Казань на неделю станет Центром водного мира

После этапов Кубка мира по плаванию, столица Татарстана примет чемпионат Европы

Дворец водных видов спорта только-только принял этапы Кубка мира по плаванию, уже несколько лет проводящиеся в Казани, как следом за ними в ДВВС пожаловали участники чемпионата Европы на короткой воде. Иными словами, часть участников не из европейских стран покинули Казань, их сменили европейцы, не принимавшие участие на этапах. Да еще длина бассейна сократится вдвое, поскольку «короткая вода» — это 25 метров, по сути, то же плавание, но с кувырками. Подробности читайте в репортаже «Реального времени».

В чем особенность казанского чемпионата Европы

Нынешний чемпионат Европы, как и многое другое в нашей ковидной реальности, особенный. Начать с того, что состав сборной России формировался по итогам чемпионата страны по плаванию, проходившего в Казани в апреле, но загвоздка в том, что тогда это были заплывы в стандартном бассейне 50-метровой длины. В итоге от Татарстана отобрались Вероника Андрусенко, Григорий Тарасевич, которые вместе с олимпийским призером Александром Красных стартовали еще и на Играх в Токио-2020, а также Эдуард Валиахметов и Рената Гайнуллина.

Особенность нынешнего старта еще и в том, что он проходит ранее мирового чемпионата, который был перенесен с декабря 2020-го на декабрь нынешнего года, и вот на него как раз российские спортсмены будут отбираться по итогам профильного чемпионата страны на короткой воде, который состоится в конце ноября в Санкт-Петербурге.

Ну и главное, наверное, отличие плавания в стандартном бассейне от стартов на короткой воде, это в кувырках, которые спортсмены делают, достигнув бортика. К примеру, одной из участниц предстартовой пресс-конференции чемпионата Европы в Казани Симоне Квадарелле из Италии придется кувыркнуться 30 раз на своей профильной дистанции — 1 500 метров вольным стилем, перед тем, как достичь финиша.

Возможно, и об этом Симоне делилась в последующем общении с итальянскими журналистами, поскольку ваш корреспондент ничего по-итальянски, кроме стандартных белиссимо, грандиссимо и фортиссимо не знает, а Симоне употребила пару этих слов. А еще одно знакомое слово из итальянского — перке, почему. Почему Квадарелле разрешили общаться с прессой, а два российских журналиста, подошедших с просьбой об экспресс-комментарии к Евгению Рылову, были переадресованы к пресс-атташе федерации плавания России? Почему иностранные журналисты заполонили пресс-центр, а для россиян было сказано, что он начнет работу только со вторника?

Симоне Квадарелле придется кувыркнуться 30 раз на своей профильной дистанции — 1 500 метров вольным стилем, перед тем, как достичь финиша

У «водоплавающих» лучший регламент при пандемии

Кстати, к чести итальянцев надо сказать, что по большей части именно они прекрасно организовали работу федераций водных видов спорта. Международная федерация водных видов спорта ФИНА и ее европейское подразделение LEN, проводящее нынешний чемпионат, за явным преимуществом опередили практически всех коллег из других федераций, которые вынуждены были переносить множество стартов, или же и вовсе отменять их.

Марко Стакьотти, член бюро LEN по плаванию, и Марко Бирри, исполнительный директор федерации, входят в число топ-менеджеров федерации, которая разработала четкий и ясный протокол, соблюдая который «водоплавающие» отменили разве что предолимпийский турнир по водному поло среди женских команд, проводить который также вызывалась Казань.

Бирри отметил, что Казань является одним из надежных партнеров европейской федерации водных видов спорта, и отдельно выделил Ранко Тепавчевича, заместителя руководителя дирекции спортивных проектов. Любопытно, что первых лиц со стороны хозяев — Максима Денисова, гендира ДСП, и министра спорта Владимира Леонова — на мероприятии не было, и Владимира Александровича заменял его первый зам Халил Шайхутдинов.

Затем Бирри пустился в долгий, но любопытный пересказ пунктов антиковидного протокола, напрягая переводчицу Ольгу Краснову, вынужденную запоминать и переводить громадный объем информации, которая будет крайне важна для коллег из других международных федераций, оказавшихся не готовыми к новым требованиям.

— Только с прошлого ноября вновь возобновились международные старты под эгидой LEN, — завершил свою речь Бирри, — перед этим разработав строгий протокол. В итоге за весь период работы было зафиксировано всего семь случаев с обнаружением ковида у участников соревнований.

Марко Бирри отметил, что Казань является одним из надежных партнеров европейской федерации водных видов спорта

Старт в новый олимпийский цикл

Если и есть что-то положительное в переносах спортивных соревнований, то это сокращение срока ожидания перед следующими Играми в Париже-2024. Три года — это в два раза меньше по сравнению с тем сроком, который отделяет первый водный Мундиаль в Казани-2015, когда в сборной России прекрасно дебютировал Евгений Рылов. Сейчас это матерый волк мирового плавания, прячущий свою неутолимую жажду медалей за маской котика.

— У меня был достаточно успешный сезон, хотя после Олимпиады-2020 произошла пауза в подготовке, форма ухудшилась, — признался двукратный олимпийский чемпион Токио. — Но результаты на чемпионате Европы будут очень хорошие, и мне нужно будет соответствовать им. Надеюсь, что покажу результаты, которые были у меня раньше.

Специально для «Реального времени» Рылов прокомментировал нюансы своего тренировочного процесса. Дело в том, что в то время, когда соревновательные секунды с каждым разом обновляются, пловцы, тренеры, специалисты ищут резервы организма, меняя объемы тренировочного процесса, который ранее проходил только в воде, на работу в тренажерке. И в плавательной среде сейчас гораздо большее внимание уделяют тренировкам на суше, есть даже лидеры общественного мнения в этом процессе, который можно охарактеризовать как «Суша — решает».

— Правильное состояние моего тела в воде очень сильно зависит от состояния моих мышц, а потому я изначально много времени проводил в тренажерном зале, уделяя этим тренировкам пусть и меньше, чем водным, но достаточно большое внимание, — отметил Евгений.

Что касается Марии Каменевой, то она отметила, что в ее тренировочном процессе занятиям в тренажерке уделялось не так уж много времени, и, возможно, это стало одной из причин не самого успешного выступления на Олимпиаде.

Мария Каменева отметила, что в ее тренировочном процессе занятиям в тренажерке уделялось не так уж много времени, и, возможно, это стало одной из причин не самого успешного выступления на Олимпиаде

Надо приглядываться к восходящим звездам

Президент федерации плавания России Владимир Сальников, который, кстати, будучи четырехкратным олимпийским чемпионом не выигрывал на короткой воде, поскольку чемпионаты начали проводить по завершении его спортивной карьеры, отметил, что из сборной России после окончания олимпийского цикла никто не ушел. Ни Юлия Ефимова, ни Антон Чупков, которые стартовали на этапах Кубка мира в Казани, ни опытнейшие семейные дуэты Андрусенко или Фесиковы.

Между тем в компанию уже зарекомендовавших себя звезд вторгается молодежь. К примеру, среди участников пресс-конференции был румынский пловец Давид Поповичи, которого так и представили — «румынский пловец», а вопросы задавали как недавнему конкуренту Климента Колесникова. А он, кстати, восходящая звезда мирового плавания, пусть и не из самой водоплавающей страны (Кармен Буначиу, Тамара Костаче, Диана Мочану, Камелия Потеч, звезд было немного и все они девушки).

Однако казанским болельщикам надо приглядываться и к этому парню, и к другим его сверстникам, поскольку уже в 2024 году столица Татарстана примет полномасштабный чемпионат Европы по водным видам спорта (плавание плюс прыжки в воду, синхронное плавание и хай-дайвинг), а еще год спустя пройдет второй мундиаль в истории (это еще один плюс в лице водного поло).

Владимир Сальников, будучи четырехкратным олимпийским чемпионом, не выигрывал на короткой воде, поскольку чемпионаты начали проводить по завершении его спортивной карьеры

Может, к этому времени мы получше узнаем и новых представителей татарстанского плавания. Часть из них стартовала в Казани на этапах Кубка мира, завоевав пять наград. Две на счету спиниста Тарасевича и три у эстафетных команд, наиболее перспективные из которых 18-летний Реналь Назипов из Альметьевска и 14-летняя Ралина Гилязова из Набережных Челнов.

А чем черт не шутит, может звезды заплывов будущего собрались сейчас в Казани на очередной международный турнир Мэд Вейв, организаторы которого также на неделю абонировали еще один 50-метровый бассейн «Буревестник». После этих слов, где-то за 800 километров западнее от Казани завистливо вздохнули.



Джудат Абдуллин, фото: minsport.tatarstan.ru