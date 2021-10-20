День в истории: Шагивалеев 10 лет у руля ОЭЗ «Алабуга», цирк на Цветном бульваре и «451 градус по Фаренгейту»

Чем примечательна дата 20 октября?

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 20 октября, в разные годы и столетия сенат США ратифицировал покупку Французской Луизианы, Англия и Америка установили границу по 49-й параллели между Канадой и США, состоялось Наваринское морское сражение, открылся Московский цирк на Цветном бульваре, советская армия и югославские партизаны освободили Белград, а французским женщинам было предоставлено избирательное право. В этот день родились: датский анатом, открывший лимфатическую систему человека, Томас Бартолин, норвежский художник-пейзажист Фриц Таулов, оперная певица и композитор Анджела Брамбати, латвийский и советский радиотехник Александр Апситис, народный артист СССР Игорь Горбачев. В этот день скончались: мореплаватель, исследователь Арктики Федор Литке, английский путешественник сэр Ричард Фрэнсис Бертон, русский писатель-прозаик, поэт, драматург, очеркист Иван Захарьин, советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Александр Карпов, 31-й президент США Герберт Гувер.

«Рубин» проиграл «Тоттенхэму» в Лиге Европы

В 2011 году казанский футбольный клуб «Рубин» на выезде проиграл лондонскому «Тоттенхэму» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на стадионе «Уайт Харт Лейн» в Лондоне. Победу «Тоттенхэму» принес единственный гол Романа Павлюченко на 33-й минуте. По итогам английский клуб возглавил таблицу группы А с семью очками. В итоге «Рубин» все же вышел в 1/16 финала, где уступил греческому «Олимпиакосу».

Фото: Reuters / gazeta.ru

Также в 2011 году пресс-служба ОЭЗ «Алабуга» объявила — состоялось внеочередное собрание акционеров, на котором рассматривался вопрос об избрании нового руководителя управляющей компании. В итоге гендиректором ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» стал Тимур Шагивалеев, ранее занимавший пост председателя совета директоров. Шагивалеев по сей день остается гендиректором «Алабуги».



В 2019 году парк «Лебяжье» в Казани, наряду с краснодарским парком основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого, удостоился премии International Large Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств. Оба парка наградили в номинации Eurasian Park Awards, торжественная церемония прошла в рамках конгресса World Urban Parks 2019 в Казани. «Казанский парк «Лебяжье» — возрожденное озеро, исчезнувшее было 15 лет назад, и это беспрецедентный кейс для России», — отметила помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова на церемонии награждения.

Фото: Максим Платонов

Запрет каменного строительства в России, Наваринское сражение и цирк на Цветном бульваре

В 1714 году Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. Во всех городах, кроме Санкт-Петербурга, строительство каменных домов стало строго караться. Царь рассчитывал, что каменщики в поисках способа прокормить семью будут вынуждены отправиться на поиски лучшей доли в новую столицу. А их опыт и мастерство позволят новой российской столице как можно быстрее стать вровень со столицами других европейских городов. Указ стал концом терпения Петра I — в течение четверти века город напоминал огромную строительную площадку, где было непросто найти хороших каменщиков. Тогда он распорядился свозить их в Санкт-Петербург насильно. Указ действовал до 1741 года.

Источник: fiesta.ru

В 1827 году произошло Наваринское сражение. С одной стороны был объединенный флот России, Франции и Англии, а с другой — турецко-египетский флот. Сражение произошло на юго-западном побережье греческого полуострова Пелопоннес, и стало одним из решающих событий Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 годов. В 1827 году Османская империя отказалась признавать Лондонскую конвенцию, подписанную Англией, Россией и Францией, согласно которой Греции предоставлялась полная автономия от Османской империи. Это и стало поводом для отправки в зону конфликта союзной эскадры, чтобы оказать давление на Турцию. Разгром турецкого флота в Наваринском сражении значительно ослабил морские силы Турции, что послужило значимым вкладом в победу России в дальнейшей Русско-турецкой войне 1828—1829 годов. Наваринское сражение обеспечило поддержку греческого национально-освободительного движения, результатом которого по Адрианопольскому мирному договору 1829 года стала автономия Греции.

В 1880 году начал работу московский цирк на Цветном бульваре. Тогда в цирке было пять рядов кресел, ложи, бельэтаж, вторые места с деревянными ненумерованными лавками и стоячая галерея. Потом здание не раз подстраивалось и достраивалось, но весь свой долгий век служило цирку. В 1919 году по декрету В.И. Ленина цирк был национализирован и стал первым государственным цирком.

Фото: twitter.com

Наследница Карла VI Габсбурга, гетто в Пружанах и «451 градус по Фаренгейту»

В 1740 году 23-летняя австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия была объявлена наследницей Карла VI Габсбурга, императора Священной Римской империи. Вступив на престол, она с первых же дней очутилась лицом к лицу со множеством претендентов на «австрийское наследство», не желавших уступать ей своих прав. Принцессе досталось неблагополучное наследство. Как она писала впоследствии, у нее не оказалось «ни денег, ни солдат, ни советников». На протяжении 40 лет, до самого конца жизни в 1780-м, Мария Терезия оставалась полноправной правительницей империи, а в Австрии этот период доныне считается подлинной «золотой эпохой». Умирая Мария Терезия оставила свое государство значительно продвинувшимся на пути благоустройства, с армией в 260 тысяч человек и с значительно увеличенным престижем в Европе.

Памятник Марии Терезии в Вене. Фото: wikipedia.org

В 1941 году нацисты создали гетто в Пружанах — место принудительного переселения евреев города Пружаны Брестской области и близлежащих населенных пунктов в процессе преследования и уничтожения евреев во время оккупации территории Белоруссии войсками нацистской Германии в период Второй мировой войны. Пружаны были захвачены немецкими войсками 23 июня 1941 года и находились под оккупацией 3 года и 1 месяц — до 17 июля 1944 года. Сразу после оккупации фашисты проводили организованные ими массовые убийства, расстреливая местных евреев в урочище Слобудка под Пружанами. 20 октября 1941 года немцы, реализуя нацистскую программу уничтожения евреев, согнали пружанских евреев в гетто. 25 октября 1941 года силами узников гетто было ограждено от внешнего мира, вход разрешался лишь по пропускам.

Фото: pruzhany.net

В 1953 году в США вышла в свет антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Роман описывает американское общество близкого будущего, в котором книги находятся под запретом; «пожарные», к числу которых принадлежит и главный герой Гай Монтэг, сжигают любые найденные книги. Основой для написания романа Рэя Брэдбери стали кадры нацистской кинохроники, в которых демонстрировалось сожжение книг тех авторов, чье творчество противоречило национал-социалистической идеологии. Писатель был глубоко поражен столь кощунственным отношением к книгам. По его признанию, сжигание Гитлером книг оказало на него такое же сильное влияние, как и уничтожение ни в чем не повинных людей в концлагерях. Для Брэдбери человеческой тело и дух, разум, заключенный в книгах, были неотделимы и представляли одно целое. Книга получила множество наград, не раз была экранизирована.