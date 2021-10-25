Массовая драка в Сочи и неудержимый «Салават Юлаев»: итоги игровой недели КХЛ

Три главных события прошедшей недели в КХЛ

После того, как Андрей Назаров возглавил хоккейный клуб «Сочи», общественность разбилась на два лагеря — одни считали, что Назарову с его методами работы в КХЛ не место, а другие уже соскучились по зрелищному и жесткому хоккею, которая показывает каждая команда тренера. На прошлой неделе сочинская команда была в центре внимания, и не только благодаря новому стилю игры. «Салават Юлаев», в свою очередь, успешно прошел проверку на прочность, выиграв четыре матча подряд у топ-клубов. Какими способами Назаров пытается поднять сочинскую команду с последнего места на Западе и что дальше ожидать от «Салавата Юлаева», который громит всех на своем пути. Подводим итоги игровой недели вместе со спортивной редакцией «Реального времени».

«И вот опять» недели: Хоккеисты ХК «Сочи» устроили массовую драку, команда Назарова в огне

С приходом Андрея Назарова на пост главного тренера в хоккейный клуб «Сочи», команда серьезным образом видоизменилась — за сочинским клубом интересно следить, она показывает зрелищный, а иногда довольно жесткий хоккей.

И самый наглядный пример тому произошел уже в начале недели в домашнем матче против «Авангарда». Команда Андрея Назарова устроила массовую драку трое против троих уже на третьей секунде матча. Неожиданность ли это? Для тех, кто следит за карьерой «грязного Наза» совсем нет.

К слову, еще до начала встречи были подозрения на такой исход, потому что в первом звене сочинцев вдруг оказались крепкие ребята, и как оказалось, появились они там не спроста. Забавно то, что Виктор Балдаев, которого поставили крайним нападающим стартовой тройки, вообще является защитником.

Тем не менее, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли уже после матча дал довольно интересный комментарий по поводу массовой драки.

— Я никогда не смотрю раскатку — это моя примета, но после раскатки ко мне подходили мои игроки и говорили, что игроки «Сочи» подъезжают к ним и говорят, что у них нет выхода, и Назаров хочет, чтобы они подрались. Мы сказали нашим игрокам, чтобы они полностью были готовы и ждали чего угодно. Возможно, это способ, которым Назаров хочет замотивировать своих игроков. Возможно, он получает какие-то бонусы от продажи билетов и телетрансляции, — сказал Боб Хартли.

Стоит отметить, что и сам матч получился не менее захватывающим. За 15 минут до конца третьего периода «Авангард» вел 1:4 и, казалось, что трюк Назарова не удался, но вдруг хоккеисты «Сочи» нашли в себе силы совершить камбэк. Героем этого спасения стал 19-летний нападающий Андрей Баканов, который сделал дубль, забив вторую и четвертую шайбу в ворота Василия Демченко.

Зрелищность этого матча просто зашкаливала. Команда Андрея Назарова смогла превратить обычный рядовой матч Континентальной лиги в центральный поединок, возможно, всей игровой недели.

Сам матч получился не менее захватывающим. Фото vk.com/hcsochi

К слову, за минуту и 2 секунды до конца третьего отрезка форвард «Авангарда» Наиль Якупов все-таки принес победу своей команде, кистевым броском удачно попав в ворота Магнуса Хелльберга. Итог — 4:5.

Пока что, хоккейный клуб «Сочи» не блещет результатами, находясь на последнем месте Западной конференции. Сочинцы отстают от восьмого места на восемь очков, но благодаря Назарову у клуба появилась надежда на то, что у хоккеистов, что называется, попрет, и зрелищный хоккей Назарова будет приносить результат.

Стабильность недели: «Салават Юлаев» в полном порядке. Команда спокойно обыгрывает своих конкурентов

После завершения трети регулярного чемпионата уфимская команда уверенно идет на третьем месте в Восточной конференции. Команда Томи Лямсы проходит регулярку довольно ровно, выиграв в 22 матчах 15 встреч.

Стоит отметить, что «Салават Юлаев» на прошлой неделе прошел проверку на прочность, выиграв все четыре матча у топ-клубов. Были повержены — «Металлург», «Трактор», ЦСКА и «Локомотив».

Самый яркий матч получился в Челябинске, когда уфимцы разгромили хозяев со счетом 1:6. Уже после двух периодов хоккеисты «Салавата Юлаева» оформили для себя комфортное преимущество в четыре шайбы (0:4), потом спокойно доиграв встречу.

К слову, в том матче 3 (1+2) очка набрал капитан уфимцев, защитник Григорий Панин, который не так часто отличается результативными действиями. Шайба Григория Панина оказалась победной в этом матче, в результате отличной передачи 20-летнего нападающего Данила Башкирова. Капитану «Салавата» оставалось только замкнуть эту передачу.

Немаловажно и то, что второе звено «Салавата Юлаева» до сих пор держится на плаву. Тройка Шмелев — Кадейкин — Кулемин продолжает набирать важные очки, имея на своем счету уже суммарно 47 баллов за результативность.

Второе звено уфимцев отличалось полезными действиями в каждом из четырех матчей. К примеру, в игре против ЦСКА вторая тройка «Салавата Юлаева» отлично разыграла лишнего, и в завершении Кадейкин кистевым броском прошил голкипера армейцев. Судя по всему, «Салават Юлаев» сейчас не так сильно зависим от финского звена, как в прошлых сезонах, и это позволяет Уфе действовать куда разнообразнее.

А может ли хватить этого запала и уверенности на плей-офф? К примеру, в прошлом сезоне «Салават Юлаев» хоть и дошел до второго раунда плей-офф, но так и не сумел показать той игры, которая была в регулярке. Будут ли подопечные Томи Лямсы действовать по-другому в играх на вылет?

Стоит отметить, что на данный момент у «Салавата Юлаева» все в порядке во всех аспектах игры, но с уфимской командой может случиться все что угодно, исходя из опыта прошедших сезонов.

«Салават Юлаев» на прошлой неделе прошел проверку на прочность, выиграв все четыре матча у топ-клубов. Фото vk.com/hcsalavat

Неожиданность недели: «Йокерит» и «Динамо» Минск на вершине Западной конференции

Сейчас минское «Динамо» и «Йокерит» находятся на четвертом и втором месте Запада соответственно. Это не должно никого удивлять, ведь обе команды играют в атакующий хоккей, имея в своем активе достаточное количество исполнителей высокого уровня.

В составе минского «Динамо» есть три игровых звена, регулярно приносящих результат. Из хоккеистов стоит выделить 20-летнего центрфорварда Илью Усова, который в этом сезоне является одним из главных открытий во всей Континентальной лиге. Илья уже набрал 14 (5+9) очков в 21 матче, а для молодого хоккеиста это космические показатели.

В недавнем матче против «Барыса», минчане выдали очень веселый хоккей, который они показывают на протяжении всего регулярного чемпионата. Этот матч сделали легионеры команды, которые являются основной ударной силой в атаке. К примеру, Мальте Стремвалль, перешедший из питерского СКА, отлично вписался в систему минского «Динамо». Форвард уже имеет 15 (9+6) очков в 13 матчах. В матче против «Барыса» команда Крэйга Вудкрофта, кстати, одержала победу (6:5), несколько раз отыгрываясь по ходу матча.

Что касается финского «Йокерита», то эти хоккеисты выдают наверно самый непредсказуемый и веселый хоккей во всей лиге. Команда Лаури Марьямяки может на своем льду проиграть «Нефтехимику» со счетом 3:6, а может выиграть рижское «Динамо» — 8:0.

К слову, во вчерашнем поединке против рижан «Йокерит» просто не оставил не единого шанса сопернику, забросив восемь безответных шайб. Героем этого матча стал центрфорвард первого звена финской команды Джордан Шредер, который набрал пять очков, оформив покер. Хоккеист забросил в каждом из трех периодов.

В прошлом сезоне минское «Динамо» и «Йокерит» в плей-офф показать ничего не смогли — обе команды вылетели в первом раунде. Что-то подсказывает, в нынешнем сезоне все будет по-другому, и мы увидим более непредсказуемую борьбу на Западе в играх на вылет.