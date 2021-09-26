«Киберспорт — это ментальный фитнес». Новый гик-фестиваль CyberPark попытался объединить игры и образование

Как прошел первый в истории «Киберпарк» — татарстанский аналог Comic Con

Фото: Ринат Назметдинов

Тема гик-культуры и киберспорта в Татарстане развита достаточно сильно по сравнению с другими регионами России. Но для широкой публики это по-прежнему что-то неизведанное и непонятное. Накануне в Казани прошла конвенция CyberPark, призванная сблизить любителей компьютерных, настольных и мобильных игр, их будущих разработчиков и всех неравнодушных к игровому миру. На территории IT-парка разместилось несколько локаций, где желающие могли понаблюдать за киберспортивными соревнованиями, прикупить комиксы и другую атрибутику. Не забыли и про образование. На верхних этажах проходили лекции от российских и международных спикеров о разработке игр, их теории и на другие интересные темы. О том, как в Казани прошел первый «Киберпарк», — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».



Игры и образование — вещи совместимые

Фестивали гик-культуры в России всегда пытаются сравнить с западными аналогами: у нас постоянно пытаются найти новый Comic Con. Но в Америке подобные ивенты всегда сосредоточены только на фильмах и играх, главные их события — новые трейлеры и возможность поиграть в готовящиеся к выходу игры. В Казани решили пойти по другому пути. IT-парк решил представить только самые популярные дисциплины в игровом мире. Каждый пришедший мог и поиграть сам, и посмотреть на профи, ведь центральным событием CyberPark стал турнир среди киберспортсменов. Задумка неплоха, ведь она дала возможность вживую увидеть соревнования, по которым многие болельщики киберспорта соскучились за время эпидемии коронавируса.

— Нас много с кем сравнивают, но у нас мероприятие достаточно уникальное, нам удалось соединить форматы, которые до этого особо не совмещались: чемпионат по киберспорту, фан и конференцию, — рассказывает «Реальному времени» руководитель отдела специальных проектов IT Park Валерия Васильева.

Образовательная часть на фесте призвана обратить внимание молодых людей на сферу разработки. Кстати, посетителей конференции было не особенно меньше, чем на киберарене. И это не были популярные лекции про игры как про способ развлечься: обсуждались аспекты их создания. Понятно, что секция более развлекательного направления собрала бы еще больше слушателей, в будущем возможно появление и такого лектория. Но послушать о том, как делаются игры с этапа разработки до маркетинговых проволочек и тонкостей работы с комьюнити, оказалось даже более увлекательно, чем наблюдать за соревнованиями игроков.

— Мы хотим взять преимущества киберспорта, преимущества разработки игр и создать уникальный контент для Татарстана, чтобы разработчики из нашей республики или те, которые уехали, могли вернуться и найти здесь своего заказчика. У государства есть запрос, а разработчики хотят найти интересные заказы.

Ставка на интернет-профессии и образование наравне с развлечением — необычное, но интересное сочетание. Конечно, всех людей из игровой зоны оно не заберет, но приучить молодежь к мыслям об этом, кажется, вполне в состоянии, тем более что, по словам организаторов, эта сфера в республике развивается:

— У нас в Татарстане это становится очень перспективным. Например, есть студия Axlebolt, которая заработала за 2019 год порядка 500 миллионов рублей. Мы хотим, чтобы продукт, который выпускает Татарстан, соответствовал уровню, который сейчас задан. Те же «Танки», возможно, с национальным колоритом, либо аналог Dota 2, — продолжает Валерия Васильева.

Невозможно было обойти и тему трагических событий в Казани и Перми, ведь сегодня многие считают, что именно игры способствуют агрессии у молодых людей, и после майских и сентябрьских событий давление на эту сферу серьезно усилилось.

Однако Валерия провела ликбез и объяснила, что такое суждение ошибочно:

— Наше мероприятие носит немного другой характер. У нас нет никаких акцентов на «стрелялки» — мы несем миссию по созданию интерактивного контента о развитии киберспорта в Татарстане, то есть создание полезного продукта. И когда мы готовили это мероприятие, то собирали фокус-группы. И если посмотреть международные исследования, то киберспорт не влияет на агрессию и преступления. Есть еще одно исследование о том, что киберспорт эффективен при лечении деменции, то есть полезен еще и для старшей возрастной группы.

Игровая зона и лекторий оставили благоприятное впечатление. Атмосфера царила доброжелательная, несмотря на соревновательный дух: никакой агрессии, все очень мило и доброжелательно. Особенно удалась тема с семейным отдыхом: приятно было видеть родителей, которые играли со своими детьми в их любимые игры.

«Хорошую игру можно сделать где угодно. В Татарстане есть все условия для этого»

В разработке игр есть особая ниша — это инди-игры, когда небольшие студии, не работая с крупными компаниями, создают конкурентоспособные «игрушки», которые быстро становятся любимыми многими. Татарстан тоже представлен на карте игровой индустрии: в первую очередь, компанией Fair Games, выпустившей пару интересных проектов, популярных за пределами России. Руководитель и основной разработчик игр в этой компании, Ян Шевченко, рассказал «Реальному времени», как это — делать игры в Татарстане для мировой публики.

— У нас на этом ивенте представлено три игры. Protocol первой из татарстанских игр вышла на Playstation и Xbox. Проект Noch — он еще в производстве. Хоррор Loco Parrentis с успехом вышел в Китае, — рассказывает Шевченко.



Россия — не лучшая страна в плане платежеспособности игроков. Поэтому у нас популярна практика «пройти игру на YouTube» — когда игрок за игру не платит, а просто смотрит, как ее проходит кто-то другой. Индустрия немного страдает от этого, ведь разработчики недобирают денег, которые можно потратить на новые проекты.

— Ну на YouTube нашу игру посмотрели 20 миллионов человек, а купило в тысячу раз меньше, потому что прохождение можно посмотреть, — сетует Шевченко.

Из беседы с Яном понятно, что успешные проекты не зависят от господдержки и в любой точке мира можно создать хороший продукт, который понравится аудитории. Главное — ставить перед собой правильные цели и ориентироваться на максимальный успех.



— Protocol стоил примерно 100 тысяч долларов, заработали мы порядка 150 тысяч, Noch мы еще не совсем доделали, потратили на нее тысяч 50, заработали в районе 100 тысяч. Так что ни один проект убыточным не был.

Не только профессиональным киберспортсменам, но и любителям поиграть после работы часок-другой было интересно узнать новые тонкости рынка видеоигр. Общение со спикерами протекало не только в лекториях, но и в коридорах в перерывах. Общение там было уже не таким официозным, и терялась грань между людьми из индустрии и простыми обывателями, которые пришли полюбопытствовать.

Киберспорт — это ментальный фитнес, а татарстанцы есть во всех ведущих дисциплинах киберспорта

Развлечение и образование — это хорошо, но на CyberPark большая часть территории была отдана под киберарену. На большом экране можно было понаблюдать за баталиями по Dota 2 и cs:go, а на малых бились «фиферы» и шахматисты.

— Татарстан — это кузница киберспортивных кадров, поскольку в республике часто проходят турниры, где играют талантливые игроки, есть где развиваться. Тот же electronic (Денис Шарипов, игрок NAVI по cs:go) начинал на подобных турнирах, — рассказывал в беседе с «Реальным временем» Алексей Талан, организовавший соревновательную часть на фестивале.



— Есть еще Аяз, игрок Gambit (речь идет об Аязе nAts Ахметшине, игроке из дисциплины Valorant). Возрастает конкуренция между регионами, где на государственном уровне поддерживают молодежь. Я убежден, что киберспорт — это ментальный фитнес, который позволяет развивать многозадачность, скорость реакции, — заявил в беседе с «Реальным временем» Талан.

Действительно, центральным зрелищем на гик-фестивале был именно киберспортивный турнир. Поиграть самим — это одно, а понаблюдать за теми, кто посвятил игре свою жизнь и достиг в ней больших успехов, — совсем другое. И это стимул развиваться и становиться лучше в любимой игре.



Организован турнир был в лучших традициях крупных спортивных ивентов. Большой экран позволял наблюдать за игрой, а игроки находились на виду у болельщиков, так что можно было видеть их эмоции.

Появление фестиваля подобного формата в Казани приближает татарстанцев к крупным центрам гик-культуры — в первую очередь к Москве и Санкт-Петербургу. Организаторы не планируют останавливаться и собираются развивать свое детище за счет расширения секций и статуса спикеров, приезжающих поделиться своими знаниями с публикой.

Первая проба пера состоялась, знания получены, призы победителям турниров выплачены. Остается ждать чего-то подобного, ведь теперь желающих прийти и прикоснуться к этому увлекательному миру игр станет больше. Когда на одной площадке можно и поиграть, и узнать полезную информацию — это звучит интересно.

1 / 41 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов