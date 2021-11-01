Укладка тротуарной плитки: основные принципы

Как правильно замостить дорожки и площадки на участке

Обустройство придомового участка — не самая первая забота будущего домовладельца. Но когда будут сняты все основные вопросы по строительству, когда на участке больше не будет ездить тяжелая техника, наступит время задуматься и об этом. Самое популярное решение для обустройства дорожек и площадок сегодня — это тротуарная плитка. Она может быть двух видов — вибролитьевая и вибропрессованная. Рассмотрим технологию укладки вибропрессованной плитки, но главное — правильного обустройства основания под нее.

Как подготовить участок

Как уже сказано выше, мостить дорожки начинают уже после того, как закончилось возведение дома, бани и прочих капитальных строений. Но готовить участки для этого, размечать их начинают еще во время планирования всей придомовой территории. Самый дорогой вариант — заказать ландшафтный дизайн, исходя из типа грунта, рельефа, уровня грунтовых вод на участке. Но большинство хозяев обходится прикидкой на глаз и отрисованным чуть ли не от руки планом. В любом случае, нужно пройти несколько обязательных шагов.

Определить несущую способность грунта на участке, глубину промерзания, узнать, как высоко подходят грунтовые воды, какова пучинистость почвы. Скорее всего, вы будете это все делать для строительства дома, так что будем считать, что эта информация у вас уже есть. По итогам всех этих измерений и исследований вы подберете оптимальный состав пирога мощения и глубину его заложения. Определить нагрузку, которая будет выпадать на мощеный участок. Как часто и сколько людей будут ходить по дорожке, будет ли на замощенной площадке стоять что-нибудь тяжелое (например, автомобиль) и так далее. Потому что от нагрузки тоже очень серьезно зависит состав слоев и глубина заложения основания. Разметить замощенный участок и посчитать, сколько квадратов тротуарной плитки потребуется (не забудем припуск в 5% получившейся площади — обрезки неизбежны), какой объем щебня и песка надо привезти на участок, сколько геотекстиля закупить. Рассчитать надо не только основные расходные материалы, но и бордюров, лотков ливневки и прочих необходимых мелочей.

Фото: kvartirnyj-remont.com

Не забываем про дренаж

Вибропрессованная плитка — довольно долговечный материал, но только при условии того, что основание правильно подготовлено. Как для дома фундамент — основополагающая конструкция, так и для дорожки главное — не нахалтурить, готовя пирог под плитку. Технологий мощения может быть две: на проницаемое основание (слои песка и щебня, разделенные геотекстилем) или на непроницаемое (армированная подушка из бетона).

Проницаемое основание — безоговорочный лидер, когда дело касается обычного загородного дома. Эта технология вполне может выполняться на сложных грунтах и подходит там, где на замощенный участок не будет заезжать большегруз или заходить многолюдная толпа людей.

Если грунт на участке пучинистый, то специалисты советуют полностью вынуть его из-под участка мощения и заменить щебнем и песком. Поэтому в таких случаях важно правильно рассчитать, сколько этих материалов нужно будет привезти.

Очень важно продумать дренажную систему, потому что вода станет главным фактором разрушения дорожки, если дать ей «разгуляться». Так, на пучинистом грунте, да еще если грунтовые воды подходят достаточно высоко, воду нужно отводить с участка с использованием дренажной системы. Одной ливневки недостаточно. Причем дренаж должен быть не только прифундаментным, но и лучевым: дрены закладываются прямо в основание дорожек.

В целом подстилающий слой под тротуарную плитку состоит из щебня и песка, а количество, состав и толщина слоев рассчитываются в зависимости от типа грунта и предполагаемой нагрузки. Очень важно, чтобы основание под тротуарную плитку хорошо пропускало воду.

Фото: trotuarnayaplitka-spb.ru

Слоеный пирог

О том, как мостить вибропрессованную плитку, подробно говорится в СТО 46505580-002-220, разработанном Ассоциацией производителей мелкоштучных бетонных изделий.

Как мы уже говорили, материалы основания — щебень, песок и геотекстиль. Не нужно использовать в качестве основания ни песчано-гравийную, ни, тем более, песчано-цементную смесь: специалисты не рекомендуют этого делать. Нет смысла и посыпать швы между плитками песчано-цементной смесью, потому что тогда плиткам грозит изменение цвета, на них появятся высолы.

Итак, если речь идет о пешеходных дорожках, то сначала вынимается грунт, а потом в место выемки укладываются слои подложки:

выравнивающая подложка из песка;

геотекстиль (чтобы щебень не просаживался в грунт и чтоб сквозь плитки не прорастали сорняки);

основной слой неизвесткового щебня крупной фракции (5—20 мм);

геотекстиль;

подстилающий слой крупного мытого песка фракции до 5 мм;

тротуарная плитка толщиной не менее 40 мм.

Если мы хотим уложить плитку, которая выдержит легковой автомобиль, то слои подложки будут такими:

выравнивающая песчаная подложка;

геотекстиль;

слой щебня фракции 40—70 мм;

слой щебня фракции 20—40 мм;

слой щебня фракции 5—20 мм;

геотекстиль;

подстилающий слой из крупного песка;

тротуарная плитка толщиной от 60 мм.

Готовя основание под вибропрессованную плитку, нужно обязательно выдерживать уклон от 0,5 см на 1 метр поверхности при устройстве каждого слоя. Каждый слой надо тщательно утрамбовывать виброплитой. А сама плитка утрамбовывается виброплитой с резиновым покрытием, чтобы не повредить красоту.

Фото: stroy-podskazka.ru

Укладка плитки

Тротуарную плитку укладывают по определенной схеме. Можно, конечно, нарисовать сложный геометрический узор и подобрать под него плитки разных цветов и форм. Но это — вариант для неленивых. Большинство домовладельцев все-таки обходятся обычным рисунком самой плитки, выбирая схему выкладки на свой вкус.

Погода должна быть хорошая: если укладывать плитку под дождем или во время заморозков, это может сказаться на ее долговечности. Так что сухая теплая погода — наш друг в этом деле.

Алгоритм укладки такой:

Плитку укладывают по направлению от себя, начиная с бордюра, от нижней точки к высокой. Надо контролировать, плоская ли получается поверхность. Использовать для этого можно что угодно: строительный уровень, шнурок на колышках или лазерный нивелир — что вам доступно, то и берите. Подравнивают, подбивают плитки друг к другу резиновыми киянками. После укладки надо просыпать швы кварцевым песком — до полного их заполнения. И, наконец, пройдитесь по готовой поверхности виброплитой с резиновым амортизатором. Но если тропинка узенькая, площадь невелика — можно просто простукать дорожку тяжелой резиновой киянкой.