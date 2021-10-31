Станет ли новый коронавирус AY.4.2 основой нового опасного штамма?

Как изучают новые штаммы и линии коронавируса и почему сегодня мир так боится AY.4.2

Как мы помним, из пяти зарегистрированных в России случаев заражения вариантом коронавируса AY.4.2 два были зафиксированы на этой неделе в Татарстане. А потому «Реальное время» приводит статью, в которой Мэтью Баштон, специалист по вычислительной биологии, и Даррен Смит, профессор биологии из Нортумбрийского университета (Ньюкасл, Великобритания) рассказывают изданию The Conversation, откуда взялась новая линия дельта-штамма коронавируса — AY.4, чем отличается линия AY.4.2 и пора ли уже человечеству начинать ее бояться. «Реальное время» приводит пересказ этой статьи.



Как изучают штаммы и откуда взялась линия AY.4.2

Как только вы подумали, что все разговоры о новых вариантах COVID закончились, появились новости о еще одном: AY.4.2. Но что это такое, откуда это взялось и стоит ли нам беспокоиться?



AY.4.2 — часть того, что называется «родословной». Ветвям эволюционного древа COVID-19 присваиваются определенные ярлыки, чтобы проиллюстрировать и отследить их родство. За ними наблюдает «умная» сеть Pango, а хранителями родословных выступает объединенная группа исследователей из университетов Эдинбурга и Оксфорда, которые и определяют новые ответвления.



Если вернуться к апрелю нынешнего года, мы сможем проследить, откуда происходит линия коронавируса AY.4.2. Британские ученые секвенируют геномы образцов SARS CoV-2, чтобы увидеть, как меняется вирус. Наша команда в апреле исследовала два образца, которые были связаны между собой тем, что их носители ездили в Индию.



Когда мы начинали секвенировать эти образцы, то знали, что в Индии циркулирует другая линия — B.1.617. Но то, что мы увидели, выглядело по-другому. В наших образцах не было некоторых мутаций B.1.617, зато присутствовали совершенно новые. Об этом мы сообщили коллегам, и через неделю наша находка была классифицирована как B.1.617.2 — это был один из трех основных подтипов грозного штамма B.1.617. Именно этот штамм ВОЗ потом назвала «дельтой».



AY — это еще один эволюционный шаг вируса вперед. Это все та же «дельта», и пусть вас не смущает другая буква в обозначении. Дело в том, что как только маркировка линии начинает содержать пять уровней знаков (уровень — это то, что находится между точками), ученые начинают использовать новую комбинацию букв. Иначе названия линий будут получаться непомерно длинными. Так что формы вируса AY не сильно отличаются от остальных «родственников». Все они — «дочки» «дельты», представители одного штамма.



В настоящее время идентифицировано целых 75 линий AY, и каждая имеет собственные мутации в геноме. Одна из этих линий — AY.4 — почему-то стала распространяться, ее количество неуклонно растет. Например, в Великобритании за последние 4 недели на нее приходятся 63% новых случаев.



Есть ли у AY.4 эволюционное преимущество?

Мы до сих пор не уверены, дают ли мутации AY.4 реальное преимущество этой линии вируса. Вполне может быть, что рост количества заражений связан с так называемым «эффектом основателя». Это когда линия отделяется от общей вирусной популяции, а потом воспроизводится изолированно. Таким образом, если в какое-то место попадает отдельный штамм и не имеет возможности смешиваться с другими, значит, все последующие вирусы в этом месте будут его потомками.



Вполне может быть, что рост количества заражений связан с так называемым «эффектом основателя». Фото: theconversation.com

С COVID-19 это могло произойти из-за единственного случая на большом мероприятии, например на свадьбе. Этот единственный вирус был бы «основателем», единственным вирусом, распространяющимся на мероприятии. И если его подхватило значительное количество людей, а они потом передали его другим — так и могло быстро получиться большое количество вируса одного и того же происхождения. Иногда, чтобы одна форма вируса преобладала, не обязательно быть лучше других — она просто должна оказаться в нужном месте в нужное время. Поэтому не исключено, что AY.4 — это просто линия, которой в один далеко не прекрасный момент просто повезло.



Но не исключена и вторая гипотеза. Учитывая то, как быстро распространяется эта линия, она вполне может действительно иметь некое избирательное преимущество перед своими родственниками.



А у AY.4.2?

Интересующая нас AY.4.2 — дочерняя линия AY.4 — впервые была отмечена генетиками в конце сентября. Хотя, похоже, что она появилась в Великобритании примерно в июне. У этой разновидности вируса есть две дополнительные мутации, которые влияют на спайковый белок. Как мы уже знаем, этот белок находится на поверхности вируса и отвечает за проникновение внутрь клеток хозяина (то есть нас).



Объем линии AY.4.2 растет очень быстро: теперь на него приходится около 9% случаев в Великобритании за последние 28 дней. Та же ситуация в Дании.



Мы опять же не можем достоверно сказать, дают ли две этих мутации преимущество вирусу. Однако распространение линии, известной как AY.4.2, по-видимому, произошло только после того, как вирус приобрел мутацию Y145H.



Эта мутация находится внутри той части спайкового белка-шипа, на которую нацелены наши антитела. Именно шип распознает наша иммунная система, и именно он становится своеобразным маркером: перед нами враг. Мы уже прекрасно знаем, что эта часть шипа уже однажды была модифицирована в генетическом материале дельта-штамма. И возможно, именно поэтому «дельта» умеет отлично избегать атак человеческого иммунитета: антителам сложнее нацеливаться на нее.



Если форма спайковых белков AY.4.2 (красный) изменилась, антитела (белые) могут с трудом связываться с ними, чтобы уничтожить вирус. Источник: theconversation.com

Правда, исследование, в котором об этом рассказывается, все еще находится в препринте, а это означает, что оно еще не прошло формальную проверку, поэтому мы должны относиться к его результатам с осторожностью.



Но исходя из этого исследования, можно предположить, что новая мутация Y145H может дать вирусу еще большую способность избегать иммунитета: вирус становится менее узнаваемым для антител.



Однако и к этому предположению есть контраргумент. Например, в нескольких европейских странах AY.4.2 так и не смог прижиться — так, в Германии и Ирландии он быстро выпал из поля зрения генетиков, хотя появлялся там несколько недель назад. Это может означать две вещи: или его способность обходить иммунитет преувеличена и не превышает «родительские» способности «дельты», или же в эти страны «приехало» не так много AY.4.2, чтобы он смог вытеснить там своих «братишек и сестренок».



В конечном итоге ученые пока не могут однозначно сказать, родится ли на основе AY.4.2 новый штамм коронавируса, станет ли он следующей доминирующей разновидностью. Но одно сказать уже точно можно: геномный надзор за вирусами жизненно необходим. Коронавирус меняется слишком быстро, и каждый новый штамм может принести миру новые опасности.