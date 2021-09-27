Башкирия нацелилась на 5 миллионов туристов

Достичь посещения такого количества гостей в республике планируют к 2035 году

Фото: Госкомитет по туризму Республики Башкортостан

Председатель регионального Госкомитета по туризму Эльмира Туканова озвучила итоги разработки стратегии развития отрасли на период до 2035 года. За это время планируется повысить качество туристических услуг, их конкурентоспособность на российском и международном рынках и довести турпоток до 5 миллионов человек в год. Возможно ли достичь таких показателей в эти сроки и каким образом это сделать — специалисты туротрасли поделились мнениями с «Реальным временем».

Туристические кластеры и три этапа развития

По мнению председателя Госкомтуризма РБ, развитие отрасли следует сосредоточить на отдельных кластерах, которые и являются центрами притяжения туристов в Башкортостан.

— Согласно стратегии выделяется три крупных кластера, которые способны значительно увеличить туристический поток в Башкирии: «Легенда Урала», город Уфа и лечебно-восстановительный туризм. Ключевыми направлениями определены этнотуризм, экотуризм, развитие круизного отдыха и водной рекреации, а также автомобильный, медицинский, детский и социальный виды туризма. Ключевые активности: разработка мастер-планов по целевым аудиториям, продвижение брендов и туристических продуктов во всех каналах и городах-миллионниках, управление реализацией стратегии на основе «больших данных, — отметила Эльмира Туканова.

Председатель Госкомитета по туризму предполагает, что в результате реализации стратегии объем туристской индустрии вырастет до 25 млрд рублей в год, а число занятых в сфере и количество получаемых налогов увеличится в два раза. Достичь таких показателей планируется в три этапа, первый из которых должен завершится к 2024 году. За это время планируется создать конкурентоспособные продукты, разработать единый реестр маршрутов и создать сеть визит-центров. На втором этапе, до 2030 года, в республике займутся организацией дополнительных туристских мощностей для размещения туристов и развитием зарубежной сети партнеров для продвижения брендов и продуктов за рубеж. А на третьем — обеспечат проведение масштабных событий и выход на ключевые рынки с туристическими продуктами и крафтовой продукцией народных художественных промыслов.

Необходимо развивать сервис

Что необходимо для развития туризма в Башкортостане в первую очередь «Реальное время» узнало у экспертов отрасли. Путешественник и географ Сергей Пищулов посещал Башкортостан совсем недавно. По его мнению, жители других регионов России не ассоциируют Башкортостан с Уральскими горами, а они, по мнению путешественника, одна из главных достопримечательностей республики:

— Считаю туристический потенциал Башкортостана достаточно высоким. В республике имеются живописные восточные отроги Уральских гор и акцент в развитии туризма стоит делать именно на них. Все-таки, интерес туристов к природным объектам значительно выше, чем к этнокультурным. При этом необходимо развивать сервис и повышать его уровень. Да, в отдельных местах он неплох (Абзаково, озеро Банное), но это единичные истории. Слабо развита дорожная инфраструктура. Вообще, мне видится возможным сделать трассу из Уфы в Магнитогорск аналогом европейских национальных туристических дорог. Она очень красива, а километраж оптимальный. Было бы здорово наполнить ее туристическими информационными табличками, площадками с красивыми видами, кафе и магазинами с уральскими сувенирами.

О важности развитии сервиса говорит и путешественник, популяризатор туризма на Урале Олег Чегодаев.

— Главное туристическое достояние республики — это горы Южного Урала. Самые безопасные и комфортные горы в стране, по сути единственное, что можно предложить массовому туристу из европейской России. Надо перестать их уродовать, вырубать и раскатывать лесовозами. Создавать комфортную инфраструктуру в горах и уже за этим подтянется все остальное: гостиницы, кафешки и так далее.

Что касается планки турпотока в 5 миллионов человек в год, то Олег Чегодаев считает ее слишком завышенной для достижения в такой короткий срок, но уверен, что увеличивать поток туристов можно и нужно.

Блогер Раис Габитов убежден, что развитие туризма заключается не только в увеличении количества приезжающих в регион, но и в возможностях зарабатывать на этом.

— Нужно увеличивать не число туристов, которых уже достаточно, а средний чек. Чтобы они оставляли деньги в отелях, ресторанах покупали местные продукты. Приезжает человек на отдых, а ему негде деньги потратить. Еще большой потенциал для туризма — это внутренний, внутриреспубликанский. Когда уфимец едет в Стерлитамак, а ишимбаец в Белорецк. Вот в моем любимом Белорецке нет ни одного приличного отеля или ресторана. Даже в маленьком Абзаково или Банном — лучше условия.

Делом нужно заниматься, а не цифры называть

Директор турфирмы «Роза ветров» Николай Кочнев уверен, что туризм в Башкортостане переживает не лучшие времена. По мнению предпринимателя сейчас говорить о предполагаемом через 15 лет туристическом потоке даже не стоит.

— Делом нужно заниматься, а не цифры называть. Не знаю, какая там методика расчета и какие предпосылки. Видимо, просто нужно было назвать красивую цифру, я к этому отношусь вот так.

Вместе с тем Николай Кочнев замечает влияние общеэкономических факторов на туристическую сферу, из-за которой многие путешественники вынуждены экономить, а туроператоры теряют прибыль.

— Я занимаюсь этим уже 25 лет, нахожусь в банкротстве, закрыл магазин, все, вылезти не могу из этих кредитов. Вот вам развитие туризма. А я жизнь положил на это дело. Очень все сложно. Если раньше люди ездили в субботу-воскресенье, на два дня выезжали на природу, то сейчас выезжают на один день. На Иремель сейчас ездят одним днем. Денег на то, чтобы приехать и нормально выспаться на турбазе и пойти на гору у них просто нет.

Однако, по мнению Николая Кочнева, есть и позитивные тенденции. Так из-за пандемии и закрытия границ внутренний туризм получил вторую жизнь:

— Я знаю, что сейчас развитие туризма пошло. Ковид помог, и внимание появилось ко внутреннему туризму. В последние полгода, год, может быть, есть движение. Сейчас гранты выделяются, может быть, грантами можно как-то помочь. Но вот такой планомерной программы и вложения средств в туризм я не вижу пока. Должны строиться турбазы, должны строиться кемпинги, причем с государственным участием.

Экономический эффект от Уфимского марафона — 15 млн рублей

Большой потенциал Башкортостана есть не только у природного, но и у событийного туризма. В этом уверен организатор Уфимского международного марафона Владислав Литвинчук. Большое событие, по его мнению, может привлекать гостей не только одноразово. Если приезжему все понравилось, он может еще не раз возвращаться в город.

— Последний наш марафон не стал рекордным по общему числу участников, но по количеству приезжих мы повторили цифры 2019 года. Было более 1 000 человек не из Уфы. При этом 500 человек не из Башкирии. Вот каждый из этих пятисот человек, наверняка, потратил в Уфе не менее 10 000 рублей. Сами понимаете, двое суток провести в городе-миллионнике, приблизительно такая сумма. Все это можно рассчитать. Примерный экономический эффект — 15 миллионов рублей. При этом государству в прямых затратах это стоило ноль рублей.

Владислав Литвинчук уверен, если таких мероприятий будет больше и они станут масштабнее, туристов в Башкортостане однозначно станет больше. Увеличивать число гостей событийного туризма можно за счет приглашения увеличения призового фонда и маршрута, проходящего через городские достопримечательности.

— Приезжих привлекать можно с помощью того, чтобы был интересный маршрут, который становится все разнообразнее, это приглашение известных спортсменов, больший призовой фонд, привлечение федеральных СМИ и федеральных партнеров. Это все будет влиять на количество людей, которые приедут.

По данным Госкомитета по туризму Башкортостана, за первое полугодие 2021 года республику посетили 1,9 млн туристов. В 2020 году во многом из-за коронавирусных ограничений Башкортостан посетили 2 миллиона туристов. В доковидном 2019-м турпоток составлял 2,7 млн человек, а еще годом ранее — 2,5 млн человек.