Камаловский театр обретет новые залы, две парковки и «встроенность в ландшафт»

Главный режиссер театра Камала: «Мы хотим, чтобы горожане вступили в диалог с конкурсантами»

Фото: Максим Платонов

Как «Электротеатр» повлиял на президента Татарстана, как готовится Бикчантаев к приезду иностранных гостей, какие новые пространства хотят камаловцы — об этом сегодня на встрече с журналистами в Кабинете министров РТ говорили организаторы открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра имени Галиаскара Камала.

«После этого визита он решил, что капремонтом мы не будем обходиться»

На прошлой неделе жюри во главе почему-то с мэром Казани Ильсуром Метшиным объявило результаты первого этапа конкурса — определены 8 финалистов, которые представят свои проекты нового здания театра Камала. Оно, по решению президента Татарстана Рустама Минниханова, будет построено в районе улицы Хади Такташа.

— Честно скажу, я сильно переживала, — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова. — Думала, что будет… Настолько непредсказуемо было в процессе обсуждения. Мы иногда заходили в такие ситуации, когда человек говорит не по тем заявкам, которые прошли обсуждение жюри, которые были первоначально.

— Ильсияр Мисхатовна среди них была, — заметила помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, кивая в сторону главного архитектора Казани.

— Мы забыли о таком слове, как «плюрализм мнений», — продолжила министр. — Это было очень живое обсуждение. Я знаю, что будут задавать вопросы — что будет с существующим театром. Я предлагаю вопрос отсрочить, потому что концепции, которые звучали в заявках, зачастую рассматривали существующее и строящееся здания как идеологически единый комплекс.

Ирада Аюпова: «Мы забыли о таком слове, как «плюрализм мнений». Это было очень живое обсуждение». Фото: tatarstan.ru

Финалистов представила Фишман-Бекмамбетова, подчеркнув, что в пяти консорциумах есть участники из Казани. Уже после объявления результатов к компании под лидерством Wowhaus присоединился Герман Бакулин, который входил в группу разработчиков нынешнего здания театра Камала. Wowhaus занимался проектированием «Электротеатра».

— Мы с Ирадой Хафизяновной приглашали смотреть Рустама Нургалиевича этот замечательный объект, после этого визита он решил, что капремонтом мы не будем обходиться, — раскрыла секрет помощник президента. Кроме того, она подчеркнула, что жюри было важно наличие в консорциумах «специалистов технологического характера». Идет не конкурс фасадов, напомнила она.

Также она отметила бюро Новиковых, которое давно занимается изучением квартала в районе улицы Хади Такташа. Лондонца Асифа Хана она назвала звездой архитектуры, а Zaha Hadid Architects при молчаливом одобрении посчитала людьми, которые в представлении не нуждаются. Про «Рождественку» напомнила, что недавно эта компания представила новый план развития Старо-Татарской слободы.

Относительно консорциума «Восточный ветер» от КГАСУ Фишман-Бекмамбетова отметила отсутствие опыта, но указала, насколько важным является университет для республики. «Мегабудка» попала восьмой, хотя изначально команд должно было быть семь, на них тоже возложены большие надежды.



Наталия Фишман-Бекмамбетова: «Жюри было важно наличие в консорциумах «специалистов технологического характера». Идет не конкурс фасадов». Фото: tatarstan.ru

Новое место — более демократичное

Сейчас с конкурсантами начнут проводиться онлайн-сессии, в конце ноября они приедут в Казань. Уже сейчас им передают обширные талмуды: это функциональное задание на проектирование, в нем, в частности, заложены отдельные гримерки для народных артистов, репетиционный зал, специальный Восточный зал с звездным куполом, а также две подземные парковки, аналитическая справка по территории, история театра, философское размышление замдиректора института истории Альфрида Бустанова про театральное пространство и деколонизацию культуры и красочный рассказ про художественную культуру татар. Скоро все это появится и в открытом доступе.

«Реальное время» поинтересовалось: при строительстве театра на Татарстана решился вопрос с чисткой озера Кабан, удастся ли как-то повлиять на то, чтобы в новом месте не пахло мылом?

— Давайте мы скажем, что мы в курсе этой проблемы, — ответила Фишман-Бекмамбетова. — Надо спрашивать у фабрики, когда она будет выносить свои площади за пределы города. Мы уже начали свою работу, идет строительство очистных сооружений.

Также организаторы подчеркнули, что театр будет находиться в парке, так что все коммуникации уйдут под землю, а каких-либо изменений в кварталах вокруг не планируется.

— Новое место — более демократичное, — резюмировала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. — Эта демократичность задает зданию более гибкое общение, встроенность в набережную, в ландшафт. Архитекторы должны это использовать.

Ильсияр Тухватуллина: «Новое место — более демократичное. Эта демократичность задает зданию более гибкое общение, встроенность в набережную, в ландшафт». Фото: tatarstan.ru

Как сообщил главный режиссер театра Фарид Бикчантаев, сейчас репетируется спектакль о Камаловском — специально к приезду гостей.

— Мы хотим, чтобы горожане, поклонники, зрители нашего театра рассказали, вступили в диалог с конкурсантами, — рассказал Бикчантаев, указав, что выбрал режиссером спектакля Ксению Шачневу после того, как посетил в театральном пространстве MOÑ спектакль «Чын татар»:

— Он на меня произвел сильное впечатление. Мы смотрели его с Асгатом Сафаровым, у нас на глазах были слезы.

