Торговые центры возмущений: в Башкирии введены строгие антиковидные меры

В Башкирии ограничили входы во многие учреждения торговли. Доступ только для привитых или переболевших

Введение антикоронавирусных ограничений в Башкортостане спровоцировало возмущение горожан. Пик недовольства наступил после запрета на посещение торговых центров. На входе ругались с охранниками и даже пытались прорваться силой. Находились и более изобретательные подходы — уфимцы пробирались к заветным покупкам благодаря QR-кодам с пачек чипсов и квитанций оплаты жилищно-коммунальных услуг. А кто-то не мог добраться до дома на междугородних автобусах. О запретах и народных ответах — в материале «Реального времени».

В торговый центр — с QR-кодом от чипсов

Антиковидные нормы в Башкортостане — одни из самых суровых в стране. Эксперты агентства политических и экономических коммуникаций включили республику в топ-10 регионов с самыми жесткими мерами против коронавируса. Башкирия оказалась на шестой позиции.

18 октября вступил в силу очередной этап ограничений. Посещение салонов красоты, косметических, спа- и массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов возможно будет только при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, либо справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании коронавирусом, либо справки об отрицательном результате лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР. Это же касается и посещения организаций общественного питания (при количестве посадочных мест 50 и более). При их посещении потребуется сертификат о прохождении вакцинации, либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании.

Ранее, с 12 октября, была введена вторая очередь мер, в числе которых самая заметная — запрет на посещение торговых центров для невакцинированных. К обязанностям охранников добавилась проверка QR-кодов. Правда, как замечают уфимцы, проверка на входе часто превращается в формальность. Уфимский журналист Тимур Давлетов провел социальный эксперимент. Он пытался пройти в торговые центры с помощью QR-кодов от пачки чипсов и платежки за коммунальные услуги. Сотрудники охраны пропустили журналиста, мотивировав это тем, что их задача — проверять наличие кодов. Оценивать их корректность — полномочий у охраны нет.

С 12 октября была введена вторая очередь мер, в числе которых самая заметная — запрет для невакцинированных на посещение торговых центров. Фото: ufacity.info

После проведенного эксперимента по проникновению в торговые центры некоторые разгневанные уфимцы стали писать Тимуру Давлетову личные сообщения, выражая негодование из-за того, что тот раскрыл их способ проникновения в здания торговых комплексов. Однако изобретательность проявляли не все. В интернете появились видео, на которых в торговые центры пытались прорываться силой.

Доктор юридических наук Альберт Курманов рассказал «Реальному времени», что прямо сейчас мы находимся в процессе формирования практики:

— Тот указ главы, о котором мы говорим, там механизм реализации этого указа не прописан. Там сказано, что не оказываются услуги в торговом центре. А как этого достичь? Услугой можно считать проведение каких-то работ, приобретение продукции, впрямую там нет запрета на нахождение в помещениях торговых центров. Переложили ответственность на администрации торговых центров, а не на предпринимателей, которые непосредственно оказывают услуги. С точки зрения правоприменения здесь нарабатывается практика. Есть ограничения на нахождение в помещении торгового центра. Людей никто не заставляет показывать паспорт, здесь идет подмена понятий. Не хотите предъявлять охраннику документы, просто туда не заходите. Но если вы решили туда зайти, то охранник должен убедиться, что вы в праве находиться в торговом центре для получения каких-либо услуг.

Нарушения антикоронавирусных ограничений наказываются сурово. Один из торговых центров города Ишимбая, где проверяющие не обнаружили никакого входного контроля, закрыли на 5 дней, а на ответственных наложили штраф. По словам главного специалиста-эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии в Ишимбайском районе Светланы Пудовкиной, за нарушение санитарных правил предусмотрен административный штраф: на граждан — от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Нарушения антикоронавирусных ограничений наказываются сурово. Фото: ufacity.info

Без справки о вакцинации далеко не уедешь

Несколько десятков человек, не прошедших вакцинацию, не смогли 12 октября уехать с Южного автовокзала Уфы. Кассиры были вынуждены отказывать в покупке билетов на рейсы в другие города республики.

— Не смогла купить билет вчера. Стоят терминалы, подошла туда, а там написано якобы билетов нет. Сделали так, чтобы без справки не купили билет. Автобусы пустые выезжали от вокзала, — рассказывает Флида Зайнуллина.

17 октября стало популярным видео из Стерлитамака, где двое полицейских задержали пенсионерку, пытавшуюся добраться на автобусе без QR-кода. По сообщению пресс-службы МВД по Башкирии, женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства, где в отношении нее составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Люди отреагировали на опубликованную видеозапись по-разному. Кому-то действия полицейских показались чрезмерными, а кто-то считает, что пожилую женщину таким образом спасли от заражения.

— Даже если она и неправа, разве можно так обращаться с пожилой женщиной?! Это ведь чья-то мама! Довести пожилую женщину до слез! Позор полиции! Беспомощностью женщины пожилой пользуются! А у меня вопрос к полиции: на криминал в авторитете вы так же будете работать? — возмущается Лариса Морозова.

— В этой ситуации главный виновник тот, кто продал бабушке билет без сертификата. Она же заплатила деньги! Почему об этом никто не говорит? Если продали билет, значит пусть она едет, а ответственность пусть несет кассир или кондуктор, — предлагает Светлана Васильева.

— Не просто так указы издают. Что мешало бабушке вакцинироваться? В ее возрасте это вообще обязательно. Именно пенсионеры в группе риска — многие потом лежат в ковид-госпиталях и умирают. Почему дети не объяснили ей, что ничего страшного в вакцинации нет. Мои родители привиты, я спокоен, — пишет Марсель Ахмадеев.

Радий Хабиров: «Мы живем в сложное время. Идет рост числа больных, люди умирают. Поэтому нам с этим надо бороться и быть уверенными в своей правоте, в том, что мы делаем». Фото: glavarb.ru

В результате ограничений в последние дни вырос спрос на частные перевозки, появилось гораздо больше вариантов в популярных приложениях поиска попутчиков и в социальных сетях.

Глава Башкортостана Радий Хабиров напомнил возмущающимся новыми ограничениями гражданам о необходимости вводимых мер и соблюдения правил.

— К сожалению, не все люди понимают важность и значимость этих норм. Нам, конечно, нужно людей убеждать. При этом хочу сказать: власть на то и власть, что если она приняла решение, то это решение должна проводить всеми мерами государственного управления и принуждения. Наших сотрудников полиции стали обвинять, что они свирепствуют, что задержали мужчину, не дали женщине проехать на междугороднем автобусе — потому что все обязаны выполнять эти положения. Владельцы торгового центра в Ишимбае заявили, что не будут соблюдать нормы… Не будете — не надо, значит, будем закрывать. Мы живем в сложное время. Идет рост числа больных, люди умирают. Поэтому нам с этим надо бороться и быть уверенными в своей правоте, в том, что мы делаем, — заявил глава региона.