Новое в ноябре-2021: банки заставят мягче относиться к закредитованным семьям — если они переболели ковидом

Российские власти будут бороться с алкогольными отравлениями дальнейшим ужесточением оборота



По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, закон должен стать дополнительной мерой «в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке, что важно для защиты здоровья наших граждан».





«Использовать крупные, хорошо читаемые надписи «Метанол — яд». Помимо этого, производителей заставят добавлять в метиловый спирт «денатурирующие вещества, не позволяющие распитие произведенной на его основе продукции по органолептическим показателям».