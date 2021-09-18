«Была история, что бюллетени напечатаны только на татарском языке»: как Татарстан борется с «фейкометами»
О чем Андрей Кондратьев и другие спикеры говорили на форуме «Мой голос»
Второй день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ ознаменовался в Татарстане очередным форумом избирателей «Мой голос». Как республике удается спасаться от «авторов-фейкометов», почему члены УИКа иногда снимают антикоронавирусные маски (и разрешается ли снимать маски при разговоре), что думают иностранные наблюдатели о мерах татарстанских властей по обеспечению инклюзивности на избирательных участках и бюллетенях для слепых — в репортаже «Реального времени».
«Была история, что бюллетени напечатаны только на татарском языке»
Предваряя форум, Андрей Кондратьев, глава республиканского ЦИКа, напомнил, что, по данным на утро субботы, явка на выборы в Татарстане составила 32,1%. И огласил новые данные — раскладку по явке в разных избирательных округах. Лидирует Нижнекамский округ, где в пятницу проголосовали 37,1% избирателей. В Центральном округе в пятницу на участки пришло 24,5% электората, в Приволжском — 29,7%, в Набережных Челнах — 33,7%, в Московском округе — 33,7%, в Альметьевском — 35,5%.
Первый зампред координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Александр Малькевич во время форума не уставал восхищаться татарстанскими новшествами, которые в этом году получили распространение по всей России — так, страна начала привлекать к выборам блогеров-наблюдателей. Отдельно Малькевич заметил, что работа Общественной палаты РТ позволила «минимизировать проблему фейков»:
— Утром в Москве в Общественной палате РФ был брифинг, и выяснилось, что Татарстана нет ни в «красной», ни в «желтой» зоне регионов, которые находятся под атакой «фейкометов». Была история, что бюллетени напечатаны только на татарском языке — но в считаные минуты ЦИК эту историю опроверг.
«Авторы-фейкометы» хотят измотать работников ЦИКа, считает эксперт
Андрей Кондратьев, однако, в ответ заметил, что с каждым часом объем информации, не соответствующей действительности, по его опыту, только нарастает. И задал вопрос: какие сегодня «новаторские подходы» появились у тех, «кто разрабатывает фейки»?
— Количеством будут брать! — ответил Малькевич. — Задача — раздергать силы, чтобы члены ЦИКа бегали по всем участкам, уточняя, так это или нет. Но институт общественного наблюдения и оперативного опровержения — лучшее оружие! Фейки все низкопробные и не очень страшные. Фантазия закончилась, и начинают рассказывать, что якобы голосуют люди без масок, дистанцию не соблюдают…
— У меня уже четыре выезда было, 40 минут на это потратил: пожаловались недавно, что видеосъемку не дают осуществлять. Приезжаю, спрашиваю: кому запрещают? В ответ — тишина, все в порядке, — пожаловался Кондратьев.
По словам Малькевича, концепция «фейкометов» поменялась: якобы авторы хотят измотать работников ЦИКа, чтобы в итоге те совершили какую-нибудь ошибку. Он привел в пример, как организация «Голос» вела с одного УИКа видеотрансляцию в «Фейсбуке», когда на участке играла музыка. В итоге из-за нарушения авторских прав администрация «Фейсбука» то и дело блокировала эту трансляцию.
— Делают это для того, чтобы потом заявить: «Нами выявлено 15 тыс. нарушений!» А в итоге оказывается, что 14 978 не подтверждается потом! Но ложечки нашлись — а осадочек-то остался! — говорил Малькевич.
Глава ЦИКа РТ: «Кое-где у нас забывают, что надо ходить и говорить в маске!»
Андрей Большаков, доктор политических наук, тоже похвалил ЦИК Татарстана за то, что, по его информации, хотя фейков на выборах много в других регионах, в нашей республике их почти нет. Но Большакова насторожила публикация в некоторых источниках результатов партийных опросов, так называемых экзитполов, он считает, доверять им пока не стоит. И напомнил: публикация результатов опросов, сделанных у избирателей на выходе с участков, пока незаконна. Публиковать итоги экзитполов можно только после 20 часов вечера 19 сентября 2021 года.
Сабила Мустафина, секретарь ЦИКа Казахстана, приглашенная в качестве наблюдателя на татарстанские выборы и сразу после прилета побывавшая на УИКе в аэропорту Казани, заявила в свою очередь, что власти ее страны интересуются опытом проведения именно трехдневного голосования. Кстати, в зале Мустафина сидела в маске.
— Задача, чтобы избирательные участки не стали пунктами распространения коронавируса… — добавила секретарь ЦИКа Казахстана. В ответ на это Кондратьев моментально надел и свою маску — и не снимал ее до самого окончания форума.
— Прошу обратить внимание и ТИКов, и УИКов, — адресовал глава ЦИКа замечание коллегам: Кое-где у нас забывают, что надо ходить и говорить в маске!
— Члены УИКов устают от масок, снимают их, что недопустимо, — согласилась с ним еще один спикер форума — Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека РТ.
Бюллетени со шрифтом Брайля для слепых — «удовольствие недешевое»
Сабурская напомнила и о других новшествах Татарстана, которые привели, по ее словам, в восторг иностранных наблюдателей: отношение к маломобильным гражданам и людям с другими ограничениями по здоровью (слабовидящим, слабослышащим и т. д.). Так, в Татарстане в этом году постарались как можно больше участков перенести со вторых и третьих этажей на первые этажи и обустроить избирательные участки пандусами. По словам Сабурской, результат впечатлил одного из немецких наблюдателей, баварского депутата Ульриха Зингера (как и высокая явка). С Сабуровой и Зингером согласилась и Сабила Мустафина:
— На каждом участке лежат памятки и избирательные бюллетени, набранные шрифтом Брайля. Это недешевое, между прочим, удовольствие!
— Действительно. Может, на каких-то участках и нет ни одного слепого, но возможность получить бюллетень со шрифтом Брайля — есть! — гордо заявила омбудсмен.
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