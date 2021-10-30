Новое в ноябре-2021: банки заставят мягче относиться к закредитованным семьям — если они переболели ковидом
Власти вынужденно закручивают гайки, борясь с последствиями пандемии
В ноябре Россия уходит на «коронаканикулы», а в отдельных регионах — по сути, в локдаун. По-видимому, в этом причина того, что законодательных новшеств для бизнеса и простых россиян в наступающем месяце немного. И почти все они напрямую связаны с пандемией. Так, из-за участившихся алкогольных отравлений в последние полтора года в РФ еще сильнее ужесточат оборот спиртосодержащей продукции, а банки заставят мягче относиться к закредитованным российским семьям — если они переболели ковидом. Помимо этого, за один ноябрь всем российским компаниям надо успеть верифицировать сим-карты своих сотрудников — это делается в рамках борьбы с участившимися в пандемию случаями мошенничества. В целом российские компании ждут дополнительные издержки, и это, не считая непременных убытков, которые бизнес понесет за первую неделю ноября. О том, как на этом фоне власти собираются помогать предпринимателям и поможет ли в этом компаниям унификация сертификата для привитых от коронавируса — в обзоре «Реального времени».
Российские власти будут бороться с алкогольными отравлениями дальнейшим ужесточением оборотаНа фоне отравлений в нескольких регионах контрафактной водкой (чаще всего содержащей смертельно опасный метиловый спирт вместо этанола) с 1 ноября в РФ вводится «госрегулирование оборота этилового спирта». На деле это будет означать, что Росалкогольрегулирование начнет вести реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции. Отныне производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, закон должен стать дополнительной мерой «в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке, что важно для защиты здоровья наших граждан».
Основной фронт борьбы государства с контрафактным спиртом развернулся буквально на днях. Комитет Госдумы по экономической политике обсудил ситуацию с массовым отравлением алкоголем в регионах. Депутаты рассмотрели предложение ввести госрегулирование производства и оборота метилового спирта, «особенно в сельских поселениях и труднодоступных регионах» (именно там, о чем не указали депутаты, сложилась почти катастрофическая ситуация с алкоголизмом населения). Если депутаты доведут это дело до конца, то как минимум будут введены требования к таре, в которой хранится и перевозится метиловый спирт:
«Использовать крупные, хорошо читаемые надписи «Метанол — яд». Помимо этого, производителей заставят добавлять в метиловый спирт «денатурирующие вещества, не позволяющие распитие произведенной на его основе продукции по органолептическим показателям».
В МВД тоже предложили ужесточить контроль за оборотом метилового спирта вплоть до его лицензирования (сейчас произвести метанол и продать его может любой предприниматель). Напомним, в 2019 году в России приняли изменения в закон о госрегулировании производства, оборота этилового спирта, алкогольсодержащей продукции и об ограничении употребления алкогольной продукции. После этого поставки этанола для нелегального производства сократились, уверяют в МВД. Там же сообщили, что с июля по октябрь 2021 года от отравления метиловым спиртом в различных регионах, включая Татарстан, умерли уже 56 человек.
Банки заставят мягче относиться к закредитованным семьям — если люди переболели ковидомОдно из важнейших ноябрьских обновлений в теории должно помочь многим малообеспеченным семьям, закредитованным именно в последние ковидные 2 года.
«Граждане смогут изменить условия кредита из‑за COVID-19», сообщает сайт Госдумы. На самом деле, это не депутаты, а Центробанк решил рекомендовать кредитным учреждениям «удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства». Но для этого придется самим заемщикам с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи (это будет касаться и тех, кто уже реструктуризировал долг): штрафы и пени не начислят.
Одновременно это будет означать, разумеется, убытки для банков, что в свою очередь, согласно любой экономической теории, может привести к росту кредитных ставок для населения, уменьшению процентов по депозитам и ужесточению требований по выдаче кредитов.
ЦБ уже и без этого сильно ударил по банковскому сектору, неожиданно подняв ключевую ставку до 7,5%, а в декабре, опасаются банкиры, ставка может вырасти вообще до 8%. В октябре же стало известно, что регулятор усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов. Причиной стала та же обеспокоенность «темпами роста необеспеченного кредитования, особенно удлинением срока таких кредитов». Грубо говоря, российские семьи подсели на долговую иглу — «перекредитоваться до зарплаты» многие готовы и под высокий процент (особенно в микрокредитных организациях — близких по сути к мошенническим): в пандемию доля необеспеченных долгосрочных кредитов выросла вдвое — с 11 до 20,7%.
Поэтому регулятор решил изменить порядок расчета показателя долговой нагрузки (она считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу).
«ЦБ предлагает рассчитывать среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам, исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам выплачивается в течение четырех лет (сейчас — пяти)». Эксперты, правда, предупреждают, что пострадают в итоге не только банки, но и граждане, которые в безвыходной ситуации уйдут «в зону серого кредитования» — в те же МКО.
Добавим, что с 1 ноября обновляется максимальное значение размера оплаты за перевод денег между физическими лицами: перевод средств суммой менее 100 тысяч рублей в месяц будет бесплатным, свыше 100 тысяч рублей в месяц — 0,5% от суммы перевода, при этом оплата за транзакцию не должна быть более 1,5 тысячи рублей.
С ноября для ювелиров окончательно введут аналог водочного ЕГАИСТретья важная новелла ноября касается оборота драгметаллов — за ним тоже установят жесткий контроль, аналогичный контролю за спиртом (см. ЕГАИС). Формально с 1 ноября юрлица, «осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов», смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов (это касается и юрлиц и ИП, которые используют драгоценные металлы и камни «в производственных, научных и социально-культурных целях» — за исключением музеев).
Напомним, «Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК)» была запущена еще в марте этого года. С 1 сентября все операции по специальному учету начали производиться в электронном виде (постановка, снятие, внесение изменений), на добровольной же основе — пока — ИП и юрлица могут ставить штрих-код на ювелирные изделия. Как следствие, во-первых, это теоретически должно уменьшить объем контрафактной ювелирной продукции, включая подделки.
Во-вторых, на практике (о чем опять же умалчивают депутаты и чиновники), как почти всегда в случаях ужесточения контроля, это ударит по ювелирному рынку. В конечном счете стоимость золотых колец и изумрудных сережек, разумеется, подрастет, ведь издержки на их производство вырастут.
За ноябрь российские компании должны «верифицировать» сим-карты всех своих сотрудниковЧетвертая «плохая новость» для бизнеса — регистрация корпоративных сим-карт. Формально тут тоже все просто и невинно: компании и ИП должны передать данные о своих корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года, «иначе эти карты заблокируют 1 декабря». Сотрудники компаний в свою очередь должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия, уверяет Госдума РФ, можно на «Госуслугах».
По-хорошему, закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт (те самые звонки из тюрем под видом банковских служащих, например). На практике это означает рост издержек для корпораций — тем более, что управиться с регистрацией за месяц большинство компаний, скорее всего не успеет.
Хотя трудности для компаний начались еще летом, так как по закону с 1 июня 2024 года «сведения обо всех корпоративных телефонных номерах надо вносить в специальный реестр на портале госуслуг». Сами компании от наличия служебных номеров страдают уже немало — сотрудники, находясь в карантине на удаленной работе, тратят деньги корпораций в том числе и на личные нужды, потому что проконтролировать это бизнесу очень сложно. Примерно пятая часть из 250 млн сим-карт в РФ — как раз корпоративные. Если новые нормы окажутся действующими — почти 20 млн «серых» сим-карт уйдут с рынка.
Не секрет, что именно в пандемию случаи дистанционного, телефонного мошенничества сильно участились. К примеру, уже год назад отмечалось, что в России в период самоизоляции резко, на 76%, выросло число дел о телефонном и интернет-мошенничестве.
Переход Росреестра «в цифру» должен упростить условия на рынке долевого строительстваНа рынке недвижимости тоже есть немало новинок, причем некоторые из них уже вступили в силу с 28 октября. Так, с этой даты сократились сроки госрегистрации последующих договоров участия в долевом строительстве: до 3 рабочих дней при подаче заявления в электронном виде и до 7 рабочих дней — бумажного документа через МФЦ. До сих пор эти сроки составляли 7 и 9 рабочих дней соответственно.
«При переходе на механизм проектного финансирования с использованием кредитных средств банков при строительстве объектов важен каждый день, — отмечают в одной из строительных компаний РТ (комментарий предоставлен «Реальному времени» Росреестром Татарстана). — От скорости сделок зависит скорость пополнения эскроу-счетов, что прямо влияет на процентную нагрузку по кредитам застройщиков и соответственно на эффективность реализации проектов».
С 28 же октября вступили в силу поправки в законодательство в отношении машино-мест, которые исключают требования о максимальном их размере. До сих пор законом был установлен минимальный и максимальный размеры машино-места. Это 5,3 на 2,5 (13,25) метра и 6,2 на 3,6 (22,32) метра, соответственно. По данным все того же Росреестра Татарстана, в 2021 году в РТ спрос на машино-места, по сравнению с 2020 годом, увеличился более чем вчетверо: если в прошлом году за 9 месяцев было зарегистрировано порядка 1 200 машино-мест, то в этом году — уже около 5,6 тысячи.
С конца этой недели документы на регистрацию прав на недвижимость можно подавать не только через МФЦ или портал Росреестра, но и через нотариусов. Одновременно 28 октября формально стартовал и проект «Стоп-бумага», направленный на минимизацию количества хранимой на бумажных носителях информации и создание цифрового архива в Росреестре (в РТ перевели в электронный вид пока 70% дел). В отличие от предыдущих «новелл», стоит отметить — новшества, касающиеся Росреестра, должны упростить жизнь не только граждан, но и компаний, в том числе снизив себестоимость затрат, включая «затраты на время» и бюрократию.
Бизнесу помогут, компенсируя потери первой недели ноября, но пока точно непонятно — какомуНу, и, наконец, хоть какая-то по-настоящему положительная новость ноября для бизнеса. Правда, связана она с новостью негативной — а именно, с новым локдауном с 30 октября по 7 ноября (по крайней мере, в Татарстане именно так). Пока эта новость очень расплывчатая и абстрактная. Правительство РФ пообещало выделить «бизнес-сообществу» компенсацию в связи с нерабочими днями. Но выплаты будут касаться только «пострадавших отраслей», участникам которых — юрлицам и ИП — планируют выплачивать по одному МРОТ на каждого сотрудника.
Из-за хаоса в результате пандемии до сих пор неизвестны точные «координаты» этой нормы. Одни источники сообщают, например, что на поддержку предпринимателей потребуется до 27 млрд рублей (по другим данным — 38,5 млрд), а подать заявление на грант можно с 1 ноября по 15 декабря. Другие уточняют перечень «пострадавших отраслей»: предприятия спорта, общепита, гостиничного бизнеса, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры и «ряда других отраслей».
Отметим, что федеральный МРОТ сейчас составляет 12,7 тысячи рублей, но на региональном уровне он может отличаться от субъекта к субъекту — местные власти могут его немного увеличить. Третий источник в лице премьер-министра Михаила Мишустина, увы, тоже точно не определил, кому и как будут помогать. Цитируем:
«Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Его смогут получить малые и средние предприятия и НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в этот период. Прежде всего тех, которые работают с населением напрямую».
Несмотря на неопределенность обещаний бизнесу, федеральные власти уверены, что эта мера «позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям часть выручки и поддержать около 3 млн человек». В общей сложности на это планируют направить около 38,5 млрд рублей. Выплаты будут продолжаться до конца декабря этого года.
Сертификаты для привитых от коронавируса унифицируют, а выдачу их упростятИ новость, касающаяся уже каждого: с 8 ноября 2021 года в России начнет действовать новая единая форма сертификатов о пройденной вакцинации от COVID-19. Соответствующий приказ Минздрав РФ опубликовал только во второй половине октября. Сертификат должен будет автоматически формироваться в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации (то есть — после второй дозы прививки). В сертификате «предусматривается место для QR-кода».
В Минздраве надеются, что новый единый формат документа сократит число случаев мошенничества с сертификатами о вакцинации (стоимость «липовых сертификатов» в интернете, к слову, за пару недель выросла в разы). Чиновники также уверяют, что сертификаты, полученные гражданами ранее, будут «автоматически преобразованы на портале «Госуслуги». Напомним, что и в оперативном штабе Татарстана по борьбе с коронавирусом признаются в отсутствии «куар-кодов» для части привитых.
«Есть только QR-код для тех, кто имеет установленный диагноз в системе регистра Минздрава, — объяснила на прошлой неделе вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. — Иногда записи в регистре нет действительно из-за больших баз данных. В определенные моменты регистр в целом по России испытывал некоторые проблемы. Все эти вопросы мы сейчас отрабатываем».
Особо стоит отметить, что пожилые татарстанцы, в том числе пенсионеры, не имеющие смартфонов или не имеющие опыта обращаться с ним и его приложениями, в настоящий момент в буквальном смысле штурмуют МФЦ с просьбой разобраться и «дать им, наконец, куар-код». Привитые весной и летом без учетной записи в «Госуслугах» зачастую не имеют возможности сходить даже за продуктами, если им больше 60—65 лет.
Страдает и бизнес, часть уже привитых работников компаний не может подтвердить факт прививки через приложение «Госуслуги». Мало того, даже в самом приложении сегодня предупреждают, что с такими проблемами сталкивается «до 20% пользователей». Причина заключается в том, что паспортные данные или СНИЛС не вносятся врачами и медсестрами в базу данных (тот самый регистр Минздрава), или «вносятся некорректно». «Информация может не поступить или поступить с ошибками», — предупреждают на «Госуслугах» желающих привиться.
Фото: УМВД России по Оренбургской области, kassatka.me, comnews.ru
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