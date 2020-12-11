С Анастасии Колесовой и Ко хотят взыскать 210 млн рублей по долгам «Галереи вин»

Кто ответит по долгам «Галереи вин»?

Как выяснило «Реальное время», в деле о банкротстве казанского ООО «Фирма «Галерея вин», некогда крупного оптового и розничного продавца алкоголя, наметился неожиданный поворот. В Арбитражный суд Татарстана поступило заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, и под этими лицами в заявлении понимают уже не создателей компании Якова Цейнштейна и его супругу Ирину Кузьмину, а Анастасию Колесову — дочь гендиректора КРЭТ Николая Колесова и главу «Татсоцбанка», основного кредитора «Галереи вин».

Сообщение о поданном заявлении публиковала конкурсный управляющий «Галереи вин», и в нем, помимо Колесовой лично, фигурировал и «Татсоцбанк», а также Андрей Дмитриев (в СМИ он фигурирует как человек, близкий к руководству «Татсоцбанка», также ему досталась часть бизнеса «Галереи вин» после банкротства). Назывался в нем и размер ответственности — 210 млн рублей. Однако сейчас это сообщение удалено из реестра с формулировкой «в связи с неправомерным раскрытием персональных данных», а позже появилось новое — о привлечении к ответственности на ту же сумму только «Татсоцбанка».

Сообщение о поданном заявлении публиковала конкурсный управляющий «Галереи вин», и в нем, помимо Колесовой лично, фигурировал и «Татсоцбанк». Фото: Роман Хасаев

Тем не менее в документах суда заявление остается — в нем, наоборот, фигурируют только Колесова и Дмитриев. Интересно, что заявление подал не конкурсный управляющий, а некое ООО «Марта» — один из кредиторов «Галереи вин», выполнявший ранее для нее некие работы (и судившийся за полмиллиона долга по ним). Кроме этого, компания не имеет явных связей ни с руководством «Галереи вин», ни с «Татсоцбанком». Бенефициаром является некая Ирина Антропова, оперативно связаться с ней «Реальному времени» не удалось.

«Конкурсник» «Галереи вин» не стала комментировать ход дела о банкротстве. Направленный Анастасии Колесовой через пресс-службу «Татсоцбанка» запрос остался без ответа. С Дмитриевым связаться по номерам его компаний не удалось.

Ранее «конкурсник» «Галереи вин» требовала привлечь к субсидиарной ответственности и Цейнштейна с Кузьминой. Решение по этому ходатайству суд еще не вынес.

Противостояние «Татсоцбанка» и «Галереи вин» началось еще в 2018 году и прогремело на всю республику. Фото: из семейного архива Якова Цейнштейна

Как «Татсоцбанк» и Цейнштейн боролись за бизнес



Напомним, противостояние «Татсоцбанка» и «Галереи вин» началось еще в 2018 году и прогремело на всю республику. Банк выступал кредитором и обвинил фирму в «в фальсификации отчетности из желания скрыть «катастрофическое ухудшение своего финансового положения». Цейнштейн и Кузьмина в ответ обвинили банк в «рейдерском захвате бизнеса».



Дело почти сразу вышло из чисто экономической плоскости: например, еще на старте у Цейнштейна сожгли служебную машину. Было заведено уголовное дело, обвиняемым по которому выступал начальник правового управления банка Артем Ильдеяркин, правда, дело завершилось за примирением сторон.

Позже, уже с подачи банка, было инициировано уголовное дело в отношении Цейнштейна по четырем эпизодам мошенничества и аферой с кредитами в «Татсоцбанке» — якобы он заключил договор залога товара, который уже находился в залоге у продавцов. Тогда Цейнштейна объявили в федеральный розыск, его задержали в Москве после того, как он вернулся в Россию из Израиля, куда ездил за медпомощью. Однако и это дело было прекращено, причем известно об этом стало совсем недавно — в сентябре 2020 года.

Цейнштейна объявили в федеральный розыск, его задержали в Москве после того, как он вернулся в Россию из Израиля, куда ездил за медпомощью. Однако и это дело было прекращено. Фото: Ирина Плотникова

Тем временем «Галерея вин» стала банкротом, имущество фирмы ушло с торгов. Процедуры личного банкротства были инициированы и в отношении Кузьминой и Цейнштейна. Параллельно они судятся с «Татсоцбанком», требуя 601 млн рублей в качестве компенсации имущественного ущерба и еще 5 млн рублей морального вреда за распространение недостоверных и порочащих сведений.

Основатели «Галереи вин» выставили свои претензии

Ирина Кузьмина в разговоре с «Реальным временем» поддержала требования привлечь Колесову и остальных лиц к субсидиарной ответственности. Более того, судя по предоставленным ею копиям документов, и Кузьмина, и Цейнштейн также выступали заявителями вместе с «Мартой» (хотя в документах суда эта информация отсутствует). При этом Кузьмина добавила, что сама «Марта» с ней и Цейнштейном никак не связана.

Ирина Кузьмина поддержала требования привлечь Колесову и остальных лиц к субсидиарной ответственности. Фото: Ирина Плотникова

В заявлении, а также в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Кузьмина объясняет требования несколькими причинами:

«Татсоцбанк» якобы пообещал вложить в оборотные средства «Галереи вин» 150 млн. рублей при условии, что доли в бизнесе отойдут к тому самому Дмитриеву — Кузьмина называет его супругом главного бухгалтера банка и бывшим водителем Колесовой.

Банк, по словам Кузьминой, якобы неправомерно не исполнял платежные поручения фирмы для расчетов с поставщиками, а также по налогам и зарплате.

Также, со слов Кузьминой, лица из числа сотрудников банка «угрозами уничтожения или повреждения имущества и распространения сведений, которые могли причинить вред Цейнштейну Я.Ф. и его близким» принуждали Цейнштейна переуступить права аренды помещений конкурентам «Галереи вин».

Александр Артемьев