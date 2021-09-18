Выборы в Нижнекамске: проголосовать с внучатами, проверить грудь и легкие, купить продукты подешевле

За первый день выборов в Нижнекамском одномандатном избирательном округе, куда входят 10 муниципалитетов Татарстана, проголосовали почти 37% избирателей. Смотрим, как дела идут во второй день

Фото: Ангелина Панченко

На выборы — всей семьей и с самого утра

— Я всегда прихожу на выборы — неважно даже, какая погода. Это, наверное, уже с детства заложено было. И папа с мамой всегда приходили голосовать. И дочь свою я тоже научила тому, что нужно ходить на выборы, потому что это дело государственной важности, нужно обязательно прийти на свой участок, проголосовать, — поделилась мнением с корреспондентом «Реального времени» жительница Нижнекамска Анна Николаева.

Ее избирательный участок находится в одном из первых и старейших микрорайонов города, и преобладающее его население — пенсионеры. Они, как известно, народ ответственный, поэтому спешат на свой избирательный участок к открытию. Традиционно выборы проходят на базе средней школы №2, где организована работа сразу двух УИКов — №2198 и 2199. За последним закреплены 2 070 нижнекамцев избирательного возраста.

Для председателя УИК №2199 Дмитрия Блязикова проходящие выборы — первый опыт руководства избирательной комиссией. Перед тем как занять ответственный пост, ему пришлось пройти специальное обучение, а потом тестирование — своеобразный экзамен на знание всех аспектов и законов, касающихся легитимности проведения выборов.

— Активно очень идет голосование, очень много людей приходят с утра — что в пятницу, что сегодня. В обед поток избирателей немного стихает, а ближе к 15.00 вновь начинает нарастать. Приходят целыми семьями, бабушки с внуками. Вечером активность, конечно, стихает.

За безопасностью участков в здании школы следит сотрудник полиции. Соблюдаются и антиковидные меры — регулярно моют полы, после 20.00 участок обрабатывают сотрудники санэпидстанции. Каждому избирателю на входе выдают одноразовые перчатки, маску и шариковую ручку. А для безопасности каждого участника выборов столы членов УИКа оборудовали защитным экраном.

И проголосовать, и проверить здоровье

Прийти на избирательный участок, а заодно и проверить свое здоровье — такую возможность нижнекамцам во время выборов предоставляют уже не первый раз. Работу передвижных кабинетов цифровой маммографии и флюорографии организовывали в Нижнекамске и во время выборов президента России в 2018 году. В этот раз две специально оборудованных аппаратами машины два дня будут принимать горожан рядом с несколькими УИКами.

Так, возле школы №2 сегодня с начала открытия участка и до полудня несли вахту специалисты кабинета маммографии. Рядом с автомашиной даже образовалась небольшая очередь из женщин, желающих пройти обследование. Как призналась уже посетившая кабинет Галина Васильева, это очень удобно:

— Как всегда, на здоровье времени не хватает. В будни — на работе, в выходные врачи эти не работают, да и других дел полно. Так все и забывается записаться на прием. А сегодня пришла, спокойно проголосовала, немного подождала и теперь буду ждать результата. Очень хорошо, что придумали такие выездные кабинеты.

По словам врача кабинета цифровой маммографии, на одного человека требуется около 10 минут — заполнить документы, записать данные, провести процедуру, подождать, пока женщина переоденется, потом заходит следующая. По данным медика, с 8 утра и до 11 часов передвижной кабинет посетили около 15 нижнекамок. Результаты проведенного здесь обследования сообщат через 7—10 дней, поскольку объем обработки информации накопится немалый. Если врачи выявят какую-либо патологию, то с пациенткой свяжутся и направят к специалисту. С флюорографическим обследованием все намного быстрее — его результаты станут известны уже в понедельник.

Кстати, завтра, 19 сентября, на избирательных участках ждут намного больше голосующих. Возле каждого участка организуют выездную торговлю и ярмарки, где продукты из ежедневного рациона можно будет купить по цене ниже рыночной — например, литр молока за 38 рублей, килограмм картофеля — за 22 рубля, а хлеб — за 29.

Кроме того, почти на каждом УИКе нижнекамских избирателей будут встречать с песнями и танцами творческие коллективы. А еще в честь выборов в городе будут работать 10 спортивных площадок. Если позволит погода, можно будет сыграть в футбол, волейбол, принять участие в «веселых стартах». В общем, в городе изо всех сил стараются поддерживать старую добрую традицию и концепцию «На выборы как на праздник».

Явка по Нижнекамску в первый день выборов — более 40%

За полтора дня, что идет голосование, нарушений на 2199-м избирательном участке не выявили. Голосование проходит спокойно, без эксцессов, подтвердил один из восьми наблюдателей, которые работают здесь от политических партий — «Справедливая Россия» и КПРФ, от Общественной палаты РТ и депутатов-одномандатников. Сразу все вместе они в зале для голосования не сидят, а периодически сменяют друг друга.

Всего же за работой УИКов и соблюдением законов в Нижнекамском муниципальном районе следят почти 650 наблюдателей. 270 из них назначили кандидаты в депутаты, еще около 270 — назначенцы от политических партий, которые участвуют в выборах. Есть и представители Общественной палаты РТ — их порядка 100 человек.

Для проведения выборов депутатов российского парламента в НМР создали 116 участковых избирательных комиссий, из которых 83 открыты в городе, а численность населения избирательного возраста составляет без малого 198,5 тысячи человек.

По данным территориальной избирательной комиссии в первый день выборов, 17 сентября, по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу, куда входят 10 муниципалитетов РТ, явка составила 36,9% — проголосовали 159 672 избирателя. В Нижнекамском районе в этот день свои голоса за кандидатов в новый состав Госдумы отдали 41,69% человек, в городе же, несмотря на рабочий день, явка составила 40,64%, или 69 232 избирателя.