Опрос предпринимателей: какие вакансии закрыть труднее всего?

«Сложный» кандидат в системной интеграции — это технический специалист, который обладает узкоспециализированными компетенциями и навыками. Бывает, что на закрытие такой вакансии уходит 1-2 года. Один из последних примеров — инженер-проектировщик структурированных кабельных систем. Зачастую инженеры такого профиля хотят проектировать слаботочные системы комплексно. Эта работа интереснее, дает больше возможностей для развития, позволяет взаимодействовать с бо́льшим количеством производителей оборудования. В таком варианте не работает предложение более высокой зарплаты и другие бенефиты.

При поиске сотрудников мы используем все возможные инструменты. Отлично работает «сарафанное радио». В частности, хорошо показала себя акция «Приведи друга». Наши коллеги порекомендовали много толковых специалистов, которые изначально были положительно настроены к компании и легче принимали оффер. Активно используем для публикации вакансий наши корпоративные страницы в соцсетях. Большой отклик имеют посты с историями успеха сотрудников и реализованными компанией проектами. Благодаря участию в ярмарке вакансий для технических вузов нам удалось вырастить несколько высококвалифицированных специалистов.

Основная проблема сайтов и приложений по поиску IT-специалистов заключается в отсутствии прямой связи с кандидатом: невозможно связаться стандартными способами — есть только ссылка на социальные сети. А на крупных рекрутинговых порталах мало резюме с нужным перечнем ключевых навыков.

Для успешного поиска кандидатов могу порекомендовать максимально расширять свою сеть контактов на всевозможных ресурсах (соцсетях, профильных сообществах). Нетворкинг — это главный и самый работающий в нашей сфере инструмент, только он помогает раньше всех узнавать, что кто-то из редких специалистов сейчас находится в поиске работы.