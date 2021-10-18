Новоселы — это просто счастливые люди!

Слово «новоселы» наполнено теплом и положительной энергией: горячий чай, клетчатый плед, интересная книга, пение птиц за окном. И пусть кто-то, скептически улыбаясь, может сказать, что это еще и штукатурка, краска, обои — все это так… Но и это ради того, чтобы потом пить чай и слушать пение птиц в просторном, чистом, а главное, СВОЕМ доме… Для многих приобретение загородного дома сегодня стало доступным при помощи ипотеки. Решение взять ипотечный кредит — ответственный шаг, и уверенность в том, что из многих других выбрано правильное предложение, прибавляет радости и оптимизма.

Советуем обратить внимание на ипотечные программы от Газпромбанка. Программы предназначены для приобретения жилых домов с земельным участком, квартир в строящихся жилых домах, квартир с оформленным правом собственности или нежилого помещения (апартаментов) в строящихся объектах.

Счастливыми новоселами могут быть и молодые семьи — обладатели долгожданного небольшого уютного дома, и успешные бизнесмены — собственники премиальной недвижимости. Предложение Газпромбанка учитывает интересы всех групп клиентов. Сумма кредита до 45 млн рублей, что очень важно для тех, кто планирует существенно улучшить жилищные условия. И максимальный срок кредитования вполне комфортен — до 70 лет. Ставка от 7,9%. Минимальный первоначальный взнос на дом. Для каждого найдется свое предложение. Решайтесь! Впереди прекрасные мгновения: чай, пение птиц за окном… И возможно, стоит пригласить гостей?

Подробные условия ипотечного кредитования в Газпромбанке вы можете узнать по телефону 8 800 300 60 90 или на сайте www.gazprombank.ru , а также у сотрудников Банка на территории Республики Татарстан:



менеджер: Балов Степан Владимирович, сот. тел. 8 923 123 53 51;

руководитель отдела: Суров Вадим Борисович, сот. тел. 8 987 205 22 06.

Ипотека на вторичное жилье. Цель кредита: приобретение недвиж. с оформленным правом собственности. Ставки (% год.): при первонач. взносе от 30% и сумме кредита от 10 млн руб. для Москвы/МО, для Санкт-Петербурга/ЛО и от 5 млн руб., для др. субъектов РФ — 7,9% для квартир и таунхаусов. Минимальный первонач. взнос от 10% (в зависимости от типа недвиж.). При сумме кредита от 10 млн руб. для Москвы/МО, для Санкт-Петербурга/ЛО и от 5 млн руб. для др. субъектов РФ — 8,6% для квартир/таунхаусов/жилых домов с земельным участком и 8,8% для апартаментов; при сумме кредита от 6 млн руб. до 9999999 руб. для Москвы/МО, для Санкт-Петербурга/ЛО и от 3 млн руб. до 4999999 руб. для др. субъектов РФ — 9,0% для квартир/таунхаусов/жилых домов с земельным участком и 9,2% для апартаментов; при сумме кредита до 5999999 руб. для Москвы/МО, для Санкт- Петербурга/ЛО и до 2999999 руб. для др. субъектов РФ — 9,5% для квартир/таунхаусов/жилых домов с земельным участком и 10,1% для апартаментов. Надбавки: 0,3 п.п. для всех заемщиков (кроме зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО) или приобретающих квартиру у компаний — партнеров Банка ГПБ (АО)), 0,5 п.п. если первонач. взнос менее 20% (возможен только для квартир), 1,0 п.п. при отсутствии личного и титульного страхования заемщика, 0,5 п.п. при наличии Заемщика/Созаемщика без документов, подтверждающих занятость и размер дохода и первонач. взносе от 30% от стоимости недвиж. (возможен только для квартир и таунхаусов). Мин. сумма кредита: 100 тыс. руб., но не менее 15% от стоимости недвиж. Макс. сумма кредита до 60 млн руб. Срок: от 1 года до 30 лет. Обеспечение: залог приобретенной с использованием кредитных средств недвиж. Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8–800–300–60–90 (беспл. звонок на территории РФ). Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия Банка России №354. Информация на 10.09.2021. Не оферта. Реклама.



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