Олег Ивенко — о юбилее Анны Нетребко, #StagePlatforma и концертной версии свадьбы

Премьер Татарского театра оперы и балета уверен, что в ноябре фестивалю современной хореографии быть

Фото: Максим Платонов

С 5 по 7 ноября в Казани пройдет IV фестиваль #StagePlatforma. Ценители современной хореографии очень долго ждали этого события, ведь оно откладывалось уже не раз — в 2020 году из-за пандемии, этой весной его вновь отменили. Сейчас премьер Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля Олег Ивенко вновь приглашает на свой фестиваль лучших современных танцовщиков. Не грозит ли нам очередная отмена концертов из-за введенных ковидных ограничений, какие сюрпризы готовят столичные и казанские звезды балета и что происходит в профессиональной жизни создателя и идейного вдохновителя #StagePlatforma он рассказал в интервью «Реальному времени».



«Сами устали откладывать фестиваль»

— Олег, главный вопрос, который беспокоит сегодня зрителей, — состоится ли фестиваль в ноябре?

— Вы же понимаете, что сегодня каждый день преподносит новости и не всегда приятные сюрпризы, однако мы, артисты и организаторы, очень надеемся, что в этот раз все состоится. Мы сами уже бесконечно устали от переносов... Понятно, со всеми предосторожностями — зал планируем заполнить на 50 процентов. На данный момент продано около 30 процентов билетов, так что шанс попасть на фестиваль — вполне реальный, стоит поторопиться. Со своей стороны, все приглашенные артисты уже внесли в график даты фестиваля, подтвердили свое участие. Особо подчеркну, что ведущим вечера будет шоумен и журналист Вадим Верник.

— Как вам удалось заполучить его? Он ведь сегодня нарасхват…



— Мы очень близко дружим, он помогает мне в актерской деятельности. Мы с ним встретились и очень тепло пообщались на юбилее Анны Нетребко, это уникальный человек, который понимает тебя, знает о балете, опере, да и в целом об искусстве практически все. Плюс о кино — рассказывает невероятное количество занимательных историй, брат знаменитого актера все же.

Замечу, что эти танцы уже были представлены на сценах Москвы и Санкт-Петербурга, а также зарубежья, но вот в Казани мои коллеги покажут их впервые. Я просил своих друзей представить самое лучшее из их репертуара

Мировые и татарстанские премьеры

— Будет два концерта и несколько мастер-классов. Кого мы увидим в этот раз?

— 5 ноября станет днем, скорее, профессионального общения. Так, участники и хореографы Александр Могилев, Владимир Варнава, Илья Живой, Олег Габышев, Алессандро Каггеджи, Марсель Нуриев дадут серию мастер-классов для любителей и профессионалов танца разного уровня подготовки. Они продолжатся и 6 ноября, но зрителей ждет еще и концерт «Ивенко и друзья» от звезд казанской сцены. Замечу, что мы приготовили самые свежие номера для фестиваля, практически все они — премьеры от Аманды Гомес, Вагнера Карвальо, Алессандро Каггеджи, Александры Елагиной, Таис Диоженес, Антона Полодюка, Ильнура Гайфуллина и других. К слову, мы представим в этот вечер больше классику, однако будет включена современная хореография.

7 ноября мы предоставим сцену гостям, которые побалуют нас номерами в стиле contemporary dance. Замечу, что эти танцы уже были представлены на сценах Москвы и Санкт-Петербурга, а также зарубежья, но вот в Казани мои коллеги покажут их впервые. Я просил своих друзей представить самое лучшее из их репертуара. К нам приедут солисты Мариинского театра Анастасия Матвиенко, Александр Сергеев, Илья Живой, Владимир Варнава, солисты Большого театра Кристина Кретова и Игорь Цвирко, премьер Государственного балета Берлина Дину Тамазлакару, солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, солисты Московского академического музыкального театра им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Елена Соломянко и Иннокентий Юлдашев. Будут и наши казанцы — Марсель и Мария Нуриевы, вот они и представят свои мировые премьеры. Будет просто мощная программа.



Я даже не ищу целенаправленно российского агента, а от предложений отказываюсь. Но предложения из-за рубежа тоже поступают

«Российское кино — не моя тема»

— О вашей кинокарьере. Поступили ли вам новые предложения после «Белого ворона», от российских кинематографистов, например?

— Скажу честно — на российское кино я не претендую, не близка мне эта тема. Я даже не ищу целенаправленно российского агента, а от предложений отказываюсь. Но предложения из-за рубежа тоже поступают. Я не буду опережать событий, однако, надеюсь, что в скором времени обрадую вас приятной новостью.

— Вы продолжаете общаться с Рейвом Файнсом, который снял вас в роли Рудольфа Нуриева? Как продвигаются его уроки русского языка?

— Никак не продвигаются. Пандемия внесла свои коррективы, он остановил пока изучение русского языка и занимается своими творческими вопросами. Мы созваниваемся раз в два месяца примерно. Я знаю, что он продвигает свой моноспектакль о коронавирусе «Beat the Devil», уже представил его в Лондоне и в ближайшее время будет с ним выступать в Нью-Йорке. Кстати, эту пьесу написал драматург Дэвид Хэа, который работал и над сценарием «Белого ворона».



Случайности не случайны

— Как вы получили приглашение поучаствовать в юбилейном концерте Анны Нетребко? Как прошло само выступление?

— Я являюсь артистом холдинга BERIN IGLESIAS ART, мне написал его директор — Максим Берин, предложил участие в концерте. Это было примерно полгода назад. Он предложил мне представить номер из моего моноспектакля, над которым я сейчас работаю. Я было вдохновился, но потом мы поняли, что этот танец будет выбиваться из общей концепции концерта. Мне пришла в голову идея танцевать под пение Анны Нетребко, преподнести в подарок ей этот танец. Заручился согласием супруга певицы — Юсифа Эйвазова, он согласовал с Анной, прислал ряд песен из ее репертуара, и я остановился на «La Fantasia» Игоря Крутого.



Когда узнал, был просто в шоке — это просто созвездие артистов первой величины! Готовился к выступлению очень тщательно, ведь это должно было быть что-то особенное

— Трансляция концерта шла по телевидению, аккомпанировал вам маэстро. Что вы чувствовали, когда оказались в такой компании?

— Когда узнал, был просто в шоке — это просто созвездие артистов первой величины! Готовился к выступлению очень тщательно, ведь это должно было быть что-то особенное. Начали думать, работать над хореографией вместе с руководителем нашей балетной труппы Владимиром Яковлевым. Продолжил я уже самостоятельно — в отпуске. Тут интересная история получилась, просто невероятная! Мы отправились с супругой Региной и семьей, а я пригласил почти всех своих родственников из Украины, где родился, в Турцию. И надо же такому случится, что в отеле был… настоящий хореографический зал! Не тренажерный, спортивный, а настоящий балетный класс! Вот там я и занимался в свое удовольствие практически в полном одиночестве. Еще раз убедился, что все случайности в нашей жизни — не случайны. В Казани потом подключился Марсель Нуриев к работе, и у нас получилась очень интересная хореография.

Быть ли проекту Нетребко-Ивенко

— Приехав на концерт, вы не чувствовали себя чужаком, той самой «белой вороной»? Ведь на юбилее были только давние друзья Анны Нетребко, а вы, единственный, очно с ней не знакомы, только онлайн.

— Там скорее такая душевная тонкая нотка чувствовалась постоянно. А ведь там были и Филипп Киркоров, и Пласидо Доминго, и Валерия с Иосифом Пригожиным, Александр Ревва с супругой… Но все получилось замечательно в итоге, я не ударил в грязь лицом — всем безумно понравился номер. Анна после выступления тепло поблагодарила меня. И скажу вам по секрету — кое-что совместное мы с ней планируем представить. Тоже пока подробностей раскрывать не хочу.

Вся работа посвящена мои проектам — создание своего спектакля, фестиваль и продвижение в зарубежном кино

Свадьба на европейской сцене

— Два месяца назад вы объявили о своем бракосочетании со своей коллегой Региной. Примите поздравления. Как вы чувствуете себя в новом статусе — главы семьи?

— Да как и раньше, ничего не изменилось. Правда, саму свадьбу, большую и красивую, мы планируем сыграть через два года. 21 августа мы просто расписались, к нам пришли только самые близкие люди. Мы же планируем собрать всех наших друзей, коллег, и сделать «свадьбу на сцене», такую концертную версию бракосочетания с выступлениями звезд, номерами от наших друзей. Сделаем это где-то в Европе. А отложили так надолго из-за пандемии, надеюсь, что через два года страсти улягутся, болезнь отступит, границы откроют и на наш праздник смогут приехать друзья со всего мира.

— Расскажите о ваших новых партиях в театре, что вы представите в этом сезоне?

— Я сейчас нахожусь в том периоде, когда новые партии — то, что я меньше всего затрагиваю. Последняя «новинка» — партия Армана в балете «Дама с камелиями». Вся работа посвящена мои проектам — создание своего спектакля, фестиваль и продвижение в зарубежном кино.

— Когда мы увидим ваш моноспектакль?

— Надеюсь, что в середине 2022 года, в самом крайнем случае — на будущей #StagePlatforma.