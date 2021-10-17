Как советский «мафиозник» создал в Краснодарском крае сильные спортивные команды?

Что общего между Кафельниковым, Трефиловым и «Краснодарским делом» Медунова?

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На этой неделе произошли кадровые изменения в футбольной команде «Кубань» из Краснодара. Ее возглавил татарстанский воспитанник Роберт Евдокимов. Между тем краснодарская «Кубань» будет фигурировать в нашем тексте как пострадавшая в политической борьбе времен СССР. Сорок лет назад в Советском Союзе начали борьбу с коррупцией, победив ее в «отдельно взятых регионах». Среди проигравших в том числе были и Казань, и Узбекистан. Об этих событиях «Реальное время» вспомнит в своей ретроистории.

Кубанский «мафиози» Сергей Медунов

Крупный политический лидер советского времени Сергей Медунов запомнился современникам как коррупционер.

Справка: знаменитое «сочинско-краснодарское дело» в начале 1980-х годов было направлено на то, чтобы вскрыть тотальную коррупцию на черноморском побережье Краснодарского края. В ходе расследования этого дела свои кресла и партбилеты потеряли более 5 000 чиновников разных уровней, примерно 1 500 человек были осуждены на серьезные сроки. А руководитель главка общепита Геленджика Берта Бородкина и вовсе была казнена. За многочисленные факты коррупции получил строгий выговор и был снят с работы первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов.

Правда, уголовное дело против него в итоге развалилось, реабилитацию тоже провели, но тихо-тихо. А в 1982 году он стал заместителем министра плодоовощного хозяйства СССР. Нас же заинтересовал такой незаметный факт, как развитие спорта, которое началось при Медунове в Сочи и в Краснодарском крае в целом. Это он заложил основы появления в России олимпийских чемпионов по волейболу, гандболу, теннису и целой россыпи баскетбольных звезд.



Но начнем мы с того, что с персоной Сергея Медунова связывают и вылет краснодарской «Кубани» из Высшей лиги чемпионата СССР по футболу.

К примеру, на сайте кубанского клуба есть цитата: «Если бы не политические интриги, в результате которых был снят со своей должности первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Федорович Медунов, «Кубань» в 1982 году могла бы занять место в пятерке, но… Медунова сняли. Это случилось в конце июля (мы шли тогда на шестом месте)».



Если подкрепить эмоции фактами, то незадолго до этого местная футбольная команда пережила практически вертикальный взлет. Еще в 1977-м краснодарцы выступали во второй лиге и всего за три сезона дошли до высшей, где «Кубань» дебютировала в 1980 году. Причем костяк — Андрейченко, Багапов, Плошник, Половинко, Семенюков, Шитиков, Чугунов и главный тренер Виктор Корольков — не поменялся. В Высшей лиге в команду пришел жесткий тренер Владимир Михайлов (он потом возглавит «Рубин» и привезет в Казань первых кубанцев — Гапоненко и Пестрецова), и появился ряд таких персонажей, как пенальтист Лагойда, будущий судья Чеботарев, будущий отец футбольного семейства Игорь Калешин. А главным мотиватором успехов был хозяин Краснодарского края тех лет — Сергей Медунов.

«Со стороны первого человека края команда постоянно ощущала искреннюю заинтересованность. Он был человек слова и дела — задумал сделать из краснодарской команды клуб солидного уровня и планомерно шел к намеченной цели», — это снова цитата с клубного сайта.



А вот слова самого Юрия Семина, который закончил в Краснодаре карьеру футболиста и начал работать тренером: «По инициативе Сергея Федоровича Медунова в 1979-м отремонтировали базу «Четук». До того момента мы жили там в спартанских условиях, как в общежитии. Первый секретарь, когда бывал на тренировках, часто беседовал с нашим тренером Виктором Корольковым».

«Кубань», 1979 г. Фото: cityposter.ru

Медунов многое мог, поскольку дружил с Брежневым. Но в 1982 году Леонид Ильич был уже слаб, силу набирал председатель КГБ СССР Юрий Андропов, который и организовал «Медуновское дело», обвинив главу Краснодарского края в коррупции и сняв его с работы.

Это печальное событие отразилось и на «Кубани». Закончив первый круг с 15 очками после 15 матчей (половина возможного, поскольку тогда за победу давали только два очка), второй круг краснодарцы начали с ничьих. С алма-атинским «Кайратом», где гол в их ворота забил Курбан Бердыев, с ташкентским «Пахтакором», где отличился Марат Кабаев, отец будущей гимнастки, с «Динамо», гол которого на счету Валерия Газзаева. После этого «Кубань» начала серию поражений и вылетела из Высшей лиги, лишившись могущественного покровителя.



Как связаны Медунов и... Кафельников?



19 февраля нынешнего года из жизни ушел теннисный тренер Валерий Шишкин. Он прославился тем, что был первым тренером Евгения Кафельникова. Шишкин работал с Кафельниковым 12 лет, так что это ему принадлежит заслуга в обнаружении таланта будущего великого теннисиста. Кстати, Кафельников своим примером затащил в теннис и другую знаменитую сочинку — Марию Шарапову.

Какое отношение это все имеет к герою нашей статьи Сергею Медунову? Косвенное, но неотрывное. Эта цепочка началась с того, что Медунов 10 лет возглавлял сочинский горком КПСС: на его плечах лежало в том числе спортивное развитие города. В числе прочего он решил создать в городе волейбольную команду «Динамо», а для этого пригласил из Львова тренера Арнольда Рысина. Рысин и привез с собой нескольких спортсменов, среди которых был и Александр Кафельников — в 1974 году в Сочи у него родится сын Женя. А в пятилетнем возрасте мальчик попадет в детскую спортивную школу, в руки к Шишкину.

Кстати, Шишкин приехал в Сочи из Караганды и работал в сочинской ДСШ №5 — СДЮШОР с 1976 по 1991 годы.



Валерий Шишкин. Фото: museumsochi.ru

Время — лучший прокурор

Время — лучший прокурор, и оно позволяет все расставить по своим местам. Медунова так и не посадили, более того, он продолжал работу на спокойном посту в министерстве до 1985 года, уйдя на пенсию в возрасте 70 лет. Пенсионерская жизнь Медунова была очень скромной. Как выяснилось, он ничего не наворовал, хотя его окружение ворочало миллионами.

Возвращаясь к спорту: Краснодар при Медунове, кроме футбола, располагал хорошей мужской баскетбольной командой «Строитель», несколько лет подряд занимавшей 14-е место в СССР — аккурат, чтобы не подняться в Высшую лигу. Возможно, потому что Краснодар к тому времени еще имел сразу две команды по гандболу. Мужской СКИФ был даже создан на основе баскетболистов: легендарные тренеры Владимир Максимов, Александр Панов, Валентин Шиян, а также Барышев, Долгий, Наконечный изначально были баскетболистами. Кстати, годами позже краснодарский гандбол сполна отплатит баскетболу: в семье местного гандболиста Павла Мозгова родится сын Тимофей, который вырастет в баскетбольную звезду сборной России.

А тогда в 80-е краснодарской команде повезло: с розыгрыша чемпионата СССР сняли команду ГСВГ, группы советских войск в Германии, игравшей в Высшей лиге, и краснодарские студенты заняли их место. Тем временем еще один гандбольный тренер Александр Тарасиков в 1970 году создал женскую команду «Сельхозтехника», и в 1973 году, когда Медунов стал полноценным хозяином края, она дебютировала в Высшей лиге. Кстати, в СКИФ играл легендарный ныне тренер Евгений Трефилов, а в «Сельхозтехнике» — его будущая супруга Галина Кучкова.

Александр Тарасиков. Фото: handballfast.com

«Краснодарское дело» живо и поныне

И вот в «хозяйстве Медунова», бывшем на тот момент и всесоюзной житницей и всесоюзной здравницей, образовался настоящий гандбольный питомник. Настолько мощный, что тренер Александр Панов, прихватив с собой четырех воспитанниц, переехал в Невинномысск (Ставропольский край) и создал там команду «Азот», быстро ставшую одной из сильнейших в СССР.

Все потому, что Краснодар воспитывал так много сильных гандболисток, что им не хватало места в одной команде. Голкипер «Сельхозтехники» Светлана Розинцева вспоминала, что однажды их всем спецклассом (состоявшим из девочек 1966 года рождения) и тренером позвали переехать в армянский Ленинакан, чтобы создать и там команду. Но они отказались, ощущая свою популярность и востребованность в родном городе. Усилиями хозяев команды Краснодара ее игроки получали порядка 200 рублей, как рабочие склада «Сельхозтехники» и как тренеры-инструкторы в добровольном спортивном обществе «Урожай». А залогом популярности стали трансляции еврокубковых матчей «Сельхозтехники» на большом экране на городской площади — для тех, кто не мог попасть на трибуны спорткомплекса. И это была инициатива все того же Медунова.



А «краснодарское дело», начатое при нем, живо и поныне. Даже на Олимпиаде-2000, выигранной российскими гандболистами, в чемпионском составе было шесть выходцев из местного СКИФ — Кокшаров, Кузелев, Сукосян, Филиппов, Ходьков и легендарный Андрей Лавров. А на Олимпиаде-2016 в Рио чемпионками стали Ирина Близнова, Владлена Бобровникова, Анна Сень и тренер Евгений Трефилов, которых воспитала знаменитая краснодарская школа гандбола.

