На что крепить сайдинг

7 вопросов про обрешетку под навесную фасадную систему

Фасадный сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки «лица вашего дома». Есть нарекания на его неэкологичность, или, к примеру, многим не нравится его внешний вид, но относительная экономичность, разнообразие дизайнов и возможность скрыть огрехи в визуальных качествах стен по-прежнему удерживают сайдинг в топе фасадных материалов. Технология монтажа практически любого сайдинга опирается на железное правило: он крепится не на «родную» стену, а на обрешетку, установленную поверх нее. Причин тому несколько: их и разберем. А заодно ответим на самые популярные вопросы о том, из какого материала ее сделать.

Зачем вообще нужна обрешетка?

Обрешетка, или несущий каркас, — это система вертикальных или горизонтальных реек (направляющих), которые прикрепляются к наружной стене здания на определенном расстоянии друг от друга (это расстояние называется шагом). Сайдинговый фасад крепится только на обрешетку по трем основным причинам.

Во-первых, сайдинг нельзя монтировать на неровную плоскую поверхность. Обрешетка идеально нивелирует погрешности в ровности. В итоге плоскость фасада получается действительно плоской, а не горбатой и не впалой.

Во-вторых, стена может осесть, расшириться (особенно если имеется в виду деревянный сруб), а в самых трагических случаях — треснуть. И если прямо к ней будет прикручен сайдинг — его тоже поведет. То есть к деформации сайдинга приводит любая деформация стены. Обрешетка позволяет этот эффект компенсировать.

И в-третьих, обрешетка создает вентиляционный зазор. Фасад вентилируется, влага выветривается из-под панелей, и стена остается сухой.

Фото odstroy.ru

Где нельзя устанавливать обрешетку?

Практически везде можно. Сайдинг за то и любят, что он совершенно некапризен, им отделывают любые дома, из любого стройматериала. А значит, на любые дома крепится и обрешетка. Ее можно монтировать и на кирпичный дом, и на деревянный, и на газобетонный, и на каменный (хотя в этом случае возникает вопрос зачем). Так что обрешетка должна добавить жесткости всей конструкции, особенно если имеется в виду обновление фасада старого дома, который утратил былую красоту.

Единственное ограничение — если дом покосился, искривился и показывает все признаки предсмертной агонии, то смысла украшать его сайдингом уже нет. Соответственно, и обрешетка тоже не поможет — все-таки крепких стен она не заменит, как тщательно ни была бы составлена.

Какие бывают обрешетки?

Классика жанра — обрешетка деревянная. В этом мало что изменилось с того времени, как вообще был придуман сайдинг. Потом для большей верности начали использовать металлические направляющие для обрешетки. А сейчас появилась обрешетка полимерная — она, конечно, и дороже классической, и достать ее сложнее. Так что выгоды от ее покупки пока неочевидны.

Фото kamburg.ru

Из чего собирается деревянная обрешетка?

Нужен брус. Сечение зависит от того, из чего сделаны панели сайдинга. Чем тяжелее панели, тем толще надо брать брус. Обычно берут сечение 50х50 или 40х40 мм, такой толщины вполне хватает для надежного закрепления фасадной системы. К примеру, под фиброцемент и толстый винил нужен брус от 50х50 мм. А если винил тонкий — можно сэкономить.

Большинство советов по выбору бруса на обрешетку говорят о том, что дерево должно быть сухое. На практике его встретить сложнее, чем живого медведя на улицах Казани. Поэтому чаще всего он поставляется хорошо если естественной влажности. Поэтому перед монтажом его желательно высушить — к примеру, устроить над ним навес, уложить в вентилируемом помещении или хотя бы сложить в штабель, слои которого продуваются.

Но если невозможно сделать и этого — что поделать, крепите как есть. К основанию деревянные направляющие крепят гвоздями или саморезами. Плоскость формируют с помощью деревянных проставок или металлических подвесов. А перед сборкой обрешетки желательно обработать древесину антисептической пропиткой и огнезащитой.

А если металл? Что выбирать?

Если вы выбрали под сайдинг такую экзотическую обрешетку, как металлическую, надо тщательно подойти к покупке собственно ее элементов. Надо понимать: экран сайдинга никогда не будет герметичным, под него обязательно будет попадать влага. А поэтому надо, чтобы металл хорошо был защищен от коррозии.

Ни в коем случае нельзя выбирать под сайдинг профильную подсистему, которую используют под гипсокартон. Там другая степень прочности и устойчивости. Форма у такого профиля тоже П-образная, но он создан для использования в закрытых помещениях. У него меньшая толщина металла, меньше сечение, его защитный слой тоже вызывает вопросы.

А под сайдинг надо собирать обрешетку из оцинкованного профиля сечением 60х27 мм, а толщиной не меньше 0,5 мм. К стенам такая обрешетка прикрепляется на металлические подвесы или соединительные профили.

Фото alta-profil.ru

Что собой представляет полимерная обрешетка?

Она совсем недавно появилась на рынке, поэтому о ее эксплуатационных качествах мы пока знаем только из проспектов производителя. Если им верить, то пластик, из которого изготовлены направляющие такой обрешетки, выдержит нагрузку от сайдинга любой тяжести. Направляющие «оснащены» серьезной перфорацией, а это улучшает вентиляцию фасада.

К стене пластиковая обрешетка крепится саморезами или длинными шпильками. На нее крепят виниловый или акриловый сайдинг.

Что выбрать?

Если исходить из дешевизны, то оптимальный выбор обрешетки — деревянная. Купить брус можно на любом строительном рынке, да и обрабатывать его легко. Дерево при этом еще и прочное — выдержит даже фиброцементный сайдинг. Но на него хорошо встает любой тип облицовки, главное — выбрать подходящий шаг обрешетки и качественный брус.

Зато металл долговечнее: он и не ржавеет, и не гниет, и не горит. Но он дороже, так что рассчитывать — вам. Металлическую обрешетку выбирают, как правило, под тяжелый сайдинг (фиброцементный) или под металлическую фасадную систему.

Полимерная обрешетка — самая дорогая. Работать с ней, правда, проще. Ее хорошо использовать под полимерный же сайдинг, но, в принципе, тот же сайдинг хорошо ложится и на деревянную обрешетку.

