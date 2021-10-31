«УРАМ» доказывает: скорость — главный тренд

Как Казань стала точкой притяжения спортсменов-экстремалов со всей России

Фото: Максим Платонов

Экстрим-парк «УРАМ» стал одним из самых значимых проектов, реализованных в Казани за последние годы. Крупнейший в Европе, он привлекает молодых казанцев и спортсменов-экстремалов со всех уголков России. Здесь самые современные спортивные площадки, сюда приходят тренироваться самые искусные скейтеры, велосипедисты, самокатчики. Здесь важно не только акробатическое мастерство, но и высочайшие скорости. В том числе и скорость мобильного интернета. В совместном проекте «Реального времени» и МегаФона — обзор возможностей экстрим-парка и занимательная статистика о его гостях.

Время молодых



Идея организовать экстрим-парк на обширном пространстве под мостом «Миллениум» была одобрена в 2019 году — с просьбой об этом к Рустаму Минниханову обратилось движение уличных сообществ URAM. Президент Татарстана дал добро — и началась работа. Всего за два года здесь вырос самый крупный в Европе экстрим-парк: его открытая часть занимает 1,9 гектара, а площадь крытой внесезонной части — 7 900 квадратных метров.

Этот проект разрабатывали в полном соответствии с пожеланиями любителей экстремальных видов спорта в Казани: им не навязывали чужую точку зрения, с ними постоянно консультировались. В проектировании и строительстве экстрим-парка «УРАМ» принимали участие более ста строителей-спортсменов со всей России — от Читы до Санкт-Петербурга. И получился проект, который полностью удовлетворяет всем потребностям уличного сообщества.

Фото: Анна Сейтумерова

27-летний Сергей Иванов почти полжизни — 13 лет — занимается велосипедным спортом BMX. Будучи сам участником и неоднократным призером городских и всероссийских соревнований, сейчас он тренирует и инструктирует ребят в экстрим-парке. Он говорит:

— Я уверен, появление в Казани этой локации позволит нам готовить новых чемпионов. Думаю, наш город станет одной из столиц экстрим-спорта. Ведь в нашем деле очень важна инфраструктура. А теперь и нам, и нашим ученикам есть где тренироваться, я нигде в России такого не видел. Да еще и бесплатно!

Время воздуха и ветра

Парк многофункциональный: здесь есть не только локации для спортсменов, это еще и точка притяжения молодежи, городской парк с зонами для активного отдыха, площадки для проведения культурных и спортивных ивентов. Все площадки открыты и бесплатны (за исключением некоторых спортивных локаций, которые скоро откроются в крытой части экстрим-парка). Крытая часть станет точкой притяжения творческой молодежи.

За первый год работы «УРАМ» принял больше 100 тысяч посетителей, и их количество растет. Экстрим-активными днями, собирающими максимальное число гостей, в августе-сентябре стали, как ни странно, будни. По обезличенным данным, которые собирает МегаФон среди своих пользователей, по средам и четвергам из «УРАМа» в соцсети загружалось больше всего трафика — каждый день ознаменовывался терабайтом фото и видео в Сети! Собираются экстремальщики ближе к вечеру — стримы отсюда чаще ведут с 16.00 до 18.00.



Открытая часть экстрим-парка работает как общественное пространство с 10 утра до 10 вечера каждый день, с апреля по октябрь. Вход бесплатный — и для спортсменов, и для любопытствующих зрителей.

15-летний Эрик Гарипов вот уже 5 лет занимается трюковым самокатом. Он говорит, что теперь в хорошую погоду проводит в «УРАМ» все выходные:

— И даже не жалко времени на то, чтобы сюда добраться. Зато тренироваться тут очень удобно. Инструкторы следят за безопасностью, так что и родители теперь не очень переживают — как минимум точно знают, где я. А еще тут приятно просто побыть — не только же кататься мы сюда приезжаем, но и пообщаться.

Время лидерства и высоких скоростей

Говоря об экстрим-парке, слово «скорость» всплывает в голове в первую очередь. Во-первых, упомянем о скорости строительства: с момента согласования идеи строительства экстрим-парка в Казани до реализации проекта прошло меньше двух лет.

Во-вторых, достаточно только прогуляться здесь в выходной день, чтобы по-настоящему ощутить, что такое скорость. Стремительно летающие по площадкам роллеры, скейтеры, велосипедисты и другие экстремальщики всех мастей наглядно это демонстрируют. Для прохождения трасс спортсмены развивают высокие скорости — до 50 км/ч! Этому способствуют продуманные конфигурации площадок. Скорость для спортсмена-экстремальщика ценна не только сама по себе, но и является одним из залогов успешного выполнения воздушного трюка. Важна она и для соревнований — например, роллеры соревнуются в скоростном прохождении трасс, и во время Kazan Urban Games нынешним летом тут было очень быстро!

А свои трюки и достижения моментально выкладывают в соцсети и, конечно, ведут стримы. Ведь это неотъемлемая часть современной уличной культуры. Спортсмен-экстремальщик катается не только для того, чтобы получить заряд адреналина и доказать себе, что ты можешь невозможное. Но и чтобы показать себя миру — и не только зрителям, пришедшим посмотреть на его трюки вживую. Но и десяткам тысяч пользователей TikTok, Instagram и других соцсетей. Скейтер Ильяс Гатин рассказывает:

— В первую очередь, конечно, я занимаюсь этим для себя. Но я веду аккаунт в «ТикТоке», у меня несколько тысяч подписчиков, и я частенько выкладываю видео своих трюков. Делаю это прямо здесь же — пока доберусь домой, уже и драйв пройдет. Я не знаю, какая тут скорость интернета в цифрах, но быстрый ролик с мобильника грузится за пару секунд. И стримы тоже не падают. И музыку мы тут слушаем тоже онлайн, в потоке, и ничего не зависает. Сначала боялись, что под мостом мобильная сеть будет проваливаться, но нет, все путем!

Вот уже пять лет подряд МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России*. И за это время общий мобильный трафик внутри сети вырос в три раза, причем значительная его доля приходится на стримы.

На сегодняшний день средняя скорость скачивания в мобильной сети МегаФона составляет 31,2 Мбит/с, а данные загружаются со скоростью 11,90 Мбит/с. Минутное видео в «ТикТоке» загружается за считаные секунды.



По связанным с парком тегам в соцсетях находятся уже сотни тысяч роликов, на которых запечатлены трюки, трассы, стритбол, видео проб и ошибок начинающих спортсменов… А все это значит, что высокую скорость должен развивать не только сам спортсмен, но и мобильный интернет.

Фото: Максим Платонов

Время гостеприимства

«УРАМ», несмотря на свой нежный возраст, успел прославиться на всю Россию. Сюда едут ребята, чтобы прицельно потренироваться на локациях экстрим-парка в условиях, равных которым нет нигде в Европе. Особенно если взять во внимание тот факт, что денег за вход здесь не берут: приходи, катайся, тренируйся! Еще один поток гостей из других регионов, которые навещают «УРАМ», — обычные туристы, приходящие сюда за зрелищами, ведь посмотреть тут определенно есть на что.

Помимо прочего, здесь уже провели многочисленные ивенты всероссийского и международного масштаба: Всероссийские уличные игры Urban Games (2020, 2021), Red Bull BC One Cypher, Международные соревнования C1 по велоспорту, Международный турнир по брейкингу и уличному искусству Combonation (2020, 2021), отборочный этап чемпионата мира по памп-треку Red Bull Pump Track World Championship, чемпионат России по BMX, I Игры стран СНГ, Международный фестиваль медиаискусства «НУР», Всероссийский фестиваль урбан-музыки «Исток».

Так что уже можно говорить: «УРАМ» состоялся и стал местом притяжения представителей уличной культуры и экстремального спорта.

Фото: Анна Сейтумерова

А примерную дальность расстояний, которые преодолевают гости, чтобы попасть в «УРАМ», можно оценить по исследованию Big Data МегаФона. Например, в августе и сентябре больше всего гостей-абонентов оператора в «УРАМ» приезжало из Москвы, Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ханты-Мансийского АО, Свердловской, Кировской и Челябинской областей.

Интенсивнее всего качали в казанском экстрим-парке трафик гости из Адыгеи (1153,9 МБ на человека), Бурятии (499 МБ на человека в среднем) и Тульской области (390,6 МБ на человека). А вот самыми разговорчивыми гостями «УРАМа» стали туристы из Хабаровского края (в среднем каждый из них наговорил здесь по телефону по 16 минут), Адыгеи (9,5 минуты в среднем) и Красноярского края (9,4 минуты).

Фото: Анна Сейтумерова

Время будущего

Совсем скоро откроется крытая часть «УРАМа», где будут не только экстрим-зоны, но и культурные пространства, открытые для всех желающих, — тут начнут работать центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, танцевальные залы, галерея, лекторий, кафе, зона отдыха… Словом, в Казани появляется новая зона притяжения, целая экосистема для молодежи.

Здесь воспитываются будущие чемпионы, здесь дети и подростки познают, что такое успех, скорость и как достичь того, что казалось невозможным еще совсем недавно.

Маленькому скейтеру Станиславу Ханнолайнену всего 10 лет. Но он уже стал завсегдатаем экстрим-парка:

— Тут круто! Мы с родителями приезжаем сюда, и я могу тренироваться. Тут все как на больших соревнованиях, так что я теперь катаюсь в таком же месте, как по телевизору показывают. А мама меня снимает на видео.

Мировой опыт уже показывает, что объекты, подобные казанскому экстрим-парку, — инвестиции в будущее. Молодежь приходит сюда с улиц, остается здесь и направляет свою энергию в созидательное русло. В России ничего подобного еще не было, и Казань стала первым городом, в котором так открыто пошли навстречу уличной субкультуре — и это себя оправдало.

1 / 40 Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Максим Платонов

Максим Платонов

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Анна Сейтумерова

Максим Платонов

Анна Сейтумерова

Максим Платонов

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова