов. Идет распространение высшего и средне-специального образования.

Возникает высшее техническое и гуманитарное образование на татарском. Создаются рабфаки, где в том числе происходит интенсивное обучение русскому языку.

— Это ведь, в частности, ведет и к русификации?

— Многие зачатки этого процесса закладывались еще до революции. Пьеса Гаяза Исхаки «Жан Баевич» — о таких людях. Над братьями Алкиными смеялись, что они говорили на татарском с акцентом. Много русских словечек даже у Тукая и Амирхана. Уже престижно было поступать в гимназии и университет, где была полностью русская среда. Если бы не формирование советских республик, этот процесс шел бы естественным образом, а может, даже более сильно.

Номенклатура и творческая интеллигенция начинают ставить татарский на второе место уже в 1930-е годы. Я для себя с удивлением обнаружил, что Джалиль писал Жиганову по-русски, а тот ему по-русски отвечал. Хотя изначально Джалиль вырос в абсолютно татароязычной среде и практически не знал русского языка.

Фото: istpravda.ru

Татарское общество «ломать» пришлось при переходе на Яналиф. А в 1939 году это воспринималось как нечто более естественное. Это уже эпоха тоталитарного государства



— Переход на кириллицу был для таких татар сложен?

— Без перехода на латиницу не было бы легкого перехода на кириллицу. Татарское общество «ломать» пришлось при переходе на яналиф. А в 1939 году это воспринималось как нечто более естественное. Это уже эпоха тоталитарного государства. Партия сказала — надо, народ ответил — есть. Да, где-то было недовольство, разговоры на кухне, но организованного сопротивления, как в 1927-м (письмо татарских ученых и общественных деятелей против перехода на латиницу) мы не видим.

— Так что хорошего принесла татарам революция?

— О многом я уже говорил. Она дала государственность в виде ТАССР. Дала толчок к формированию слоя светской творческой элиты.

В начале XX века мы видим высокую степень самоорганизации общества во всем мире. Но с другой стороны государство начинает подавлять, нарушать естественные процессы этой самоорганизации, государство становится все более «тотальным». В этих условиях татары смогли сделать многое, чтобы сохранить себя и создать какие-то живые формы из формализованных советских организаций. К примеру, Союз писателей ТАССР мог бы быть абсолютно мертвой структурой, но многие его члены с периода оттепели формировали консолидированное мнение по национальному вопросу. И в дальнейшем из этой среды в период перестройки выходит ряд национальных лидеров, потребовавших суверенитет Татарстана. Без ТАССР не было бы нынешнего Татарстана.

