День в истории: памятник Мусе Джалилю, Лайка в космосе и здания ЮНЕСКО

Чем примечательна дата 3 ноября

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 3 ноября, День осведомленности о стрессе, учрежденный международной профильной ассоциацией без малого полвека назад. В разные годы и столетия в этот день: в России ушел в отставку обер-архитектор Бартоломео Франческо Растрелли, в Париже открыли памятник Александру Дюма-отцу, было подписано Русско-монгольское соглашение о признании автономии Внешней Монголии, в Киево-Печерской лавре взорвали Успенский собор, в СССР запустили в космос аппарат «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту, открыли комплекс зданий ЮНЕСКО, запустили Всемирный торговый центр в Нью-Йорке после теракта. Родились в этот день: итальянский скульптор, ювелир, живописец и музыкант Бенвенуто Челлини, император Японии Муцухито, русский советский поэт, драматург, переводчик, литературный критик Самуил Маршак, английский рок-музыкант, бас-гитарист первого состава Deep Purple Ник Симпер. Умерли: российский сенатор и стихотворец граф Дмитрий Хвостов, российский математик, академик Александр Ляпунов, французский художник Анри Матисс, аварский поэт Расул Гамзатов, французский композитор Поль Мориа, российский государственный деятель Виктор Черномырдин. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Ученый Бонч-Осмоловский, памятник Мусе Джалилю

3 ноября 1890 года родился советский ученый антрополог, археолог, этнограф Глеб Бонч-Осмоловский. В 1909 году он поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета по естественному разряду, но окончил его только после Первой мировой войны и революции, в 1923 году. В университете он интересовался палеолитом и этнографией. В ноябре 1941 года, во время блокады Ленинграда Бонч-Осмоловский в группе сотрудников института материальной культуры АН СССР эвакуировался в Казань вместе с женой. С 1942 года он преподавал в Казанском государственном университете антропогенез, работал над рукописью третьего тома монографии и одновременно был сотрудником Института физиологии АН СССР. Бонч-Осмоловский скончался 1 ноября 1943 года в Казани. Похоронен на Арском кладбище, его могила — памятник федерального значения.

Фото: ethnomuseum.ru

3 ноября 1936 года родился доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, ведущий специалист в области изучения динамики спиновых систем в парамагнетиках, томографии, нанолитографии, директор Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского и заместитель председателя Казанского научного центра РАН, вице-президент Академии наук РТ Кев Салихов. Он окончил физический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина в 1959 году. Обучался в аспирантуре Института высокомолекулярных соединений АН СССР.

3 ноября 1966 года в Казани открыли памятник Мусе Джалилю. Он расположен у южного фасада Казанского кремля напротив зданий Городской думы и Национального музея Республики Татарстан близ места, где в 1894—1918 годах был памятник Александру II. В 1974 году памятник Мусе Джалилю был включен в список памятников культуры РСФСР, подлежащих охране как памятники государственного значения.

Фото: Максим Платонов

3 ноября 2016 года прошло официальное открытие нового колеса обозрения возле ГРК «Казанская Ривьера». Объем инвестиций в проект под названием «Вокруг света» составил 200 млн рублей. Организаторы считали, что аттракцион окупится за 3—5 лет.

Сражение Отечественной войны 1812 года, запуск космического аппарата с собакой

3 ноября 1763 года императрица Екатерина II милостиво удовлетворила прошение об отставке 63-летнего обер-архитектора Франческо Бартоломео Растрелли и назначила ему пенсион в тысячу рублей в год. Растрелли (в России его называли Варфоломеем Варфоломеевичем) приехал в Петербург со своим отцом, флорентийским скульптором Бартоломео Карло Растрелли в 1716 году. Почти полвека без отдыха трудился он на благо града Петрова, создавая неповторимый облик Северной столицы. Но с воцарением Екатерины над его головой стали сгущаться тучи: при дворе возобладало мнение, что его барочный стиль вышел из моды, и ему перестали давать заказы. Обер-архитектор испросил себе отпуск и с семьей уехал в Италию. Спустя год он вернулся с тайной надеждой, что интерес к нему возродится. Но ситуация в его отсутствие еще более усугубилась — внутренние покои его главного шедевра, Зимнего дворца, стали переделывать. Не оставалось ничего другого, как подать в отставку.

Фото: wikipedia.org

3 ноября 1812 года произошло сражение русского авангарда под командованием М.А. Милорадовича с отступающей французской армией в ходе Отечественной войны 1812 года. Результаты боя изложил Михаил Кутузов в донесении Александру I от 9 ноября из Ельни. По его словам, 3 ноября взято 2 тысячи пленных и один генерал. По словам пленных французских офицеров, французы потеряли до 7 тысяч убитыми. Свои потери Кутузов оценил в 800 убитых и 1 000 раненых. В донесении Кутузов также указал отбитые казаками Платова и Милорадовичем 8 орудий и 800 пленных за время преследования противника.

3 ноября 1887 года родился Самуил Маршак, на детских стихах которого выросло не одно поколение, и о котором Корней Чуковский сказал: «Только пройдя долгую, многотрудную школу поэтического творчества для малых детей, можно достичь такой четкости структуры, такой алмазной чеканки стиха». В своих произведениях Маршак пытался учить, забавляя. Между тем очень и очень нелегко отвоевывала поэзия Маршака свое право на существование. Многие педагоги в те годы считали, что сказки, фантазии не нужны детям, что они вводят их в заблуждение. Так продолжалось, пока не вмешался Максим Горький: «Ребенок до десятилетнего возраста требует забав, — писал он, — и требование это биологически законно».

Фото: wikipedia.org

3 ноября 1957 года в СССР совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. В конце 1948 года по инициативе Сергея Королева началась работа по определению реакций высокоорганизованного живого существа на воздействие условий ракетного полета. После долгих обсуждений решили, что «биологическим объектом» исследований будет собака. Была создана Государственная комиссия по организации и проведению полетов животных в ракетах. Исследования проводились на полигоне Капустин Яр при пусках так называемых «геофизических» или «академических» ракет. 3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалась собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту. Цель этого запуска была определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100—110 км после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте.

3 ноября 2016 года президент России Владимир Путин дал известному американскому актеру Стивену Сигалу российское гражданство. Соответствующий документ появился на сайте Кремля. «Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки», — говорилось в указе президента.



Фото: wikipedia.org

Открытие Всемирного торгового центра, русско-монгольское соглашение

3 ноября 1883 года на парижской площади Мальзерб был открыт памятник Александру Дюма-отцу, выполненный по проекту французского художника-графика Гюстава Доре. В скульптурной композиции на вершине подобной гранитной глыбе сидит Дюма с улыбкой на устах. У его ног с одной стороны расположились студент, рабочий и девушка с книгами в руках, а с другой, — присев на цоколь, несет свой караул Д`Артаньян.

3 ноября 1900 года в Баварии родился один из основателей известной фирмы спортивной одежды «Адидас» Ади Дасслер. 60-е и 70-е годы минувшего века стали золотой эрой Adidas. Фирма Дасслера безраздельно господствовала в мире спорта, ее влияние ощущалось даже через «железный занавес». Политбюро ЦК КПСС в 1972 году, решая вопрос об экипировке советский олимпийской сборной, остановило свой выбор на Adidas. Все это время фирма оставалась закрытой частной компанией Ади Дасслера, и руководил ею он лично до самой смерти. Умер Адольф Дасслер в 1978 году от сердечной недостаточности, оставив своим пятерым детям процветающую компанию.



Фото: wikipedia.org

3 ноября 1912 года было подписано русско-монгольское соглашение о признании автономии Внешней Монголии. Соглашение подписали в Урге (Улан-Батор) представитель правительства царской России Иван Коростовец и уполномоченные правительства Внешней Монголии Сайн Ноин Хан, Чин-Сузукту Цин-Ван Лама. Признавая автономию Внешней Монголии, царское правительство обязывалось оказывать «помощь к тому, чтобы сохранился установленный ею автономный строй». Соглашение предусматривало возможность управления Внешней Монголией национальными властями, недопущение китайской колонизации и присутствие здесь китайских войск.

На левом берегу Сены в Париже 3 ноября 1958 года был открыт комплекс зданий ЮНЕСКО. Его возвели на площади Фонтенуа, где находится также Военная школа, по проекту международной команды архитекторов — американца Марселя Брейера, итальянца Пьера Нерви и француза Бернара Зерфюсса. Ансамбль составляют три здания: секретариат, дом пленарных заседаний и корпус постоянных представительств. Семиэтажное здание секретариата состоит из трех корпусов, развернутых друг к другу под углом в 120 градусов. 1068 окон застекленного фасада обеспечивают максимум света во внутренних помещениях и создают впечатление легкости постройки. Масса здания распределена на 72 бетонных опорах, пространство между ними использовано для вестибюля и различных служебных помещений. Зал пленарных заседаний рассчитан на 900 мест.

Фото: wikipedia.org

3 ноября 2014 года открылся Всемирный торговый центр в Нью-Йорке — через 13 лет после теракта 11 сентября. 3 ноября издательский дом Conde начал переезд в манхэттенскую башню One World Trade Center, построенную на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра.