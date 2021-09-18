Опрос предпринимателей: готовы ли вы пополнить автопарк компании электромобилями

Конечно, план правительства совершенно нереалистичный и направлен лишь на формальное соответствие требованиям по выполнению Российской Федерацией обязательств, наложенных в рамках согласованных действий по выполнению Парижского соглашения по климату и по одному из пунктов Глобальных целей ООН.

В канун предстоящей Конференции по климату в Глазго COP26 правительство России отчаянно рисует на бумаге различные действия, связанные с выполнением формальных обязательств. В том числе приняты обновленные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, в которые в дополнение к поглощающей способности лесов России добавлены болота. Подготовлена масштабная программа по водородной экономике и расширены планы дорожные карты по электротранспорту.

Еще президент Дмитрий Медведев давал поручения установить зарядки для электромобилей на всех заправочных станциях в России, однако до сего дня планы продолжают оставаться планами, лишь меняя названия и получая все более детальную проработку, переходя из категорий планов в понятие «дорожные карты», но, по сути, с мизерным объемом финансирования. Без реальных экономических рычагов, стимулирующих бизнес и частных лиц переходить на электротранспорт, они так и останутся бумажными документами. До реального малого и среднего бизнеса в России переход на электрический транспорт может дойти еще очень нескоро. Даже такие компании, как DHL на фоне своих глобальных обязательств при попытке перехода в доставке в России на электротранспорт столкнулись с серьезными проблемами в эксплуатации электромобилей. И от этой идеи они пока были вынуждены отказаться — вернулись к ДВС.

В стране полностью отсутствует сервисная составляющая электротранспорта, нет широко развитой сети быстрых заправок, например, на трассе Москва — Санкт-Петербург лишь две заправки. Вся сеть, которая создавалась в столице, стала почти недоступна, а места электрозаправок занимаются обычным транспортом — да еще и плата за паркинг взымается городскими властями, что утраивает стоимость зарядки.

И последняя фундаментальная проблема — в России полностью отсутствует среднее специальное образование в области электромобильности, ни в одном из колледжей не созданы места подготовки специалистов. При этом только что внесенные правительством изменения в список востребованных профессий включают какие-то футуристические профессии по управлению беспилотными летательными аппаратами. Но нет профессий по развитию, ремонту и эксплуатации электрического транспорта и городской электромобильности.