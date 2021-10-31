«УРАМ» доказывает: скорость — главный тренд
Как Казань стала точкой притяжения спортсменов-экстремалов со всей России
Экстрим-парк «УРАМ» стал одним из самых значимых проектов, реализованных в Казани за последние годы. Крупнейший в Европе, он привлекает молодых казанцев и спортсменов-экстремалов со всех уголков России. Здесь самые современные спортивные площадки, сюда приходят тренироваться самые искусные скейтеры, велосипедисты, самокатчики. Здесь важно не только акробатическое мастерство, но и высочайшие скорости. В том числе и скорость мобильного интернета. В совместном проекте «Реального времени» и МегаФона — обзор возможностей экстрим-парка и занимательная статистика о его гостях.
Время молодых
Идея организовать экстрим-парк на обширном пространстве под мостом «Миллениум» была одобрена в 2019 году — с просьбой об этом к Рустаму Минниханову обратилось движение уличных сообществ URAM. Президент Татарстана дал добро — и началась работа. Всего за два года здесь вырос самый крупный в Европе экстрим-парк: его открытая часть занимает 1,9 гектара, а площадь крытой внесезонной части — 7 900 квадратных метров.
Этот проект разрабатывали в полном соответствии с пожеланиями любителей экстремальных видов спорта в Казани: им не навязывали чужую точку зрения, с ними постоянно консультировались. В проектировании и строительстве экстрим-парка «УРАМ» принимали участие более ста строителей-спортсменов со всей России — от Читы до Санкт-Петербурга. И получился проект, который полностью удовлетворяет всем потребностям уличного сообщества.
27-летний Сергей Иванов почти полжизни — 13 лет — занимается велосипедным спортом BMX. Будучи сам участником и неоднократным призером городских и всероссийских соревнований, сейчас он тренирует и инструктирует ребят в экстрим-парке. Он говорит:
— Я уверен, появление в Казани этой локации позволит нам готовить новых чемпионов. Думаю, наш город станет одной из столиц экстрим-спорта. Ведь в нашем деле очень важна инфраструктура. А теперь и нам, и нашим ученикам есть где тренироваться, я нигде в России такого не видел. Да еще и бесплатно!
Время воздуха и ветра
Парк многофункциональный: здесь есть не только локации для спортсменов, это еще и точка притяжения молодежи, городской парк с зонами для активного отдыха, площадки для проведения культурных и спортивных ивентов. Все площадки открыты и бесплатны (за исключением некоторых спортивных локаций, которые скоро откроются в крытой части экстрим-парка). Крытая часть станет точкой притяжения творческой молодежи.
За первый год работы «УРАМ» принял больше 100 тысяч посетителей, и их количество растет. Экстрим-активными днями, собирающими максимальное число гостей, в августе-сентябре стали, как ни странно, будни. По обезличенным данным, которые собирает МегаФон среди своих пользователей, по средам и четвергам из «УРАМа» в соцсети загружалось больше всего трафика — каждый день ознаменовывался терабайтом фото и видео в Сети! Собираются экстремальщики ближе к вечеру — стримы отсюда чаще ведут с 16.00 до 18.00.
Открытая часть экстрим-парка работает как общественное пространство с 10 утра до 10 вечера каждый день, с апреля по октябрь. Вход бесплатный — и для спортсменов, и для любопытствующих зрителей.
15-летний Эрик Гарипов вот уже 5 лет занимается трюковым самокатом. Он говорит, что теперь в хорошую погоду проводит в «УРАМ» все выходные:
— И даже не жалко времени на то, чтобы сюда добраться. Зато тренироваться тут очень удобно. Инструкторы следят за безопасностью, так что и родители теперь не очень переживают — как минимум точно знают, где я. А еще тут приятно просто побыть — не только же кататься мы сюда приезжаем, но и пообщаться.
Время лидерства и высоких скоростей
Говоря об экстрим-парке, слово «скорость» всплывает в голове в первую очередь. Во-первых, упомянем о скорости строительства: с момента согласования идеи строительства экстрим-парка в Казани до реализации проекта прошло меньше двух лет.
Во-вторых, достаточно только прогуляться здесь в выходной день, чтобы по-настоящему ощутить, что такое скорость. Стремительно летающие по площадкам роллеры, скейтеры, велосипедисты и другие экстремальщики всех мастей наглядно это демонстрируют. Для прохождения трасс спортсмены развивают высокие скорости — до 50 км/ч! Этому способствуют продуманные конфигурации площадок. Скорость для спортсмена-экстремальщика ценна не только сама по себе, но и является одним из залогов успешного выполнения воздушного трюка. Важна она и для соревнований — например, роллеры соревнуются в скоростном прохождении трасс, и во время Kazan Urban Games нынешним летом тут было очень быстро!
А свои трюки и достижения моментально выкладывают в соцсети и, конечно, ведут стримы. Ведь это неотъемлемая часть современной уличной культуры. Спортсмен-экстремальщик катается не только для того, чтобы получить заряд адреналина и доказать себе, что ты можешь невозможное. Но и чтобы показать себя миру — и не только зрителям, пришедшим посмотреть на его трюки вживую. Но и десяткам тысяч пользователей TikTok, Instagram и других соцсетей. Скейтер Ильяс Гатин рассказывает:
— В первую очередь, конечно, я занимаюсь этим для себя. Но я веду аккаунт в «ТикТоке», у меня несколько тысяч подписчиков, и я частенько выкладываю видео своих трюков. Делаю это прямо здесь же — пока доберусь домой, уже и драйв пройдет. Я не знаю, какая тут скорость интернета в цифрах, но быстрый ролик с мобильника грузится за пару секунд. И стримы тоже не падают. И музыку мы тут слушаем тоже онлайн, в потоке, и ничего не зависает. Сначала боялись, что под мостом мобильная сеть будет проваливаться, но нет, все путем!
Вот уже пять лет подряд МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России*. И за это время общий мобильный трафик внутри сети вырос в три раза, причем значительная его доля приходится на стримы.
На сегодняшний день средняя скорость скачивания в мобильной сети МегаФона составляет 31,2 Мбит/с, а данные загружаются со скоростью 11,90 Мбит/с. Минутное видео в «ТикТоке» загружается за считаные секунды.
По связанным с парком тегам в соцсетях находятся уже сотни тысяч роликов, на которых запечатлены трюки, трассы, стритбол, видео проб и ошибок начинающих спортсменов… А все это значит, что высокую скорость должен развивать не только сам спортсмен, но и мобильный интернет.
Время гостеприимства
«УРАМ», несмотря на свой нежный возраст, успел прославиться на всю Россию. Сюда едут ребята, чтобы прицельно потренироваться на локациях экстрим-парка в условиях, равных которым нет нигде в Европе. Особенно если взять во внимание тот факт, что денег за вход здесь не берут: приходи, катайся, тренируйся! Еще один поток гостей из других регионов, которые навещают «УРАМ», — обычные туристы, приходящие сюда за зрелищами, ведь посмотреть тут определенно есть на что.
Помимо прочего, здесь уже провели многочисленные ивенты всероссийского и международного масштаба: Всероссийские уличные игры Urban Games (2020, 2021), Red Bull BC One Cypher, Международные соревнования C1 по велоспорту, Международный турнир по брейкингу и уличному искусству Combonation (2020, 2021), отборочный этап чемпионата мира по памп-треку Red Bull Pump Track World Championship, чемпионат России по BMX, I Игры стран СНГ, Международный фестиваль медиаискусства «НУР», Всероссийский фестиваль урбан-музыки «Исток».
Так что уже можно говорить: «УРАМ» состоялся и стал местом притяжения представителей уличной культуры и экстремального спорта.
А примерную дальность расстояний, которые преодолевают гости, чтобы попасть в «УРАМ», можно оценить по исследованию Big Data МегаФона. Например, в августе и сентябре больше всего гостей-абонентов оператора в «УРАМ» приезжало из Москвы, Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ханты-Мансийского АО, Свердловской, Кировской и Челябинской областей.
Интенсивнее всего качали в казанском экстрим-парке трафик гости из Адыгеи (1153,9 МБ на человека), Бурятии (499 МБ на человека в среднем) и Тульской области (390,6 МБ на человека). А вот самыми разговорчивыми гостями «УРАМа» стали туристы из Хабаровского края (в среднем каждый из них наговорил здесь по телефону по 16 минут), Адыгеи (9,5 минуты в среднем) и Красноярского края (9,4 минуты).
Время будущего
Совсем скоро откроется крытая часть «УРАМа», где будут не только экстрим-зоны, но и культурные пространства, открытые для всех желающих, — тут начнут работать центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, танцевальные залы, галерея, лекторий, кафе, зона отдыха… Словом, в Казани появляется новая зона притяжения, целая экосистема для молодежи.
Здесь воспитываются будущие чемпионы, здесь дети и подростки познают, что такое успех, скорость и как достичь того, что казалось невозможным еще совсем недавно.
Маленькому скейтеру Станиславу Ханнолайнену всего 10 лет. Но он уже стал завсегдатаем экстрим-парка:
— Тут круто! Мы с родителями приезжаем сюда, и я могу тренироваться. Тут все как на больших соревнованиях, так что я теперь катаюсь в таком же месте, как по телевизору показывают. А мама меня снимает на видео.
Мировой опыт уже показывает, что объекты, подобные казанскому экстрим-парку, — инвестиции в будущее. Молодежь приходит сюда с улиц, остается здесь и направляет свою энергию в созидательное русло. В России ничего подобного еще не было, и Казань стала первым городом, в котором так открыто пошли навстречу уличной субкультуре — и это себя оправдало.
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