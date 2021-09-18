«Дерби всея Руси» в Москве и экзамен для «Рубина» в Казани

Прогноз 8-го тура РПЛ

Осенний футбол в холодные дни больших выборов уходит на второй план. Обидно, что именно на эти дни пришлось сразу два суперматча, которые даже пришлось «толкать» на понедельник. Спортивная редакция «Реального времени» продолжает традиционную рубрику прогнозов: чем завершится «дерби всея Руси», возьмет ли реванш «Зенит» в Казани, чья атакующая модель игры окажется эффективнее, динамовская или сочинская, и продолжит ли свой славный путь «Нижний Новгород» Кержакова.

«Рубин» — «Зенит»: будет реванш?

Так случилось, что два самых сочных и огненных поединка тура пройдут в понедельник практически одновременно. Выборы вмешались в футбольный график, и «Рубину» придется принимать действующего чемпиона в будний день на стареньком Центральном стадионе (ведь его домашняя арена еще будет приводиться в порядок после концерта 19 сентября).

«Рубин» после перерыва на игры сборных выдал мощный поединок с «Уралом», разгромив того 4:0. В этом как раз и кроется большая ловушка для казанцев. Во-первых, екатеринбургская команда сегодня самая безнадежная во всей Премьер-лиге. Во-вторых, команда Шалимова недосчиталась ключевых защитников и играла с экспериментальной обороной и непривычной схемой. Так что новичок Дрейер, оформивший хет-трик, может получить неверное представление об уровне чемпионата и футболистов, играющих здесь в оборонительной линии.

Сыграв такой сумасшедший дебют, он может слишком поверить в свои силы и превосходство в таком сложном и сверхоборонительном чемпионате, как наш, и просто потеряться в дальнейших играх. Тем более впереди «Зенит», который едва не увез очки с «Стэмфорд Бридж», и ощущение незавершенного дела питерцы могут привезти с собой в Казань.

Петербуржцы, хоть и проиграли в Лондоне действующему победителю Лиги чемпионов, получили много положительных отзывов, в том числе и в европейской прессе. Отлично сыграла защита. Разве что Азмун потерял всякую уверенность и, неудачно тряхнув стариной, стал запарывать момент за моментом.

Прогноз «Реального времени»:



У «Рубина» вернулись в строй два лидера. Если Деспотович после травмы пока совсем не виден, то Кварацхелия отлично взаимодействовал с партнерами и самолично создал два гола в ворота «Урала». Неплохо вписались и новички Дрейер с Онугха.

С другой стороны, у «Зенита» — отлично заигравшие Бариос и Малком, который сможет сыграть в РПЛ в отличие от ЛЧ. Плюс у питерцев есть два поражения от «Рубина» кряду в прошлом сезоне. Будет ли реванш и попытка прервать неудачную серию? Поставим на результативную ничью.



1:1 — ничья

ЦСКА — «Спартак»: дерби, утратившее огонь



Второй центральный матч тура состоится в Москве, где пройдет главное дерби страны «нулевых» (пока телевизионщики, имеющие один и тот же спонсорский контракт с «Зенитом», не стали выдавать за такой «дерби двух столиц», где встречаются питерцы и «Спартак»). Впрочем, ни ЦСКА, ни «Спартак» сегодня не показывают былой силы, и на противостояние сезона их встреча не тянет. Обе команды плотно обосновались в середине турнирной таблицы РПЛ.

«Спартак» продолжает свое погружение, уступив в очередном матче еврокубков — на этот раз скромной польской «Легии». Но, как и «Зенит», «красно-белые» выглядели отнюдь не безнадежно и даже были ближе к победе, чем поляки. Не хватило завершения. У «Спартака» ничего не получается в атаке, да и с внутренней атмосферой в команде по-прежнему не все ладно. Перестройка, очевидно, все еще продолжается, и пока свет в конце тоннеля не наблюдается.

ЦСКА неплохо начали сезон: три победы и одно поражение. А потом было две оплеухи от лидеров: от «Зенита» (0:1) и «Локомотива» (1:2). Оставалась надежда, что удастся выправить ситуацию в предыдущем туре в Туле, но и оттуда удалось увезти лишь одно очко (2:2). Команда Березуцкого все еще ищет свою игру не только в атаке, но и в обороне тоже. Последнее решение на схему с тремя центральными защитниками смотрится логично, но пока это не слишком работает.

Фото: pfc-cska.com

Прогноз «Реального времени»:



На «ВЭБ Арене» встретятся две проблемные команды с потерями, которым есть что доказывать и болельщикам, и друг другу. Но обе настолько непредсказуемы, что игра, как принято говорить, на три результата.



Победа ЦСКА — 1:0

ФК «Сочи» — «Динамо»: как сыграют две самые симпатичные команды начала сезона?

На юге страны встретятся еще один неудачник еврокубков — ФК «Сочи» — и чрезвычайно интересное, пусть и не такое стабильное, как хотелось бы болельщикам, «Динамо». В последнем туре москвичи уступили, пожалуй, главной сенсации начала чемпионата — «Нижнему Новгороду» Александра Кержакова, который еще и доигрывал в меньшинстве.

Вообще, в трех последних играх «Динамо» его соперники непременно получали удаление, что говорит о быстром и атакующем стиле игры команды, который сложно сдерживать. Но выиграть за эти последние три тура подопечным Сандро Шварца удалось лишь однажды — у аутсайдера «Урала», и еще однажды сыграли вничью с «Локомотивом».

Сам немецкий наставник тоже утверждает, что «Динамо» вышло на уровень середняка Бундеслиги по темпу игры и рывкам. Но опыта молодым звездам — Константину Тюкавину и Арсену Захаряну — пока не хватает, чтобы быть теми «убийцами», которые дожимают соперника и приносят стабильные три очка в копилку.

Фото: fcdynamo.ru

С другой стороны, есть «Сочи», идущее аж на второй позиции в турнирной таблице, и неспроста. Команда Владимира Федотова после вылета из Лиги конференций набрала ход: победы над «Химками», «Спартаком» и «Уфой» выглядели убедительнее, чем страдания большинства записных фаворитов и топ-команд Премьер-лиги.

Прогноз «Реального времени»:



Сочинцы будут играть на своей арене, пусть и постоянно пустующей. Климат в гористой местности, к которому приходится привыкать соперникам, судя по всему, хорошо дополняет игру сочинцев, построенную на индивидуальных качествах техничных легионеров. «Динамо» будет не просто увезти отсюда хотя бы одно очко, но все же на это и поставим.



1:1 — ничья

«Нижний Новгород» — «Арсенал»: Кержакову с аутсайдерами будет сложнее

А та самая команда — открытие сезона выдала мощнейший старт, и, кто знает, может, даже замахнется на подвиг казанского «Рубина», который после выхода в Премьер-лигу выдал в 2003 году лучшее выступление среди всех дебютантов лиги в ее истории и сходу завоевал бронзовые медали. Правда, тогда казанцы сначала крупно уступили чемпионам — ЦСКА, а уже потом начали набирать обороты.

В Казани тогда тоже приближался большой юбилей — 1000-летие города, и иметь свою успешную команду в высшем эшелоне отечественного футбола было сверхважно. Нижний, отмечающий свое 800-летие в нынешнем году, тоже сделал ставку на футбольную команду, и Александр Кержаков пока оказанное доверие оправдывает.

Фото: fcnn.ru

У нижегородцев за плечами уже есть победы над «Спартаком», «Динамо» , «Сочи», а значит, что с топ-командами, выплясывая от печки, волжане умеют играть лучше, чем первым номером. Вот это может и стать проблемой в игре с аутсайдером из Тулы.

Прогноз «Реального времени»:



«Арсенал», несмотря на предпоследнее место в таблице, — команда очень цепкая, и так просто увозить очки со своего поля не дает. Да и без голов сами «канониры» тоже практически не уходят. Рискнем и поставим на победу «Арсенала», который неплохо отыграл с ЦСКА.



1:0 — победа «Арсенала»