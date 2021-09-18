«Была история, что бюллетени напечатаны только на татарском языке»: как Татарстан борется с «фейкометами»

О чем Андрей Кондратьев и другие спикеры говорили на форуме «Мой голос»

Фото: Максим Платонов

Второй день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ ознаменовался в Татарстане очередным форумом избирателей «Мой голос». Как республике удается спасаться от «авторов-фейкометов», почему члены УИКа иногда снимают антикоронавирусные маски (и разрешается ли снимать маски при разговоре), что думают иностранные наблюдатели о мерах татарстанских властей по обеспечению инклюзивности на избирательных участках и бюллетенях для слепых — в репортаже «Реального времени».

«Была история, что бюллетени напечатаны только на татарском языке»

Предваряя форум, Андрей Кондратьев, глава республиканского ЦИКа, напомнил, что, по данным на утро субботы, явка на выборы в Татарстане составила 32,1%. И огласил новые данные — раскладку по явке в разных избирательных округах. Лидирует Нижнекамский округ, где в пятницу проголосовали 37,1% избирателей. В Центральном округе в пятницу на участки пришло 24,5% электората, в Приволжском — 29,7%, в Набережных Челнах — 33,7%, в Московском округе — 33,7%, в Альметьевском — 35,5%.

Первый зампред координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Александр Малькевич во время форума не уставал восхищаться татарстанскими новшествами, которые в этом году получили распространение по всей России — так, страна начала привлекать к выборам блогеров-наблюдателей. Отдельно Малькевич заметил, что работа Общественной палаты РТ позволила «минимизировать проблему фейков»:

— Утром в Москве в Общественной палате РФ был брифинг, и выяснилось, что Татарстана нет ни в «красной», ни в «желтой» зоне регионов, которые находятся под атакой «фейкометов». Была история, что бюллетени напечатаны только на татарском языке — но в считаные минуты ЦИК эту историю опроверг.

Александр Малькевич во время форума не уставал восхищаться татарстанскими новшествами, которые в этом году получили распространение по всей России

«Авторы-фейкометы» хотят измотать работников ЦИКа, считает эксперт



Андрей Кондратьев, однако, в ответ заметил, что с каждым часом объем информации, не соответствующей действительности, по его опыту, только нарастает. И задал вопрос: какие сегодня «новаторские подходы» появились у тех, «кто разрабатывает фейки»?

— Количеством будут брать! — ответил Малькевич. — Задача — раздергать силы, чтобы члены ЦИКа бегали по всем участкам, уточняя, так это или нет. Но институт общественного наблюдения и оперативного опровержения — лучшее оружие! Фейки все низкопробные и не очень страшные. Фантазия закончилась, и начинают рассказывать, что якобы голосуют люди без масок, дистанцию не соблюдают…

— У меня уже четыре выезда было, 40 минут на это потратил: пожаловались недавно, что видеосъемку не дают осуществлять. Приезжаю, спрашиваю: кому запрещают? В ответ — тишина, все в порядке, — пожаловался Кондратьев.

По словам Малькевича, концепция «фейкометов» поменялась: якобы авторы хотят измотать работников ЦИКа, чтобы в итоге те совершили какую-нибудь ошибку. Он привел в пример, как организация «Голос» вела с одного УИКа видеотрансляцию в «Фейсбуке», когда на участке играла музыка. В итоге из-за нарушения авторских прав администрация «Фейсбука» то и дело блокировала эту трансляцию.

— Делают это для того, чтобы потом заявить: «Нами выявлено 15 тыс. нарушений!» А в итоге оказывается, что 14 978 не подтверждается потом! Но ложечки нашлись — а осадочек-то остался! — говорил Малькевич.

Глава ЦИКа РТ: «Кое-где у нас забывают, что надо ходить и говорить в маске!»

Андрей Большаков, доктор политических наук, тоже похвалил ЦИК Татарстана за то, что, по его информации, хотя фейков на выборах много в других регионах, в нашей республике их почти нет. Но Большакова насторожила публикация в некоторых источниках результатов партийных опросов, так называемых экзитполов, он считает, доверять им пока не стоит. И напомнил: публикация результатов опросов, сделанных у избирателей на выходе с участков, пока незаконна. Публиковать итоги экзитполов можно только после 20 часов вечера 19 сентября 2021 года.

Андрей Большаков, доктор политических наук, тоже похвалил ЦИК Татарстана за то, что, по его информации, хотя фейков на выборах много в других регионах, в нашей республике их почти нет

Сабила Мустафина, секретарь ЦИКа Казахстана, приглашенная в качестве наблюдателя на татарстанские выборы и сразу после прилета побывавшая на УИКе в аэропорту Казани, заявила в свою очередь, что власти ее страны интересуются опытом проведения именно трехдневного голосования. Кстати, в зале Мустафина сидела в маске.

— Задача, чтобы избирательные участки не стали пунктами распространения коронавируса… — добавила секретарь ЦИКа Казахстана. В ответ на это Кондратьев моментально надел и свою маску — и не снимал ее до самого окончания форума.

— Прошу обратить внимание и ТИКов, и УИКов, — адресовал глава ЦИКа замечание коллегам: Кое-где у нас забывают, что надо ходить и говорить в маске!



— Члены УИКов устают от масок, снимают их, что недопустимо, — согласилась с ним еще один спикер форума — Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека РТ.

Сария Сабурская напомнила о новшествах Татарстана, которые привели, по ее словам, в восторг иностранных наблюдателей: отношение к маломобильным гражданам и людям с другими ограничениями по здоровью

Бюллетени со шрифтом Брайля для слепых — «удовольствие недешевое»



Сабурская напомнила и о других новшествах Татарстана, которые привели, по ее словам, в восторг иностранных наблюдателей: отношение к маломобильным гражданам и людям с другими ограничениями по здоровью (слабовидящим, слабослышащим и т. д.). Так, в Татарстане в этом году постарались как можно больше участков перенести со вторых и третьих этажей на первые этажи и обустроить избирательные участки пандусами. По словам Сабурской, результат впечатлил одного из немецких наблюдателей, баварского депутата Ульриха Зингера (как и высокая явка). С Сабуровой и Зингером согласилась и Сабила Мустафина:

— На каждом участке лежат памятки и избирательные бюллетени, набранные шрифтом Брайля. Это недешевое, между прочим, удовольствие!



— Действительно. Может, на каких-то участках и нет ни одного слепого, но возможность получить бюллетень со шрифтом Брайля — есть! — гордо заявила омбудсмен.