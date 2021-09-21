«Говорить о лимите, я думаю, нет смысла, поскольку вопрос изучается»

Исполнительный директор Премьер-Лиги прочитал лекцию студентам Академии спорта

В нынешнем году российская футбольная Премьер-Лига отмечает свое двадцатилетие. И этой круглой дате посвящены несколько проектов, включая лекцию исполнительного директора ассоциации футбольных клубов «Российская премьер-лига» Сергея Чебана студентам Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма в Казани. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Преданья старины глубокой

Перед крыльцом Поволжской академии находится некая площадь, которую решили украсить стендами, которые должны были напоминать о недавнем Евро. Первое, что бросилось глаза, это стенд, объединяющий сборные Северной Македонии и Украины, и пожалуй, это было одно из немногих, что реально было связано с Евро-2020. Поскольку стенд Германия — Польша — это отсылка к отборочным играм и групповому этапу Евро-2016, стенд Франции и Бельгии — это полуфинал чемпионата мира-2018, Венгрия — Словакия, это, наверное, ассоциация того, что сто с лишним лет назад это была одна Австро-Венгерская империя. А Дания — Испания — это вообще на фантазию, либо на очень хорошее знание футбольной истории, поскольку данные сборные славно рубились между собой на Евро-1984 и ЧМ-1986. Выглядело это все красиво, хотя и немного бессмысленно, а общее впечатление — сумбурно.

Впрочем, такое же впечатление осталось от встречи ВИП-гостя со студентами. Студенты, надо сказать, слушали внимательно, даже на верхних этажах, где нашли возможность устроиться на диванчике на троих, откуда можно было «слинять» в любой момент. Аудитория Поволжской академии спорта, предназначенная для встречи с Сергеем Чебаном уже не раз видела высоких гостей в прямом смысле этого слова, к примеру, корреспондент «Реального времени» ранее бывал тут на выступлении главного тренера сборной России и волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимира Алекно. Если сравнивать эти мероприятия, то тогда оно выглядело насыщеннее, плотнее по информационной составляющей, поскольку сейчас фантазия Сергея Владимировича бросала от времен зарождения ФИФА до современных маркетинговых тем.

В Академии спора прошла лекция директора Премьер-Лиги. Фото vuzopedia.ru

Ну, и сопровождавшие высокого гостя вносило элемент шоу. Владимир Леонов, на представление, что он «министр спорта РТ», тут же нашелся, что «РТ — у нас это Рафис Тимерханович», ныне ректор Поволжской академии. Кстати, Бурганов, известен своим чувством юмора, помнится на встрече с Ириной Винер, когда не смог справиться с микрофоном, пошутил, что «образования не хватает». Сейчас же с техникой у него все было в порядке, и он разбавил лекцию Чебана воспоминанием о том, как Хоан Лапорта, президент «Барселоны», признался на обеде, после знаменитой победы «Рубина» над его клубом, что он крайне легкомысленно отнесся к словам о месторождениях нефти, производстве «КАМАЗов», и так далее, о чем рассказывали татарстанские гости, подумав, что это будет проходная команда для его суперклуба. Но после 1:2 десятки миллионов людей на Земле бросятся к глобусу и картам мира, чтобы найти там Казань. «А уже на последующих мероприятиях, посвященных Универсиаде, чемпионату мира по плаванию, Кубку Конфедераций, и тогда уже нас никто ни с кем не путал, вспоминая ту победу».

Президент федерации футбола Татарстана Александр Гусев напомнил о симпозиуме в Сингапуре, состоявшемся в том же 2009 году, на котором он побывал с Рустамом Миннихановым, на тот момент премьер-министром Татарстана, когда собравшиеся коллеги Минниханова на время позабыли о других темах.

Путин и Олимпиада

Признаемся, что со стороны это выглядело максимально мило, как на дне рождения подростка, когда вспоминают его первые шаги, пеленки-распашонки, и прочие шалости. Только вот российский футбол — это не растущий организм, это тяжелый больной, ставший притчей во языцах. Чем больше поражений, тем больше им занимаются и о нем говорят. Это вам не синхронное плавание какое-нибудь, где девушки победили, и снова нырнули под воду, только ноги торчат. До чего дошло, что даже президент России Владимир Путин вступил в дискуссию о футболе, сказав, что отмена лимита помешает сборной России попасть на Олимпиаду. И ведь прав, Владимир Владимирович, именно на Олимпиадах формировали свои составы на будущее сборные Бельгии (Вермален, Вертонген, Дембеле, Компани, Мертенс, Феллайни) и Швейцарии (Мехмеди, Родригес, Цубер, Шер), четвертьфиналисты последнего чемпионата Европы. Все просто, на Олимпиадах в сборных играют футболисты самого широкого возрастного спектра, от 18 до 22 лет, дальше дело за тем, чтобы собрать их в одну команду, и сохранить затем, после олимпийских игр. Независимо от их итогов. Даже Аргентина, вице-чемпион мира 2014 года (Агуэро, Гаго, Гарай, Ди Мария, Маскерано, Месси, Ромеро, Сабалета), формировалась за счет олимпийских чемпионов 2008 года.

Даже президент России Владимир Путин вступил в дискуссию о футболе, сказав, что отмена лимита помешает сборной России попасть на Олимпиаду. Фото: kremlin.ru

Само собой вопросы по лимиту были в приоритете и у представителей СМИ.

— Говорить о лимите, я думаю, нет смысла, поскольку вопрос изучается, и как только будет окончательное решение, то мы доведем его до общественности. Когда? Думаю, как можно быстрее, необходимо принять заранее, в преддверии нового сезона.

По Олимпиаде. Разговор как раз идет о том, что некое поколение попадает на этот турнир в момент, когда игроки молодежной сборной находятся в полушаге от перехода в национальную. Это нормальное явление, когда человек из молодежки переходит в национальную команду, и, если он придет туда с опытом игры на олимпийском турнире, конечно, это поможет.

Про деньги и Крым

По словам Чебана, «сегодня наш футбол стоит гораздо больше, чем стоил четыре года назад. Появилась конкуренция на телевизионные права, коммерческие, что говорит о том, что наш футбол готов к рыночным отношениям. Он может предлагать что-то новое, что не может не радовать...»

Среди собравшихся студентов был представитель Крыма, задавший вопрос, решение которого висит уже семь лет: «Когда команды Крыма смогут принять участие в чемпионате России?». Как известно, на полуострове существует местный чемпионат, команды заявляются, снимаются, кое-кто уже успел прекратить существование, но с 2014 года «Крым — наш!», а его футбол — нет.

Надо делать так, чтобы тогда и Крым, вернувшийся на историческую родину, вернулся и в его футбольную семью. Фото: mediasat.info

На этот вопрос со скрытой и справедливой претензией, Чебан ответил, что пока не будут сняты санкции, никакого продвижения не последует. И в этом плане, конечно, непонятно выглядят преференции другого острова в Европе, Великобритании. Придумав футбол, эта страна планомерно мешала его развитию на международных аренах, вступая в конфликты с наиболее значимыми президентами ФИФА Жюлем Риме и Жоао Авеланжем, последовательно бойкотируя первые чемпионаты мира и Европы, стартовый розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Тем не менее, исторически проводя столь неконструктивную политику, Великобритания выставляет на соревнования четыре сборные Соединенного королевства. На вопрос о личностном отношении к этому, Чебан ответил журналисту «Реального времени»: «Футбол — это семья. То, что от Великобритании на международных соревнованиях участвует четыре сборные, это не плохо и не хорошо. Просто так исторически сложилось». Логично, но надо делать так, чтобы тогда и Крым, вернувшийся на историческую родину, вернулся и в его футбольную семью...



Джаудат Абдуллин