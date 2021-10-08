Как сэкономить на стройке за счет проекта, материалов и найма рабочей силы?

Уменьшаем расходы без ущерба для качества

Экономия на стройке — штука тонкая: с одной стороны, не хочется переплачивать не хочется, с другой — чтобы из-за соображений экономии страдало качество будущего дома. Особенно это актуально в наше время, когда стоимость стройматериалов подскочила минимум на 15%, да и строители тоже берут за свои услуги больше, чем раньше. Разберем основные принципы экономии в трех основных точках строительства: на проекте, на материалах и на найме рабочей силы.

Проект

Скажем сразу: если вы хотите уникальный особняк, в котором все сделано по уму, экономия на проекте не ваш случай. Но многие из нас не предъявляют каких-то суперуникальных требований к проекту дома. Поэтому проектная документация может быть составлена и не за все деньги мира, если, к примеру, выбрать проект типового образца, внеся в него косметические изменения.

Итак, проект дома будет состоять из двух обязательных частей: архитектурно-строительной (это чертежи всех элементов здания, планы этажей, стропильной системы, кровли, разрезы дома) и инженерной (это документация по всем инженерным системам — газоснабжению, водопроводу, электрике, отоплению, канализации и т.д.).

Дороже всего будет заказать проект в архитектурном бюро, на этом сэкономить не получится. Чтобы снизить расходы, можно обратиться к частному архитектору и (или) конструктору. Например, если архитектор будет работать над вашим проектом один, без фирмы, то это обойдется примерно вдвое дешевле. И еще один способ сэкономить — обратиться к частному разработчику проекта не в сезон. И не надо думать, что у него сезон, как у строителей, начинается в марте-апреле. К этому моменту проект уже должен быть готов, поэтому зимой у архитекторов и проектировщиков самое горячее время. Так что попробуйте прийти за проектом в начале осени: в это время у них может быть спад, и вам не придется переплачивать, чтобы только за ваш проект взялись.

Еще один вариант — взять типовой чужой проект и доработать документацию под себя.

И, наконец, самый очевидный способ сэкономить на проекте — обратиться в строительную компанию, которая возьмется за ваш дом и в качестве бонуса разработает проект. Это вариант для тех, кто в любом случае не собирался строить дом сам или нанимать шабашников. И если вы все равно хотели обратиться в фирму, то попробуйте найти предложение с таким вот «бонусным» проектом, как правило, на рынке они всегда есть.

Фото: z500proekty.ru

Что гарантированно сделает дом дороже?

Если смотреть экономию на стадии проекта, то имейте в виду:

квадратный метр одноэтажного дома примерно наполовину дороже, чем двухэтажного (потому что одноэтажный дом — это большая площадь фундамента и кровли);

каждая лишняя комната, добавленная к дому, стоит не меньше сотни тысяч рублей;

колонны, эркеры, балконы и прочие архитектурные излишества красиво выглядят, но делают стройку и дороже, и сложнее;

подвал или цоколь гораздо дороже, чем кладовка, подсобное помещение или даже отдельно вырытый погреб, так что есть смысл обойтись без них, если стоит серьезная задача сэкономить.

Фото: z500proekty.ru

Экономия на материалах

Здравый смысл должен здесь доминировать: в попытке сэкономить копейку можно потерять десятки тысяч рублей на некачественных материалах, из которых невозможно построить нормальный дом. И когда вы определились с тем, какие материалы вам нужны и ниже какого уровня вы не готовы опускаться, можно начинать экспериментировать с поиском лучшей цены. Есть несколько генеральных методик.

Во-первых, обратите внимание на сезонные распродажи. Мы уже говорили, что на спаде строительного сезона можно купить стройматериалы существенно дешевле, чем весной или летом. Поэтому, если есть где хранить купленное до весны (или есть возможность строить зимой), вы сможете сэкономить очень хорошие деньги на оптовой закупке материалов.

Во-вторых, попробуйте максимально закупиться в крупной сети. Крупный дилер чаще всего продает материалы гораздо дешевле, чем мелкий поставщик. Так что, если строитесь где-нибудь в Пестрецах, то есть смысл съездить за материалами в Казань, а не покупать их в местной лавке у дяди Васи (любые совпадения с реальными дядями Васями в Пестрецах случайны). Да, придется заплатить за доставку, но сэкономите вы в любом случае больше.

В-третьих, всегда вооружайтесь знаниями, прежде чем отправляться искать хорошие цены. Мониторьте интернет: может быть, найдется точка, где то, что вы ищете, будет дешевле, и выбрать самое выгодное предложение на рынке вы сможете, не сходя с дивана.

В-четвертых, есть смысл купить максимальное количество материала у одного поставщика: в этом случае, как правило, можно выторговать очень серьезные скидки. Носясь по всему рынку региона в поисках самого дешевого леса, самых дешевых гвоздей, самого дешевого цемента и самого дешевого кирпича, вы рискуете размыть масштаб закупки и потерять возможность получить крупный дисконт.

Фото: z500proekty.ru

Как сэкономить на строителях?

Вариант, который первым приходит в голову при словах «сэкономить на строителях», — это максимально сделать все самостоятельно. Но он подойдет только для самых сильных духом, телом и тех, у кого есть свободное время. Да, есть умельцы, которые способны при помощи свата, брата и соседа построить настоящий дом, но их единицы. Кроме того, для этого надо сначала тщательно изучить теорию, прочитать про все технологические процессы, сбегать на соседнюю стройку и узнать там у строителей, как делать ту или иную процедуру. В общем, если опыта нет, браться опасно.

Так что вариант номер два — делать самому, но с помощью наемных рабочих — выглядит менее экстремальным. Это позволит существенно сэкономить, потому что позволит не нанимать как минимум двоих профессионалов на весь цикл строительства (уж за двоих-то вы на собственной стройке справитесь?). Можно делать самостоятельно все, что возможно и не требует высокой квалификации строителя, а более сложные процедуры и контроль строительства возложить на наемных сотрудников.

Вариант номер три — нанять бригаду, а не строительную фирму. «Шабашники» берут меньше, но и рисков здесь больше. Нанять добросовестных исполнителей не так легко, как правило, у них расписан под завязку весь строительный сезон. Но если вы таких найдете, значит, сможете и сэкономить на оплате (услуги фирмы дороже минимум на 15%), и быть спокойными за результат. И кстати: договариваться с бригадой надо об оплате за весь объект, а не за каждую операцию в отдельности. Пытайтесь торговаться, это вполне разумно и оправданно.

