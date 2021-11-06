Опрос предпринимателей: эффективны ли текущие меры поддержки для вашего бизнеса?
С 30 октября по 8 ноября во многих регионах страны были объявлены «условно нерабочие дни», когда компаниям предписали отправить сотрудников отдыхать или перевести их на удаленную работу. Фактически в дни осенних школьных каникул, которые традиционно приходятся на конец октября и начало ноября, предложили отдохнуть и детям, и взрослым.
А чтобы предприниматели пережили этот период с меньшими потерями для себя, 22 октября правительство РФ анонсировало начало нового этапа антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них значатся льготное кредитование по программе ФОТ 3.0 (при условии сохранения численности работников на уровне 90% и выше), прямые выплаты МСБ в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.
Подобные меры уже дважды вводились ранее и послужили спасательным кругом для отраслей, особо пострадавших от ковидных ограничений. Но каждая новая волна коронавируса с нарастающей силой бьет по бизнесу и грозит устроить ему девятый вал.
В этой связи мы опросили предпринимателей, насколько эффективны введенные меры поддержки в их конкретной ситуации.
- Какая из описанных мер для вас является реальной поддержкой?
- Какой экономический эффект она может дать конкретно для вашего предприятия?
- Сколько времени бизнес сможет продержаться с такой финансовой помощью?
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Сергей Матюшенко сооснователь казанской сети кафе Cho
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- Никакая из этих программ полноценно не решает проблемы в сложившейся ситуации.
- Мы брали ФОТ 2.0 шесть месяцев назад, и как раз сейчас срок возврата по этому кредиту. Первый платеж в 200 тысяч мы уже заплатили, и это в условиях падения выручки на 70%. ФОТ 3.0 возьмем, чтобы заплатить за ФОТ 2.0 и отложить платежи еще на 6 месяцев.
- Выплата в размере 1 МРОТ — это меньше недели расходов на содержание бизнеса.
- Если в компании нет сбережений, то от этой поддержки эффект будет незначительный. В нашем случае — плюс одна неделя. Но мы готовились к подобной ситуации, откладывали все свободные средства на резервный счет.
Если большинство людей быстро вакцинируются и получат QR-коды, наша компания не обанкротится, но потеряет достаточно. Также страдает персонал, у которого сокращаются часы работы, соответственно, и доход, страдают поставщики из-за падения объемов и так далее по цепочке.
Итого: поддержка слабая, но поддержка. Если расширят программы, будет лучше.
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Инна Анисимова генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner
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Конкретно для нас экономического эффекта от поддержки не будет, потому что мы не входим в список компаний, которые эти льготы получат. Но если бы и получали — это капля в море. МРОТ — это малая часть зарплаты сотрудника, а главная проблема состоит в том, что нет ресурсов для оплаты работы. Кредитование — только в виде экстренной меры и на короткий срок.
Предположу, что компаниям, которые больше всего пострадали от ограничений (например, из сферы туризма, общепита или досуга), эти меры поддержки могут помочь, хотя от банкротства вряд ли спасут.
Сколько времени бизнес сможет продержаться с такой финансовой помощью?
Я бы не слишком рассчитывала на поддержку от государства. Продержаться помогут финансовая подушка безопасности и умение адаптироваться к обстоятельствам. Если в допандемийные времена компании вкладывали деньги в расширение или выходы на новые рынки, то, скорее всего, свободных средств у них осталось мало. У меня задачи превращать агентство в корпорацию не было, поэтому запас есть на три-шесть месяцев в зависимости от сценария развития событий. Еще можно подстроиться под обстоятельства: создавать новые продукты, которые принесут прибыль, переносить часть задач с аутсорса на недозагруженных менеджеров, продвигать бизнес в digital-пространстве.
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Султан Таишев индивидуальный предприниматель, сервисный центр по ремонту телефонов Mini Jack
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Данные меры недостаточны для бизнеса и покроют лишь малую часть его расходов. К примеру, мой сервисный центр по ремонту телефонов в Пензе понесет большие убытки (в десятки раз) из-за закрытия. Ну и о какой поддержке и экономическом эффекте может идти речь?
Домашний формат нам не подходит, потому что оборудование находится в самом сервисном центре. Из дома не починишь телефоны.
Во время ковида переработаем маркетинговую стратегию, сделаем удобные каналы для взаимодействия с клиентами.
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Рудольф Шрейдер генеральный директор ООО «Сладкая жизнь»
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Меры абсолютно неэффективны.
По опыту, на заработную плату мое предприятие не получило ничего. Причина — у нас нет зарплатного проекта в Сбербанке. Об этой проблеме знали все: ЦБ РФ в Оренбурге, прокуратура Оренбурга — и ничего...
Кредиты: банк замораживает кредиты, но проценты продолжают начисляться, да и когда период каникул закончился, набегает большая сумма, и это еще больше усугубляет ситуацию. Все другие мероприятия не имеют никакого отношения к выживанию предприятия в сложившейся ситуации.
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Виталий Лапин основатель и владелец компании «Сан Суши Сендо»
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Заемные средства — довольно популярный инструмент, которым бизнес регулярно пользуется. Дополнительные финансы помогают расширять производство, обновлять оборудование, увеличивать ассортимент продукции. В обычной ситуации льготное кредитование более привлекательно, чем стандартное, так как позволяет инвестировать в развитие по сниженной ставке. Однако в случае с пандемийным периодом речь часто идет не о развитии, а о сохранении. Например, предприятия общепита, которые теряют клиентов из-за ограничений, часто вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет сокращения численности персонала.
На мой взгляд, программа ФОТ 3.0 — разумная и реальная мера поддержки со стороны правительства. Она мотивирует оптимизировать бизнес без кадровых потерь. К сожалению, не каждое предприятие способно реализовать обязательное условие сохранения 90% сотрудников.
Наша сеть прибегала к льготному кредитованию на предыдущем этапе реализации данной программы. Благодаря заемным средствам и постоянной работе по совершенствованию бизнес-процессов, мы смогли не только сохранить 90% персонала, но даже увеличили его численность (примерно в два раза за год).
Безусловно, кредит сам по себе не решит проблем кафе и ресторанов, вызванных пандемийными ограничениями. Необходимо одновременно с господдержкой проводить собственную планомерную работу по оптимизации бизнеса. Мы используем современную CRM-систему, мобильное приложение и другие IT-решения, чтобы автоматизировать и ускорить обслуживание. Кроме того, у нас внедрена доставка заказов, что стало важным преимуществом перед конкурентами, не имеющими этой функции.
Рост числа франчайзи нашей сети показывает, что предпринимателям важна не только федеральная поддержка, но и партнерская, в том числе в части организации отдельных бизнес-процессов. Использование уже отработанных подходов позволяет сократить финансовые и эмоциональные издержки на собственные ошибки.
Благодаря грамотному использованию собственных ресурсов вкупе с государственной поддержкой, наши рестораны остаются рентабельны даже в пандемию, что позволяет нам продолжать масштабировать бизнес. Возможно, некоторые организации не пользуются льготным кредитованием и прямыми выплатами, так как полагают, что эти меры не спасут бизнес, а только дадут отсрочку от закрытия.
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