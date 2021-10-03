России не везет и в мини-футболе, а Аргентина может выигрывать и без Месси

А Казахстан может взять мини-футбольную бронзу уже сейчас

4 октября в Литве завершается чемпионат мира по мини-футболу (футзалу). За трофей поборются действующие чемпионы из Аргентины и команда Португалии, финишировавшая на прошлом чемпионате четвертой. Казахстан оспорит бронзу с Бразилией. Спортивный колумнист «Реального времени» размышляет о том, как показала себя на турнире сборная России.

Призрачно все...

Вылет в четвертьфинале не должен подводить черту под нынешним составом сборной России, ведь всего через три месяца нам предстоит соревноваться в финальной части чемпионата Европы. Турнир стартует 19 января в Нидерландах, мы уже обеспечили себе право участия на нем, и сейчас остается переосмыслить итоги литовского ЧМ и извлечь из них уроки.

На поверхности хотя бы то, что пенальти надо бить на силу, а не на исполнение, как делали в нашем четвертьфинале аргентинцы. Не забить три шестиметровых из шести — это просто нонсенс какой-то. Аргентинцы лупили так, что наш голкипер Путилов уже не знал, как реагировать, при последнем ударе попытавшись исполнить некий шпагат в воздухе. А российский бразилец Ромуло в свою очередь стал разбегаться при шестиметровом так, как это сейчас делают в большом футболе, реагируя на перемещения голкипера и выбирая угол направления удара в самый последний момент. Ромуло, конечно, вызывает вопросы. Прошлый финал на ЧМ-2016 он однозначно провалил, ведь это из-под него нам забили три гола. А сейчас вот пенальти не реализовал... Если Эдер Лима практически незаменим на позиции столба, Робиньо — один из лучших левоногих игроков с прекрасным дриблингом и их игра нареканий не вызывает, то вот к Ромуло претензии есть.

Впрочем, ни Абрамов, начинавший серию пенальти, ни Чишкала, который мог решить исход серии точным ударом, тоже не смогли приспособиться к стилю аргентинских голкиперов, сменявших друг друга во время серии пенальти и активно перемещавшихся по линии ворот. Метод не бесспорный (дважды аргентинцам забивали между ног), но какая разница, если южноамериканцы прошли дальше, а сейчас и вышли в финал? И ведь это команда без звезд, без футболистов, которых знает «остальной» мир по сумасшедшей технике и красоте исполнения технических элементов. Это хорошо выученная тренерская команда, если вспомнить, как они «засушили» второй период дополнительного времени, выпустив вместо вратаря пятого полевого игрока. При равном счете они оставили свои ворота пустыми, но зато перехватили инициативу.

Фото: fifa.com

Неминуемо обновление команды

После чемпионата Европы, скорее всего, и произойдет неминуемое обновление сборной России. Под вопросом прежде всего три бразильца. Тренеров российской сборной упрекали, когда натурализованных бразильцев в составе стало пятеро, то есть ими можно было полностью укомплектовать стартовую пятерку. Но постепенно ушли Пула и Сирило, Густаво и Эксердинья, а сейчас Робиньо — 38, Эдеру Лиме — 37, Ромуло — 35 лет. Эта ставка и была отличительной чертой наставника сборной Сергея Скоровича, поскольку до него сборная обходилась парой бразильцев. Глядишь, в сборную вернется и 33-летний Дмитрий Прудников, отказавшийся выступать в составе национальной команды, когда в ней становилось все больше и больше бразильцев...

Хотя в отличие от Марио Фернандеса, уход которого из «большой» футбольной сборной России недавно переживали болельщики, мини-футболисты все же выучили русский язык.

И если бы критиканы еще узнали об уровнях зарплат в нынешней «миньке», где топовые игроки получают от 10 до 20 тысяч долларов в месяц (и это при том что ранее приезжали только на сумму от 500 и выше), точно относились бы к русским бразильцам не как к купленным казачкам.

После чемпионата Европы, скорее всего, произойдет неминуемое обновление сборной России. Фото: fifa.com

Казахи — красавцы!

Еще один бразилец — Кака — тренирует сейчас мини-футбольную сборную Казахстана. Раньше он выступал в чемпионате России, потом выбрал себе сборную Азербайджана, в которой был играющим тренером. В России он тренировал «Газпром-Югру», выиграв с ней чемпионат страны 2018 года. А в сборной Казахстана Кака сменил своего соотечественника, Какау, под руководством которого сборная стала третьей на ЧЕ-2016 и финишировала четвертой на прошлом чемпионате Европы. В 2018 году ее довели до полуфинала Таку (в сборной с 2011 года), Игита (с 2013-го), Дуглас (с 2014-го), Лео (с 2015-го), то есть и казахские бразильцы тоже не шабашники на час. Сейчас Таку и травмированного Лео нет в сборной, вместо них там Тайнан.

Казахстан опередил Россию по итогам ЧМ. Чем-то эта ситуация напоминает футбольный чемпионат Европы, в котором Украина дошла до четвертьфинала, а мы не смогли выйти из группы. Бывшие страны СССР вообще гораздо успешнее в мини-футболе, чем в «большом брате».

В этом наши болельщики могли убедиться на примере сборной Узбекистана, которая оказала нам отчаянное сопротивление в групповом этапе, а затем устроила рубилово с Ираном в одной восьмой — 8:9. Причем Узбекистан стерильно чист от внешнего вмешательства, там нет легионеров. Тот же Казахстан в свое время поднимали на более высокий уровень экс-россияне. Сборная Азербайджана с шестью бразильцами дошла до четвертьфинала прошлого ЧМ. Ее, как и Грузию с Украиной, мы увидим уже в числе участников чемпионата Европы. У Азербайджана в строю 36-летний Вассура, 34-летние Болинья, Галлу, Финео и Эдуарду. А число бразильцев увеличилось за счет 33-летнего Сезара и 28-летнего Рафаэла Карвальо, которые сменили Фабиу Полетту, заболевшего коронавирусом.

Сыграют в Нидерландах и Украина, и Италия, которые пропустили чемпионат мира. Зато здесь сыграли Сербия и Чехия, в итоге не отобравшиеся на континентальный турнир. В мини-футболе это неудивительно, как и то, что в него вообще не играют в Великобритании и Германии, странах-законодательницах моды в большом футболе. Дебютировала сборная Грузии (в ее составе целых восемь бразильцев, из которых в чемпионате России играли трое), которую наши болельщики запомнили по отборочной группе, когда грузины опередили Францию.

Казахстан опередил Россию по итогам ЧМ. Фото: mymsk.online

Российская Суперлига

Пока шел чемпионат мира, появились новости о том, что будет возрождено московское мини-футбольное «Динамо». Оно прекратило существование в 2020 году из-за долгов. Правда, необходимо пересмотреть принципы комплектования клуба, поскольку ранее в нем выступали до восьми легионеров. Кстати, любопытно сравнить составы Суперлиги 2016 года (когда мы играли в финале чемпионата мира) и нынешнего. Тогда на всю Суперлигу играли 19 бразильцев, включая натурализованных, плюс два серба, то есть в среднем всего по два легионера на команду. Сейчас их количество увеличилось — 28 человек, в среднем по три на команду. И это мы не учитываем россиян, которых натурализовали под сборную Грузии (Звиад Купатадзе) и четверых — под сборную Армении, включая казанца Никиту Хромых.

Связывать напрямую увеличившееся количество легионеров и ухудшившийся результат не стоит: все-таки вылет по пенальти не дает объективную оценку происходящему. Но стоит отметить, что «Новая генерация» и новоиспеченный чемпион «Синара» обходятся чисто российскими составами. Следовательно, в других командах количество легионеров достигает пяти человек, а это максимально разрешенное количество игроков на площадке. А где им играть? На прошлом чемпионате мира за Россию ярко дебютировали Асадов, Ниязов, Чишкала, которым было по 20—21 году. Сейчас подобной молодежи у нас не видно было, хотя надежность Дениса Субботина, яркость Владислава Мусина-Пушкина и голевые качества Азиза Муждакова можно было наблюдать не далее как в начале сентября на первых Играх стран СНГ в Казани. Вопрос: где им набираться игровой практики, если тенденция будет продолжаться и места в основе займут легионеры?

