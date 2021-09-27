Задавая тренды: Данафлекс создал упаковку, не оставляющую следов на планете

Фото: пресс-служба Данафлекс

20 сентября прошла экоконференция Данафлекс, где компания, ее партнеры и экоактивисты рассказали, как минимизировать негативные последствия для экологии. ГК Данафлекс, недавно отметившая 20-летие, задает тренды в сфере корпоративной осознанности. И юбилейный год лидера по производству гибкой упаковки начался под лозунгом Non-existent package (упаковка, которой не было), указывающим на 100%-ную перерабатываемость материала.

Курс на тотальную переработку

Новое уютное офисное здание Данафлекс с теплом встретило своих клиентов на экоконференции, посвященной двадцатилетию компании. Среди участников конференции были производители секторов FMCG и полимерной продукции: X5Retail, «Сибур», Unilever, Nestle, SPLAT, «Эссен» и другие. В разрезе обсуждаемой темы были также приглашены экоактивисты.

Главный вопрос повестки — как давать вторую жизнь качественному сырью на бытовом и корпоративном уровне. И один из значимых шагов здесь — переход на перерабатываемые материалы, что существенно минимизирует мусорные отходы и может стать экологичной альтернативной мусоросжигающим заводам.

«Для нас важно производить не просто упаковку, а именно перерабатываемую упаковку. К 2025 году Данафлекс полностью перейдет к стопроцентно перерабатываемой упаковке», — огласил планы на будущее глава компании Айрат Баширов.

Айрат Баширов: к 2025 году Данафлекс полностью перейдет к стопроцентно перерабатываемой упаковке

Производитель уже имеет ряд успешных перерабатываемых решений в своем портфеле, активно продвигая концепцию Non-existent package. Так называемая «упаковка, которой не было» для пищевой и непищевой промышленности сделана из мономатериала полипропилена или полиэтилена. Отсутствие слоев, состоящих из разных материалов, позволяет с легкостью перерабатывать упаковку и создавать из нее что-то новое.

Запрос от осознанных потребителей

Потребность в экологичных решениях в упаковке понятна. Данафлекс работает со своими клиентами над проектами, чтобы предложить экологичные решения конечному потребителю. Прочность, барьерные свойства, качество печати и тактильные свойства упаковки сохраняются. Оборудование Danaflex позволяет запустить производство новой упаковки уже сейчас.

В рамках конференции компания презентовала свои готовые решения для таких категорий продуктов, как чай, кофе, соусы, детское питание и косметика. С особой гордостью Danaflex рассказал о совместном проекте с брендом джемов «Махеевъ» компании АО «Эссен продакшн АГ». Отказавшись от фольги в составе упаковки, компания переходит на мономатериал, в котором и дозатор, и дой-пак состоят из пропилена. Такая упаковка может перерождаться снова и снова и не оставит след на планете.

Danaflex реализует совместный проект с АО «Эссен продакшн АГ». В инновационной перерабатываемой упаковке скоро будут выпускаться джемы под брендом «Махеевъ»

Экологичность — не просто тренд или конкурентное преимущество. Сегодня это важнейший фактор для дальнейшего развития бизнеса. Категоричность спикера Игоря Бажана из креативного агентства Brainstore («Будь экологичным или уходи») однозначно дала понять, куда двигается Россия. Уже сейчас 37% россиян обращают внимание на экологичность и перерабатываемость товара, ставя этот критерий в приоритет. Эмпатия бренда — вот лейтмотив нового времени. По мнению спикера, необходимо быть честным перед потребителем, отвечать открыто и чувствовать его сердцем.

Двигаясь к Zero waste

Константин Рзаев, директор ГК «Экотехнологии», выступил с докладом «Город без мусора». Он уверен, что у упаковки есть будущее, это не просто материал, который сохраняет продукт, но и дальнейшее сырье для городской инфраструктуры. Уже сейчас из вторсырья в Казани построен парк Zero waste, где каждая лавка или качели имеют свою собственную историю переработки. Проблема заключается не в пластике, а в отношении к тем отходам, которые образуются после использования пластиковой упаковки. Чтобы человек увидел на полке перерабатываемую упаковку, ее нужно собирать и перерабатывать. Чем больше людей в это вовлечены, тем сильнее выстроены каналы устойчивого развития.

В рамках конференции Данафлекс презентовала свои решения для таких категорий продуктов, как чай, кофе, соусы, детское питание и косметика

«Чтобы достичь цели по сокращению отходов, прежде всего нам нужно начинать с себя», — именно такого мнения придерживается Кира Камалова, активист и лектор проекта «ЭкоЛогично Казань». Концепция жизни low waste более популярна, чем zero waste, уверена спикер. Человек не готов полностью отказываться от всех благ, но разумно использовать то, что он имеет сейчас, вполне в его силах.

В рамках конференции Данафлекс представил свое видение решения общей мировой проблемы переизбытка отходов. Идея заключается в маркировке упаковки видимой глазу широкой ярко-зеленой полосой, которая позволит отличать перерабатываемую упаковку от неперерабатываемой. Подобное невозможно решить в одиночку, но, объединившись и открыто ведя диалог, доверяя друг другу, мир может измениться уже завтра.

Партнерский материал