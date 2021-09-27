Башкирия нацелилась на 5 миллионов туристов
Достичь посещения такого количества гостей в республике планируют к 2035 году
Председатель регионального Госкомитета по туризму Эльмира Туканова озвучила итоги разработки стратегии развития отрасли на период до 2035 года. За это время планируется повысить качество туристических услуг, их конкурентоспособность на российском и международном рынках и довести турпоток до 5 миллионов человек в год. Возможно ли достичь таких показателей в эти сроки и каким образом это сделать — специалисты туротрасли поделились мнениями с «Реальным временем».
Туристические кластеры и три этапа развития
По мнению председателя Госкомтуризма РБ, развитие отрасли следует сосредоточить на отдельных кластерах, которые и являются центрами притяжения туристов в Башкортостан.
Председатель Госкомитета по туризму предполагает, что в результате реализации стратегии объем туристской индустрии вырастет до 25 млрд рублей в год, а число занятых в сфере и количество получаемых налогов увеличится в два раза. Достичь таких показателей планируется в три этапа, первый из которых должен завершится к 2024 году. За это время планируется создать конкурентоспособные продукты, разработать единый реестр маршрутов и создать сеть визит-центров. На втором этапе, до 2030 года, в республике займутся организацией дополнительных туристских мощностей для размещения туристов и развитием зарубежной сети партнеров для продвижения брендов и продуктов за рубеж. А на третьем — обеспечат проведение масштабных событий и выход на ключевые рынки с туристическими продуктами и крафтовой продукцией народных художественных промыслов.
Необходимо развивать сервис
Что необходимо для развития туризма в Башкортостане в первую очередь «Реальное время» узнало у экспертов отрасли. Путешественник и географ Сергей Пищулов посещал Башкортостан совсем недавно. По его мнению, жители других регионов России не ассоциируют Башкортостан с Уральскими горами, а они, по мнению путешественника, одна из главных достопримечательностей республики:
О важности развитии сервиса говорит и путешественник, популяризатор туризма на Урале Олег Чегодаев.
Что касается планки турпотока в 5 миллионов человек в год, то Олег Чегодаев считает ее слишком завышенной для достижения в такой короткий срок, но уверен, что увеличивать поток туристов можно и нужно.
Блогер Раис Габитов убежден, что развитие туризма заключается не только в увеличении количества приезжающих в регион, но и в возможностях зарабатывать на этом.
Делом нужно заниматься, а не цифры называть
Директор турфирмы «Роза ветров» Николай Кочнев уверен, что туризм в Башкортостане переживает не лучшие времена. По мнению предпринимателя сейчас говорить о предполагаемом через 15 лет туристическом потоке даже не стоит.
— Делом нужно заниматься, а не цифры называть. Не знаю, какая там методика расчета и какие предпосылки. Видимо, просто нужно было назвать красивую цифру, я к этому отношусь вот так.
Вместе с тем Николай Кочнев замечает влияние общеэкономических факторов на туристическую сферу, из-за которой многие путешественники вынуждены экономить, а туроператоры теряют прибыль.
Однако, по мнению Николая Кочнева, есть и позитивные тенденции. Так из-за пандемии и закрытия границ внутренний туризм получил вторую жизнь:
— Я знаю, что сейчас развитие туризма пошло. Ковид помог, и внимание появилось ко внутреннему туризму. В последние полгода, год, может быть, есть движение. Сейчас гранты выделяются, может быть, грантами можно как-то помочь. Но вот такой планомерной программы и вложения средств в туризм я не вижу пока. Должны строиться турбазы, должны строиться кемпинги, причем с государственным участием.
Экономический эффект от Уфимского марафона — 15 млн рублей
Большой потенциал Башкортостана есть не только у природного, но и у событийного туризма. В этом уверен организатор Уфимского международного марафона Владислав Литвинчук. Большое событие, по его мнению, может привлекать гостей не только одноразово. Если приезжему все понравилось, он может еще не раз возвращаться в город.
Владислав Литвинчук уверен, если таких мероприятий будет больше и они станут масштабнее, туристов в Башкортостане однозначно станет больше. Увеличивать число гостей событийного туризма можно за счет приглашения увеличения призового фонда и маршрута, проходящего через городские достопримечательности.
— Приезжих привлекать можно с помощью того, чтобы был интересный маршрут, который становится все разнообразнее, это приглашение известных спортсменов, больший призовой фонд, привлечение федеральных СМИ и федеральных партнеров. Это все будет влиять на количество людей, которые приедут.
По данным Госкомитета по туризму Башкортостана, за первое полугодие 2021 года республику посетили 1,9 млн туристов. В 2020 году во многом из-за коронавирусных ограничений Башкортостан посетили 2 миллиона туристов. В доковидном 2019-м турпоток составлял 2,7 млн человек, а еще годом ранее — 2,5 млн человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым