Опрос предпринимателей: эффективны ли текущие меры поддержки для вашего бизнеса?

Заемные средства — довольно популярный инструмент, которым бизнес регулярно пользуется. Дополнительные финансы помогают расширять производство, обновлять оборудование, увеличивать ассортимент продукции. В обычной ситуации льготное кредитование более привлекательно, чем стандартное, так как позволяет инвестировать в развитие по сниженной ставке. Однако в случае с пандемийным периодом речь часто идет не о развитии, а о сохранении. Например, предприятия общепита, которые теряют клиентов из-за ограничений, часто вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет сокращения численности персонала.

На мой взгляд, программа ФОТ 3.0 — разумная и реальная мера поддержки со стороны правительства. Она мотивирует оптимизировать бизнес без кадровых потерь. К сожалению, не каждое предприятие способно реализовать обязательное условие сохранения 90% сотрудников.

Наша сеть прибегала к льготному кредитованию на предыдущем этапе реализации данной программы. Благодаря заемным средствам и постоянной работе по совершенствованию бизнес-процессов, мы смогли не только сохранить 90% персонала, но даже увеличили его численность (примерно в два раза за год).

Безусловно, кредит сам по себе не решит проблем кафе и ресторанов, вызванных пандемийными ограничениями. Необходимо одновременно с господдержкой проводить собственную планомерную работу по оптимизации бизнеса. Мы используем современную CRM-систему, мобильное приложение и другие IT-решения, чтобы автоматизировать и ускорить обслуживание. Кроме того, у нас внедрена доставка заказов, что стало важным преимуществом перед конкурентами, не имеющими этой функции.

Рост числа франчайзи нашей сети показывает, что предпринимателям важна не только федеральная поддержка, но и партнерская, в том числе в части организации отдельных бизнес-процессов. Использование уже отработанных подходов позволяет сократить финансовые и эмоциональные издержки на собственные ошибки.

Благодаря грамотному использованию собственных ресурсов вкупе с государственной поддержкой, наши рестораны остаются рентабельны даже в пандемию, что позволяет нам продолжать масштабировать бизнес. Возможно, некоторые организации не пользуются льготным кредитованием и прямыми выплатами, так как полагают, что эти меры не спасут бизнес, а только дадут отсрочку от закрытия.