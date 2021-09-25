«То, что от Татарстана в Госдуме появился коммунист, — наверное, даже хорошо»

Автор Telegram-канала «Политджойстик» подводит итоги выборов и дает прогнозы на следующий электоральный цикл

Фото: Максим Платонов

«Татарстан — стабильно развивающийся регион. Люди это видят и, что называется, от добра добра не ищут. Особенно когда президент республики с таким уровнем доверия. Поэтому с этой точки зрения результат ЕР в Татарстане для меня абсолютно не удивителен. Конечно, большие проценты партии всегда дает сельское население. Но тут уже срабатывает принцип консолидированного голосования», — рассуждает в интервью «Реальному времени» российский политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Эксперт подводит итоги выборов в Госдуму восьмого созыва, прогнозирует роль «Новых людей» в парламенте, говорит о необходимости смены «немощного старика» в ЛДПР и объясняет высокие проценты КПРФ.

От редакции: Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва признаны состоявшимися. 24 сентября ЦИК подписал протокол о выборах в Госдуму. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, итоговая явка на выборы составила 51,72 процента. По итогам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, а «Новые люди» — 13.

«Появление «Новых людей» — сигнал к тому, что население ожидает реформ»

— Как вы оцениваете результаты выборов в разрезе регионов?

— Это были очень важные выборы. Ключевой характеристикой этой кампании было то, что результаты должны быть абсолютно легитимными, а кампания чистой. На это было потрачено очень много усилий и денег. в том числе повсеместно на избирательных участках были поставлены видеокамеры. А видеозапись можно было отматывать с дисков, на которые она записывалась.

«Единая Россия» — молодцы, что отстояли курс президента. При этом заложили процедуры омоложения партии, что очень важно, показали, что здесь есть социальный лифт. То, что четыре парламентские партии сохранили свое положение (кто-то получил меньше, кто-то — больше), показывает, что четырехпартийная система устойчива. Но то, что появились «Новые люди» — огромный сигнал к тому, что население ожидает определенных реформ политической системы и это нельзя игнорировать. Я уверен, это обязательно будет учтено.

— На ваш взгляд, удалось в итоге обеспечить абсолютную легитимность и прозрачность выборов?

— Мне кажется, что да. Более того, история, которая произошла в Москве с задержкой выдачи результатов электронного голосования, показывает: результаты решили пересчитать, чтобы снять любые сомнения. Пусть даже в ущерб таймингу.

То, что появились «Новые люди» — огромный сигнал к тому, что население ожидает определенных реформ политической системы и это нельзя игнорировать. Я уверен, это обязательно будет учтено.

— И репутации?

— Не сказал бы. Там было очень много спекуляций. Так как электронная форма голосования будет однозначно развиваться, было очень важно в каждом избирательном цикле не допускать возможности ставить ее под сомнение.

От редакции: Москва на прошедших выборах провела онлайн-голосование на собственной платформе, еще шесть регионов — на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и «Ростелекомом». Итоги ДЭГ в Москве были подведены с задержкой в несколько часов. Кандидаты от оппозиции были недовольны тем, что онлайн они набрали меньше голосов, чем их главные соперники. При этом, как сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в столице не будут пересчитывать голоса, полученные от избирателей с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), такое решение может принять только суд.

«Аннулирование результатов демонстрирует самоочищение»

— Почему, на ваш взгляд, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано столько инцидентов с аннулированием голосов?

От редакции: Центризбирком России направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру материалы по некоторым нарушениям, зафиксированным в Санкт-Петербурге на выборах в Госдуму восьмого созыва. Северная столица стала лидером по количеству обращений и жалоб на возможные нарушения на избирательных участках. Кроме того ЦИК намерена направить в СКР и Генпрокуратуру представление об «абсолютном конфликте интересов» вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского в ходе выборов в городской парламент. В комиссии пояснили, что он баллотировался в депутаты и занимался избирательной кампаний одновременно. Комиссия просит СКР организовать процессуальную проверку серьезных нарушений избирательного законодательства, допущенных при голосовании на выборах в Петербурге по округам 212 и 218. Памфилова отметила, что «примерно 10 тысяч голосов ушло в никуда» после признания бюллетеней недействительными.





— Господин Беглов (губернатор Санкт-Петербурга, — прим. ред.) абсолютно верно сказал, что это были самые демократичные выборы в стране и самый демократичный парламент. На самом деле там представлены очень многие политические силы, в том числе и «яблочники», которые в целом по стране завалили выборы, а также «Партия Роста», «Новые люди» очень много набрали. Питер показал себя настоящей демократической столицей.

По поводу аннулирования голосов — это позиция ЦИК России, которая говорила, что любые сомнительные результаты надо отменять. И если для этого придется отменять даже целиком выборы по округу — это надо делать. Лучше заново провести выборы, чем поставить под сомнение их легитимность.

Помните историю по Ставропольскому краю, где председатель участковой избирательной комиссии закрыла камеру тряпкой? И Памфилова тут же потребовала ее уволить. Поэтому то, что некоторые результаты аннулируют, демонстрирует некоторое самоочищение — это хороший сигнал.

От редакции: в Ставропольском крае освободили от должности председателя участковой избирательной комиссии (УИК) 1085, где камеру наблюдения закрывали тряпками. Согласно показанной в Центризбиркоме видеозаписи, ночью на УИК в Пятигорске в помещении с сейфами, где лежат бюллетени, находились люди, а направленную на них камеру закрыли тряпкой. Памфилова назвала это верхом цинизма, наглости и полной уверенности в безнаказанности.

Честно говоря, я не верю, что вся пятерка останется на местах, где они работали до этого. Все они люди ответственные и понимают, какой эффект это произведет. И они должны были подумать об этом заранее, до того, как давали согласие на выдвижение своих кандидатур.



«Не верю, что вся первая пятерка ЕР останется на местах»

— Стали ли для вас результаты «Единой России», набравшей почти 50 процентов голосов избирателей, удивительными?

— Для меня результат «Единой России» не стал неожиданностью.

— Насколько честно для избирателей, что партия во главу избирательного списка поставила тех, кто заведомо не пошел бы в Госдуму (глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева, — прим. ред.)?

— Во-первых, мы еще не знаем, кто пойдет в Госдуму, а кто нет. Пока это все журналистские предположения. Процедура выглядит следующим образом: вначале ЦИК России утверждает количество мандатов, потом определяется первичный список, в который войдет вся эта пятерка. Затем у каждого из тех, кто баллотировался, спросят, согласен ли он возложить на себя полномочия депутата Госдумы. И только в этот момент мы сможем узнать, кто решит пойти в Госдуму, а кто откажется. До этого момента все это журналистские досужие размышления. Помимо того, что есть депутатские мандаты, мы с вами знаем, что этот состав Госдумы будет голосовать за новый состав Правительства РФ.

А если тот же Лавров решит остаться министром или Шойгу пойдет вице-премьером — полпредом Сибирского федерального округа, учитывая его идею строительства новых городов, то, соответственно, они будут переутверждаться. И ключевую роль в этом плане сыграет фракция «Единой России», получившая огромное количество голосов. И я не вижу, что здесь будет какой-то обман. Получается, что фракция делегирует одного из своих членов в состав Правительства, да еще и на должность вице-премьера. Но это одно из моих предположений, какие варианты могут быть. Честно говоря, я не верю, что вся пятерка останется на местах, где они работали до этого. Все они люди ответственные и понимают, какой эффект это произведет. И они должны были подумать об этом заранее, до того, как давали согласие на выдвижение своих кандидатур.

«Больше денег должно оставаться напрямую в регионах»

— То, что Дума будет пятипартийной, может принципиально поменять расклад сил?

— Мы заинтересованы в том, чтобы была стабильность работы парламента. С этой точки зрения то, что «Единая Россия» сохраняет серьезные позиции, — хорошо. Мы понимаем, что президент Путин, пользующийся огромным уровнем доверия среди населения, опирается на эту партию, при проведении законов для проведения своего курса. «Единая Россия» получила такое количество голосов именно исходя из того, что население, даже при определенных сомнениях, считает, что Россия идет верным курсом и его надо сохранять. Другое дело, что должна быть дискуссия по отдельным вопросам.

— Именно поэтому так много россиян отдали голоса за «Новых людей», впервые прошедших в парламент?

— Да. Их ключевая позиция заключалась в том, что они требуют пересмотра статуса межбюджетных отношений между регионами и федерацией. И это правильно — на мой взгляд, больше денег должно оставаться напрямую в регионах, тогда это стимулирует, создает условия для экономического роста. Это и более ответственно — ты сам собрал деньги, ты за них и отвечаешь. Сейчас процесс выглядит иначе — большинство денег уходит в Москву, и только потом их спускают на территории, что чуть-чуть расхолаживает регионы. Получается, что зарабатывать самим не обязательно — все равно дадут денег. Это то, за счет чего избрались «Новые люди» и то, что точно должно быть проговорено в новом составе Госдумы. Важно даже не то, что у «Новых людей» всего 13 мандатов, важно, чтобы кто-то имел право голоса.

— То есть «Новые люди» будут больше отстаивать права регионов?

— В частности, права регионов. И вообще будут оппонентом, который не боится ставить острые вопросы.

На мой взгляд, больше денег должно оставаться напрямую в регионах, тогда это стимулирует, создает условия для экономического роста. Это и более ответственно — ты сам собрал деньги, ты за них и отвечаешь.

«Лидер ЛДПР — немощный старик, который уже давно должен был уйти с должности»

— А рывок КПРФ вы связываете лишь с протестным голосованием?

— Здесь несколько составляющих — сборная солянка. Причина первая: вся эта кампания строилась на том, что делала «Единая Россия». В результате работы ЕР, особенно в регионах после сложной пенсионной реформы, еще нескольких кейсов, происходила поляризация избирателей. Тот человек, который соглашался, что да, все-таки есть претензии к «Единой России», но я пойду за нее голосовать, делал это. А те, кто не хотел голосовать за ЕР, искал, за кого другого отдать голос. И возникла странная ситуация. Всем видно, что лидер ЛДПР — уже немощный старик, который давно должен был уйти с должности. Соответственно, поэтому ЛДПР и потеряла голоса. «Справедливая Россия» могла набрать и больше и забрать какую-то часть голосов, но для этого им надо было набрать не такую разношерстную тройку. Все-таки, на мой взгляд, избиратель был несколько дезориентирован той тройкой, которая была ему представлена.

Второе, чем коммунисты брали — их полное отрицание пенсионной реформы. Ну и основная часть — это их ядро, избиратели, которые за них традиционно голосуют. На мой взгляд, то, что ушло от справедливороссов, — как раз эти проценты сверху достались коммунистам.

«Результат ЕР в Татарстане для меня абсолютно не удивителен»

— Кстати, в Татарстане одним из избранных депутатов в Госдуму как раз стал представитель КПРФ Артем Прокофьев, при том что в республике «Единая Россия» набрала почти 80 процентов…

— Может быть, это и неплохо. Нам все же нужна дискуссия. Сейчас такой период, когда нам для развития политической системы нельзя допускать закостенелости. Это, кстати сказать, и «Единая Россия» прекрасно понимает. Состав Госдумы обновится на 40 процентов. А в списках ЕР — более 50 процентов новых людей, в том числе молодых, прошедших через праймериз. То, что у вас появился коммунист, — наверное, даже хорошо. Не знаю его лично, насколько он адекватен, потому что коммунист коммунисту рознь. Но если он способен поддерживать ответственную дискуссию, а не просто голимое критиканство — то это полезно.

— На ваш взгляд, почему в Татарстане, по сравнению со всей страной, ЕР набрала значительно более высокий процент голосов?

— Татарстан — стабильно развивающийся регион. Люди это видят и, что называется, от добра добра не ищут. Особенно когда президент республики с таким уровнем доверия, президент, которого уважает президент России. Минниханов очень глубоко погружается в экономические процессы. Он смотрит, как развивается промышленность, понимает, что, в частности, из этого складываются налоги и рабочие места, обеспечивающие стабильность. А на этом уже развивается и малый бизнес. Поэтому с этой точки зрения результат ЕР в Татарстане для меня абсолютно не удивителен. Конечно, большие проценты партии всегда дает сельское население. Но тут уже срабатывает принцип консолидированного голосования. Там все люди друг друга знают и, как правило, если уж ключевые люди в деревне решили, что надо голосовать за «Единую Россию» или за другую партию, большинство идет за ними. Национальные республики традиционно показывают более высокий результат, чем традиционные русскоязычные — видимо, из-за особенностей коммуникационных связей.

Татарстан — стабильно развивающийся регион. Люди это видят и, что называется, от добра добра не ищут. Особенно когда президент республики с таким уровнем доверия, президент, которого уважает президент России.

«ЛДПР и «Справедливой России» нужны новые лидеры»

— А результаты ЛДПР и «Справедливой России» на этих выборах демонстрируют закат этих партий или не все еще потеряно?

— Конечно, списывать эти партии со счетов рано. И у той, и у другой партии, мощный бренд. Другой вопрос, я считал, что еще год назад и «Справедливой России», и ЛДПР надо было принимать кадровые решения, искать новые лица. Например, в той же «Справедливой России» проходит известный экономист Михаил Делягин. На мой взгляд, если он войдет в руководство партии, станет ее лицом, это даст сильный имиджевый рывок. То же самое можно сказать про ЛДПР. Представьте себе, если вновь избранный губернатор Михаил Дегтярев из Хабаровского края возглавит партию. То есть будет губернатором, и лидером партии. Мне кажется, это станет серьезным обновлением. Тем более ЛДПР имеет серьезные позиции на Дальнем Востоке, хотя сейчас она их растеряла именно из-за Жириновского.

— Вы верите в то, что Жириновский может кому-нибудь уступить свое место?

— Сейчас все зависит от амбиций.



— Есть ли регионы, итоги выборов в которых вам показались неожиданными?

— Есть регионы, которые недобрали. Например, Красноярский край — огромный субъект, там 2 млн избирателей. И при этом очень разные результаты. Например, по Норильску можно было ожидать протестного голосования, но там «Единая Россия» набрала больше 50 процентов, а КПРФ взяла только семь. При очень высокой явке по сравнению со всем Красноярским краем. А Красноярск, например, продемонстрировал очень низкую явку. И это для меня не очень объяснимо. Хотя, конечно, некоторые аналитики говорят, что многое зависит от авторитета губернатора. Если авторитет губернатора низкий, то и явка ниже, и результат ЕР тоже ниже.

«Трехдневное голосование будет сохранено, если еще не растянуто до недели»

— На ваш взгляд, несмотря на некоторые сложности, за электронным голосованием будущее? Или у нас слишком консервативный для этого электорат?

— Этот формат просто неизбежно будет все больше использоваться. Понятно, что еще достаточно долго нужно будет сохранять смешанную форму голосования, чтобы людям было удобно, и те, кто хотят лично прийти на избирательный участок, могли это сделать. Но электронная форма голосования должна внедряться — это удобно и вовлекает большее количество людей. К тому же, это более защищенная форма голосования. Там и бюллетень испортить нельзя, и нельзя увеличить их количество — учет идет не через книгу, а через электронную таблицу. Туда невозможно вписать новую фамилию.

— А многодневность голосования сохранится в следующем электоральном цикле?

— Мне кажется, эту форму надо сохранять — это, прежде всего, удобно. У нас масса людей с субботы на воскресенье уезжают за город. Или есть категории граждан, которые работают сутки через двое. И представьте, что их суточное дежурство выпадает на воскресенье. Единственный вариант — открепительный талон, с чем не все хотят связываться. Поэтому я за трехдневное голосование. Тем более что результаты запечатываются в сейф-мешки, специально разработанные для хранения документов и денег, и при попытке вскрытия нарушается защитная полоса. Так что я думаю, трехдневное голосование будет сохранено, если еще не растянуто до недели — такое предложение Памфилова уже внесла. Демократия вообще должна быть удобна для человека.

Я думаю, трехдневное голосование будет сохранено, если еще не растянуто до недели — такое предложение Памфилова уже внесла. Демократия вообще должна быть удобна для человека.

— Будет ли более активно внедряться видеонаблюдение? В Татарстане на этот раз поставили по две камеры на участок, открыли Центр общественного наблюдения…

— Мне кажется, это несколько сомнительная форма. Она больше нужна для популизма. Потому что практика показала, что потом все эти записи, которые хранятся в огромном количестве, были востребованы буквально на одну сотую процента. А деньги вбухали большие. То есть с точки зрения социального самочувствия, наверное, это правильно. А с точки зрения, что деньги вбуханы, а потом это не востребовано — не слишком рационально.