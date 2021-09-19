Видео недели: подрыв отдела полиции, енот на выборах и свадьба Элвина Грея

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Воронежский подрывник

Резонансное преступление попало на камеры видеонаблюдения в Воронежской области в минувший четверг. Неизвестный, одетый в камуфляжную военную форму, бронежилет и каску, проник на территорию райотдела полиции города Лиски и заложил у его входа бомбу, после чего скрылся. Позже там прогремел взрыв, осколочное ранение получил сотрудник полиции, находившийся в это время в здании. Этого же злоумышленника полиция Воронежа подозревает в убийстве женщины, ее сына и внука, тела которых с огнестрельными ранениями обнаружили в доме в селе Волчанском, где проживал подозреваемый.

Мужчину задержали только в пятницу. А в его автомобиле нашли целый арсенал оружия, которого хватило бы на целую банду.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Курьезный случай произошел на днях с бессменным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Во время теледебатов с него начали падать брюки. Опытный политик не смутился и спокойно поднял и застегнул брюки, в то же время критикуя «устроителей капитализма». Видео мгновенно разошлось по новостным каналам и соцсетям. Трансляцию дебатов вел телеканал ТВЦ.

Енот наделал шума на выборах

В пятницу, в первый день выборов, на одном из избирательных участков в Москве всей компанией ловили хулигана, который носился по всему помещению и не поддавался увещеваниям. Нарушителем спокойствия оказался енот, ролик мгновенно разлетелся по соцсетям. Мужчина выпустил животное из клетки, стоявшей на полу, и зверь моментально, очень шустро и технично, убежал. Енота пришлось ловить избирателям и дежурившим на участке полицейским — на это ушло около семи минут.

После ЗАГСа — на выборы

Пара новобрачных из Казани сразу после ЗАГСа поехала не по традиционному маршруту молодоженов, а отправилась на свой избирательный участок, чтобы проголосовать на стартовавших 17 сентября выборах.

А жителей Кировского района столицы Татарстана на выборы в УИК №147 зазывали в ностальгическом советском деревенском стиле — с частушками и гармошкой.

13-й пошел

На этой неделе компания Apple представила iPhone 13. Всего их четыре. Самым дорогим смартфоном в истории стал iPhone 13 Pro Max — за этот девайс с памятью в 1 ТБ придется выложить почти 160 тысяч рублей. На этот раз создатели «яблочных» смартфонов сделали акцент на апгрейде камер, улучшили режимы фото- и видеосъемки и усилили возможности аккумуляторов.

Обновились не только телефоны, но и iPad, и часы Apple Watch. По традиции презентация новинок прошла в главной резиденции Apple — Купертино, а рассказывал о них глава компании Тим Кук. На российском рынке новые «яблоки» появятся примерно через месяц.

Вместо смартфона — очки

Не перестает удивлять гаджетоманов и китайская корпорация Xiaomi. В тот же день, что и Apple, она презентовала вовсе не телефон, а смарт-очки с функцией дополненной реальности. В них встроены четырехъядерный процессор, камера, Wi-Fi и Bluetooth. А работать они будут на базе операционной системы Android. Кроме стандартных линз, окуляры оснастили дополнительным дисплеем, который и позволит создать возможность дополненной реальности. Как считают создатели технологической новинки, она вполне сможет заменить собой любой смартфон. А вот когда и почем чудо-очки можно будет купить, Xiaomi не сообщила.

Четыре космических туриста: впервые в космосе без профессионалов

Рано утром 16 сентября компания Илона Маска SpaceX запустила в космос корабль Crew Dragon в рамках миссии Inspiration4. Событие вполне историческое: впервые в истории освоения космоса на борту не было ни одного профессионального космонавта, экипаж укомплектован только четырьмя туристами. Корабль улетел на орбиту высотой 585 км (на секундочку — МКС крутится над нами всего в 420 километрах). Четверка отважных — сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, профессор геологии Сайен Проктор, врач детской больницы Хейли Арсено и миллиардер Джаред Айзекман, который и оплатил полет.

Одним звездным холостяком стало меньше

В пятницу башкиро-татарский поп-певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, женился на своей девушке Инзиле. Свадьба прошла в Уфе. В Татарстане это событие обсуждалось достаточно громко. Особенно много обсуждений в соцсетях вызвал подарок молодоженам от продюсера Грея — автомобиль Maybach, стоимость которого оценивается больше чем в 20 млн рублей. На огонек заходил даже президент Башкортостана Радий Хабиров, чего уж говорить об остальных звездных гостях. В их числе, например, был Салават.

Marvel вновь порадует поклонников «Мстителей»

Студия Marvel на днях на своем официальном канале видеосервиса YouTube опубликовала первый трейлер сериала об одном из членов команды «Мстителей». Главную роль в «Соколином глазе», как и в уже вышедших фильмах о героях киновселенной, исполнил Джереми Раннер. Сериал расскажет историю после «Финала»: Клинт Бартон решает отойти от дел, а вместо себя оставить Кейт Бишоп, для которой станет наставником, будет учить ее метко и ловко стрелять, поскольку преемница не наделена, как он, сверхспособностями. Первую серию можно будет посмотреть на сервисе Disney+ 24 ноября.

Дебютный гол — он главный самый

Болельщики ФК «Рубин» восхищались на этой неделе новичком команды датчанином Андерсом Дрейером. 23-летнему футболисту удалось забить гол уже на 2-й минуте матча с «Уралом». Это, кстати, был первый матч Дрейера в составе казанского клуба, он совсем недавно перешел из «Мидтьюлланда» за 6 млн евро. После первого гола были еще два, так что новичку фантастически повезло: первый матч — и уже хет-трик. Кстати, событие историческое: Дрейер стал первым игроком в истории РПЛ, оформившим хет-трик в дебютном матче.