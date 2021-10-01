День в истории: королева «ночных ведьм» Магуба Сыртланова, Чудов монастырь и праздник пожилых

Чем примечательна дата 1 октября

Сегодня, 1 октября, в мире — День пожилых людей и Международный день музыки, в России — День сухопутных войск. В разные годы и столетия в этот день Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии, правительство «Семибоярщины» тайно ночью впустило в Москву польские войска, в Вене выпустили первую в мире почтовую открытку с маркой, в Гамбурге открылась первая Международная полярная конференция, открылся заново построенный после пожара Одесский оперный театр, Франция завладела Мадагаскаром, в Москве открылся Театр сатиры, в Московском Кремле большевики взорвали основанный в 1365 году Чудов монастырь, была провозглашена Китайская Народная Республика, по телевидению в нашей стране началась трансляция программ в цветном изображении, советские паспорта стали менять на российские, произошло одно из массовых убийств в США — жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали 59 человек. Родились 1 октября: российский император Павел I, русский писатель Сергей Аксаков, американский авиаконструктор Уильям Боинг, советский историк-этнолог Лев Гумилев, советский актер Олег Ефремов. Умерли: французский натуралист, ботаник Гийом Оливье, русский писатель, журналист Владимир Гиляровский, советский художник-график Борис Ефимов, французский певец, шансонье Шарль Азнавур. Подробнее о самых значимых событиях даты — в материале «Реального времени».

Казанский почтово-телеграфный округ и день памяти Магубы Сыртлановой

1 октября 1885 года был учрежден Казанский почтово-телеграфный округ, в ведение которого входила территория соседней Вятской губернии. Это способствовало дальнейшему развитию почтовой сети в Казанской губернии. К концу века Казань осуществляла телеграфную связь практически со всем миром. По состоянию на 1913 год в городе насчитывалось 63 почтово-телеграфных учреждения, а на 11 почтовых трактах, находилось 45 почтовых станций. В 20-е годы ХХ века в ТАССР почтовая связь была даже в самых глухих местах республики.

Фото: Максим Платонов

В этот день в 1902 году была создана Казанская поверочная палатка №16 (сейчас — федеральное государственное учреждение «Татарстанский ЦСМ»). Ее деятельность распространялась на Казанскую, Симбирскую, Вятскую и Самарскую губернии. Первым заведующим Казанской поверочной палатки мер и весов был горный инженер Иван Андреевич Адо. Сейчас ФБУ «ЦСМ Татарстан» — это одна из крупнейших организаций практической метрологии в России, подведомственная Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В составе центра действуют 24 отдела и лаборатории, четыре филиала в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Чистополе.

1 октября 1910 года в селе Ключики — ныне Тамбовская область — родился министр здравоохранения СССР Сергей Курашов. В 1931 году он окончил медицинский факультет Казанского университета. С первых же месяцев учебы Курашов начинает работать в Окружной психиатрической больнице — сначала надзирателем, затем фельдшером. В 1934 году он поступает в аспирантуру, но через год его назначают главным врачом клиники КГМИ, затем заведующим женским отделением психиатрической больницы, а 16 ноября 1936 года — главным врачом Казанской психиатрической больницы (ныне — Республиканская клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева). С мая 1941-го по март 1942-го Курашов был ректором Казанского мединститута. Занимал важные посты в системе здравоохранения СССР: был заместителем министра здравоохранения СССР (1953—1955) и министром здравоохранения РСФСР (1959—1965). В 1965 году Курашову поставили диагноз рак желудка. В том же году он приезжал в Казань на празднование 150-летия КГМИ. 27 августа этого же года Сергей Владимирович умер. Похороны состоялись в Москве на Красной площади, урна с прахом замурована в Кремлевской стене. Сейчас в столице Татарстана есть улица имени Курашова. КГМУ с 1966 по 1994 годы носил его имя, сейчас в вузе есть стипендия его имени.

1 октября 1971 года умерла старший лейтенант гвардии, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, Герой Советского Союза Магуба Сыртланова. Легендарная летчица, которую окрестили королевой «ночных ведьм», родилась 15 июля 1912 года в Белебее. По национальности — татарка. Окончила Балашовскую летную школу и планерную школу в Тбилиси. В 1941 году была призвана Тбилисским горвоенкоматом. На фронтах Великой Отечественной войны сражалась с декабря 1942 года — на Северном Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше и в Восточной Пруссии. Сыртланова совершила 780 боевых вылетов с боевым налетом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. В самых сложных метеорологических условиях Сыртланова с большой точностью выводила группы самолетов в заданные районы. До конца своих дней жила в Казани. Похоронена на Татарском кладбище Казани.

Фото: tatfrontu.ru

1 октября 2015 года в Чистополе открыли памятник писателю и поэту Борису Пастернаку. Он жил в городе в 1941—1943 годах и именно здесь начал работу над р романом «Доктор Живаго». Памятник установили в центре города, в Скарятинском саду, напротив окон мемориального музея писателя. Трехметровая скульптура изготовлена из бронзы, ее автор — московский скульптор Владимир Демченко. Музей Бориса Пастернака открыли в Чистополе 12 сентября 1990 года. Экспозиция музея развернута в доме, в котором жил поэт в годы эвакуации.

Фото: wikimapia.org

Разрушение Чудова монастыря, замена паспортов

1 октября 1550 года Иван Грозный издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который заложил основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. С 2006 года в ознаменование этого события 1 октября отмечается как день Сухопутных войск России. Царским указом были созданы «огнестрельная пехота» (стрелецкие полки) и постоянная сторожевая служба, а «наряд» артиллерии выделен в самостоятельный род войск. Также Иван Грозный упорядочил систему комплектования поместного войска, установил постоянное пребывание на службе в мирное и военное время, организовал централизованное управление армией и ее снабжение.

1 октября 1930 года в Москве был взорван и полностью разрушен Чудов монастырь. Он был основан 28 ноября 1365 года святителем Алексием, митрополитом Московским, наставником князя Дмитрия Донского. В Чудовом монастыре было четыре храма: собор Чуда Михаила Архангела, построенный на месте разобранного древнего храма; Алексеевская каменная церковь, возведенная в 1483 году, которая несколько раз горела и перестраивалась; храм Благовещения, построенный в 1501 году и четвертая, небольшая, монастырская церковь, посвященная Св. апостолу Андрею Первозванному. В 1610 году в Чудовом монастыре был насильно пострижен в монахи свергнутый царь Василий IV Шуйский, а в 1666 году был низложен знаменитый патриарх Московский Никон. В Чудовом монастыре были похоронены митрополиты московские Феодосий и Афанасий, последний казанский царь Едигей, во святом крещении Симеон, известный церковный деятель XVII века Епифаний Славинецкий. На месте Чудова и Вознесенского монастырей, а также Малого Николаевского дворца в 1932—1934 годах построили здание, которое предназначалось для Военной школы им. ВЦИК. В 1950-х годах здание передали Верховному Совету СССР, а в 1958 году часть его перестроили под Кремлевский театр на 1,2 тысячи мест. В 2014 году была озвучена идея восстановления Чудова и Вознесенского монастырей. Однако ряд экспертов выступили против по причине того, что не осталось чертежей и описаний, по которым можно восстановить здания.

Фото: wikipedia.org

1 октября 1997 года в России началась поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина РФ. В новом документе было на четыре страницы меньше, чем в паспортах старых, не было графы «национальность». В новом документе сохранилась регистрация по месту жительства, отношение к воинской обязанности, семейное положение. На обложке нового российского паспорта изображен тисненый Государственный герб России, на его внутренней стороне — Московский Кремль. Современные паспорта содержат магнитные полосы, голограммы и другие сложнейшие элементы защиты. Подробная информация о владельце паспорта хранится в централизованных базах данных.

Первая в мире почтовая марка, провозглашение Китайской Народной Республики

152 года назад, 1 октября 1869 года, в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. Она выглядела так: в листки из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адреса и австро-венгерским гербом просто «впечатали» марки достоинством два крейцера. «Корреспонденцкарты» быстро стали популярными. За первые 2 месяца их купили около трех миллионов раз. Прототипом современных иллюстрированных открыток можно назвать французскую открытку, выпущенную в ноябре 1870 года книготорговцем Леоном Бенардо. Ее сюжет — франко-прусская война.

Фото: vk.com

В этот день, в 1949 году, была провозглашена Китайская Народная Республика. Первым дипломатические отношения с ней установил СССР. Образование КНР было торжественно провозглашено на митинге в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Центральное народное правительство Китая 2 декабря издало приказ об объявлении 1 октября государственным праздником. Сегодня в Китае начинается первая из двух «Золотых недель». Традиционно в это время праздничные дни (1—3 октября) соединяются с выходными и формируют общую нерабочую неделю. Улицы всех городов ярко декорируют гигантскими композициями из живых цветов, на площадях проходят народные гуляния, устраиваются пышные фейерверки. На главной площади Китая обязательно появляются большой портрет Сунь Ятсена и красные приветственные плакаты.

Чуть более тридцати лет назад, 14 декабря 1990 года, Генассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей (International Day of Older Persons). Главная цель учреждения праздника — привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста. Первыми начали отмечать эту дату европейцы, затем страны Америки, а с конца 90-х годов — во всем мире. По традиции в этот день проходят различные фестивали и конференции в защиту прав пожилых людей. Наша страна организовывает масштабные праздничные мероприятия, декаду пожилых людей, в рамках которой проводит массу благотворительных акций.

1 октября 2017 года 64-летний житель пригорода Лас-Вегаса Стивен Паддок, открыл огонь из автоматической винтовки с 32-го этажа гостиницы «Мандалай-Бэй» по участникам фестиваля музыки кантри. Всего на концерте, который проходил рядом с отелем, в тот день было более 20 тысяч зрителей. Паддок продолжал стрелять и в момент приезда полицейских. Он убил минимум 59 человек, еще 527 получили ранения. Стрелка обнаружили в комнате отеля после того, как он покончил с собой. Мотивы стрелка до сих пор неизвестны.

