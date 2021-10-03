Как на казанской сцене загоняли оленей под барабаны

В Татарской филармонии выступил Государственный ансамбль песни и танца Коми «Асъя кыа»

Фото: Ринат Назметдинов

Концертом в Татарской государственной филармонии завершил свои гастроли по Поволжью госансамбль песни и танца Республики Коми «Асъя кыа» («Утренняя заря»). Сибиряки привезли в Казань четыре истории, своеобразные мини-спектакли об истории и современной жизни жителей Коми. Зачем музыкантам-народникам бас-гитара, кто танцует за заболевшего артиста и сколько людей и костюмов вмещается в один автобус — в репортаже «Реального времени».

Визитная карточка Коми

Республика простирается от Кировской области до Заполярья на огромной территории. Поэтому и истории, песни, мелодии и танцы, инструменты и даже диалекты были представлены очень разные. По словам художественного руководителя ансамбля Дмитрия Бушуева, гости постарались представить казанцам прежде всего национальный колорит края во всей его красе. Однако, чтобы рассказанные истории были более понятны татарстанцам, несколько композиций исполнялось на русском языке. При этом общеизвестного «Увезу тебя я в тундру» ждать не приходилось: только самобытность, народное творчество и произведения современных авторов Коми находят отражение в репертуаре коллектива. Это первый профессиональный музыкальный коллектив республики, он образован в 1939 году и с тех пор стал визитной карточкой ее культуры.

Интерес к творчеству жителей северных регионов страны у казанцев достаточно высок. Вслед за якутскими мастерами искусств — драматическим и оперным театрами — в Казань приехали и музеи на Дни Якутии в Татарстане, а теперь и Коми-Заполярье представлено на должном уровне. Артисты госансамбля уже приезжали в Казань в 2017 году и теперь завершили свои гастроли именно здесь. Тур посвящен 100-летию образования Коми, и начался он в Москве, затем последовали Санкт-Петербург, открытие сезона на родине, в Сыктывкаре, а потом настало время Поволжья с финалом в Казани.



Интересно, что в этот раз первыми «Асъя кыа» в Татарстане увидели в Набережных Челнах. А в Ижевске произошла целая история:

— На генеральной репетиции за 40 минут до спектакля травмировался наш артист танцевальной группы. Мы, конечно, вызвали скорую, но как-то выходить из положения надо, не можем же мы разочаровать наших гостей. Я переоделся в костюм и выступил за своего танцора сам. Танцевал уже давно — пришел в ансамбль в начале 90-х годов, а в 2018-м уже стал руководителем. Но ноги и мышцы помнят все движения, я выступил. Такой вот «играющий тренер» получился. Но выступаю только в экстренных случаях. Здесь же, в Казани, я на сцену не выйду, займусь с нашими техниками выстраиванием света, — поделился Дмитрий Бушуев.

Танцевал уже давно — пришел в ансамбль в начале 90-х годов, а в 2018-м уже стал руководителем. Но ноги и мышцы помнят все движения.

Тяжелый рок Заполярья

Коллектив приехал в Казань почти в полном составе — 57 артистов. В основном это молодежь в возрасте 25—30 лет. «12 человек дома остались, потому что просто в автобус не поместились», — пошутил руководитель. За время спектакля для каждой истории они меняют свои образы, так что с собой привезли более 200 костюмов. По словам руководителя, все разместились в одном автобусе, «но очень плотно».

Дмитрий Бушуев также отметил, что стать артистом «Утренней зари» не так-то просто: одного профессионального образования недостаточно. В основном в ансамбле работают выпускники двух сыктывкарских ссузов — колледжа культуры и гимназии искусств, но есть и приезжие артисты балета. А вот войти в хор могут только местные ребята:

— Язык танца — он международный, но, чтобы петь в хоре, нужно обязательно знать язык народа коми — коми-зырянский. У нас несколько концертных программ, одна из них построена исключительно на народном языке. В другие мы включаем и песни на русском. Кроме того, у нас есть и мастера горлового пения, что особенно ценится за рубежом, да и в России это диковинка. В инструментальной группе тоже используем народные инструменты. Например, кроме известного всем варгана, будет брунган. Это струнный инструмент, несколько напоминающий гусли, однако он считается еще и ударным, поскольку по струнам ударяется палочкой. «Полет шмеля» на нем, конечно, не сыграть, но звук, донос нот получается очень интересным. Кстати, во втором отделении мы подключили бас- и ритм-гитары. Там прозвучит много мелодий, «отдающих» тяжелым роком, изображать загон оленей при помощи балалайки, домры и баяна просто не получится. Плюс будут барабаны в полную силу звучать.

Язык танца — он международный, но, чтобы петь в хоре, нужно обязательно знать язык народа коми — коми-зырянский. У нас несколько концертных программ, одна из них построена исключительно на народном языке.

«Аллергикам и семейным стоит призадуматься»

Руководитель рассказывает, что при отборе кандидатов в ансамбль на первое место, конечно, выходят общечеловеческие качества: атмосфера в коллективе должна быть комфортной.

— Есть еще момент с аллергиками — не все предупреждают, что не переносят пыльцу или ароматы мандаринов. А если в поездке кто-то начнет есть апельсин, а другой при этом задыхаться, что получится? У нас по этому пункту даже местный КЗоТ имеется. Это тоже надо учесть, как и семейные отношения. Женатые и замужние, как и их половинки, должны понимать, что для артиста главное — его работа, связанная с большим количеством гастролей, — добавил Дмитрий Бушуев, на пальце которого обручального кольца замечено не было.

К слову, сам он — уроженец Октябрьска, в Уфе закончил хореографическое училище. В Казани бывал неоднократно, а на концерт, как он предупредил своих подопечных, придет много казанских коллег, в том числе из Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. Так что ударить в грязь лицом было нельзя. Более того, Бушуев надеется, что следующая встреча выпускников уфимского училища планируется именно в Казани, где многие из них осели.

После выступления «Асъя кыа» отправились домой, и пока дата будущего приезда в Казань не назначена...

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов