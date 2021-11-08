Каждый работодатель желает знать, где сидит сотрудник: как найти на Авито нужных специалистов

Фото: Ринат Назметдинов

В поиске сотрудников для квалифицированной работы Авито теперь тоже становится активной базой — более 17 миллионов человек, и это представители самых разных профессий, ежемесячно посещают сервис для поиска работы. Что происходит на рынке труда и как составить вакансию, на которую придут десятки отзывов?

На что обращают внимание работодатели

Ситуация, при которой вакансия неделями, а иногда и месяцами «висит», а нужный сотрудник так и не находится, знакома, пожалуй, почти всем HR. Кажется, что предусмотрели все, но отклики на вакансию либо не приходят, либо появляются кандидаты не соответствующие требованиям компании. Как решить такую и подобную проблемы? На что обратить внимание при просмотре резюме соискателей? Насколько важно соискателю досконально перечислить все навыки? Опытом делятся те, кто в силу работы часто сталкивается с поиском сотрудников.

Андрей Анисимов, директор агентства комплексного интернет-маркетинга «Реаспект»:

Андрей Анисимов, директор агентства комплексного интернет-маркетинга «Реаспект» считает, что некоторых соискателей подводит некорректное резюме

Обращаем внимание на то, как человек описывает свой опыт: есть те, кто просто перечисляет места работы, а есть такие, кто по каждой деятельности составляет детальный план и пишет 20 пунктов и подпунктов. Пожалуй, те, кто умеет найти золотую середину — вызывают больший интерес.

«Много было примеров того, что у адекватных ребят хороших в работе было бестолковое резюме и, напротив, у бестолковых сотрудников резюме были составлены отлично. То есть резюме — это не показатель, а только «пропускной билет» на следующий этап, но все-таки начинаем с резюме.

Обращаем внимание на то, как человек описывает свой опыт: есть те, кто просто перечисляет места работы, а есть такие, кто по каждой деятельности составляет детальный план и пишет 20 пунктов и подпунктов. Пожалуй, те, кто умеет найти золотую середину — вызывают больший интерес. На что еще обращаем внимание — на стилистику, орфографические ошибки, это говорит об отношении человека и к работе вообще, и к презентации себя.

Если человек пишет о детализации каких-то знаний — это цепляет. Порой больше говорит о человеке не список с образованием и предыдущими местами работы, а то, что указано в пункте « дополнительная информация», перечисление того, чем человек интересуется, сопроводительное письмо о том, почему он выбрал эту вакансию».

Евгения Сонц, pr-консультант, аутсорс рекрутер персонала в сфере маркетинга, рекламы, PR:

Евгения Сонц, pr-консультант, аутсорс рекрутер персонала в сфере маркетинга, рекламы, PR ищет сотрудников в том числе через соцсети

В резюме обращаю внимание на то, как часто человек менял работу: если два месяца в одном месте, три месяца в другом — для меня это тревожный звонок.



Иногда рассказываю о вакансии в чатах, делаю рассылку знакомым. А потом приходит сообщение от соискателя, что работа интересует, но вот резюме нет. О чем вообще может идти речь, если человек поленился написать резюме? Для меня, как человека занимающегося подбором специалистов, резюме, в идеале грамотно составленное, всегда будет началом в диалоге с соискателем. Портфолио — это второй момент, в моей сфере это обязательно должно быть.

В резюме обращаю внимание на то, как часто человек менял работу: если два месяца в одном месте, три месяца в другом — для меня это тревожный звонок. Релевантный опыт сейчас не так важен, главное, чтобы человек был думающий, развивающийся. Список пройденных обучающих курсов в резюме — хороший знак, также как и владение иностранным языком — это значит, что человек может читать специализированную литературу, отслеживать все тренды, идущие из-за рубежа. Смотрю на то, как человек описывает задачи, которые были на предыдущем месте работы — если подробно, значит он имеет навыки самопрезентации.

Роман Бутузов, ресторатор, управляющий партнер ресторана «Мама Фета»:

Роман Бутузов, ресторатор, управляющий партнер ресторана «Мама Фета» анализирует причины увольнения с последних мест работы

На что обращаем внимание в резюме — это зависит от должности



На что обращаем внимание в резюме — это зависит от должности. Если это высший управляющий состав, то смотрю на предыдущее место работы, причины увольнения, список обязанностей, на продолжительность работы на одном месте — мне бы хотелось стабильности от сотрудника.

Комментарии Авито:

Кандидаты самых разных профессий со всей России уже разместили на Авито почти 3 миллиона резюме. Если вакансия не просто горящая, а буквально пылающая, можно найти в базе подходящее резюме и связаться с кандидатом. Умные алгоритмы продвижения обеспечат повышенное внимание соискателей к вакансии. А профессиональные инструменты — чаты-боты, мессенджер, автоматическое приглашение на интервью, сравнение резюме, API — упростят подбор персонала малому и среднему бизнесу, крупным компаниям и кадровым агентствам.

Чем завлекают соискателей

А теперь посмотри на другую сторону HR-баррикад: что там с вакансиями? Насколько они должны быть цепляющими? Важно ли указывать то, что еще несколько лет назад было лейтмотивом большинства предложений — вы нам, сотрудники, стрессоустойчивость, а мы взамен дружный коллектив и кофе, чай, печенье. Есть какие-то «волшебные» строчки, после которых будет очередь из соискателей?

Роман Бутузов, ресторатор, управляющий партнер ресторана «Мама Фета»:

Я готов предлагать бОльшую зарплату чем обычно на рынке, но при этом понимать, что мне придется потратить меньше времени на обучении нового человека



Для нынешнего поколения Z, не скрою, командообразование не на первом месте, это скорее приоритетней для людей зрелого возраста, кому стабильность важна. Многим достаточно посмотреть на зарплату, и они готовы приходить на собеседование. Я готов предлагать бОльшую зарплату чем обычно на рынке, но при этом понимать, что мне придется потратить меньше времени на обучении нового человека, да, за квалификацию стоит платить — этот потом окупиться в работе. Шеф-повары, управляющие, сушефы — всех надо смотреть в работе, как бы ни было хорошо составлено резюме. Я обычно кандидатам на эту должность предлагаю (если они заняты в другом месте) взять на пару недель отпуск и прийти к нам — чтобы посмотреть в деле, и я готов заплатить оговоренную сумму за это время работы. И потом уже принимать решение.

Андрей Анисимов, директор агентства комплексного интернет-маркетинга «Реаспект»:

Андрей Анисимов считает, что на платформе по поиску работу у соискателя должна быть возможность сделать минутное видео с презентацией себя

Мы сократили требования с наличия опыта до адекватности сотрудника и наличия знаний в технологических дисциплинах

— Людей с опытом в нашей сфере еще семь лет назад практически не было. Не было агентств, которые занимались диджитал-маркетингом, а потому не получилось бы «схантить» у конкурентов, а выпускники околопрофильных вузов часто были настроены по-раздолбайски. Мы сократили требования с наличия опыта до адекватности сотрудника и наличия знаний в технологических дисциплинах, и тут много было хороших ребят-выпускников физфака, мехмата — это и системное мышление, и способность учиться, впитывать новые знания. А сейчас весь наш HR заточен под то, что нам все равно какой вуз ты выбрал после школы, нам важно, чтобы ты был адекватным и мог учиться.



Чего бы хотелось? Чтобы на платформе по поиску работу у соискателя была возможность сделать минутное видео с презентацией себя — это возможность оценить структуру речи и общую способность к коммуникации, что в нашей сфере очень важно. Можно было бы заключить договор с образовательными проектами, чтобы на Авито шла информация о выпускниках: сегодня закончился курс по таргетированной рекламе и информация о 30 его участниках появляется отдельной страницей.

Евгения Сонц, pr-консультант, аутсорс рекрутер персонала в сфере маркетинга, рекламы, PR

Евгения Сонц отмечает большой дефицит кадров

Наблюдаю очевидный дефицит работников. Очень сложно закрывать вакансии



— Рынок вакансий я рассматриваю со стороны работодателя — я являюсь рекрутером, ищу людей. И наблюдаю очевидный дефицит работников. Очень сложно закрывать вакансии. Почему это происходит — потому что массово муссируется образ фриланса, о том, что специалисты в сфере рекламы и PR сидят с ноутбуком под пальмами, получая большие деньги после несложного и быстрого обучения.

Я в поиске специалистов использую телеграмм-чаты фрилансеров и телеграмм-каналы с вакансиями, местные СМИ, сообщества маркетологов и сарафанное радио. Авито не приходилось использовать, но готова попробовать — кандидат может прийти откуда угодно.

Роман Бутузов, ресторатор, управляющий партнер ресторана «Мама Фета»:

Управляющий партнер ресторана «Мама Фета» уверен, что до 95% работы в ресторане связано с человеческим фактором

— В идеале каждый работодатель хочет получить обученного сотрудника, все знающего, чтобы тратить времени на обучение минимум и получать от сотрудника максимум. Понятно, что такое бывает крайне редко. Все равно, набирая людей, ты сам растишь кадры и за счет этого получаешь стабильную команду. Ресторан — это живой организм, у нас есть автоматизированная работа, но это больше связано с отчетностью. По факту у нас продукты обрабатывают люди, готовят люди, выносят заказы тоже люди — 95% работы в нашей области — это человеческий фактор. Я не могу один раз произвести настройку и на этом все закончилось, нет. Поэтому я считаю, что нужно всегда вкладываться в команду.

По факту у нас продукты обрабатывают люди, готовят люди, выносят заказы тоже люди — 95% работы в нашей области — это человеческий фактор

В поиске сотрудников изменилось информационное поле, хотя поиск через друзей и знакомых по-прежнему важен и ценен. Но за последние несколько лет мы видим огромный прогресс, появились новые площадки, новые ресурсы за это время Авито реально вырос, и я знаю, что многие HR «сидят» там в поиске сотрудников.

Как то в шутку с друзьями обсуждали, что от площадок по поиску сотрудников ждешь примерно того же, что от сайта знакомств — там автоматизированный алгоритм сопоставляет анкеты и при высоком количестве совпадений показывает результаты обеим сторонам. В идеале хотелось бы такого же — у меня есть вакансия и если она совпадает с резюме — мы видим друг друга. Было бы здорово, если придумают такую автоматизацию.

Комментарии Авито:

Чтобы найти сотрудника и сэкономить при этом не только время и силы, но и деньги, можно воспользоваться специальным предложением от Авито Работы. Сервис позволяет разместить вакансию со скидкой 75% на такие профессии, как бухгалтер, дизайнер, оператор call-центра, юрист, инженер, менеджер по продажам и другие специальности.



Возрастное ограничение 6+