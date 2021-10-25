Как нефтяники хотят подзаработать на криптовалютах

В Минпромторг, Центробанк и Минцифры поступил проект российских нефтекомпаний по добыче криптовалют на их месторождениях. Для генерирования электроэнергии будет использоваться попутный нефтяной газ (ПНГ). Столь экзотический проект вызвал бы усмешку еще десять лет назад, но в нынешние времена даже большие сырьевые компании понимают, что криптовалютный рынок это надолго и на нем есть возможность заработать. Автор «Реального времени», финансист Артур Сафиулин в своей колонке рассматривает детали проекта и оценивает его потенциал.

Могут ли компании делать это легально?

В России майнинг криптовалют не регулируется, а формально он не запрещен. Недавно были сделаны небольшие шаги в этом направлении — с 1 января 2021 года вступил в силу закон о цифровых активах. В нем дается определение криптовалюты, но запрещается использовать ее для расчетов за товары и услуги. Правила деятельности криптоферм планируется прописать позднее, такие поправки находятся в работе. Нефтяные компании, которые являются инициаторами проекта, справедливо опасаются реакции регулятора в лице ЦБ, так как данная деятельность находится в серой зоне.

В соответствии с законом порядок оборота цифровой валюты должен быть урегулирован отдельными законами. Может быть, и неплохо, что благодаря такой инициативе крупных компаний мы получим полноценное законодательство гораздо быстрее, чем обычно. Тем более в ЦБ уже обсуждают подходы к регулированию совместно с Минпромторгом и Минцифры.

Минпромторг обратился с письмом в ЦБ с просьбой дать отзыв на возможность использования российского оборудования на нефтяных месторождениях для майнинга криптовалют. Как говорилось выше, планируется использование ПНГ для выработки электроэнергии, которая будет питать центры обработки данных (ЦОД) — там будет происходить майнинг. По замыслу инициаторов проекта такой механизм позволит повысить эффективность использования природного газа в тепловой генерации за счет гибридных модулей для майнинга. Минпромторг просит ЦБ оценить правомерность данной идеи.

Судя по всему, за проектом стоит компания «Газпром нефть». Фото «Газпром нефть»

Суть предложенного проекта

По замыслу инициаторов проекта в России будет организовано производство энергетических установок (работающих на ПНГ), с возможностью последующего экспорта. Судя по всему, за проектом стоит компания «Газпром нефть», у которой уже есть такой проект в ХМАО, запущенный в 2020 году. Интересно, что за первый месяц работы им удалось добыть 1,8 биткоина, что равняется примерно 90 тыс. долларов. Потенциально это больше миллиона долларов в год выручки от совершенно непрофильной деятельности.

Попутный нефтяной газ обычно используется в нескольких направлениях — для закачки в пласт для поддержания давления, для выработки тепла и электроэнергии для собственного потребления компаниями, для отправки на газоперерабатывающие заводы, для поставки в газотранспортные системы других организаций. В большинстве случаев транспортировка ПНГ куда-либо нерентабельна, поэтому используется на месте для собственных нужд. Как следствие, у нефтяников полно дешевой электроэнергии на местах.

Неудивительно, что игроки этого рынка хотели бы масштабировать проект «Газпрома», получив одобрение от регулятора. Основным затратным вопросом для нефтяников остается недешевая смета по строительству и обслуживанию ЦОДов, но с учетом нынешней конъюнктуры на рынке энергоносителей и динамики рынка криптовалют такого рода инвестиции будут осуществлены без проблем. Конечно же, если государство согласует данный проект.

Сейчас на уровне Госдумы уже предлагается законодательно прописать вопрос взимания налогов с занимающихся майнингом. Фото duma.gov.ru

Варианты развития

У нефтяных компаний есть два варианта развития данной «индустрии» — создавать ЦОД и майнить самим полностью, либо предоставлять свои избыточные мощности в качестве «майнинг-отелей» для инвесторов из Китая, например, где майнинг недавно запретили совсем. По мнению экспертов в этой модели работы не совсем понятен режим налогообложения таких операций — майнеры, которые будут арендовать ЦОДы, не являются российскими резидентами, свои налоги на прибыль они должны уплатить в Китае, где действует запрет. Потенциально существует риск уголовного преследования данных лиц у себя дома. Возможно, стоит использовать российские «офшорные» зоны для регистрации компаний для последующей работы на территории РФ. Вообще, конечно, новая экономика — очень интересная вещь с массой новых вызовов и нестандартных решений. Для профильных юристов добавляется новое поле работы для извлечения дополнительной выручки.

В целом сейчас на уровне Госдумы уже предлагается законодательно прописать вопрос взимания налогов с компаний, ИП и частных лиц, которые занимаются майнингом. Предполагается внесение майнинга в реестр видов предпринимательской деятельности. Эту инициативу публично поддержал губернатор Иркутской области, где фиксируется существенный рост энергопотребления из-за подпольных майнеров. Дело в том, что в области самые низкие тарифы на электроэнергию в России. Губернатор считает, что необходимо ввести отдельный и повышенный тариф для майнеров. Для информации: в октябре Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткоина. Доля страны в суммарных вычислительных мощностях достигла 11%, показав рост в два раза с начала года.

В заключение хотелось бы отметить, что чисто экономически данный проект абсолютно жизнеспособен — у нефтяных компаний налицо излишки электроэнергии, извлекаемой из ПНГ, которые могут быть монетизированы. Для майнинга криптовалют требуется все больше и больше электроэнергии. Техника, которая считает алгоритмы, которые приводят к появлению биткоинов, например, становится все более энергоемкой. У нас в России электроэнергия намного дешевле, чем в Европе, да и во всем мире. По идее, если кто-то хочет добывать криптовалюту, то сейчас это лучше делать в России, у нас огромное конкурентное преимущество в данном аспекте.

Скорее всего, будет придуман некий компромиссный вариант, который позволит нефтяным компаниям масштабировать уже полученный опыт. Фото cbr.ru

Будет интересно посмотреть, как ЦБ отреагирует на данный проект — закроет ли глаза и даст возможность развиваться данному направлению. Ведь любое государство не очень хочет иметь неконтролируемые криптовалюты на своей территории. Зная наше правительство, не стоит ждать запрета. Скорее всего, будет придуман некий компромиссный вариант, который позволит нефтяным компаниям масштабировать уже полученный опыт.

Артур Сафиулин