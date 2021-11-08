День в истории: окружной суд в Казани, первый выпуск КВН и открытие рентгена

Чем примечательна дата 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, Международный день КВН и Всемирный день урбанизма. В разные годы и столетия в этот день случилась «Стокгольмская кровавая баня» — расправа датского короля Кристиана II над сторонниками регента Швеции, в Казани открыли окружной суд, физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи», в СССР утвердили орден Славы, вышел первый выпуск программы КВН, произошло восстание на корабле «Сторожевой», Джордж Буш стал 46-м губернатором Техаса. Родились король Швеции Карл X Густав, председатель Совета министров Российской империи Иван Горемыкин, российский и советский историк, академик АН СССР Евгений Тарле, маршал Советского Союза, министр обороны СССР Дмитрий Язов. Умерли король Франции Людовик VIII, английский поэт Джон Мильтон, русский астроном Петр Иноходцев, итальянский оперный певец Антонио Тамбурини, русский писатель Иван Бунин, русский геолог, почвовед, минералог и кристаллограф Василий ДокучаевДокучаев, советский телепат, гипнотизер Вольф Мессинг. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Духовная академия в Казани, химик Алексей Богородский

8 ноября 1842 года в Казани открылась духовная академия. Для учебного заведения было построено специальное здание на Арском поле, в котором до недавнего времени работала 6-я городская больница.

8 ноября 1870 года в Казани родился советский химик Алексей Богородский. Он поступил на юридический факультет Императорского Казанского университета, но осенью 1890 года перешел на естественное отделение физико-математического факультета. 28 декабря 1898 года определён на должность лаборанта при кафедре неорганической химии. Был командирован с 2 ноября 1897 до конца года в Москву, для занятии термометрией и термохимией в лаборатории приват-доцента Лучинина при Императорском Московском университете. . В 1912 году Советом Казанского университета Богородский был избран профессором, а в 1919 году занял должность заведующего кафедрой неорганической химии. Скончался в Казани в 1943 году, похоронен на Арском кладбище.

Фото kazan-journal.ru

8 ноября 1870 года в Казани открыт окружной суд и судебная палата. Город стал центром судебного округа, основанного на основании судебных уставов императора Александра II. Казанскому округу были подчинены окружные суды в Казани. Симбирске, Вятке, Сарапуле, Перми и Екатеринбурге.

8 ноября 1922 года Татарскому театру предоставлено специально оборудованное здание на улице Островского, руководителем назначен Карим Тинчурин. По его инициативе в театр приглашен композитор Салих Сайдашев. Совместное творчество Сайдашева и драматурга Тинчурина породило новый жанр — музыкальная драма. Были поставлены спектакли «Голубая шаль», «Казанское полотенце», «Угасшие звезды» и т. д.

8 ноября 2016 года сотрудники татарстанского управления ФСБ задержали экс-лидера азнакаевского крыла террористической группы «Исламский джамаат» Нафиса Калимуллина. Известный под кличкой «Дед Нафис» экстремист собирался выступить посредником при передаче взятки. В отношении «Деда Нафиса» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Предложение посредничества во взяточничестве» (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ), сообщила пресс-служба СУ СКР по РТ.



Фото mondvor.narod.ru

Орден Славы, первый выпуск КВНа

8 ноября 1943 года утвержден орден Славы для награждения рядового и сержантского состава и орден «Победа» — высший из «полководческих» орденов в СССР. Орденом «Победа» дважды были награждены И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. Василевский. В 1978 году в нарушение статута ордена им был награжден генсек ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Орден Славы — это единственный орден СССР, выдававшийся только за личные заслуги и никогда не выдававшийся ни воинским частям, ни предприятиям, ни организациям.

8 ноября 1961 года вышел в эфир первый выпуск программы КВН. Прообразом КВН была передача «Вечер веселых вопросов», сделанная по образцу чешской передачи «Гадай, гадай, гадальщик» в 1957 году. В ней телезрители отвечали на вопросы ведущих, причём особенно приветствовался юмор. Идея была совершенно новой для того времени. «Вечер веселых вопросов» пользовался большой популярностью, но вышел в эфир всего три раза. Через четыре года, 8 ноября 1961 года ряд бывших создателей передачи «Вечер Веселых Вопросов» выпустили новую телепередачу — КВН. Первым ведущим ее был Альберт Аксельрод, а в 1964 году его сменил студент МИИТ Александр Масляков .

СК «Сторожевой» 6 ноября 1975 года. Фото Avp1984 / Wikipedia

8 ноября 1975 года капитан Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата. Он самовольно снял судно с рейда в Риге и повел в Ленинград. Его поддержала большая часть экипажа. Донесения о ЧП на «Сторожевом» тотчас же были отправлены в Минобороны и Кремль. Из Москвы незамедлительно последовал приказ: «Разбомбить и потопить». В Ирбенском заливе на мятежное судно сбросили серию снарядов бомбардировщики Су-24. Затем на палубу была высажена абордажная группа, арестовавшая раненого зачинщика восстания. Всю вину за случившееся Саблин сразу же взял на себя, не назвав никого в качестве сообщников. Военная коллегия Верховного суда СССР обвинила Саблина в самом постыдном для офицера преступлении — измене Родине — и приговорила к расстрелу. В августе 1976 года капитан 3-го ранга Валерий Саблин и еще несколько человек, причастных к мятежу, были лишены званий и наград, а сам он расстрелян.

8 ноября 2008 года произошла авария на АПЛ К-152 «Нерпа». В рамках очередного этапа государственной приемки К-152 «Нерпа» вышла из акватории завода «Звезда» в Большом Камне для производства торпедных стрельб в одном из районов боевой подготовки флота. В этот день на «Нерпе» на палубах второго отсека произошло несанкционированное срабатывание системы пожаротушения. Концентрация фреона в среднем по 2-му отсеку в 300 раз превысила ПДК. результате 20 человек погибло. 21 человек получил ожоги дыхательных путей, удушья и обморожения. На лодке находилось 208 человек, в том числе 81 военнослужащий. По заявлениям официальных лиц, силовую установку авария не затронула, опасности радиоактивного заражения не возникло.

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Открытие рентгена, Джордж Буш стал 46-м губернатором Техаса

8 ноября 1895 года физик Вильгельм Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета, экспериментируя в одиночестве в университетской лаборатории, неожиданно открыл «всепроникающие» лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют «Х-лучами» («Икс-лучами»), а в России — «рентгеновыми» или «рентгеновскими». 8 ноября 1895 года Рентген включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной черной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалеку, начали светиться зеленоватым цветом. Ученый выключил ток — свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку, свечение в кристаллах, никак не связанных с прибором, возобновилось.

В результате дальнейших исследований он пришел к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им впоследствии икс-лучами.

8 ноября 1903 года в Голландии изобретен первый в мире электрокардиограф. Для регистрации электрических полей, возникающих во время прохождения электрического заряда по своим магистралям в сердечной мышце был разработан электрокардиограф, а первые электрокардиограммы были записаны французским физиком Габриелем Липпманом. Для этого он использовал ртутный электрометр, а кривые Липпмана имели простой монофазный характер, лишь отдаленно напоминающий современные ЭКГ.

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8 ноября 1971 года вышел четвертый студийный альбом британской рок-группы Led Zeppelin. На обложке нет названия группы и заголовка альбома, а также отсутствует какая-либо информация об издателе. Многие называют этот альбом Led Zeppelin IV, ссылаясь на числовую нумерацию предыдущих пластинок коллектива. Led Zeppelin IV регулярно фигурирует в различных списках «лучших альбомов в истории».

8 ноября 1994 года Джордж Буш стал 46-м губернатором Техаса. Он получил 53,5 % голосов. На этом посту завоевал репутацию эффективного политика, умеющего сотрудничать с оппозицией, стоя на позициях «сострадательного консерватизма». Он снова был избран губернатором 3 ноября 1998 с рекордно высоким числом голосов и стал первым губернатором Техаса, избранным на второй срок сразу после первого. Критиковался демократами Техаса и других штатов за подписание нескольких смертных приговоров осужденным, будучи губернатором.