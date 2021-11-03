Бизнес-аккаунт дня: челнинский салон красоты для детей

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 186-я

Детский салон красоты — относительно новый вид бизнеса в сфере услуг в России, такие объекты открываются в основном в крупных городах. Почти десять лет назад в Набережных Челнах открылся первый в Закамье салон Lilimbo, где главные клиенты — юные жители автограда. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Центр красоты для юных челнинцев

Первый салон красоты под названием Lilimbo для мальчишек и девчонок в Набережных Челнах открылся в одном из торговых центров города почти 10 лет назад. Список услуг для юных клиентов не так широк, как для взрослых. Тем не менее сюда приходят за аквагримом, модной стрижкой или прической к торжеству, а также безболезненно проколоть ушки, сделать макияж или маникюр как у мамы, только специальной детской косметикой.

Для маленьких непосед и тех, кого ждет первая в жизни стрижка, создатели центра красоты приготовили особенные кресла — в виде машинок. Также в салоне есть своя игровая зона, со множеством разнообразных игрушек, а в конце процедуры каждого клиента ждет подарок.

Сегодня аналитический разбор страницы детского салона красоты провели эксперты казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Как для взрослых — только лучше

Когда бизнес работает в сфере товаров или услуг для детей, все должно быть как для взрослых — только лучше. Родители хотят для своих детей все самое лучшее. К оформлению аккаунта в «Инстаграм» это тоже имеет прямое отношение. Оформляя профиль с услугами для детей, важно помнить, что ведется он для взрослых, так как именно они выбирают, кому доверить своего ребенка.

Впервые за все время участия в спецпроекте «Реального времени» хочется сказать, что данный аккаунт — пример того, как делать не нужно.

Ник аккаунта — название салона. Если это очень популярный салон, то вопросов нет. Оставляем. Но есть некоторые сомнения, поэтому рекомендуем пересмотреть ник. Хотя бы указать геолокацию. Часто бывает, что популярные ники уже заняты. Но поискать подходящий важно, потому что это влияет на трафик. Кстати, нигде в профиле не указана геолокация. Для аккаунта бизнеса, который оказывает услуги, особенно салона красоты, важно указывать населенный пункт, где находится салон.

И ник, и имя профиля работают как строки поискового запроса. В них нужно дать информацию, по которой вас будут искать клиенты. Имя профиля — детский салон красоты. В Набережных Челнах за прошедший месяц, согласно статистике Wordstat, не было ни одного запроса по этим словам, а вот «детские стрижки Челны» — 17 запросов, «детские стрижки Набережные Челны» — 11. Рекомендуем выбрать самый высокочастотный запрос для имени аккаунта — «Детские стрижки Челны».

Описание профиля. Здесь сейчас информация, которая не продает. Отлично, что салон заботится о комфорте маленьких клиентов и приготовил для них игровую зону и просмотр мультфильмов. Но не за этим к вам придут родители с детьми. Укажите возраст детей, которые могут стать вашими клиентами — от и до скольких. Безопасность детей — важный критерий для родителей. Укажите, что вы используете стерильные инструменты. Если применяете косметические средства, то укажите, гипоаллергенные ли они. Часто дети бывают неусидчивые, и у родителей есть опасение, что мастер не справится — дайте понять, что с этой проблемой ваши мастера отлично справятся.

Про подарки. Хорошо, что вы о них позаботились, значит, компания клиентоориентированная. Но здесь лучше уточнить, что подарки сладкие, потому что не всем детям их можно употреблять. Чтобы не было слез, лучше уточнить про подарки сразу. Информацию про запись стоит переформулировать, сейчас тон имеет агрессивный характер. Укажите — предварительная запись по ссылке.

Вероятно, предварительная запись — больной вопрос для салона. В ленте на эту тему есть даже отдельные посты. Но они были бы более эффективны, если бы в них была информация, почему предварительная запись так важна. Дайте клиенту понять, что предварительная запись нужна именно для их удобства.



Для адреса в шапке профиля есть специальная строка. Не нужно его указывать в био, тратя попусту и без того ограниченное количество символов.

Соавторство с клиентом в Reels — отличный способ продвижения

Визуальное оформление. Останавливаться подробно на аватаре и обложках хайлайтс нет смысла — все нужно менять. Идеальный вариант заказать фирменный стиль дизайнеру, в том числе оформление соцсетей. Тем более что на сайте салона есть информация о франшизе. При продаже франшизы бизнес должен быть полностью упакован и точно должен быть разработан фирменный стиль компании.

Обложки хайлайтс советуем привести к единообразию. И если делать подписи, то ко всем обложкам.

Давать оценку визуальному оформлению ленты совершенно не хочется, потому что ничего хорошего сказать не могу. Самый продающий контент в вашем случае — фото счастливых детей в салоне. Но фотоконтент с периодическими перебивками информацией о праздниках аудиторию не удержит. К тому же фото некачественные. Сделайте хороший свет в местах, где делаете фото. К тому же дизайн постов, можно сказать, из прошлого века. Сейчас уже даже не требуется каких-то особых навыков, чтобы сделать актуальный дизайн. Для этого есть специальные программы и приложения, много видеоуроков в интернете.

В работе салона нужно стремиться к высокому показателю LTV (прибыль компании, полученная от одного клиента за все время сотрудничества с ним), потому что это залог успеха. Постоянные клиенты будут залогом прибыльности бизнеса. На это работает удовлетворенность клиентов качеством услуг салона и привлечение новых — в данном случае через «Инстаграм».

Заметим, что аккаунту явно не хватает видеоконтента. Посмотрите на контент успешных салонов-парикмахерских для взрослых и определитесь, какой формат контента вы можете позаимствовать и адаптировать под свой бизнес.

Reels отлично подойдет для охвата и вовлечения подписчиков. Кроме того, у Reels появилась возможность добавлять соавторов публикаций. Видео опубликуется не только у вас, но и в аккаунте у соавтора. Предлагайте вашим клиентам становиться соавторами. Редко кто откажет поделиться в своем аккаунте видео о ребенке, да еще о таком важном деле, как посещение им салона. Приятная фишка для клиентов, а для вас — отличный бесплатный способ продвижения.

Количество подписок в бизнес-профиле должно стремиться к нулю

У постов практически нет текстов, только фото. Наша рекомендация — делайте хотя бы небольшие тексты, в том числе продающие. Расскажите, как ухаживать за детским волосами. Напишите, какая модель стрижки на фото и сколько времени потребуется на ее создание. Так клиентам проще будет выбрать, какую стрижку они хотят для своего ребенка. Наверняка вам есть чем поделиться с вашими клиентами в постах.

Это повысит вовлеченность пользователей. И как раз с ней у аккаунта серьезные проблемы. Средняя вовлеченность 0,1%. Здесь помогут вышеперечисленные рекомендации по работе с визуальным оформлением, оформлением описания профиля и контентом ленты. Но у аккаунта есть и другие проблемы, которые также негативно влияют на вовлеченность.

У профиля 1 986 подписчиков и 7 407 подписок. Такое соотношение подписчиков и подписок в бизнес-профиле недопустимо. Количество подписок в бизнес-профиле должно стремиться к нулю. Алгоритмы «Инстаграма» не дадут аккаунту хорошего охвата, поскольку аккаунт явно занимается массфолловингом. Да, такой инструмент имеет место быть. 5-10 лет назад это был один из самых эффективных способов набрать подписчиков. Сейчас эффективность сильно снизилась. Взаимные подписчики не всегда являются вашей целевой аудиторией. Согласно данным сервиса по ее анализу, «активная» и «подлинная» аудитории профиля составляют всего 1,2%, при этом взаимных подписок — 92,9%.

Из-за этого последствия для аккаунта могут быть негативными, он легко может попасть в теневой бан. Поэтому рекомендуем почистить ваши подписки. Делать это нужно согласно правилам «Инстаграма». Следующим шагом рекомендуем проверку подписчиков. Только после того, как в аккаунте будут проделаны работы над ошибками, от него можно будет ждать результата, а следом запустить таргетинг и наладить сотрудничество с инфлюенсерами.