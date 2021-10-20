Эдуард Галеев: «Энергодефицит Татарстана необходимо восполнять модернизацией действующего оборудования»

Фото: Ринат Назметдинов

В начале июня был утвержден план реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года, в рамках которой основной задачей электроэнергетики является масштабная модернизация действующих генерирующих мощностей. Энергокомпания Татарстана АО «ТГК-16» с 2010 года придерживается данной политики, ежегодно повышая энергоэффективность своих объектов. Казанская ТЭЦ-3, входящая в состав предприятия, по показателю удельного расхода топлива на отпуск электрической энергии является лидирующим среди генерирующих компаний республики. О том, как удается достигать таких результатов, а также о выходе отрасли из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в интервью рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

«Говорить о том, что спрос вернулся на допандемийный уровень, еще рано»

— Эдуард Геннадьевич, эксперты констатируют восстановление промышленных секторов после провального 2020-го года. Соответственно, фиксируется и рост энергопотребления. Расскажите, как обстоят дела у АО «ТГК-16» по выработке?

— Пандемия, конечно, внесла серьезные коррективы во все сферы. И коснулась энергетики, в том числе. В 2020 году в стране было выработано наименьшее количество электроэнергии за три года. Сейчас говорить о том, что спрос вернулся на допандемийный уровень, наверное, еще рано. Но уже наблюдается положительная динамика. Если говорить о лете этого года, то в июне электростанции страны выработали электроэнергии на 8,7%, в июле — на 11% и в августе на 7,6% больше, чем в прошлом году. Заметно увеличилась выработка атомных электростанций (АЭС) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Тем не менее, основную нагрузку по выработке электроэнергии несут тепловые электростанции (ТЭС).

Выработка станций нашей компании также возросла. Суммарно за лето наши ТЭЦ выработали 1997,8 млн кВт·ч. В процентном соотношении это на 24,6% больше чем за лето 2020 года.

«Суммарно за лето наши ТЭЦ выработали 1997,8 млн кВт·ч. В процентном соотношении это на 24,6% больше чем за лето 2020 года». Фото: Ринат Назметдинов

— Сказывается ли сейчас эпидобстановка как-то на производственных показателях станций? Как обстоит ситуация с вакцинацией сотрудников?

— С самого начала пандемии в сжатые сроки мы предприняли все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Сейчас в компании сохраняется благоприятная эпидемиологическая обстановка. 91% сотрудников прошли вакцинацию против COVID-19.

Процедура для всех работников добровольная, финальное решение об участии в вакцинации всегда остается за самим сотрудником. Мы приняли решение предоставлять отгула после каждого этапа вакцинации. Это помогло работникам более комфортно пройти поствакцинальный период. Кроме того, мы постоянно проверяем у наших работников уровень антител к COVID-19, что позволяет сотрудникам своевременно принимать решения по прохождению ревакцинации.

517 МВт в копилку мощностей

— Начался отопительный сезон. Расскажите, как шла подготовка к нему, какие средства были вложены в ремонтную кампанию?

— Готовиться к осенне-зимнему периоду мы начинаем сразу же, как только заканчивается предыдущий отопительный сезон, то есть в мае. В этом году в ремонтную кампанию мы вложили около 900 млн рублей, что больше предыдущего года на 21,6%. В рамках подготовительных работ выполнили свыше 60 мероприятий. Среди них капитальные и расширенные ремонты котлоагрегатов общей паропроизводительностью 2 720 тонн в час, а также паровых турбин общей мощностью 550 МВт.

Все работы реализуются в запланированные сроки, мы без каких-либо проблем вошли в новый отопительный сезон.

­— В прошлом году ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 прошла бороскопическую инспекцию. Это ежегодная процедура? Какие результаты она дает?

— Да, это ежегодная процедура. В последний раз мы проводили ее в мае. Инспекция нужна для определения технического состояния газовой турбины и соответственно для поддержания надежности ее работы. Специалисты проверяют внутреннее состояние основных узлов ГТУ такие как воздушный компрессор, камеру сгорания и так далее.

«В этом году в ремонтную кампанию мы вложили около 900 млн рублей, что больше предыдущего года на 21,6%». Фото: АО «ТГК-16»

— А ведь, благодаря ГТУ, у Казанской станции улучшился и показатель удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии…?

— Удельный расход условного топлива — это показатель того, сколько топлива сжигает станция на отпуск одного киловатта-часа электроэнергии. С того момента, как мы завершили комплексную модернизацию Казанской ТЭЦ-3, то есть с 2017 года, этот основной показатель эффективности был значительно улучшен. Если до 2017 года удельный расход топлива составлял по станции 306,3 г/кВт·ч, то по итогам 2020 года он составил 217 г/кВт·ч. Сегодня — это лучший показатель в Татарстане, а также один из лидирующих по стране.

— АО «ТГК-16» активно участвует в программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. Энергокомпания прошла отбор на 2025, 2026 и уже 2027 годы. Планируется ли дальнейшее участие в программе?

— На данный момент состоялись отборы проектов модернизации тепловых электростанций на 2022-2027 годы по программе модернизации ДПМ-2, в рамках которых наша компания взяла на себя обязательства провести модернизацию 6 паровых турбоагрегатов. Мы обязательно будем на конкурсной основе участвовать и в программе модернизации 2028 года, нашими специалистами уже выполняется проработка новых перспективных проектов.

— Каков будет суммарный объем обновленных мощностей?

— 517 МВт. Модернизация коснется пяти паровых турбин на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и одной турбины на Казанской ТЭЦ-3.

— Какой эффект это даст для станций?

— Мы повысим экономичность и надежность работы оборудования. Как следствие, повысим конкурентоспособность на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

«Если до 2017 года удельный расход топлива составлял по станции 306,3 г/кВт·ч, то по итогам 2020 года он составил 217 г/кВт·ч. Это лучший показатель в Татарстане». Фото: Ринат Назметдинов

«Метод «альткотельной» неизбежно приведет к росту тарифов»

— Депутаты Госсовета РТ летом обсуждали возможность перехода Татарстана на метод долгосрочного тарифообразования, или «альткотельной». Однако позже было принято решение отложить этот вопрос. Как вы относитесь к внедрению данного метода? Что подобная методика будет значить для АО «ТГК-16»? Как это отразится на потребителях?

­- Внедрение метода «альтернативной котельной» в Татарстане обсуждается уже не первый год. АО «ТГК-16» с самого начала воздерживалось от перехода на этот метод регулирования. Для производителей тепла он предполагает уход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения, к свободному ценообразованию. Для поставщиков тепловой энергии будет ограничение только предельным уровнем цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Это неизбежно приведет к росту тарифов для жителей региона.

Кроме того, при переходе на новый метод расчета тарифов усиливаются функции и полномочия единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в ценовой зоне теплоснабжения. А именно: заключение договоров на поставку и покупку тепловой энергии по соглашению сторон, распределение тепловой нагрузки между источниками и так далее. Это может привести к злоупотреблениям со стороны ЕТО в отношении других участников рынка.

Ничего нового, кроме как очередного увеличения стоимости тепла для жителей республики и вытекающей «сверхприбыли» для ЕТО, метод «альтернативной котельной» в энергетику Татарстана не принесет.

Курс на устойчивое развитие

— Экологизация производства — безусловный тренд работы крупных предприятий сегодня. Принимает ли АО «ТГК-16» какие-либо дополнительные меры, направленные на защиту окружающей среды?

— Охрана окружающей среды — один из главных приоритетов для нас. Сегодня этому аспекту уделяют повышенное внимание и на федеральном уровне. В своём послании Федеральному собранию Владимир Владимирович говорил о повышении экологической ответственности со стороны крупных компаний и внедрении наилучших доступных технологий, призванных обеспечить наименьшее воздействие на окружающую среду.

Мы выбрали этот курс с самого начала работы АО «ТГК-16». В 2016 году, благодаря строительству нового газораспределительного пункта, была реализована принципиально иная схема подачи топливного газа на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1). Раньше этот газ, побочный продукт производства комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефти «ТАИФ-НК», просто сжигали на факельных установках. Теперь — это важный продукт для производства энергии. Эффект от внедрения получился двойным — экономический и экологический. За 2019-2020 годы удалось предотвратить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в объеме 723 тонны и парниковых газов в объёме почти 315 тысяч тонн.

На Казанской ТЭЦ-3 с 2017 по 2020 годы благодаря вводу в эксплуатацию энергоэффективной газотурбинной установки, в атмосферу не попало свыше четырех тысяч тонн выбросов загрязняющих веществ и более 1,8 млн тонн парниковых газов.

Еще одним значимым природоохранным мероприятием является техническое перевооружение водоподготовительных установок на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), которое мы провели в 2018-2019 годах. Мероприятия позволили сократить потребление химических реагентов и снизить солесодержание сточных вод. И это только малая часть работ, которые были проведены на станциях в рамках реализации экологической политики.

«За 2019-2020 годы удалось предотвратить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в объеме 723 тонны и парниковых газов в объёме почти 315 тысяч тонн». Фото: АО «ТГК-16»

— Говоря об устойчивом развитии, нельзя обойти тему возобновляемых источников энергии. Многие страны заявили о постепенном отказе от углеродной энергетики в пользу ВИЭ. Каким вы видите российскую энергетику в будущем? Не создаст ли ВИЭ проблемы операторам тепловых электростанций?

— Современная тенденция в стране показывает, что ВИЭ будет развиваться наравне с традиционными видами энергетики. У нас огромная страна, 5 климатических поясов, рассчитывать только на солнце и ветер в нашем случае будет неправильно. Даже просто взять опыт прошлой зимы, когда из-за аномальных морозов резко увеличился спрос на традиционные виды топлива. Поэтому они продолжат играть значительную роль. Кроме того, не нужно забывать, что производство и утилизация оборудования для ВИЭ также приводит к значительной нагрузке на окружающую среду.

— Завершая нашу беседу, не могу не задать вопрос — какие планы у АО «ТГК-16» на будущее?

— Продолжить развиваться, гибко адаптироваться к изменениям, продолжить заданный курс на внедрение наилучших доступных технологий в области повышения энергоэффективности и экологичности процессов производства электроэнергии и тепла. Для этого у компании есть необходимый потенциал.

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