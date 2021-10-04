Дефицит микрочипов серьезно ударил по мировому автопрому: чего ожидать дальше?

Нехватка микрочипов тормозит целые отрасли промышленности, первыми о проблемах заявили производители компьютеров и смартфонов, сейчас волна дошла до автомобильной промышленности — концерны по всему миру приостанавливают производство. Одна маленькая деталь грозит вызвать еще больший кризис в мировой экономике. Нас ждет неминуемый рост цен на автомобили, которые и так уже стоят как квартиры, по крайней мере, в России. По прогнозу автопроизводителей, в 2021 году будет произведено на 7,7 млн автомобилей меньше, чем годом ранее. Продажи и прибыль находятся под угрозой, неудивительно, что показатели будут выправляться за счет большей отпускной цены товара — это простой закон рыночной экономики. Эксперты называют цифру в 210 млрд долларов в качестве упущенной выручки автопроизводителей из-за перебоев с поставками электронных компонентов. «Тойота» сообщила в конце августа, что сокращает производство автомобилей на 40%. Колоссальная цифра, если вдуматься! Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин в очередной статье для нашего издания рассуждает о последствиях дефицита микрочипов в мире.

Что такое микрочип



Чип (от английского слова chip — отколотый кусок, тонкая пластина) — микроэлектронное устройство (электронная схема) произвольной сложности. Изготавливается на полупроводниковом кристалле (или пленке) — карбид кремния (Si), арсенид галлия (GaAs), германий (Ge), и помещается в неразборный корпус.

Интегральная схема — сам кристалл или пленка с электронной схемой. Микросхема — та же интегральная схема, заключенная в корпус. Выражение «чип-компонент» относится к компонентам, которые монтируются поверхностно, а не путем пайки в отверстие на плате. В настоящее время большая часть микросхем производится в корпусах, и правильным термином будет «чип-микросхема».

Эта микросхема может иметь любую функциональность, вплоть до выполнения роли микрокомпьютера. Чипы применяются абсолютно везде — в аппаратуре звукоусиления и воспроизведения, телевизорах, технике связи, измерительных приборах, компьютерах, системах автоматики и во многих других вещах. Исторически основным регионом производства микросхем является Юго-Восточная Азия (Южная Корея, Тайвань, Малайзия, Китай, Япония).

Фото: techcult.ru

Ситуация на рынке чипов

Пандемия коронавируса привела к дефициту полупроводников — с весны 2020 начал фиксироваться колоссальный спрос на ноутбуки, технику для удаленной работы, игровые приставки и прочее. Все это совпало с остановкой производства самих чипов, так как их производители готовились к кризису (как все) и не прогнозировали такого спроса на свою продукцию. Из-за локдаунов мировая логистика товаров подорожала и стала более сложной. Эксперты говорят о 60—70%-ном росте в числе перебоев в мировых цепочках поставок. Помимо этого, свою роль сыграла торговая война между США и Китаем, которая влияет на позиции игроков этой отрасли. В Японии на производственной площадке третьего в стране производителя автоэлектроники произошел мощный пожар, который парализовал производство на несколько месяцев.

Сам процесс производства чипов имеет под собой необходимость «выращивания» кристаллов — это занимает до полугода. Чисто физически эта отрасль не готова удовлетворить повышенный спрос (по оценкам, выросший на 30%) по мановению палочки. Как следствие, к весне 2021 года все производители высокоточного оборудования, приборов, автомобилей и прочего столкнулись с острой нехваткой полупроводников. Как пример, производство игровых приставок Xbox, PlayStation до сих пор не может быть приведено к обычному графику. Samsung отложил выпуск нового флагманского смартфона по той же причине.

Фото: tomshardware.com

Автомобильная промышленность

Современный автомобиль несет в себе десятки всевозможных контроллеров — навигация, АБС и другие системы безопасности, электроника управления двигателем, мультимедиа и много чего другого. Без этой маленькой детали современный автомобиль не сможет покинуть конвейер вообще. Как уже писалось выше, прогнозируется серьезный спад в количестве произведенных в мире автомобилей — примерно 10% от мирового выпуска. При этом спрос на автомобили восстановился после пандемийного кризиса. Жизнь идет — люди меняют машины, растут новые поколения, которым тоже нужны их четыре колеса.

Весной 2021 года «Хонда» останавливала шесть своих заводов в США, Канаде, Мексике. За ней последовали остановки на американских гигантах — «Форде», «Дженерал Моторс», «Крайслере». Уже летом в Европе паузу брали заводы «Фольксваген», «Вольво», «Ниссан». Про планы «Тойоты» уже писалось.

Перебои с поставками и нехватка чипов дошли и до российских производителей — в июне и июле АвтоВАЗ прекращал производство моделей Granta, Largus, XRay, Renault Sandero, Logan. В конце августа останавливались все конвейеры завода, на десять дней. Причина — нехватка электронных компонентов.

Фото: autonews.autoua.net

То, как АвтоВАЗ решил эту проблему, кажется элегантным — нет компонентов, сделаем версию Light у всех моделей, то есть без всяких электронных штучек. Без современного руля с кнопками управления круиз-контролем и системой мультимедиа, навигации, АБС, системы распределения тормозных усилий (EBD), электрорегулировки зеркал, обогрева и так далее. В сентябре 2021 года коллегия Евразийской экономической комиссии позволила всем выпущенным в ЕАЭС и России автомобилям не оснащаться системой экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС). Не хватает комплектующих. Данный мораторий будет действовать до конца года. Минпромторг РФ объяснил решение нежеланием останавливать заводы и создавать дефицит в автосалонах.

По данным различных источников, средний срок поставки чипов для управления автомобилем сейчас составляет от 6 до 12 месяцев, и это речь о чипах для простейших автомобилей. Премиальные марки страдают еще больше, так как количество электроники в них зашкаливает. На этом фоне произошел еще и рост цен на полупроводники — на 20%.

«Ограничителем роста цен будет невысокая покупательная способность граждан»

Как уже говорилось ранее, производителям микросхем потребуются месяцы для наращивания объемов производства. Незаканчивающаяся пандемия все еще накладывает отпечаток на логистику поставок на сами заводы — производители чипов. Помимо этого, переход к электромобилям внес свою лепту — количество полупроводников в них (и в гибридах) в два раза превышает количество в автомобилях с ДВС. Это, в свою очередь, может затормозить и развитие рынка электромобилей.

Ситуация дошла до того, что уже отдельные страны создают новые производства микропроцессоров, не говоря о ведущих компаниях сектора. Это триллионные инвестиции в долларах. Задача — прекратить дефицит и сбалансировать рынок. По прогнозам одной из ведущих компаний этого сектора (из Сингапура), ситуация на рынке стабилизируется через год, дефицит исчезнет летом 2022 года.

Фото: iguides.ru

Удивительно, что китайские автопроизводители не испытывают проблем с компонентами. Похоже, что в условиях торговой войны с США они решили обеспечить чипами прежде всего свой рынок, благо Китай является ведущим производителем чипов в мире. Стоит напомнить, что в СССР первая микросхема была создана в 1961 году, серийное производство запущено в 1962 году. Неужели мы как страна не можем построить несколько заводов и стать одним из лидеров рынка? Наш госкапитализм вполне себе в состоянии осилить такую задачу. Тем более, по словам экспертов, в России уже ведутся разработки современных микрочипов. Плюс наша оборонная промышленность и космическая индустрия испытывают острую необходимость в отечественной электронике — из-за санкций многие вещи недоступны.

В заключение хотелось бы отметить, что для нас как рядовых потребителей такое развитие событий на рынке чипов ничего хорошего не несет. Цены на автомобили уже растут, их банально меньше (без очередей можно купить только автомобили китайских производителей), сроки поставок удлиняются. Есть вариант взять «Гранту» за 500 тыс. рублей — в комплектации «ВАЗ 2101 моего деда 1973 года», но не всем это подойдет. Возможно, стоит подождать с приобретением нового автомобиля и не финансировать компенсацию выпадающих доходов автопроизводителей. Естественным ограничителем роста цен будет невысокая покупательная способность наших граждан.

Фанатам премиальных марок не позавидуешь еще больше — на днях «Мерседес» заявил, что не собирается снижать цены на автомобили даже после стабилизации ситуации с электронными компонентами. Мысль послания заключалась в том, что более высокий ценник будет доказательством лояльности клиентов компании и будет служить своеобразным ключом к входу в элитарный клуб. Интересные времена наступили, будем наблюдать за развитием событий дальше.

Артур Сафиулин