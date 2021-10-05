Инвестиционный марафон: АК БАРС Финанс дарит деньги инвесторам

Компания АК БАРС Финанс с 1 октября запускает новую акцию «Инвестиционный марафон». Это гарантированные денежные подарки, которые поступят на счета новых клиентов, а кроме того, среди участников будут разыгрываться внушительные суммы — в декабре, накануне Нового года, кроме полученной с помощью инвестиций прибыли можно получить и 100 тысяч рублей от АК БАРС Финанс.

АК БАРС Финанс успешно работает на инвестиционном рынке много лет, и готовые кейсы клиентов компании могут служить лучшим подтверждением того, что сотрудничество с компанией может стать и хорошим дополнительным доходом, и дорогой к собственной финансовой независимости. С 1 октября у тех, кто только приходит в мир инвестиций, есть дополнительные преференции — можно стать участником «Инвестиционного марафона» и получить, как бы это странно ни звучало, дополнительный доход с помощью дополнительного дохода. А теперь давайте подробнее, кто и на какие суммы может претендовать к концу календарного года.

Всем по 500!

Это самое первое вознаграждение для участников «Инвестиционного марафона» — все, кто откроет договор брокерского обслуживания в период проведения акции, получают гарантированные 500 рублей на свой инвестиционный счет.

Все, кто откроет договор брокерского обслуживания в период проведения «Инвестиционного марафона», получают гарантированные 500 рублей на свой инвестиционный счет

Все, никаких специальных действий совершать не надо — просто открываешь счет. Если вы являетесь клиентом АК БАРС Банка, то можете сделать это через мобильное приложение Ак Барс Онлайн, если нет — то открыть инвестиционный счет вы можете на сайте АК БАРС Финанс и потом просто зарегистрироваться как участник акции. Важно, что счет должен быть открыт в течение всего времени проведения акции (до 17 декабря включительно), а ранее открытых счетов в АК БАРС Финанс у клиентов нет. То есть это исключительно welcome-предложение, но согласитесь, неплохо получить первую прибыль только-только став инвестором.

Ставки растут до 10 000 рублей…

Итак, вы инвестор и готовы погрузиться в мир ценных бумаг, валют и отслеживать все важные моменты работы зарубежных и отечественных бирж. Если подходите к делу со всей серьезностью, то, значит, теперь можно претендовать и на более серьезную сумму — 100 000 рублей от АК БАРС Финанс. Нет, это уже не всем, а тем кто:

пополнит свой инвестиционный счет на сумму 100 тысяч и более;

совершит торговый оборот в течение времени проведения акции от 1 млн рублей.

Получить гарантированные 500 рублей на свой инвестиционный счет можно в пару кликов через мобильное приложение Ак Барс Онлайн или открыв инвестиционный счет на сайте АК БАРС Финанс и зарегистрировавшись как участник акции

В случае хорошей инвестиционной активности такой оборот — несколько операций, времени для их проведения более чем достаточно в указанный период. Есть сомнения? В помощь всем начинающим инвесторам на сайте АК БАРС Финанс собрано большое количество материала, учебных программ, советов о том, как проявить себя и достичь хороших результатов на рынке инвестиций. Кроме прибыли, которую получает клиент, на время проведения акции есть специальные условия — в случае выполнения указанных выше условий на счет клиента гарантированно возвращаются 25% от брокерского вознаграждения за сделки. И наконец, чтобы сделать инвестиционную игру еще интереснее, АК БАРС Финанс дает участникам акции шанс выиграть 10 000 рублей. Это не слепой случай и просто удача — сумма отправится на тот клиентский счет, который за время акции показал максимальный оборот по инвестиционным сделкам. Все честно — подарки для самых активных.

…и взлетают до 100 000 рублей!

А для тех, кто, открыв счет, готов вложить большее количество времени и денег, — приз в итоге тоже будет гораздо большим! Те клиенты, кто пополнит счет на сумму в 1 млн рублей и совершит за время акции оборот сделок на 10 млн рублей, могут претендовать на главный приз — дополнительные 100 000 на своем счете. Принцип такой же — сумма достанется тому, кто за указанный период сможет проявить максимум инвестиционной активности. Кстати, часть брокерского вознаграждения для клиентов, открывших счет на 1 млн рублей, также возвращается — только уже не 25%, а 50%.

Главный приз — 100 00 рублей — достанется тому, кто за период действия акции проявит максимум инвестиционной активности

Что следует еще знать, становясь участником акции? Пожалуй, самое важное — дополнительные призы и подарки к Новому году — это здорово. Но, становясь инвестором и открыв счет в АК БАРС Финанс, вы получаете гораздо больше — возможность самостоятельно и с помощью инвестиционных консультантов строить свое финансовое будущее, возможность получать постоянный дополнительных доход и возможность не зависеть от денег, а делать их. Подарки же пусть будут в этом случае приятным бонусом!

Сроки проведения акции «Инвестиционный марафон» — с 1.10.2021 по 17.12.2021. Информация об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам конкурса, сроках, месте и порядке их получения на сайте.