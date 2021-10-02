«Им не то, чтобы нельзя перенести завод»: останется ли КБФ в челнинской ТОСЭР?

Премьер-министр РТ Алексей Песошин с коллегами пока не решился одобрить принципиальные изменения в проекте КБФ в Набережных Челнах

Правительственная комиссия по вопросам создания и функционирования ТОСЭР в Татарстане получила «отказную» заявку о невозможности исполнения инвестпроекта стоимостью в 103 млн рублей. Вчера один из первых резидентов — ООО «Набережночелнинская картонно-бумажная фабрика» — объявило о пересмотре проекта, который был утвержден при вхождении в ТОСЭР Набережных Челнов. Заявленный в проекте завод по выпуску гофрированной бумаги предлагается открыть с меньшей мощностью и на арендованных площадях (свое помещение построить к сроку не удалось). Впрочем, остальные четыре обсуждавшихся резидента этой ТОСЭР получили одобрение на увеличение инвестиций на 800 млн рублей. А еще один крупный резидент зеленодольской ТОСЭР — Wildberries — согласовал оптимизацию капитальных расходов на 400 млн рублей при строительстве складского комплекса в ТОСЭР Зеленодольска, но открыл дополнительно 2 тысячи рабочих мест.

Резиденты сдали «контрольные» работы

Накануне в Доме правительства прошло очередное заседание комиссии по ТОСЭРам Татарстана. В отсутствие президента Татарстана, который улетел в ОАЭ на открытие Expo Dubai 2020, заседание провел премьер-министр Алексей Песошин. На сей раз пришлось заслушивать не претендентов-новичков, выходящих на защиту инвестпроектов, а проводить «проверочную работу» среди действующих резидентов.

Пять производственных компаний, работающих в ТОСЭР Набережных Челнов и Зеленодольска, подали заявки на пересмотр инвестиционных соглашений, подписанных ими при вхождении в зону особого налогового режима. Среди них оказались четыре компании из челнинской ТОСЭР:

АО «Изоляционный трубный завод» (входит в холдинг «Татэлектромаш»);

производитель мелкой бытовой техники ООО «Технолайн»;

производитель электродвигателей ООО «Графит Плюс»;

ООО «Набережночелнинская картонно-бумажная фабрика».

Заявку на пересмотр инвестсоглашения подал и крупнейший резидент ТОСЭР Зеленодольска. Компания Wildberries, построившая крупнейший складской комплекс стоимостью в 5,1 млрд рублей, смогла оптимизировать капитальные затраты на 400 млн рублей и попросила внести «поправку» в соглашение. По большому счету, это не изменило исходных параметров самого объекта. Более того, комплекс сможет принять дополнительно 2 тысячи рабочих мест. Само заседание по традиции проходило в закрытом режиме, но по его окончании результаты сообщили прессе непосредственные участники.

Заседание провел премьер-министр Алексей Песошин. Фото: tatarstan.ru

Плюс 800 млн рублей от «старичков»

Большинство из челнинских резидентов успешно справились с инвестиционными обязательствами. Как сообщил начальник отдела экспертизы инвестиционных проектов АИР Дмитрий Алексеев, положительное решение получили пять из шести компаний, подавших заявки.

Среди них — четыре челнинских резидента, которые улучшили технико-экономические параметры проектов и расширили производства. В результате объем инвестиций увеличится на 800 млн рублей, дополнительно будет создано 3 465 рабочих мест.

Плюс к этому в челнинской ТОСЭР появился новый резидент. ООО «Производственно-инвестиционная компания «Хуанхэ», чья материнская компания поставляет пластиковые изделия для китайского завода Haier, заходит в Татарстан с проектом производства деталей для мебели. Гендиректор компании Анатолий Головчак-Фрейзе заверил, что это самостоятельный проект, который будет запущен в конце года. Правда, масштабы пока совсем гигантские: 33,8 млн рублей инвестиций и 15 рабочих мест.

В челнинской ТОСЭР появился новый резидент — ООО «Производственно-инвестиционная компания «Хуанхэ», чья материнская компания поставляет пластиковые изделия для китайского завода Haier. Фото: Сергей Афанасьев

Проект набережночелнинской КБФ сильно похудел

Но главная интрига крутилась вокруг ООО «Набережночелнинская КБФ», которая в 2018 году вошла в ТОСЭР с планами построить новый завод — на нем планировали делать бумагу для последующего производства гофрокартона. Заявлялась сумма инвестиций в 103 млн, производить планировалось 1,5 тысячи тонн продукции в год, а работать на новом предприятии должны были 90 человек. Тогда этот инвестпроект наделал немало шума в Челнах и вызвал сильное раздражение у Набережночелнинского КБК. Опытному гиганту и без того приходилось конкурировать на одном пространстве с турецким холдингом Hayat, так еще и местный конкурент вдруг получал налоговые преимущества. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами КБФ в равных долях (по 50%) числятся Ильмир Сабиров (он же — ее гендиректор) и Анастасия Хуснутдинова. Те же лица и в тех же пропорциях владеют ООО «Фабрика картона». Судя по всему, о нем как о материнском предприятии пойдет речь ниже.

Как оказалось, волнения КБК оказались напрасными. Гендиректор Набережночелнинской КБФ Ильмир Сабиров сообщил журналистам, что его компания пересмотрела планы по строительству завода. Планы годового производства в полтора раза «похудели» — до 1 тысячи тонн, а рабочих мест обещают создать только 53.

— Мы полностью пересмотрели исходный план, — рассказал Ильмир Сабиров. — Изначально хотели производить 1,5 тысячи тонн бумаги в месяц, а сейчас планируем делать только 1 тысячу тонн в год. Совсем небольшое производство. Будем ждать, возможна ли смена дисклокации нашего завода. Сейчас в проект завода вносим изменения. Меняем не только производительность. Планируем размещаться не там, где строимся, а на арендованных площадях.

Причину смены места дислокации Сабиров объяснил тем, что здание достроить пока не получается: весь бюджет, который закладывали на строительство, а это 59 млн рублей, «утопили в фундамент». Повлияло на это не только сильное удорожание стройматериалов, с которым столкнулись в последний год многие заказчики строительства, но и сложные грунты в месте, где изначально предполагалось поставить завод.

Так что реализовывать проект решили поэтапно: сначала делать бумагу для собственных нужд, а к 2026 году опять попробовать расшириться: закупить мощное оборудование и все-таки достроить завод. Причем только машина стоит несколько миллионов долларов.



Реализовывать проект решили поэтапно: сначала делать бумагу для собственных нужд, а к 2026 году опять попробовать расшириться. Фото: garfondrt.ru

Поближе к материнскому производству

А пока площади для нового оборудования, которое дожидается своего часа на таможне, решено арендовать.

— Планируем размещаться не там, где строимся, а на арендованных площадях. Не получается достроить здание и разместить в нем закупленное оборудование. Оно уже приехало: находится на таможне, его нужно ставить и запускать. К этому оборудованию нужны меньшие площади, — рассказал гендиректор фабрики.

На то, чтобы запустить производство на арендованных площадях, потребуется около 91 млн рублей.

Особенность момента в том, что завод предполагается перенести поближе к материнской фабрике. Но в пятницу комиссия не дала одобрения на изменение места дислокации предприятия, отложив принятие решения до следующего заседания. Эту паузу объясняют тем, что члены комиссии должны проверить, а не приведет ли перенос одобренного для ТОСЭР завода к смешению производственных процессов ради получения налоговых льгот всем этим производством. «Нужно чтобы администрация города приехала и проверила, все ли правильно, чтобы вдруг наша материнская компания не получила льготы за счет ТОСЭР, не получит ли она преференции, которых не заслуживает», — пояснил Сабиров.

Чего опасается АИР в бумажном проекте

Итак, Набережночелнинская КБФ не отказывается от планов по строительству «большого» завод по выпуску гофрированной бумаги: к нему обещают вернуться через 5 лет. А пока будут ждать решения комиссии о возможности смены дислокации.

Дмитрий Алексеев считает, что нужно «более детально изучить предлагаемые изменения». Фото: tatarstan.ru

Начальник отдела экспертизы инвестиционных проектов АИР Дмитрий Алексеев прокомментировал паузу с принятием решения необходимостью «более детально изучить предлагаемые изменения». «Им не то, чтобы нельзя перенести завод. Это можно сделать, но вопрос гораздо существенней, чем просто перемещение», — сказал он, пояснив, что при перемещении завода к материнской компании может измениться и структура всего производства, а в федеральном законодательстве есть ограничения.

«Надо посмотреть, насколько он не будет смешивать эти два производства. В течение месяца вполне управимся. К следующему заседанию комиссия объявит о решении», — пообещал Алексеев.