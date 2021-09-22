«Синтез» в ответе за всю ватерпольную Россию

Казанская команда в одиночестве стартует в розыгрыше Лиги чемпионов

Сегодня, 22 сентября, казанский «Синтез» стартует в отборочном турнире Лиги чемпионов. В первой игре казанцы сыграют с греческой командой «Аполлон Смирна» из Афин. Для продолжения дальнейшей борьбы в турнире казанцам необходимо войти в четверку сильнейших команд из семи стартующих. «Реальное время» анонсирует первые международные старты действующего чемпиона и обладателя Кубка России.

Первые по курсу — «смирные Аполлоны»

«Синтез» уже успел провести две встречи, сыграв в Москве перенесенные матчи пятого тура открытого чемпионата России с командой ЦОП «Москомспорта». Казанцы дважды победили 15:5 и 15:8, продлив тем самым беспроигрышную серию матчей в чемпионатах страны.

Победы над москвичами не были столь уж легкими, как представляется по счету. Как и предполагало «Реальное время», москвичи получили усиление состава за счет ранее игравших за московское «Динамо» ватерполистов — Даниила Иванникова, Даниила Краснова, Ярослава Николаева, Никиты Экомазова и ветерана Льва Магомаева, и будут представлять серьезную силу в нынешнем чемпионате.

Третий официальный матч сезона казанцы проведут с греческим «Аполлоном Смирна» из Афин. Тут требуется разъяснение, поскольку в каждой стране есть свое опровержение тезиса, что спорт вне политики. Греки прочувствовали это на себе 100 лет назад, когда вынуждены были покинуть город Смирну, ставшую в итоге Измиром, одним из крупнейших мегаполисов современной Турции. Но в память о некогда родном городе в Греции остался спортклуб «Аполлон Смирна», с 1922 года размещающийся в Афинах, куда входят баскетбольные, волейбольные, футбольные команды и их более молодой собрат «Аполлон» по водному поло.

В греческом водном поло есть несколько дивизионов, «Аполлон Смирна» до недавнего времени играл во втором по рангу, как и суперклубы АЕК и «Панатинаикос», а еще ранее «Арис», «Ираклис», «Паниониос» и ПАОК. То есть спортивные клубы, членами которых являются от трех до десяти команд по различным видам спорта. Поэтому «Аполлон Смирна» из Афин с четырьмя командами — это еще достаточно скромно. Ватерпольный клуб является сейчас самым сильным из всего квартета. В его составе выступают россиянин Иван Гусаров (тренер казанцев Марат Закиров сможет вживую понаблюдать за кандидатом в сборную России) и хорват Анте Вискович, игрок сборной Греции Александрос Гунас, ранее выступавший в «Олимпиакосе». И это уже неплохая ударная сила.

Но нынешний «Аполлон Смирна» — молодой коллектив, где много бывших игроков молодежной сборной страны. А двое — Моккас и Гониотакис Кордевас еще этим летом выступали за молодежную сборную на чемпионате мира, обыграв в его рамках сборную России Евгения Ярощука — 11:7.

Во второй день — два матча

В четверг в отборе на Лигу чемпионов синтезовцам предстоит провести сразу два матча, и, к счастью, жребий оказался благосклонен к казанцам. Утром игра с турецкой «Энкой», а затем битва с ОСК из Будапешта. Это еще по-божески, потому, что у нас будет семь часов для отдыха, у той же «Энки» всего пять. Судя по заявленному составу, «Энка» проходной соперник. Да, все так же на воротах — ветеран Аттила Сезер, которому уже 46 лет, а в площадке опытный 36-летний серб Пауло Обрадович, но в остальном либо малознакомые, либо молодые лица. Уже нет той плеяды балканских ватерполистов: Бурич, Хинич, Летица, Якимович, Франкович и грека Коломвоса, которые заставляли считаться с турецкой командой на уровне клубных соревнований. Сейчас «Энка» практически полностью турецкая, перед сезоном она даже потеряла этнического турка, выступающего за молодежную сборную Германии Керема Кемалмазоглу, ушедшего на повышение в немецкий «Шпандау 04». В свою очередь турки совершили набег на «Хейбелиаду», конкурента по национальному чемпионату, пригласив оттуда сборников Енигюна и Юксека. Но не будем больше нагнетать, турки должны стать на этом турнире мальчиками для битья, если, конечно, доедут. На предыдущий еврокубковый старт в прошлом году они так и не добрались.

А вот венгерский ОСК может огорчить нас по самое не хочу. Тут мы в очередной раз вынуждены напомнить о роли столицы страны в развитии водного поло. Такое развитие происходит и в Греции и в Турции, мы уже не раз писали о солидном количестве команд, которые существуют в столице Сербии Белграде, в Венгрии их и вовсе семь, то есть половина местной Суперлиги. Как известно, Будапешт разделен на два больших района Буда и Пешт, так вот, Буду представляет «Вашаш», команда КСИ СЕ базируется на острове Маргит, расположенном между Будой и Пештом. А БВСК «Вашуташ», «Гонвед», УВСЕ «Уйпешт», «Ференцварош», соперник «Синтеза» — ОСК, это все команды из района Пешт.

Конкретно, ОСК — это команда, основанная в 1957 году, через год, после кровавых событий в Будапеште 1956 года. С момента «зачатия» она представляет университет медицины и спорта имени Игнаца Земмельвейса, знаменитого акушера XIX века, умершего в сумасшедшем доме в возрасте 47 лет. Но сейчас славу медицинскому университету приносят ватерполисты. Конкретно этим летом Кристиан Манхерц и Балаж Хараи стали бронзовыми призерами Олимпиады, да и в целом, у венгров нет слабых мест. Хотя, возможно, они есть, но нам в ватерполе пока не удается их отыскать.

Встреча с хозяевами

Следующий соперник «Ядран» из Херцег Нови — это команда XXI века, поскольку только два ватерполиста родились в прошлом столетии. Все просто: ноу пати — ноу мани, целый год без туристов лишил 600-тысячную страну денег, черногорцам даже не удалось починить крышу обвалившегося бассейна в Херцег Нови. Если географические соседи, футболисты загребского «Динамо» воспользовались тем, что руководство целый год не продавало перспективных игроков, и дошли до четвертьфинала, то «Ядран» поступил по-другому, устроив большую распродажу. Два года назад «Синтез» и «Ядран» играли в Лиге чемпионов, и черногорцы выиграли, забив три безответных гола в концовке. И из того состава у них нет Аверки, Баничевича, Тешановича, Чагаля, которых сменила молодежь. Тем не менее эта игра, что называется, на три исхода, по итогу которой может случиться как победа любого из соперников, так и ничья.

Две следующие игры от казанцев принесут два кардинально разных итога. Поначалу мы уступим хорватскому «Ядрану», а затем обыграем литовский «Зайбош». Все потому, что хорваты — это, пожалуй, одна из лучших команд нынешней Лиги чемпионов в целом, а литовцы были аутсайдерами еще и при Советском Союзе, ничего не изменилось и за 30 лет независимости.

Для того, чтобы критиковать, нужно что-то вкладывать в развитие вида спорта

Недавно довелось прочесть оценку выступления наших ватерполистов за прошлый сезон, мол, «пролетели» мимо Олимпиады. Понятно, что негативная оценка высказана из-за не-попадания ватерполистов в Токио-2020. Где выступало 12 команд, и только семь из Европы. И Россия была в списке восьмой, уступив Хорватии всего один мяч. Повторилась точно такая же ситуация, как на чемпионате мира 2018 года по футболу, и счастливый соперник тот же, и поражение в серии пенальти, и итоговое место восьмое. Только там футболисты были возведены в ранг героев страны, и по заслугам, а здесь «пролетели». Особенно обидно это звучит в то время, когда весь российский клубный футбол ставят «Ракувом», при этом платят за футболиста деньги, сравнимые с клубным бюджетом ватерполистов на целый год.

Очнитесь, «эксперты», в России чемпионат состоит из двух приглашенных и семи местных команд, из которых конкурентны две «с половиной». После развала СССР мы потеряли не только Украину, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Узбекистан, где были команды высшей лиги, но и Москву, которая после развала Союза лишилась шести (!) команд а сейчас еще и московское «Динамо» отдало богу душу, а ЦОП «Москомспорту» — своих бывших игроков. При этом не все в стране безнадежно. Потихоньку движется дело с развитием водного поло в Крыму, может, Севастополь снова станет таким же мощным центром, как во времена СССР. Тем самым разыграв хотя бы политическую карту, если уж в спортивном отношении мы продолжаем деградировать. Но на одно потенциальное приобретение у нас три потери, поскольку в России потеряли команду в Киришах, ватерпольные центры в Дзержинске, Туапсе, где почему-то решили развивать футбол, куда более дорогой и 100 процентов нерентабельный с точки зрения подготовки резерва.

Полноценно водное поло развивает только Казань

В конце прошлой недели дебютировали в Суперлиге и ватерполисты «Синтез-УОР». Стоит отметить, что команда ослабела даже по сравнению с прошлым годом, поскольку там играли Андриянов и Хазиахметов, и в состав «спускали» из основы Васильева и Закирова. Сейчас, после мирового чемпионата в Праге, в питерскую «Балтику» перешел Артем Андриянов, и там теперь двое экс-казанцев, еще и Адель Романов (Гиниятов). Трое — Сергей Буланаев, Арслан Закиров и Тимур Шайхутдинов — в Волгограде. Никита Экомазов в ЦОП «Москомспорта», Никита Саратов в подмосковном «Штурме».

И это итоги работы спортшколы, которая лет 10—13 тому назад вынуждена была собирать в Казани воспитанников других спортшкол, в частности, приглашая из Астрахани Кокшарова, Коваленко, Плискевича, Хохлова.

Собери сейчас ребят из команд Суперлиги в родном городе, и вторая команда могла бы претендовать на медали чемпионата, как уже было в истории советского волейбола, когда Николай Карполь радовался золоту и бронзе сразу двух женских «Уралочек», а во времена России подобный успех повторили в Чехове, где триумфатором выступали мужские гандбольные команды Владимира Максимова.

Но встав на подобный путь, уже нельзя было бы назвать его развитием, которым занимается Казань, где прошлогодняя основа «Синтез-УОР» — Сергеев, Аухадеев, Иванов, Махиянов, Мирзиев, Яруллин, была разбавлена вице-чемпионами России среди игроков до 19 лет Кочневым, Саввиным, Самсоновым, Тазеевым, Тимофеевым, Хищенко. Само собой сверхмолодой «Синтез-УОР» дважды проиграл в Астрахани местному «Динамо», где сейчас также двое «наших»: Роман Усов и Искандер Хазиахметов. Получается, Москва не может, Татарстан — поможет.

Джаудат Абдуллин, фото: sintez-kazan.ru