Театр Камала открыл мультимедийный музей
В экспозиции — интерактивные зеркала, ожившие открытки и проекционная книга
Театр имени Камала открыл интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шәрык клубы» («Восточный клуб»), разговоры о котором ходили многие годы. «Реальное время» посетило его одним из первых.
Концепция этого музея была еще в 2014 году
Улица Татарстан, 8 — это два примыкающих друг к другу здания, двухэтажное и трехэтажное. Это дом Абдул-Карима Апанаева, в котором после работы в соседних номерах «Булгара», а потом в доме Сабитова (ныне ресторан «Татарская усадьба» на набережной Марджани), в 1910—1917 годах, располагался «Восточный клуб». Это место, где татары могли послушать музыку, посетить лекцию или диспут или посмотреть театральную постановку. В частности, здесь с 1913 года работала первая татарская труппа «Сайяр». Клубом управлял совет старейшин во главе с Ибрагимом Терегуловым, тогда помощником инспектора студентов Казанского университета. Здесь находились зрительный зал на 150 человек со сценой, комната для игры в лото и библиотека с читальным залом. В вечерах клуба участвовали Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Сагит Рамиев, Галиасгар Камал и многие другие.
В этом году исполняется 115 лет с тех пор, как в Казани состоялся первый публичный спектакль на татарском языке (столько же лет и «Шәрык клубы»). Но как говорит экскурсовод Тансылу Мустафина, музей открыли не к дате — просто случилось так, что этот проект удалось завершить сейчас. Корреспондент «Реального времени» видел концепцию этого музея еще в 2014 году, когда новости о нем начали появляться впервые. Впрочем, о том, чтобы создать экспозицию, мечтал еще покойный главный режиссер Камаловского Марсель Салимжанов. За дело позже активно взялся новый директор Ильфир Якупов. Отреставрированное за 60 млн рублей задние Министерство культуры передало в оперативное управление театру. Долгое время здесь репетировал Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», работали некоторые сотрудники театра.
В результате, наконец, музей удалось построить. Его электронную «начинку» делали специалисты из Минска, Москвы, Казани. Залы расположены на трех этажах здания, в соседнем планируется открыть чайную.
Раньше, кстати, музеем Камаловского театра называли фойе основного здания, в первую очередь мемориальную комнату на третьем этаже, перед входом в малый зал, а также несколько витрин с реквизитом и личными вещами.
Призрачный театр как ивент-площадка
«Восточный клуб» — это музей по большей части цифровой. Осмотр начинается с фойе, где, взяв фотографию одного из героев актера, к примеру Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, и поместив на специальный стол, посетитель запускает видео, где в роли первой татарской актрисы Люция Хаматова рассказывает ее биографию. Также есть Габдулла Кареев, Галиасгар Камал, Ильясбек Кудашев-Ашказарский, Карим Тинчурин.
На первом этаже находится «Река времени» — это экран-стена с видеолетописью театра, которая перелистывается движением рук. По словам Мустафиной, рассказ ведется на татарском, русском и английском языках.
На втором этаже находится «Призрачный театр» — в небольшой комнате через проекцию на стекле показывается спектакль. Когда проводилась эта экскурсия, шел «Пришлый» Сюмбель Гаффаровой. Стекла можно отодвинуть, и тогда пространство превращается в ивент-площадку, которую музей обязуется наполнить событиями.
В соседнем зале происходит «Закулисье». Так, два зеркала украшены витринами, на которых лежат вещи Шауката Биктемирова (здесь есть его борода; актер, по сути, сам передал их на хранение) и Фатимы Ильской (в том числе ее коса). Также из физических объектов в музее — копии и оригиналы афиш. Тут можно, глядя в зеркало, примерить на себя различные театральные головные уборы — принцессы Турандот, Ходжи Насреддина или Майсары. Здесь же находится небольшая коллекция костюмов для более традиционной фотографии. С помощью зеркала в полный рост можно примерить образы полноценно. Все это потом можно отправить себе на телефон. После есть возможность прильнуть к окулярам биноклей, надев наушники, — проникнуть в закулисье театра.
На третьем этаже на нескольких экранах работает интерактивная проекционная книга «Театр. Эпоха. Личность» — перелистывая ее, можно получить лекцию на 50 минут, в зале есть и сиденья. Рядом находится панель с фотографиями актеров, нажав на которые, нужно собрать фотопазл — и тогда запустится отрывок из спектакля (мы с Тансылу собираем фото с участием Шауката Биктемирова, а потом смотрим отрывок из «Әлдермештән Әлмәндәр»).
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