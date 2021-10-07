Бизнес-аккаунт дня: альметьевский магазин товаров для кондитеров

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 167-я

Россия — один из мировых лидеров по реализации сладостей на душу населения. Поэтому кондитерский бизнес достаточно популярен в нашей стране. В 2017 году в Альметьевске открылся специализированный магазин для кондитеров «Сливки». Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Все, что нужно для кондитеров

Две жительницы Альметьевска, сестры Гульназ Загртдинова и Гузель Шарафиева, в недавнем прошлом кондитеры. И им не раз приходилось сталкиваться с проблемой, когда не хватало ингредиентов или других товаров для изготовления и украшения тортов и сладостей. Чтобы избавиться от головной боли и беготни по магазинам в поисках товаров, необходимых для кондитеров и пекарей, 4 года назад сестры открыли специализированный магазин «Сливки».

В его ассортименте — множество товаров: всевозможные ингредиенты, упаковка, формы, инвентарь и разнообразный декор. Не забывают здесь и тех, кто готовит по принципам ЗОЖ-питания. Среди клиентов магазина и кондитеры-частники, и заведения общественного питания. Для удобства покупателей есть доставка по всей России.

Сегодня аналитический разбор аккаунта кондитерского магазина провела Полина Романова, проектный директор коммуникационного агентства «Без воды».

Важно сохранить единообразие в оформлении

Описание профиля. Рассмотрим шапку профиля магазина:

Аватарка есть, подписок намного меньше, чем подписчиков. В описании, однако, не увидела уникального торгового предложения. Это может быть, например, единственный магазин в Альметьевске. Необходимо нащупать именно свое УТП и указать его.

Не стоит выделять какое-то одно слово капсом: «ДОСТАВКА по РТ и РФ» и так заметят и прочитают — важно сохранить единообразие в оформлении.

Достаточно удобно, что есть #slivki_alm_рецепты — подписчики сразу могут перейти по тегу и увидеть все рецепты — удобно. Имеется ссылка Taplink — это хорошо. Фразу САЙТ и WhatsApp можно заменить другой: например, «оставить заявку здесь». Стоит пересмотреть оформление Taplink и обновить его. Можно добавить карусель из самых красивых фото или видео о магазине, добавить описание, насколько широкий ассортимент, добавить раздел вопрос-ответ

Адрес тоже имеется — это несомненный плюс. Но нужно добавить кнопку «Позвонить», так как подписчики делятся на два типа: те, кто будет писать везде и повсюду до последнего, но не позвонит, и те, кто сразу позвонит.

Визуальное оформление. Визуально кажется, что все есть. Но при детальном рассмотрении становится понятно, что нет единого стиля: обложки хайлайтс отличаются от аватарки, сториз по оформлению тоже все разные, не перекликаются с аватаркой по цветам.

По оформлению рекомендую обратить внимание на следующее:

цвета аватарки и хайлайтс. В первом случае — это розовый, черный, молочный белый. Во втором случае — бледно-розовый, золотой. Для создания одного стиля нужно переделать либо обложки хайлайтс, либо аватарку;

видно, что аккаунт экспериментировал с оформлением постов. На данный момент все плашки под текст на визуалах и шрифты одинаковые, что радует. Сразу видно «до» и «после»;

посты с розыгрышами стоит оформлять с текстом «Розыгрыш» или же сделать полную графическую обложку, чтобы выделялось в ленте. Например, последний пост с розыгрышем пирожных «Шоколадная бомба» затерялся в ленте;

необходимо разнообразить планы фотографий: крупный, средний, общий. В ленте часто встречаются фото крупного плана, что «ломает» визуал и делает его менее привлекательным;

проведите профессиональную съемку с контент-фотографом, который может придумать интересные и сочные кадры. Еще такие специалисты могут сделать фотографии сразу на месяц для раскладки в ленту — тогда вам не придется думать, какой визуал выкладывать следующим.

В аккаунте имеются фотографии и видео, снятые на телефон, например, конкурс с белой коробкой. Передний план темный, сзади есть подсветка на лого магазина. Лица людей темные, падают жесткие тени. В данном случае вы можете купить кольцевую лампу для лучшего света.

В качестве обложки в IGTV с подведением итогов лотереи ставьте фотографии или иные обложки. Визуалы в ленте и IGTV не соответствуют друг другу.

За Reels однозначно хвалю! Единственное — лучше монтировать видео в самом приложении. Алгоритм работает таким образом, что у смонтированного в самом Instagram видео качество будет лучше, чем при загрузке готового.

Хайлайтс очень много. Заметно, что у части хайлайтс обложки отличаются от остальных. Необходимо обновить устаревшие обложки. Также можно уменьшить количество похожих актуальных, вместо них вы можете добавить новые. Например, доставка по городу и в другие пункты по РФ.

Аудитории нравится, когда с ней общаются

Теперь перейдем к контенту.

Посты. Продающих постов много, оно и понятно, почему. Но вместе с этим много постов и с розыгрышами. Например, после 11 августа опубликованы в основном только они. Необходимо разнообразить контент. До этого был неплохой баланс развлекательных, полезных, продающих постов. Стоит вернуться к этому. В качестве полезных постов не всегда должны быть рецепты. Можно рассказывать о том, как стильно украшать десерты, что является must have для начинающих кондитеров.

Сториз. У них разный стиль, разные шрифты, нет шаблонов для оформления. Для гармоничного аккаунта необходимо, чтобы лента, аватарка, обложки хайлайтс, сториз были оформлены в едином стиле или хотя бы перекликались. Для этого:

выберите один-два шрифта: классический, который не выходит из моды, и еще один;

сделайте фоны разных цветов, которые будут использованы для оформления;

также стоит обратить внимание на то, что в хайлатс были сохранены рецепты с видео 1:1 без оформления. В сториз видео лучше всегда выкладывать видео формата 9:16. Если видео только 1:1, то необходимо дорабатывать оформление: фон и текст.

Копирайтинг. По стилю текстов — все понятно, сложных терминов нет. Несколько рекомендаций:

пишите по структуре: заголовок — введение — основная часть — концовка;

определитесь с буквами “ё” и “е”: либо вы ставите букву “ё” в словах, либо нет;

не ставьте между словами в предложении смайлики и уменьшите их количество в тексте. Слишком много смайлов создают визуальный шум;

лишние пустые абзацы ставить незачем, лучше убирать их;

текст капсом создает ощущение дешевизны — откажитесь от этого;

перепроверяйте тексты на орфографические ошибки.



Хештеги. Тегов много, при этом они спущены в комментарии. Таким образом они не перегружают тексты постов. Ставьте только релевантные теги. Оптимальное количество хештегов — пять—семь штук.

Модерация. Имеются комментарии без ответов разной давности. На комментарии нужно отвечать всегда, даже под развлекательным видео. Так подписчики будут знать, что их комментарии не остались без внимания, что магазин идет на контакт. Аудитории нравится, когда с ней общаются. Старайтесь отвечать на все и своевременно, это нужно для поддержания вовлеченности подписчиков.

Видно, что аккаунт старательно ведут. Очень интересный магазин, где есть все для кондитеров. Желаю успехов, дальнейшего процветания и расширения!