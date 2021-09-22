Театр Камала открыл мультимедийный музей

В экспозиции — интерактивные зеркала, ожившие открытки и проекционная книга

Фото: Максим Платонов

Театр имени Камала открыл интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шәрык клубы» («Восточный клуб»), разговоры о котором ходили многие годы. «Реальное время» посетило его одним из первых.

Концепция этого музея была еще в 2014 году

Улица Татарстан, 8 — это два примыкающих друг к другу здания, двухэтажное и трехэтажное. Это дом Абдул-Карима Апанаева, в котором после работы в соседних номерах «Булгара», а потом в доме Сабитова (ныне ресторан «Татарская усадьба» на набережной Марджани), в 1910—1917 годах, располагался «Восточный клуб». Это место, где татары могли послушать музыку, посетить лекцию или диспут или посмотреть театральную постановку. В частности, здесь с 1913 года работала первая татарская труппа «Сайяр». Клубом управлял совет старейшин во главе с Ибрагимом Терегуловым, тогда помощником инспектора студентов Казанского университета. Здесь находились зрительный зал на 150 человек со сценой, комната для игры в лото и библиотека с читальным залом. В вечерах клуба участвовали Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Сагит Рамиев, Галиасгар Камал и многие другие.

В этом году исполняется 115 лет с тех пор, как в Казани состоялся первый публичный спектакль на татарском языке (столько же лет и «Шәрык клубы»). Но как говорит экскурсовод Тансылу Мустафина, музей открыли не к дате — просто случилось так, что этот проект удалось завершить сейчас. Корреспондент «Реального времени» видел концепцию этого музея еще в 2014 году, когда новости о нем начали появляться впервые. Впрочем, о том, чтобы создать экспозицию, мечтал еще покойный главный режиссер Камаловского Марсель Салимжанов. За дело позже активно взялся новый директор Ильфир Якупов. Отреставрированное за 60 млн рублей задние Министерство культуры передало в оперативное управление театру. Долгое время здесь репетировал Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», работали некоторые сотрудники театра.

Как говорит экскурсовод Тансылу Мустафина, музей открыли не к дате — просто случилось так, что этот проект удалось завершить сейчас

В результате, наконец, музей удалось построить. Его электронную «начинку» делали специалисты из Минска, Москвы, Казани. Залы расположены на трех этажах здания, в соседнем планируется открыть чайную.

Раньше, кстати, музеем Камаловского театра называли фойе основного здания, в первую очередь мемориальную комнату на третьем этаже, перед входом в малый зал, а также несколько витрин с реквизитом и личными вещами.



Призрачный театр как ивент-площадка

«Восточный клуб» — это музей по большей части цифровой. Осмотр начинается с фойе, где, взяв фотографию одного из героев актера, к примеру Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, и поместив на специальный стол, посетитель запускает видео, где в роли первой татарской актрисы Люция Хаматова рассказывает ее биографию. Также есть Габдулла Кареев, Галиасгар Камал, Ильясбек Кудашев-Ашказарский, Карим Тинчурин.

На первом этаже находится «Река времени» — это экран-стена с видеолетописью театра, которая перелистывается движением рук. По словам Мустафиной, рассказ ведется на татарском, русском и английском языках.

«Восточный клуб» — это музей по большей части цифровой

На втором этаже находится «Призрачный театр» — в небольшой комнате через проекцию на стекле показывается спектакль. Когда проводилась эта экскурсия, шел «Пришлый» Сюмбель Гаффаровой. Стекла можно отодвинуть, и тогда пространство превращается в ивент-площадку, которую музей обязуется наполнить событиями.

В соседнем зале происходит «Закулисье». Так, два зеркала украшены витринами, на которых лежат вещи Шауката Биктемирова (здесь есть его борода; актер, по сути, сам передал их на хранение) и Фатимы Ильской (в том числе ее коса). Также из физических объектов в музее — копии и оригиналы афиш. Тут можно, глядя в зеркало, примерить на себя различные театральные головные уборы — принцессы Турандот, Ходжи Насреддина или Майсары. Здесь же находится небольшая коллекция костюмов для более традиционной фотографии. С помощью зеркала в полный рост можно примерить образы полноценно. Все это потом можно отправить себе на телефон. После есть возможность прильнуть к окулярам биноклей, надев наушники, — проникнуть в закулисье театра.

На третьем этаже на нескольких экранах работает интерактивная проекционная книга «Театр. Эпоха. Личность» — перелистывая ее, можно получить лекцию на 50 минут, в зале есть и сиденья. Рядом находится панель с фотографиями актеров, нажав на которые, нужно собрать фотопазл — и тогда запустится отрывок из спектакля (мы с Тансылу собираем фото с участием Шауката Биктемирова, а потом смотрим отрывок из «Әлдермештән Әлмәндәр»).



1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов