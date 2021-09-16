Николай Рыбаков: «Мы честно разговариваем с людьми о проблемах в стране»

Глава «Яблока» — старейшей партии — о необходимости альтернативного голоса в Госдуме, правах и свободах

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков поставил рекорд среди своих коллег по количеству регионов, которые он объездил во время предвыборной кампании в Госдуму восьмого созыва. Сегодня он побывал в Казани, где встречался с представителями ассоциации автотранспортных предприятий, потому что экологичный электротранспорт — один из программных постулатов партии о развитии «зеленой экономики». Почему строить мусоросжигательные заводы — это прошлый век, почему коронавирус «выкосил» население России, какие главные ошибки сделала власть в период пандемии, как Николай Рыбаков относится к «иностранным агентам» — в эксклюзивном интервью, которое №1 списка «Яблока» дал «Реальному времени».

«В Госдуме нет альтернативного голоса»



— До сих пор фракция партии «Яблоко» не была представлена в Госдуме. Как вы оцениваете свои шансы во время этой избирательной кампании? Чем завоевываете голоса избирателей?

— Сейчас у «Яблока» — самый большой за последние годы шанс прохождения в Государственную думу. По моим встречам в регионах видно, насколько люди хотят изменений и в российской политике, и в жизни. Многие понимают, что изменения в жизни будут связаны с изменением состава нижней палаты парламента. А чем привлекать голоса избирателей? Тем, что я никогда людей не обманывал, никогда не давал никаких несбыточных обещаний. Для меня, человека, который пришел в «Яблоко» в 1995 году, большая честь и ответственность — идти сейчас лидером списка партии на выборах и совершенно спокойно разговаривать с людьми взрослыми, голосовавшими за «Яблоко» еще в 90-е, и молодыми людьми, которые отмечают на встречах, что доверяют партии потому, что мы не обманываем и мы искренние.

Мы не завоевываем голоса избирателей, мы просто честно и спокойно разговариваем с людьми о происходящем, о проблемах в стране. Если вы не согласны с тем, что делает власть — Россия должна развиваться по-другому, есть один самый простой, законный, безопасный вариант — это 19 сентября проголосовать на избирательном участке.

— В Татарстане давно и постоянно действует региональное отделение партии «Яблоко». Его руководитель Руслан Зинатуллин не раз выступал с протестными акциями, благодаря чему партия приобрела известность в политически закрытом регионе. Планирует ли «Яблоко» бороться за попадание в парламент республики?

— Действительно, «Яблоко» в Татарстане — одно из самых активных наших региональных отделений. Сейчас наша партия представлена в семи законодательных собраниях субъектов Российской Федерации. Более 400 депутатов-«яблочников» работают в местных парламентах и муниципалитетах. Но критически важно, чтобы была и фракция в Государственной думе: тогда депутаты, работающие на самом понятном для людей нижнем уровне, смогут через эту связку доносить их нужды до самого верхнего уровня, а все проблемы, которые есть в регионах — в области здравоохранения, образования, социального положения, экологии и т.д., могли бы подниматься на федеральном уровне, и предлагались бы решения именно с «яблочной», демократической точки зрения.

Сейчас в Госдуме — четыре фракции с примерно одинаковым подходом к тому, как решать проблемы. Это 450 человек, но нет альтернативного голоса. А он обязательно нужен. Должна появиться пусть небольшая, но сильная, активная, экспертная фракция.

Надо привыкать к тому, что есть люди, которые видят по-другому, как должно развиваться государство и республика, учиться слышать другие точки зрения. Истина рождается в споре, а не в бесконечном единомыслии.

— Тем не менее в Татарстане идет накат на «Яблоко», например, кандидата от вашей партии Елену Изотову сняли с выборов из-за якобы ее связи с ФБК, признанным экстремистской организацией.

— Собственно, из-за этого я специально приехал в Казань в последний день избирательной кампании, чтобы продемонстрировать поддержку нашему региональному отделению, нашим молодым активистам. На этих выборах по всей стране на кандидатов от «Яблока» оказывается политическое и силовое давление: нас снимают с выборов, против нас выставляют кандидатов-двойников, используют различные грязные методы. Но в Татарстане это постоянная практика. Наших кандидатов снимали с выборов и в прошлом году, и сейчас это происходит. Подаются бесконечные судебные иски, абсолютно несправедливые, нечестные. Задача государства — привлекать таких активных молодых ребят, которые не хотят никуда уезжать из страны, из Казани и борются за то, чтобы улучшить жизнь здесь. А власти не нравится, что они ее критикуют. Но надо привыкать к тому, что есть люди, которые видят по-другому, как должно развиваться государство и республика, учиться слышать другие точки зрения. Истина рождается в споре, а не в бесконечном единомыслии.

— Готовы ли вы объединяться с теми партиями, которые, возможно, пройдут в Госдуму?

— Если другие партии поддержат предложения «Яблока» по защите окружающей среды, поддержке людей, которым не помогли в разгар пандемии в 2020 году, по отстаиванию политических прав и свобод граждан, освобождению политзаключенных, по созданию в России современной «зеленой экономики», то мы готовы — эти вопросы у нас с ними будут общими.

Мусоросжигание — это устаревшая технология

— До приезда в Казань вы побывали на Урале и в Сибири. Каковы настроения граждан в этих регионах? Какие вопросы они поднимают во время ваших встреч?

— За эту кампанию я поставил рекорд среди лидеров других партий — проехал более 50 тыс. км, побывал в 25 регионах, где обязательно встречаюсь с людьми. Это важно потому, что, когда ты приходишь на встречи с высшими чиновниками или телевизионные дебаты, никто мне не может рассказать, как хорошо обстоят дела в стране.

Потому, что в стране дела обстоят очень тяжело: плохо с зарплатами, пенсиями, жилищными условиями, невероятно загрязнена окружающая среда, нарушены политические права людей, преследуется инакомыслие.

Ко мне, как к профессиональному экологу, больше обращаются с экологическими вопросами. Это гигантская проблема в стране: люди пьют грязную воду, дышат отравленным воздухом, города окружены свалками. Беда не в том, что это некрасиво или невкусно, а в том, что это вызывает у людей тяжелые заболевания, которые в итоге приводят к ранней смерти. У нас бесконечные прорывы очистных сооружений, канализаций, ливневок, все это попадает в водные источники, реки, озера, из которых люди пьют воду.

— В Татарстане, кстати, большие проблемы с водой.

— Я бы сказал, в республике критическое состояние с качеством воды. По данным Минэкологии и природных ресурсов Республики Татарстан, доля проб воды централизованного водоснабжения, которую нельзя употреблять, составляет 26%, а в Камско-Устьинском районе — 60%. Постоянное употребление такой некачественной воды вызывает тяжелые заболевания.

Ко мне, как к профессиональному экологу, больше обращаются с экологическими вопросами. Это гигантская проблема в стране: люди пьют грязную воду, дышат отравленным воздухом, города окружены свалками.

— «Яблоко» активно выступает против мусоросжигательных заводов. Почему?

— За что снимали наших кандидатов в Казани? За то, что они боролись против строительства мусоросжигательного завода. Мы по всей стране против этого боремся. Это бремя ложится на Московскую область и Татарстан. Это результат «мусорной» реформы, против которой мы выступаем, и нам говорят, что мы политически боремся с думскими партиями. Да, потому что все думские партии поддерживают мусоросжигание. А это отсталая технология, 70-летней давности.

И когда кивают на Европу, где работают мусоросжигательные заводы, я отвечаю: да, они есть, только они были построены 70 лет назад, на тот момент это была современная технология. Но прошло время, наука развивается, и теперь нужно не сжигать отходы, а сортировать и перерабатывать их.

А не строить рядом с городами-миллионниками заводы, которые будут отравлять воздух, еще и потому, что в Европе стоят очистные сооружения на МСЗ, а у нас есть очень высокая вероятность, что фильтров не будет и все полетит на город. Тем более что Казань находится в розе ветров от мусоросжигательного завода.

— Казанцы часто жалуются на неприятный запах, который идет с полигонов. Власти говорят, что глобально проблему с утилизацией мусора решит только запуск МСЗ…

— Еще раз повторю, мусоросжигание — это отсталая технология. Это все равно что в XXI веке развивать экономику XVIII века. Это сжигаются ресурсы, которые можно повторно пускать в переработку. А они улетают в воздух в виде отравляющих веществ, и еще образуется зола, которую неизвестно, как дальше использовать… Чем мы отличаемся от парламентских партий? Мы выступаем за развитие раздельного сбора и переработки отходов и развитие малого бизнеса в этой сфере. Это реально новый сектор экономики. Раздельный сбор и переработка — это создание за год 250 тыс. рабочих мест в стране и развитие стартапов в сфере малого предпринимательства. Мусоросжигание — это многомиллиардные затраты, доступные только крупному бизнесу, которому, в свою очередь, не интересен раздельный сбор в силу небольшой для него финансовой прибыли.

А что касается полигонов, то решение проблемы — в их рекультивации и создании современной системы переработки отходов. Я на этой неделе был в Челябинске и рад тому, что мы добиваемся того, что наши призывы и наша работа находят поддержку. В Челябинске гигантский полигон находился в черте города, в нескольких километрах от его центра. Сейчас он рекультивирован, и через некоторое время это будет зеленое поле вместо крупнейшей в Европе свалки. Это единственный вариант того, что должно происходить с полигонами. В будущем в стране должны быть полностью ликвидированы все открытые полигоны. Соответственно, не будет проблем с распространением неприятных запахов и вредных веществ.

Мы выступаем за развитие раздельного сбора и переработки отходов и развитие малого бизнеса в этой сфере. Это реально новый сектор экономики. Раздельный сбор и переработка — это создание за год 250 тыс. рабочих мест в стране и развитие стартапов в сфере малого предпринимательства.

Проблема полигонов не в том, что птицы разносят мусор по окружающей территории, а в том, что это влияет на состояние здоровья людей. У них развиваются онкология, заболевания дыхательной системы. Ведь почему эпидемия коронавируса нанесла такой тяжелый удар по населению России, когда умерли сотни тысяч людей, хотя этого не должно было произойти? Потому, что у людей в нашей стране ослабленное здоровье, много аллергиков, страдающих тяжелыми заболеваниями, а это во многом зависит от состояния окружающей среды.

Я не могу не сказать о том, что Татарстан — это один из наиболее развитых регионов в стране, но по обеспеченности здравоохранения находится на одной из самых худших позиций. Одна из ключевых проблем в республике — нехватка врачей. И для меня удивительно, что в 2021 году расходы на здравоохранение еще были сокращены.

«В стране создана атмосфера преследования несогласных»

— Пандемия серьезно подкосила малый и средний бизнес. Какие инициативы вы поддерживаете для сохранения деловой активности в регионах?

— Наша программа подразумевает несколько важных вещей. Государство совершило серьезную ошибку, когда не поддержало малый бизнес, самозанятых и граждан, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию, а пошло по проторенной дорожке, поддержав крупный бизнес, близкий к власти. Так нельзя поступать, когда людям нужна помощь.

Мы считаем, что нужно ввести в стране мораторий на повышение налогов сроком на 5 лет, оплачивать арендные платежи за предприятия МСП, которые попали в тяжелую экономическую ситуацию, отменить значительную часть налогов для малого бизнеса, чтобы он мог встать на ноги, платить людям заработную плату на своих предприятиях и развиваться, чтобы через 5 лет платить намного больше в бюджет, чем они это делали даже до пандемии.

Нужно выплачивать людям, попавшим в кризисную ситуацию, средства в размере 75—80% от заработной платы, арендные платежи за снимаемое жилье. Общая наша концепция: все ограничения должны идти вместе с финансовой помощью людям и предпринимателям. У государства есть на это средства — это фонд Национального благосостояния. За 2020 год он увеличился в 2 раза и достиг почти 14 трлн рублей. В то время когда средства нужно было тратить, чтобы помочь людям, наоборот, их откладывали для того, чтобы в какой-то момент опять начать помогать крупному бизнесу.

Государство совершило серьезную ошибку, когда не поддержало малый бизнес, самозанятых и граждан, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию, а пошло по проторенной дорожке, поддержав крупный бизнес, близкий к власти. Так нельзя поступать, когда людям нужна помощь.

— Каковы ваши взгляды на экономические взаимоотношения регионов с центром: как приумножить количество регионов-доноров, чтобы часть сверхдоходов оставалась на местах для реализации социальных программ?

— Мы считаем принципиально важным больше средств оставлять в муниципалитетах и регионах, чтобы они могли самостоятельно решать те проблемы, которые ежедневно волнуют людей: благоустройство, образование, работа поликлиник и больниц.

При нынешней системе значительная часть финансов уходит в федеральный центр, и даже такие богатые регионы, как Татарстан, не имеют достаточно собственных средств в бюджете. Это неправильно. Сейчас идет гигантский перекос в сторону федерального центра, у которого остается 65% всех доходов, а у муниципалитетов — всего 4—5%. Должно же быть поровну у бюджетов всех уровней.

Мы критикуем местные власти за то, что они не выполняют свои обязательства, но понимаем, что при существующем финансировании нельзя построить очистные сооружения, дороги, отремонтировать школы и поликлиники. Но можно собирать пушки, танки и ракеты, потому что это — средства федерального бюджета. Современное государство — это не то, которое всему миру грозит пушками и ракетами, в этом государстве люди не лежат в больницах в коридорах, не стоят месяцами в очереди к специалисту и все равно не могут к нему попасть, потому что нет в поликлинике такого специалиста, дети не ходят в школу во вторую смену, не уезжают из своего региона в Москву, а из Москвы — за границу, потому что знают, что могут реализовать себя в своей стране. Вот это современное государство, за которое выступает «Яблоко».

— Какие политические решения, принятые за последний год, вы считаете ошибочными?

— Это создание в стране атмосферы преследования несогласных, тех, кто критикует власть. Придуман даже специальный термин — «иностранный агент» — для тех людей, которые хотят лучше делать свою страну и критикуют власть за неправильные решения. Когда я прихожу к казанскому Кремлю, то ловлю себя на мысли, что узнаю те места, где ОМОН клал ребят лицом в снег просто за то, что они вышли на акцию протеста отстаивать свое конституционное требование.

Казань — один из самых обустроенных и красивых городов нашей страны. Но нельзя, чтобы на красивых улицах людей били дубинками.

Ключевые вопросы, которые нужно решить, — чтобы у нас была современная экономика, современное правовое государство, независимый суд, уверенность людей в завтрашнем дне, политические права и свободы.

И в ближайшее воскресенье мы будем решать, какой выбор у страны: либо в пользу свободы — это «Яблоко», либо в пользу несвободы — здесь много вариантов, как можно проголосовать. Современное государство может развиваться только в условиях свободы: свободы творчества, свободы предпринимательства, политической свободы.



Данный агитационный материал выпущен политической партией «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», в составе федерального списка которой выдвинут один кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом. «Яблоко» не согласно с законами об «иностранных агентах» и будет добиваться их отмены.

Изготовление оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».