Такой «Эфес» нужно было выигрывать, но Перасович сам отдал концовку матча

Тренер команды не сумел настроить команду играть по схеме и не угадал с заменами в концовке

Тренерское поражение — такую главную мысль оставила вчерашняя игра в Стамбуле в пятом туре Евролиги, где УНИКС гостил у действующего чемпиона турнира «Анадолу Эфес». Стамбульцы этой осенью не похожи на самих себя — умудрились проиграть во всех четырех предыдущих турах, да и накануне выглядели ужасно. Проблема в том, что на фоне такого разобранного «Эфеса» УНИКС выглядит сырым и вопросы в первую очередь к Велимиру Перасовичу — состав у него подобран добротный, а команды до сих пор нет. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги пятого матча для «зеленых» в Евролиге. Какие географические сложности были у УНИКСа за последние 8 дней, почему не удалось удержать свой матч и кто из новичков казанцев пока главное разочарование. Ответы — в материале.

Второй заезд в Стамбул после сложного вояжа: лучше, но снова без очков

Пожалуй, единственное, чего хотелось бы перед вторым за 8 дней визитом в Стамбул и игрокам и болельщикам УНИКСа — это забыть первый. Форменным разгромом сразу с двумя антирекордами в придачу завершилась встреча с «Фенербахче» на «Улкер Спорт Арена» 14 октября.

Радовал лишь тот факт, что «Анадолу Эфес», действующий чемпион Евролиги, в нынешнем сезоне пока напоминает лишь призрак самого себя прошлогоднего. В стартовавшем новом сезоне главного европейского турнира у команды Эргина Атамана было четыре поражения в четырех турах. Во внутреннем первенстве Турции они выиграли лишь дважды. Это явно не «Фенербахче», несущееся на всех парах в новом сезоне.

Сложность для казанцев состояла в том, что им пришлось не просто возвращаться домой и вновь лететь в Турцию, а еще и слетать в холодную Сибирь, где на фоне усталости команда Велимира Перасовича едва не потеряла очки во внутреннем чемпионате. К счастью вырвать победу у «Енисея» удалось на тоненького — 80:83. Но какой ценой?

Вопросов стояло два: сумеет ли УНИКС, во-первых, оправиться от унизительного поражения от «Фенербахче» и настроиться правильно в игре с другой стамбульской командой? И сможет ли удачно пройти тряску и акклиматизацию после вояжа Турция — Казань — Красноярск — Казань — Турция?

Как показала игра, особых проблем с физикой у команды Перасовича заметно не было — это точно не главная причина поражения УНИКСа и первой победы «Эфеса» в нынешнем евросезоне. У Перасовича очевидно пока не выходит слепить из индивидуально неплохих исполнителей команду. На этот раз не так активны оказались и Брауны, которые обычно могли вытянуть важнейшие очки на себе, когда игра по схемам не удается.

Фото: unics.ru

УНИКС был плох, «Эфес» еще хуже. Но концовка проиграна тренером

Нельзя сказать, что УНИКС начал игру хорошо. Казанцы повели в счете и держались на расстоянии пяти очков в течение первой четверти. Но обольщаться не стоило — хозяева паркета были настолько ужасны, что забрасывали в одной попытке из трех, если повезет. При этом команда Перасовича вновь слабо играла на подборе — и под своим, и под чужим щитом. К счастью, игроки турецкой команды редко использовали эти подарки.

Показательным получился момент, когда за 02:30 до конца стартовой четверти турки расставились по периметру и трижды бросали из-за дуги — каждый раз первыми на мяче были баскетболисты хозяев площадки. Если бы соперником УНИКСа была команда не в такой плачевной форме, как «Эфес», казанцы получили бы несколько «трешек». Девять подборов, пять из которых — под щитом Казани совершили хозяева паркета за первую четверть, и лишь 18 очков набрали. Стоило сказать спасибо сопернику, что он вошел в игру еще не удачнее, чем игроки казанской команды.

Серьезные проблемы начались в третьей четверти. Да, казанцы сохранили свой пятиочковый отрыв — совсем не шли дальние у лидера команды Шейна Ларкина. Но было очевидно, что в целом турки активизировались и подключили свои быстрые контратаки. У них стали лучше получаться заходы под кольцо. стали позволять себе даже данки. А вот у УНИКСа впереди мысль так и не появилась. Казанские игроки не могли забросить из-под кольца раз за разом и при этом давали бросать сопернику без сопротивления.

Фото: unics.ru

Пожалуй, переломным моментом стала травма опытного Воронцевича, который был вынужден уйти в раздевалку после столкновения колено в колено с соперником.

Уже по традиции четвертая четверть для «зеленых» оказалась самая провальная — Велимир Перасович в очередной раз не смог настроить свою команду на нужный уровень ответственности в концовке. Да и сам абсолютно не попадал с заменами, то и дело выпуская проваливающего матч Списсу и сажая Кэнана, у которого хоть что-то получалось. Или же выпуская О Джейя Мэйо, который проваливал три четверти подряд.

«Сегодня нам противостояла отличная команда, которая забросила тяжелые мячи. Они выполнили три-четыре сложных трехочковых и реализовали их. В заключительной четверти мы испытывали проблемы в нападении, что и предопределило исход игры», — объяснял после матча Перасович.

Списсу, Мейо, Джекири… Кто был хуже? Перасович

Учитывая не самый высокий уровень вчерашнего матча в целом, некоторые баскетболисты казанской команды выделялись со знаком «минус» особо.

Довольно странно пока ведет себя на паркете Тонье Джекири. То, чего от него ждали под кольцом, мы не увидели, так что устав от этого бессилия, вместо него в краску уже начал заходить Айзейа Кэнан. Более того, стало понятно, что Джекири абсолютно не понимает (или не умеет играть по ней) той схемы, какую рисует Перасович. Да и в обороне его обыгрывали довольно легко: просто «разменивая» на дуге «восьмеркой», а он с растерянным взглядом оставался смотреть, как соперник убегает под кольцо.

Но даже нигерийский центровой вчера выглядел не таким потерянным, как Марко Списсу. Итальянский разыгрывающий постоянно терял мячи, плохо боролся под щитом, отдавал передачи в руки сопернику и не попадал дальними бросками. Непонятно, по каким критериям Перасович решил давать ему столько игрового времени в концовке встречи. То же самое можно сказать и об О Джэйе Мейо.

Фото: unics.ru

Впрочем, спускать всех собак на игроков смысла нет — у всех могут быть неудачные дни. Факт в том, что Перасович не прочувствовал это и с безэмоциональным лицом продолжал делать ставку на этих баскетболистов, вместо того, чтобы дать время россиянам. Пожалуй, в этом именно и есть тренерское поражение.

Эрик Добролюбов